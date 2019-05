Lídr okresního fotbalového přeboru Těšnovice měl o víkendu velmi snadnou roli, neboť poslední Chvalčov k utkání vůbec nepřijel a duel byl kontumován.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

ZÁHLINICE – STŘÍLKY 5:2 (4:0)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Zápas o udržení se ve středu tabulky nám vyšel. Co jsme si před zápasem řekli, jsme v prvním poločase plnili do puntíku. Hráli jsme aktivně, nabízeli se do volných prostorů a hráči o sobě věděli. V 9. minutě otevřel skóre Matesko a pak následovala po faulu na aktivního Mrkvicu penalta, kterou kapitán Paštěka s přehledem proměnil. Hosté působili ospalým dojmem a naše obrana neměla žádné problémy. Ve 30. minutě to bylo už 3:0, kdy po krásné kombinaci na jeden dotek skóroval Motal. Do přestávky se ještě prosadil prudkou střelou Malát. Druhý poločas už nebyl z naší strany tak dobrý. Nechávali jsme střed hřiště volný a soupeř měl opticky navrch. Po krásné, nechytatelné střele Hubra Střílky snížily a začaly se víc tlačit do koncovky. My jsme odpověděli brejkem, který s přehledem proměnil Drexler. Hostům se podařilo ještě korigovat umístěnou střelou. Rozhodčí Caletka dnes přispěl svým rozhodováním ke kvalitnímu zápasu.“