Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „V prvním poločase jsme se snažili být Zdounkám vyrovnaným soupeřem. Hosté ukázali, že o sobě vědí a od 3. minuty vedli brankou Adamíka z trestného kopu. Po dalších deseti minutách to bylo 0:2. Potom dokázal Horák, že v jeho levačce je obrovská síla. Z dálky napřáhl a krásnou střelou snížil na 1:2. Po chvíli měl vyrovnání na noze Mrkvica, ale jeho pokus v brance neskončil. Ve druhém poločase si hosté vedení pohlídali a Karlík ukázal, že to s míčem umí a upravil na 1:3. Tentokrát byl soupeř nad naše síly. Hráčům nelze upřít snahu, ale to bylo tentokrát málo.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Vstup do utkání se nám vydařil a v 15. minutě po brankách Adamíka a Kyrcze to bylo 0:2. Domácí po naší chybné rozehrávce na polovině hřiště snížili nádhernou dalekonosnou střelou do šibenice Horákem. Celý první poločas jsme byli aktivní a vytvářeli si další a další příležitosti, ale rozdílová branka nepřicházela. Ve druhé půli si udělal slalomou dráhu z hráčů domácích Karlík a zvýšil naše vedení, které ještě zkušeně potvrdil Fojta. Musím přiznat, že soupeř v poli sympaticky bojoval až do poslední

minuty a nedal nám žádný balón zadarmo. Jen ty zbytečné komentáře směrem k rozhodčímu jim hodně škodí na celkovém dojmu.“

Branky: 25. Horák – 3. Adamík, 14. Kyrcz, 52. Karlík, 75. Fojta. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 82. Záhlinice: Pospíšil – Rygál, Poledňák, Paštěka, Polák, Hejník, Horák (80. Drexler), Ledina, Jakvid, Motal, Mrkvica. Zdounky: Holeček – Bleša, Pektor (78. Věžník), Kutňák (55. Červík), Rokos (80. Buša), Kyrcz (85. Zajíček), Navrátil, Karlík, Mozga, Fojta, Adamík.

ZBOROVICE – LUBNÁ 0:1 PP

Ivan Gröpl, as. Trenéra Zborovic: „Hrál se vyrovnaný, bojovný zápas s minimem šancí na obou stranách. Ve druhém poločase jsme si vytvořili územní převahu, ale když jsme neproměnili naši jedinou vyloženou příležitost, dospělo utkání ke spravedlivé dělbě bodů. Cením si toho, že jsme podruhé v řadě udrželi čisté konto. Naopak je škoda, že jsme nezvládli ani druhý jarní penaltový rozstřel.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Dnes se hrálo spíše mezi šestnáctkami bez nějakých větších šancí. V prvním poločase jsme se pokoušeli ohrozit domácího brankáře spíše střelami ze střední vzdálenosti. Domácí hrozili hlavně ze standardních situací, naše obrana je ale zvládala zodpovědně ubránit. Naše největší šance přišla na začátku druhého poločasu, když Kašík orazítkoval břevno. Postupem času se nás domácí snažili zatlačit. Asi největší šanci utkání neproměnil domácí Štěpánek. Ten v samostatném úniku prostřelil Maráka, kterému pomohl stoper Havlík a uklidil míč na roh. Penalty jsme zvládli a vezeme domů dva důležité body. Dneska bych chtěl pochválit mužstvo za bojovnost, zodpovědný a organizovaný výkon.“

Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 120. Zborovice: Chytrý – Novák, J. Štěpánek, Poledňák, Doleček, Šumbera, M. Štěpánek, Přibyl (35. Gremlica, 84. Kojetský), Marek Šprňa (79. Janča), Vybíral, Martin Šprňa (68. J. Šprňa). Lubná: Marák – Moravčík, I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár, Scholz, Sládeček (59. Bačinský), Horák (17. Kašík), Železník, Chýla.

SKAŠTICE B – KOMÁRNO 1:2 PP (1:1)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Oproti minulému zápasu jsme předvedli daleko lepší výkon. Kluci měli dobrý pohyb bez míče. Vytknout jim můžu jen neproměňování šancí. V první půli nakonec padly dvě branky. Obě po proměněných pokutových kopech. Ve druhé části bylo naše mužstvo asi o něco blíže ke vstřelení vedoucí branky. Ovšem v koncovce bych si představoval ještě větší důraz. V penaltách byl lepší soupeř, když docela suverénně proměnil všech pět pokusů.“

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Z naší strany to nebyl moc povedený zápas. Nešla nám kombinace, příliš jsme ztráceli míče, přesto jsme se dostali do vedení z pokutového kopu, který proměnil Klas. Ovšem ještě do přestávky bylo vyrovnáno, když pokutový kop na druhé straně proměnil Bubla. Ve druhém poločase byla hra znovu vyrovnaná s minimem šancí. O našem vítězství rozhodly pokutové kopy, které naši hráči s přehledem proměňovali.“

Branky: 43. (pen.) Bubla – 34. (pen.) Klas. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 36. Skaštice B: Vymětal – Menšík, Brada (80. Hyánek), Icela, Pitron, Bubla, Vlkolenszki, Ježák, Stančík (71. Sova), Škrabana, Petrúsek. Komárno: Jiří Šindelek – M. Žejdlík, Kunz, J. Žejdlík (46. Hajda), Kulajta, Majkus, Klas (78. Orel), Josef Šindelek, Tvarůžka, Lukáš, Machač.

KVASICE B – POČENICE 1:2 (1:2)

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Domácí začali aktivně. Vypracovali si několik šancí, z nichž jednu v 15. minutě proměnili. Naštěstí jsme brzy dokázali odpovědět, po autovém vhazování Batíka naservíroval Vlha míč M. Pajgrovi, který zblízka vyrovnal. Těsně před poločasem po rohovém kopu M. Pajgra vstřelil J. Barnet hlavou druhou branku. Ve druhé půli jsme se však většinou bránili, několikrát nás podržel brankář Tesák. Vítězství jsme naštěstí dokázali uhájit.“

Branky: 15. Pospíšil – 16. Pajgr, 44. J. Barnet. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 120. Kvasice B: Belza – Panák, Slavík, Hrabal, Pospíšil, Dočkal (65. Přikryl), Dohorák, Foltýn, Janoštík, Ambruz, Ševela. Počenice: Tesák – Zbořil, J. Barnet, Juřena, Jánský (84. T. Kunčar), O. Kunčar, Z. Niedermertl (68. A. Barnet), Pajgr (91. Cigánek), Klapil, Batík (90. M. Barnet), Vlha (54. L. Niedermertl).

CHVALČOV – NĚMČICE 1:6 (0:3)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Dnes se náš tým potýkal s absencí hráčů, ale na hřišti to vůbec nebylo vidět. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. První branku po dorážce zajistil Lejsek a do poločasu skóroval dvakrát Kříž. V druhé půlce po centru z levé strany zakončoval Zaoral a sólem od poloviny hřiště na 5:0 zvyšoval Darebníček. Domácí s ojedinělé akce snížili kapitánem na 1:5 a skore uzavřel opět Lejsek, kdy po pěkné akci sám před gólmanem zakončil. Mnoho dalších šancí zůstalo neproměněno. Klukům děkuji za přístup i odvedenou hru.“

Branky: 76. Marek – 12. a 82. Lejsek, 22. a 27. Kříž, 61. Zaoral, 72. Radim Darebníček. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 100. Chvalčov: Janek – Balvín, Marek, Něstreljajev, Targoš, Šico, Trnčák, Zmeškal, Stodůlka, Kurfürst (77. Vaculík), Podola (68. Stela). Němčice: Holiš – Roman Darebníček, Lejsek, Batoušek, Pospíšilík (39. T. Darebníček), Němec, Radim Darebníček, Zaoral, Cejpek, Sládeček, Kříž.

TĚŠNOVICE – BŘEST 4:3 (2:2)

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Začátek utkání byl pro nás jako z hororu. Už ve čtvrté minutě utkání jsme prohrávali 0:2. Soupeř byl od začátku velice aktivní a prvních dvacet minut ho bylo plné hřiště. První dvě branky jsme dostali po individuálních chybách, do hry jsme se začali dostávat až v druhé polovině první půle. Po standardní situaci se prosadil hlavou Brázdil a ještě do poločasu jsme srovnali z penalty Bartuškem. Začátek druhé půle byl už zcela jiný a ve 47. minutě po rychle rozehraném rohu propálil míč do brány Mršťák. Poté už byla hra v naší režii a soupeře jsme dokázali dostat pod tlak. Přidali jsme na 4:2 a věřili jsme, že utkání už nepustíme. Soupeř dal ještě v 80. minutě gól ze standardní situace, ale zbytek utkání jsme už dohráli bez větších problémů. Pochvalu si však soupeř zaslouží nemalou. Hosté byli výborně fyzicky a rychlostně připraveni, takticky také. Byl to zatím nejlepší soupeř co se u nás představil. Třech bodů si vážíme, protože po třetí minutě málokdo věřil v obrat, ale to jen potvrdilo naší sílu a charakter mužstva.“

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „K vidění bylo atraktivní utkání, kterému nechybělo prakticky vůbec nic. Úvod nám vyšel fantasticky. Už ve třetí minutě jsme vedli 2:0 a naší rychlou, kombinační hrou jsme domácí určitě zaskočili. Do první branky Těšnovic jsme byli určitě lepším mužstvem. Dokonce jsme si dál vypracovávali další šance na navýšení skóre. Jejich neproměnění se nakonec ukázalo v konečném důsledku jako klíčové. Až pak se hra srovnala a lídr tabulky ukázal svou sílu. Musím ocenit perfektně zahrávané rohové kopy, se kterými jsme měli celý zápas obrovské problémy i nátlakovou hru a okamžitý presink po ztrátě míče. Z výsledku jsme samozřejmě zklamaní. Zápasu by asi více slušela remíza. Přesto bych chtěl naše kluky pochválit. Dnes hráli proti velmi kvalitnímu soupeři moc dobře a nemají se za co stydět.“

Branky: 25. Brázdil, 33. (pen.) Bartušek, 47. Mršťák, 69. Malát – 2. Štauber, 4. Bejdák, 80. Koudelníček. Rozhodčí: Černovský. Diváci: 80. Těšnovice: D. Zavadil – Labuda, Brázdil, Potočný (85. Novotný), Pluhař, Černý, Chalupa, Bartušek, Malát, Mrázek (86. Šojdr), Mršťák. Břest: Kouřil – Koudelníček, Urban, Konečný, Bejdák, Látal, Štauber, Liška, Daněk, Kocman (65. J. Šálek), Niščak (80. M. Šálek).

Utkání MRLÍNEK – STŘÍLKY je odložen na 1. 5. (16.00).

1. Těšnovice 18 14 0 2 2 53:19 44

2. Zdounky 18 13 2 0 3 56:22 43

3. Němčice 18 12 2 1 3 62:23 41

4. Počenice 18 9 2 4 3 29:21 35

5. Zborovice 18 7 2 3 6 34:33 28

6. Skaštice B 18 7 1 4 6 35:38 27

7. Břest 18 7 1 1 9 47:43 24

8. Lubná 18 5 4 0 9 32:31 23

9. Komárno 18 6 2 1 9 33:34 23

10. Kvasice B 18 7 0 2 9 40:48 23

11. Záhlinice 18 6 1 2 9 29:37 22

12. Střílky 17 6 1 1 9 33:45 21

13. Mrlínek 17 3 4 0 10 25:43 17

14. Chvalčov 18 1 0 1 16 10:81 4