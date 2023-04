BŘEST – ŽERANOVICE 1:0 (1:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Utkání jasně ukázalo, že vysoké procento držení míče a výborná kombinační hra ještě nemusí automaticky znamenat úspěch. Snažili jsme se držet obranný blok a vyrážet do rychlých protiútoků. Až v závěru prvního poločasu se nám povedl rychlý protiútok - individuální akci Zdeňka Daňka nekompromisně zakončil z malého vápna Jiří Štauber. Také ve druhém poločase hostující hráči naráželi na naši důraznou defenzivu a hlavně na Dalibora Valouška, který odchytal skvělý zápas. V nervózním závěru utkání přišly obrovské šance na obou stranách - Žeranovice nastřelily tyčku a zahrávaly sérii nebezpečných standardních situací. Naši ofenzivní hráči zase naopak dobře nevyřešili hned několik přečíslení do otevřené obrany. Kluci zaslouží pochvalu.“

Karel Klimek, trenér Žeranovic: „Zápas se mě hodnotí těžce. Byl to jeden z těch zápasů kdy máte osmdesát procent hry převahu a nemůžete dát gól, ani kdyby se hrálo až do zítra. Domácí dobře bránili a naše mužstvo si nedokázalo poradit s přehuštěným prostorem okolo velkého vápna. Vše bylo víceméně po šestnáctku bez střely ze střední vzdálenosti. No a za mě pokud nevystřelíš, nemůžeš dát gól. Jak už to tak bývá z ojedinělé šance v prvním poločase domácí udeřili a aniž by si náš gólman za první poločas sáhl na balón prohrávali jsem. Druhý poločas byl v podstatě stejný jako první s tím rozdílem, že v prvních deseti minutách se domácí přece jenom více dostávali k naší bráně. Až do konce to byla hra do plných s občasným brejkem domácích s jediným rozdílem, že jsme směrem k bráně domácích vyslali několik střeleckých pokusů, kterým ovšem chyběla větší přesnost.“

Branka: 44. Štauber. Diváci: 110. Rozhodčí: Závojský. Břest: Valoušek – Horák, Konečný, Salajka, Bureš (80. Máša), Šálek (90. Hrabal), Štauber, Trlica, Karamon, Daňek (72. Koudelníček), Miklík. Žeranovice: Bakalík – P. Hasala, Hubík, Řihák (70. Zámorský), Vaculík, M. Hasala, Košina, Šuba, Zakopal, Málek (46. Bouška), Machálek.