Nejvíce bude zrak upřen na čelo tabulky, kde i po víkendu svádí na dálku neúprosnou bitvu Těšnovice se Zdounkami, které shodně slavily nejtěsnější vítězství.

Střelecky se o víkendu blýskli němčický Kříž a kvasický Dočkal, kteří zaznamenali hattrick.

TĚŠNOVICE – ZBOROVICE 1:0 (1:0)

Josef Židlík, as. trenéra Těšnovic: „Na skvěle připraveném a nakropeném trávníku se hrál fotbal v dobrém tempu. Oba týmy předváděly takticky vyspělý fotbal s minimem gólových šancí a pro diváky to možná nebyl moc atraktivní duel. Když už se týmy dostaly do šancí, tak brankáři předvedli perfektní zákroky. Dnes se nám až tak nedařila naše kombinační hra, soupeř byl v soubojích včas a důrazně. Naštěstí jsme v prvním poločase jednu šanci proměnili, když se po centru Mršťáka prosadil Mrázek. Tato branka nakonec rozhodla celé utkání a s takto kvalitním soupeřem jsou to pro nás velice cenné body.“

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Prvnímu celku tabulky jsme byli po celé utkání vyrovnaným soupeřem a potvrdili jsme, že se nám na jaře proti předním týmům daří. Bohužel jsme naprosto vyhořeli při zakončení a nedokázali proměnit ani ty nejvyloženější příležitosti. Minimálně bod jsme si za předvedený výkon určitě zasloužili, vlastní nemohoucností jsme se o něj ovšem připravili.“

Branka: 25. Mrázek. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 120. Těšnovice: D. Zavadil – Labuda, Potočný, Pochylý (83. Šívara), Novotný, Pluhař, Chalupa (60. Hrabal), Malát (90. Židlík).

Bartušek, Mrázek (46. Šojdr), Mršťák. Zborovice: Chytrý – J. Štěpánek, Poledňák, Novák, Doleček, M. Štěpánek, Šumbera, Kojetský (31. Gröpl), Přibyl, Martin Šprňa, Hanák (46. J. Šprňa).

BŘEST – ZDOUNKY 1:2 (1:1)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Bylo to velmi bojovné, divácky zajímavé utkání plné nervozity, tvrdých střetů, ale i pohledných akcí na obou stranách. Více než poločas to byl zcela vyrovnaný duel. V poslední dvacetiminutovce se ale přeci jen ukázala síla a hlavně zkušenosti našeho soupeře. Možná právě ty zkušenosti ještě chybí našemu mužstvu, aby dokázalo takové zápasy zlomit na svou stranu. Schopnost podržet míč na svých kopačkách na útočné polovině hřiště, změnit rytmus hry, nebo schopnost odolávat nátlakové hře soupeře v rozhodujících fázích zápasu. Asi to dnes rozhodlo toto utkání. V rozmezí několika minut jsme čelili sérii přímých kopů, kterými nás Zdounky dostaly pod tlak. Po zahrání toho posledního vstřelil hlavičkou v 77. minutě David Rokos vítěznou branku. Naši hráči přesto zaslouží velkou pochvalu. Za svůj výkon proti jednomu z největších favoritů soutěže se v žádném případě nemusí stydět.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř a očekávání se naplnilo. Hned v úvodu jsme se ujali vedení brankou přímo z rohového kopu Fojtou. Vedení

mohl navýšit Kyrcz, ale brankář domácích na čáře zachránil a ihned z rychlého nákopu a protiútoku bylo skóre srovnáno. Od této chvíle měli domácí navrch. Bylo jich plné hřiště a nebezpečně kousali. Po obrátce již domácí nebyli tak aktivní. My začali nejpovedenější část zápasu dvacetiminutovým tlakem, který zakončil Rokos vítěznou brankou. Trošku nervózní zbytek zápasu, jsme si již pohlídali. Bylo to náročné utkání, ze kterého bereme důležité tři body. Musím však smeknout před výkonem soupeře. Pro oko diváka to bylo jistě atraktivní utkání.“

Branky: 9. Štauber – 7. Fojta, 77. Rokos. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 95. Břest: Kožuch – Koudelníček, Urban, Konečný, Bejdák, Látal, J. Šálek (46. Niščak), Štauber (66. M. Šálek), Liška, Daněk, Kocman. Zdounky: Rampas – Bleša, Pektor, Kyrcz (91. Zajíček), Rokos (94. Buša), Mozga, Fojta (82. Věžník), Karlík, Navrátil, Červík (88. Kutňák), Adamík.

LUBNÁ – KOMÁRNO 1:0 (0:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Hrál se bojovný zápas. V prvním poločase jsme měli určitě více nebezpečných situací, proti nám však stál velmi dobře chytající brankář hostů. Komárno zlobilo hlavně ze standardních situací. Po jedné z nich jsme nechali zcela volného hráče hostů, který naštěstí nezamířil mezi tři tyče. Těsně před poločasem jsme mohli jít do vedení, ale brankář hostů měl i dobře postavené tyče a samostatný průnik Sládečka skončil na jedné z nich. Ve druhém poločase jsme se snažili soupeře zatlačit, vypadalo to, že brankáři hostů prostě gól nedáme. Nakonec se to ale podařilo Horákovi, který nechytatelnou střelou z 20 metrů otevřel skóre. V závěru jsme si ještě vytvořili další velké šance, buď nás opět vychytal brankář Komárna, nebo zvonila branková konstrukce. V tomto utkání to bylo o prvním vstřeleném gólu, hosté nehráli vůbec špatně, ale myslím si, že jsme si vytvořili více brankových příležitostí a tak je naše vítězství zasloužené. Cením si i nuly vzadu.“

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Byl to z našeho pohledu těžký zápas. Od začátku byli mírně aktivnější domácí, kteří se tlačili do zakončení, ovšem my jsme měli v brance Kunze, který nás v rozhodujících okamžicích podržel. I my jsme měli šance, ale vždy nám chyběl pověstný půlkrok, nebo přesnost. Ke konci poločasu měla Lubná velkou šanci, ovšem znovu parádně zasáhl náš brankář a jednou mu pomohla tyč. Ve druhém poločase se obraz hry neměnil, my jsme poctivě bránili a domácí pokračovali v dobývání naší úporné obrany. Znovu to byl náš brankář, který se několikrát vyznamenal, a domácí z něj byli doslova nešťastní. Neprůstřelnost zlomili až pět minut před koncem, kdy se do míče opřel za hranicí pokutového území Horák a asi zaslouženě vystřelil tři body pro domácí. Chtěl bych pochválit všechny hráče za bojovnost a soupeři k vítězství gratuluji.“

Branka: 85. Horák. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 121. Lubná: Marák – Moravčík, I. Havlík (75. Bačinský), R. Havlík, Rybenský, Kulcsár (55. Kašík), Scholz (65. Mynář), Sládeček, Horák, Železník, Chýla. Komárno: Kunz – Klas, Kopečný (83. Václavek), Kulajta, Hajda (65. Surovec), Lukáš, Machač, Majkus, Tvarůžka, Žejdlík, Orel.

KVASICE B – ZÁHLINICE 3:1 (2:1)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „V úvodu utkání jsme byli aktivní, snažili se dostávat před branku domácích, ale bohužel zakončení brankových příležitostí nám dělá problémy. Naopak domácí dokázali využít dvakrát po sobě v krátkém časovém rozmezí dvě šance ke vstřelení dvou branek. Do přestávky se nám podařilo snížit Mateskem, který se uvolnil v pokutovém území a nedal brankáři šanci. Druhý poločas jsme odehráli kvalitně. Šance na vyrovnání jsme si vytvářeli, ale dnes nám nebylo přáno. Rozhodčí Žigmund svými rozhodnutími často šokoval obě strany. V závěru jsme hráli už jen na tři útočníky a domácí toho využili ke vstřelení třetí branky. Za předvedenou hru jsme si bod určitě zasloužili. Soupeři blahopřeji k vítězství.“

Branky: 11., 17. a 88. Dočkal – 23. Motal. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 76. Kvasice B: Slepko – J. Daněk (71. Dvořák), Pánek, Přikryl (61. Fišer), Pospíšil, Dočkal, Dohorák, Drga, Ambruz, L. Daněk (87. Benda), Ševela. Záhlinice: Vaďura – Hejník, Paštěka, Poledňák, Rygál, Mrkvica (13. Matesko), Horák (75. Drexler), Ledina, Jakvid, Motal, Malát.

CHVALČOV – SKAŠTICE B 0:5 (0:3)

Jiří Trňák, hráč Chvalčova: „Dnes se nám zápas vůbec nepovedl a musím přiznat že to byl z naší strany jeden z nejhorších výkonů. Bohužel celý zápas byl v režii Skaštic, takže si zaslouženě odvezli tři body.“

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Hráče chválím za dnešní výkon. Po pátečním odloženém zápase a v teplém počasí jsme k tomuto utkání přistoupili zodpovědně a už v prvním poločase jsme si vypracovali rozhodující náskok. Soupeř moc odpor nekladl. Jen ke konci zápasu měl nějaké náznaky, ale jsem rád, že jsme ve druhém utkání po sobě udrželi čisté konto a posunuli se zpět do středu tabulky. Naše výhra byla zasloužená.“

Branky: 20. a 35. Ježák, 25. Vlkolenszki, 50. Bubla, 79. Frýdl. Rozhodčí: Vybíral. Diváci: 80. Chvalčov: Janek – Balvín (82. Kubaník), Kovařík, Dostalík (61. Stela), Šico, Trnčák, Zmeškal, Kurfürst (66. Vaculík), Targoš, Marek, Pávek. Skaštice B: L. Vymětal – Icela, Navrátil, Bubla, Vlkolenszki, Rosecký (20. Stančík), Frýdl, Škrabana, Pitron, Brada, Ježák.

POČENICE – STŘÍLKY 4:2 (3:1)

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Do zápasu jsme vstoupili poměrně dominantně a brzy svítil na ukazateli skóre stav 3:0. První branka padla po rychlé akci, kdy Juřena našel centrovaným míčem přesně hlavu Štolfy. Druhý gól vstřelil pohotově zakončující Niedermertl. Byli jsme při chuti a po nedorozumění v hostující obraně a přesné přihrávce Juřeny, přidal z předbrankoveho prostoru třetí gól Batík. Do té doby prakticky hrálo jen domácí mužstvo. Hosté se osmělili až v závěru poločasu, kdy po centru ze strany zužitkoval svůj důraz suverénně nejlepší hráč hostů M. Hubr. I do druhého poločasu vstoupili hosté nebojácně a brzy po krásné střele Hubra byl stav zápasu 3:2. Klid do řad našeho týmu přinesl poměrně šťastný gól Batíka opět po centru Juřeny. V závěru zápasu hosté otevřeli obranu, ale nám se z několika brejkovych příležitosti, Pajgra či Juřeny další branku vstřelit nepodařilo. Hostům patří dík za férovou hru, ale nutno dodat, že naše vítězství bylo tentokrát zcela zasloužené. Zápas dobře řídil rozhodčí Hušek.“

Milan Robotka, as. trenéra Střílek: „Domácí měli lepší začátek a po našich individuálních chybách v 17. minutě vedli už 3:0. Od tohoto okamžiku se hra vyrovnala. Domácí kontrolovali výsledek a do vyložených šancí nás nepouštěli. Nám se však těsně před odchodem do kabiny po hezké akci podařilo snížit Hubrem. Krátce po začátku druhého poločasu opět Hubr po individuální akci snížil na rozdíl jedné branky. Po této kontaktní brance jsme se tlačili do útoku se snahou vyrovnat, ale naše snažení utnul gól domácích na 4:2.“

Branky: 14. a 71. Batík, 7. Štolfa, 10. L. Niedermertl – 45. a 49. Hubr. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 85. Počenice: Tesák – J. Barnet, Cigánek, Juřena, Jánský (58. Kunčar), L. Niedermertl, Z. Niedermertl (83. A. Barnet), M. Barnet (66. Pajgr), Klapil, Štolfa, Batík (88. Novák). Střílky: Rotter – Elzner, Jančík, Hanák (12. Vašák), Vybíral, Fila, Stuchlík, Kryštof, Blaž, Posolda, Hubr.

NĚMČICE – MRLÍNEK 5:2 (3:1)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Dnes dorazil na naše hřiště tým bojující o záchranu v soutěži, který opravdu do poslední minuty bojoval. My jsme hráli pěkný fotbal s mnoha šancemi. Tu první proměnil Kříž, pak po rohu krásnou střelou zvýšil Kadlec a z přímého kopu opět Kříž zvýšil na 3:0. Do přestávky hosté z ojedinělého brejku snížili na 3:1. Ve druhém poločase přidal Pospíšilík čtvrtý gól, ale hosté opět z rychlého brejku přehodili našeho gólmana a snížili. Konečnou tečku za dnešním utkáním udělal opět Kříž, který upravil na konečných 5:2. Děkuji klukům za dnešní výkon.“

Branky: 15., 39. a 88. Kříž, 26. Kadlec, 50. Pospíšilík. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 90.

Němčice: Láník – Lejsek, Batoušek, Němec, Radim Darebníček, Zaoral (60. Roman Darebníček), Kadlec, Cejpek (72. Štěpánek), Kříž, Pospíšilík, Holý.

Mrlínek: Novák – R. Horák, Hradil, Žídek, Vlasák, Josinek, Rybka, Holec, Zapletal (77. Heryán), D. Horák, Kušík (69. Mikov).

Dohrávka 24. kola

SKAŠTICE B – NĚMČICE 3:0 (1:0)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „V dohrávaném utkání domácí Skaštice B posílily tým hráči z A týmu. První poločas jsme ještě zvládli, ale ve druhém nás soupeř přehrál a odnesl si vítězství.“

Branky: 33. Rosecký, 71. L. Bubla, 77. Motal. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 75. Skaštice B: L. Vymětal – Icela, Navrátil (66. Motal), P. Bubla, Vlkolenszki, Rosecký (60. Pitron), Frýdl, R. Vymětal (46. L. Bubla), Škrabana, Menšík, Konečník (72. Sova). Němčice: Láník – Lejsek, Batoušek, Němec, Radim Darebníček, Roman Darebníček, Zaoral (76. Holiš), Kadlec, Cejpek, Kříž (72. Štěpánek), Pospíšilík.

1. Těšnovice 23 19 0 2 2 71:25 59

2. Zdounky 23 18 2 0 3 71:28 58

3. Němčice 23 13 3 1 6 75:40 46

4. Počenice 23 12 2 4 5 42:32 44

5. Břest 23 11 1 1 10 63:49 36

6. Skaštice B 23 10 1 4 8 48:44 36

7. Lubná 23 9 4 0 10 45:34 35

8. Zborovice 23 9 2 3 9 42:42 34

9. Záhlinice 23 9 1 2 11 43:49 31

10. Kvasice B 23 9 0 3 11 53:62 30

11. Střílky 23 7 2 1 13 44:64 26

12. Komárno 23 6 2 3 12 36:41 25

13. Mrlínek 23 3 5 0 15 29:66 19

14. Chvalčov 23 1 0 1 21 14:100 4

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU