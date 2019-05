TĚŠNOVICE – ZÁHLINICE 4:1 (2:1)

Josef Židlík, as. trenéra Těšnovic: „Věděli jsme, že nás čeká houževnatý soupeř a dobře jsme se na to připravili. Hned v úvodu zápasu jsme zahodili několik šancí a na první gól jsme museli čekat až do 15. minuty, kdy Černý přesně našel hlavu Mrázka. V dalším průběhu už naše aktivita polevila, ale soupeře jsme nepustili do žádné šance. Na konci poločasu se po rychlém brejku Maláta prosadil Chalupa, vzápětí ale soupeř snižoval, když se střelou z dálky prosadil dobře hrající Petr Horák. Ve druhém poločase jsme přidali další gól Mršťákem a pak už byla hra zcela v naší režii. Vytvořili jsme si další šance, ale gól jsme vstřelili až na konci zápasu, když se skluzem trefil Adam Slováček.“

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Zápas se mi těžko hodnotí, protože jsme propadali dá se říct ve všech směrech. Domácí byli rychlejší v práci s míčem, kvalitnější v soubojích jeden na jednoho a kombinace jim nedělala problémy. My jsme byli u všeho pozdě. Přihrávky do nohy se nám nedařily a dlouhé míče na útočníky se minuly účinkem. Soupeř se dostával snadno do zakončení a vytvářel si gólové příležitosti. Nám se podařilo dát branku Horákem, který prostřelil brankáře, ale to bylo z naší strany v první půli vše. Také ve druhém poločase byli domácí lepší a zaslouženě vyhráli.“

Branky: 15. Mrázek, 41. Chalupa, 54. Mršťák, 89. Slováček - 43. Horák. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 95. Těšnovice: D. Zavadil (46. F. Zavadil) – Labuda, Brázdil, Potočný, Pluhař, Černý (71. Hrabal), Chalupa, Bartušek, Malát (88. Halamíček), Mrázek (58. Slováček), Mršťák (81. Šívara). Záhlinice: Pospíšil – Hejník, Paštěka, Goc, Polák, Mrkvica (68. Bureš), Horák, Ledina, Jakvid (78. Rygál), Motal, Malát.

BŘEST – SKAŠTICE B 4:1 (2:0)

Lukáš Šoustek, vedoucí mužstva SK Břest: „Tradiční derby dvou sousedů a velkých rivalů přinesl pohledný fotbal, který se musel divákům určitě líbit. Obě mužstva podala velmi kvalitní výkon. Přesto jsme byli fotbalovější, přímočařejší v přechodu do rychlých protiútoků, šikovnější v kombinaci, a hlavně v zakončení. Po dvou brankách Jana Látala a jedné Jiřího Štaubera jsme si postupně vypracovali tříbrankové vedení a zdálo se, že je rozhodnuto. V 66. minutě soupeř ze Skaštic brankou Radima Vymětala snížil na 1:3 a dokázal nás dostat pod tlak. Byl to náš nejméně vydařený úsek zápasu a několikrát nás musel podržet výborně chytající Jan Kouřil. Definitivní rozhodnutí přišlo až v 84 minutě, kdy na konečných 4:1 upravil po pěkné souhře Martin Niščák.“

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Trochu mě mrzí, že jsme nedokázali navázat na vydařené utkání z minulého kola. Dnes proti nám stál úplně jiný soupeř, s daleko větší kvalitou. Domácí se prezentovali rychlým a přímočarým přechodem do útoku a dokázali své možnosti chladnokrevně proměňovat. Naše mužstvo se snažilo o kombinaci, ale hostující obranu se nám nedařilo ničím překvapit, udělat nějaké netradiční řešení nebo dostat před bránu kvalitní centr. V zakončení jsme byli nedůrazní a málo hladoví. Budeme o body muset zabojovat v dalším utkání.“

Branky: 8. a 64. Jan Látal, 34. Štauber, 84. Niščak. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 110. Břest: Kouřil – Koudelníček, Urban, Konečný, Bejdák, Jan Látal (87. Josef Látal), J. Šálek, Štauber (61. Niščak), Trlica (72. M. Šálek), Liška, Kocman. Skaštice B: L. Vymětal – Navrátil, Petrúsek (62. Konečník), Icela, Menšík (46. Rosecký), Bubla, Vlkolenszki, Ježák (66. Pitron), Škrabana, Frýdl (74. Brada), R. Vymětal.

KOMÁRNO – STŘÍLKY 1:2 PP (1:1)

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Z našeho pohledu to byl velmi důležitý zápas o šest bodů. Měli jsme dobrý vstup do utkání, když se pohotově prosadil ze střední vzdálenosti krásnou střelou Majkus. Ovšem od tohoto okamžiku jsme potom herně odešli a důrazný soupeř se tlačil do zakončení. První varování v podobě střely do tyče jsme ještě ustáli, ale poté prokázal individuální kvality Hubr, který chladnokrevně zakončil samostatnou akci. Ve druhém poločase bylo k vidění několik šancí na obou stranách, ovšem ani jeden brankář nebyl překonán a o doplňkovém bodu rozhodovaly pokutové kopy, které jsme mohli rozhodnout v páté sérii, ovšem nestalo se tak a nakonec byl šťastnější soupeř, který bere bod navíc.“

Branky: 6. Majkus – 36. Hubr. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 80. Komárno: Šindelek – Surovec, Žejdlík, Hajda (46. Orava), Orel, Kunz, Kulajta, Majkus, Klas, Tvarůžka, Václavek. Střílky: Rotter – Jančík, Hanák, Vybíral, Posolda (17. Stuchlík), Hubr, Holub, Nezdařil, Blaž, Vašák, Kryštof.

CHVALČOV – KVASICE B 1:2 (1:1)

Chvalčovští sérii neúspěchů nezastavili, třebaže utkání bylo vyrovnané. Do vedení šla rezerva Kvasic, domácí odpověděli před přestávkou. O osudu zápasu rozhodli hosté čtvrt hodin před koncem Pospíšilem.

Branky: 41. Marek – 26. a 76. Pospíšil. Rozhodčí: Tesař. Diváci: 50. Chvalčov: Janek – Balvín, Kovařík, Marek, Něstreljajev (46. Vaněk), Pávek (70. Vaculík), Červinka, Šico, Targoš (85. Stela), Trnčák, Zmeškal. Kvasice B: Stratil – Pánek, Přikryl (90. Benda), Pospíšil, Dočkal, Dohorák, Foltýn, Ambruz, Fišer, Daněk (81. Dvořák), Ševela.

LUBNÁ – ZDOUNKY 1:2 (1:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „V derby jsme první půl hodinu začali s trochu zbytečným respektem. Postupně jsme se ale začali dostávat do ohrožení soupeřovy branky. Do přestávky se nám podařilo otevřít skóre po pěkné akci z levé strany, kterou hlavou zakončil Sládeček. Ve druhé polovině se hrál vyrovnaný zápas. Hosté dokázali srovnat, když jsme po rohovém kopu trestuhodně nechali na zadní tyči samotného hráče, který uklidil míč za Marákova záda. Chvíli na to jsme neproměnili tisíciprocentní šanci, když jsme z hranice malého vápna nedokázali dopravit míč do téměř prázdné brány. Soupeř nás za to potrestal znovu ze standardní situace a šel do vedení. V závěru jsme se snažili soupeře zatlačit, když se neujala ani dalekonosná střela Rybenského ani žádná z našich standardek, skóre už se nemělo. V tomto zápase jsme si minimálně bod zasloužili, bohužel jsme ale dvakrát inkasovali ze standardních situací, to si musíme pohlídat.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Přijeli jsme do Lubné pro tři body a to se povedlo. Nebylo to však vůbec jednoduché vítězství. První půle se hrála v naší režii a dokázali jsme si vytvořit příležitosti ke skórování. Za zmínku stojí další krásná slalomová dráha Karlíka z hloubky vlastní půle, jen v cílové bráně byl proti gólu brankář Marák. Domácí nám však svou urputností nedávali ani metr zadarmo a vlastně z jediné příležitosti prvního poločasu hlavičkou Sládečka po centru se ujali vedení. V druhé půli po rohovém kopu srovnal Věžník. Hned v zápětí vyrážel těžkou střelu z blízka Holeček a tutovou dorážku domácí neproměnili. Rozhodující branku po standardce hlavou krásně trefil Kutňák. I přes převahu soupeře jsme si zbytek zápasu pohlídali. Dnes to bylo šťastné vítězství.“

Branky: 40. Sládeček – 61. Věžník, 70. Kutňák. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 120.

Lubná: Marák – Moravčík, I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár, Scholz (72. Bačinský), Sládeček (68. Horák), Železník, Chýla, Dubina (46. Kašík). Zdounky: Holeček – Bleša, Pektor (88. Buša), Kyrcz (90. Zajíček), Rokos, Věžník, Fojta, Karlík, Mozga (46. Kutňák), Červík, Adamík.

NĚMČICE – ZBOROVICE 1:2 (0:1)

Ivan Gröpl, asistent trenéra Zborovic: „Po lajdáckém představení proti Břestu jsme se vrátili zpět k poctivé hře založené na bojovnosti, sebeobětování a chuti se poprat o konečný výsledek. V zápase jsme měli dostatek šancí na to, abychom rozhodli daleko dříve a nemuseli se strachovat do poslední minuty. Celý tým nicméně zaslouží velkou pochvalu, všichni hráči podali nadstandardní výkon a tak jsme si po právu odvezli cenné tři body.“

Branky: 84. Pospíšilík – 10. M. Štěpánek, 69. J. Štěpánek. ČK: 90. Holý (Němčice). Rozhodčí: Křepelka. Diváci: 37. Němčice: Láník – Lejsek, Batoušek, Němec, Radim Darebníček, Roman Darebníček, Zaoral (83. Štěpánek), Holý, Kadlec, Cejpek, Pospíšilík. Zborovice: Chytrý – J. Štěpánek, Poledňák, Novák, Doleček, M. Štěpánek, Šumbera, Marek Šprňa, Kojetský, Martin Šprňa, Janča (35. J. Šprňa, 89. Buksa).

POČENICE – MRLÍNEK 4:0 (2:0)

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Celé utkání bylo jednoznačně v naší režii. První gól jsme vstřelili ve 13. minutě po akci Juřeny, kdy svůj důraz před brankou zužitkoval L. Niedermertl. Ještě do poločasu nádherně skóroval z trestného kopu Batík a i ve druhé půli jsme si vypracovali spoustu šancí. Z. Niedermertl přesně umístil svou hlavičku a zvýšil na 3:0. Poslední gól zápasu vstřelil po vybojovaném míči zblízka Pajgr. Tyč zazvonila po střelách A. Barneta a Vlhy, tak utkání skončilo pro hosty ještě přijatelným výsledkem.“

Branky: 13. L. Niedermertl, 34. Batík, 65. Z. Niedermertl, 78. Pajgr. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 100. Počenice: Tesák – Hrušák, Pajgr (79. Novák), J. Barnet, Juřena, L. Niedermertl (75. Cigánek), Z. Niedermertl (72. A. Barnet), M. Barnet, Klapil, Štolfa (62. Jánský), Batík (72. Vlha). Mrlínek: Novák – Heryán, Žídek, Podzemný, Hlava, Josinek, Vyoral, Vlasák, Holec, D. Horák, J. Horák.

1. Těšnovice 21 17 0 2 2 66:23 53

2. Zdounky 21 16 2 0 3 66:25 52

3. Němčice 21 12 3 1 5 70:35 43

4. Počenice 21 11 2 4 4 36:27 41

5. Břest 21 10 1 1 9 58:46 33

6. Zborovice 21 8 2 3 8 38:40 31

7. Skaštice B 21 8 1 4 8 40:44 30

8. Lubná 21 7 4 0 10 41:33 29

9. Záhlinice 21 8 1 2 10 40:45 28

10. Kvasice B 21 8 0 3 10 48:57 27

11. Střílky 21 7 2 1 11 41:57 26

12. Komárno 21 6 2 3 10 35:38 25

13. Mrlínek 21 3 5 0 13 26:57 19

14. Chvalčov 21 1 0 1 19 13:91 4

