MORKOVICE B – ŽERANOVICE 2:0 (1:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Vítězství se nerodilo vůbec jednoduše. Byl to těžký zápas, kterému přispěla kvalita soupeře a hlavně naše nepřesnost ve finální fázi. Krásná akce se nám povedla, kdy Oplt po pravé straně utekl a krásným centrem našel Zápařku a ten nadvakrát vstřelil gól. Soupeř měl v první půli jen jednu velkou šanci. Naopak my měli několik dalších gólovek, kterými jsme mohli utkání rozhodnout. To se nám nepovedlo. Ve druhém poločase se hra přelévala z jedné strany na druhou a byla otázka, kdo dá branku. Nakonec jsme to byli my a pojistili si druhým gólem výhru. O výsledek jsme se báli až do konce.“

Karel Klimek, trenér Žeranovic: „Myslím, že ti co přišli, viděli na okresní přebor nadstandardní zápas. Do prvního poločasu vstoupili domácí lépe a naše mužstvo měl problém zachytit tempo hry. To vyústilo ve vedoucí branku domácích. Poté se hra začala vyrovnávat a náš tým se dostal do několika slibných šancí. Bohužel se nám nepodařilo vyrovnat. Druhý poločas byl úplně o něčem jiném. Dařilo se nám domácí zatlačit na jejich polovině a také si vytvářet šance. Domácí se dostávali jen k občasným výpadům, které se nám podařilo zachytit. Po několika neproměněných šancích přišel trest v podobě druhého inkasovaného gólu. I přes prohru musím kluky pochválit za předvedený výkon a to hlavně ve druhém poločase.“

Branky: 11. a 73. Zápařka. Diváci: 140. Rozhodčí: Brtníček. Morkovice B: Šebestík – Juřena, Vymazal, Skácel, Oplt, Kapounek, Oračko, Šipoš (73. Goldman), Maticz (89. Zahradník), Zápařka (89. Rosický), Holan (66. Šincl). Žeranovice: Bakalík – P. Hasala (81. Olšanský), Zámorský, Klimek (89. Pospíšil), Řihák, Vaculík, M. Hasala, Zakopal, Machálek (81. Menšík), Košina, Šuba.