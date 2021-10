Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „První půlhodina tak jednoznačně vyzněla v náš prospěch jak herně tak výsledkově, když jsme se zaslouženě ujali vedení. Po půlhodině soupeř z ojedinělého útoku vyrovnal a do konce poločasu měl více ze hry, byť někdy zásluhou přehnané agresivity. Druhý poločas jsme začali aktivně, avšak po naší chybné rozehrávce se hosté ujali vedení. Naši hráči však výsledek otočili.“

Branky: 27. Netopil, 62. Janečka, 75. Kojetský – 31. a 62. Posolda. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 91. Žalkovice: Rotrekl (55. Kuba) – Otáhal, Janečka, Netopil, Říkovský, Kojetský, Otáhalík, Mrázek, Topič, Pala, Strnad (75. Pluhařík). Střílky: Maša – Hanák, Vašák, Posolda, Nezdařil, Elzner, Hubr, Holub, Blaž (64. Kryštof), Klem (85. Handl), Jelínek.

SKAŠTICE B – ZÁHLINICE 0:1 (0:0)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Soupeř byl kvalitní, hrál rychlý důrazný fotbal a nedal nám kousek volného prostoru. Ve druhé části prvního poločasu už jsme začali i my soubojovat a dostali jsme se více do hry. Do šancí jsme se ale moc nedostávali. A když, tak spolehlivě zasáhl hostující brankář. Utkání se nakonec rozhodlo ve druhé půli. Hosté hráli v obraně bez chybně a skórovat nám tak nedovolili. Budeme muset zkusit přivézt body příště z venku.“

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: „Po posledním domácím propadáku, jsme věděli, že musíme zlepšit hru a celkově přístup ke každému jednotlivému zápasu. Do Skaštic jsme jeli s vidinou zde získat nějaké body. Do zápasu jsme vstoupili lépe, naše hra byla koncentrována. Hrálo se po většinu na soupeřově polovině a vytvořili jsme si několik šancí, které ale zůstali neproměněné. V prvním poločase byla největší možnost ke změně skóre Paštěkou, který ale bohužel z dorážky trefil pouze břevno. Hosté v 1. poločase zahrozili pouze z přímého kopu, ale vynikajícím zákrokem se ukázal Kováč. V druhém poločasu jsme začali opět aktivní hrou, bohužel dnes jsme nebyli tak produktivní. O jedinou branku v utkání se postaral Dominik Malát. Děkuji klukům za týmový výkon. Rád bych zmínil smutnou zprávu, která nás postihla v pátek, když náhle odešla naše dlouholetá opora, legenda klubu a pomezní rozhodčí Ladislav Paštěka starší. Utkání jsme odehráli s černou stuhou na počest jeho památce. Výhra taktéž patří jemu.“

Branky: 55. D. Malát. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 45. Skaštice B: Vymětal – Oračko (80. Jan Hyánek), Ježák, Uličný (80. Růžička), Rosecký (68. Novák), Pitron, Škrabana, Sedlák, Bubla, Petrůsek (86. Jak. Hyánek), Zůvala. Záhlinice: Kováč – Dvořák, Rygál, Navrátil, Pospěch, Mrkvica, Paštěka (90+3. Bureš), Jakvid, P. Malát (90. Mingisultanov), Kubík, D. Malát.

NĚMČICE – KROMĚŘÍŽ B 3:3 (3:1)

Tomáš Darebníček, člen výboru Němčic: „Předpokládali jsme, že vedoucímu mužstvu tabulky nebude vyhovovat naše menší hřiště, a to se v první polovině utkání potvrdilo. Vedli jsme 2:0, ale hosté snížili. Po závaru v pokutovém území a následném faulu, jsme zvýšili z penalty na 3:1. Druhý poločas byl v režii Kroměříže. Již jsme nebyli tak důslední v osobních soubojích a hosté stále častěji ohrožovali velmi dobře chytajícího hráče z pole Holého. Nakonec se jim podařilo vyrovnat na 3:3.“

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Dnes jsme zažili asi poprvé pořádné utkání okresního přeboru. Venkovní utkání a několik vlivů, které určitě k těmto soutěžím bohužel patří. Vstoupili jsme do utkání málo aktivně a domácí hráči byli výborně nachystaní a motivovaní. Kvalitně a agresivně bránili a hrozili rychlými brejky, ze kterých nás trestali. Ve druhé půli jsme se vyrovnali nastavené agresivitě domácích a pomalu převzali utkání do svých rukou. Nakonec utkání skončilo remízou, kterou s pokorou bereme.“

Branky: 11. a 12. Mádr, 37. Zlámal – 18. a 62. Mlčoch, 81. Dočkal. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 130. Němčice: Holý – Rad. Darebníček (82. Cejpek), Vymětal, Batoušek, Zlámal, Rom. Darebníček, Mádr (66. Servus), Kadlec, Pospíšilík, Kříž, Motal. Kroměříž B: Benedikt – Švajda, Joura, Heinz, Dočkal, Pecina (46. Novotný), Klimek (46. Vyhlíd), Budín, Palíšek (28. Cimra, 78. Dobrý), Mlčoch, Petr.

BŘEST – SP. HULÍN 3:2 (2:2)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Byl to hodně náročný a nervózní duel. I přes velmi dobrý začátek zápasu, kdy jsme rychle 2:0, se konečný výsledek nerodil vůbec snadno. Houževnatý a velmi dobře kombinující soupeř po dvou našich ztrátách míče ve středu pole ještě do poločasu vyrovnal na 2:2. Ještě hůře nám bylo v 52 minutě. Opora týmu brankář Valoušek zaváhal a nepřesnou rozehrávkou vybídl k samostatnému úniku napadajícího útočníka. Stoper Šálek hasil nepřesnost jen za cenu faulu a viděl červenou kartu. Následovalo dlouhé oslabení, během něhož jsme přežili několik brankových příležitostí hostujícího týmu. Odměna za bojovný výkon přišla v 85 minutě, kdy se z přímého kopu trefil Jan Látal, zkompletoval hattrick a rozhodl utkání.“

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Začátek utkání naši hráči zaspali a po zbytečné penaltě a chybě brankáře jsme prohrávali 0:2. Do konce poločasu jsme díky přeskupení postů v sestavě srovnali na 2:2. Ve druhém poločase jsme šli za třemi body, ale dvakrát nás zastavila tyčka, několikrát velmi diskutabilní posouzení postavení mimo hru domácím pomezním rozhodčím a řada nedotažených akcí, ze kterých jsme mohli skórovat. V době největšího tlaku při brejku domácích přišel faul a domácí z přímého kopu opět za přispění našeho gólmana šli do vedení, které ve vypjatém závěru udrželi.“

Branky: 8., 18. a 85. Látal – 33. Číhal, 40. Pospíšilík. ČK: 52. M. Šálek. Rozhodčí: Mucha Diváci: 90. Břest: Valoušek – Hajdík, M. Šálek, Janovský, Hyánek (46. Štauber, 89. Máša), Konečný, Látal, Bureš, J. Šálek, Karamon, Daňek. Sp. Hulín: Stibor – Dunda, Blažek, Michálek, Bejtkovský, Číhal, Zaoral, Pumprla, Pospíšilík, Hradil, Kubo.

LUBNÁ – RYMICE 1:1 (0:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Dnes jsme nezačali zrovna nejlépe, když šli hosté po samostatném úniku brzy do vedení. Chvíli na to jsme po faulu na Kašíka zahrávali penaltu, tu hostující brankář bohužel zlikvidoval. Ve druhé půlce jsme chtěli co nejdříve vyrovnat. To se nám podařilo z přímého kopu, který chytře zahrál Chýla. V poslední minutě jsme znovu zahrávali penaltu po faulu na Bořutu. Bohužel jsme opět nechali vyniknout hostujícího brankáře.“

Martin Káňa, hráč Rymic: „Zvláštní poděkování si opět zaslouží za vynikající výkon brankář Krejčí. V první polovině chytil vše, včetně penalty. A ta penalta nakonec nebyla jedna. Po zaslouženě inkasovaném gólu na 1:1, když nás domácí svírali v obraně, přišly dva rozhodující momenty utkání. Samostatný únik Plhala zastavil za cenu červené karty domácí obránce a v úplném závěru utkání dokázal lapit i druhou penaltu Krejčí.“

Branky: 74. Chýla – 9. Plhal. ČK: 89. Běták. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 123. Lubná: Marák – Havlík, Rybenský (64. Běták), Sládeček, Železník, Kašík, Makový, Horák, Chýla, Kocián (84. Bořuta), Havlík. Rymice: Krejčí – Bačík, Medek (56. Odložilík), Doležel, Plhal, M. Matuška, Čada (14. Machovský), Petrovský, Fuksa, R. Matuška, Mlčák.

KVASICE B – LUTOPECNY 7:0 (2:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Po dvou rychlých akcích jsme se dostali do vedení 2:0. Ve druhém poločase byl vyloučen hostující Válek a tuto přesilovku jsme využili. Střelecky exceloval Radek Pospíšil, který vstřelil čtyři branky.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Sešli jsme se konečně v sestavě, která byla na úrovni okresního přeboru. Zpočátku měli domácí převahu, ale po 15 minutách jsme převzali otěže zápasu a vypracovávali i vyložené šance. Domácí spoléhali na rychlé brejky a ty také ve dvou případech proměnili. Dva naši hráči museli ještě v prvním poločase z důvodu zranění vystřídat, čímž se naše sestava hodně oslabila. Když jsme na začátku druhého poločasu inkasovali červenou kartu, bylo po nadějích.“

Branky: 20., 66., 70. a 74. Pospíšil, 32. Samohýl, 65. Musil, 90. Navrátil. ČK: 49. Válek. Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 100. Kvasice B: Skácel – Hrabal, Pospíšil (81. Navrátil), Samohýl, Foltýn (46. Hora), Reiskup, Ambruz, Šupčík, Daňek, Ševela (73. Machala), Musil. Lutopecny: Večerka – Šilhár (32. Králíček), Novák, Chalupa, Hanzlík, Uhrinovský, Daňek, Císař, Válek, Chalany (42. Jurtík), Vrzal.

MORKOVICE B – POČENICE 4:2 (2:0)

David Vlček, předseda Morkovic: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a to se projevilo, když jsme se ujali vedení po rohovém kopu, kdy se hlavou krásně trefil Vymazal. Poté se hra vyrovnala a soupeř zahrozil střelou do břevna. My využili trestný kop, kdy se z dorážky trefil Oplt. Druhý poločas byl dosti nervózní. Další branka na 3:0 se zrodila po přísně nařízeném pokutovém kopu, kdy se trefil po dorážce vlastního pokutového kopu Vymazal. Od té doby jsme úplně vypadli z tempa a soupeř nás přehrával a dokázal vsítit dvě branky. Poté rozhodčí neodpískal jasný pokutový kop v náš prospěch, ale i přesto jsme dokázali vstřelit naši čtvrtou branku.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V úvodu byl v našem podání patrný až přílišný respekt k soupeři. Přesto, že hru v poli lze hodnotit jako zcela vyrovnanou, do šaten jsme odcházeli s dvougólovým mankem. Po změně stran se hrál kvalitní a dynamický fotbal. V 60. minutě K. Šesták chytil penaltu, ale při následné dorážce zůstal již bezmocný. V 70 minutě vykřesal naději Novotný a v 77. minutě po centru Juřeny, snížil na rozdíl jediné branky Štolfa.“

Branky: 12. a 60. Vymazal, 24. Oplt, 81. Kulíšek – 70. Novotný, 77. Štolfa. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 201. Morkovice B: Koutňák – Goldman, Vymazal, Prachař (87. Holan), J. Petráš, O. Petráš, Skácel, Pospíšil (66. Šustr), Kulíšek, Zápařka (56. Maticz), Oplt. Počenice: Šesták – Novák, Ordoš, Hrušák (74. Barnet), Kunčar, Novotný, Kvapil, Niedermertl (66. Bareš), Večerka (46. Štolfa), Tesař, Juřena.