HULÍN – ZÁHLINICE 0:0

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a svou kombinační hrou jsme favorizované hosty zaskočili. Většinu našich nadějně se rozvíjejících akcí jsme však nedokázali dotáhnout do konce a hra se postupně vyrovnávala, ale protože hosté byli v koncovce také bezzubí, skončil poločas bez branek. Druhá půle začala jako první, ale zhruba od 60. minuty iniciativu převzali hosté a byli lepší. Se svými dvěma brankovými příležitostmi však naložili mizerně a tak utkání skončilo zaslouženou remízou. Mrzí nás zbytečné vyloučení Dundy v závěru jinak velmi slušně probíhajícího zápasu.“

I. A třída sk. B: Zborovice padly a přišly o první místo, zaváhaly i Těšnovice

Tomáš Mrkvica, kapitán Záhlinic: „Derby s Hulínem zatím vždy skončilo remízou. Bohužel tomu nebylo jinak ani nyní. Začátek utkání měli lepší domácí, kteří se lépe orientovali ve středu hřiště, avšak do žádné vyložené šance se nedostali. Do poločasu jsme to však byli my, kdo mohl jít do vedení a to Kubíkem, který po individuální akci orazítkoval pouze tyč. Ve druhém poločase jsme byli jednoznačně lepší a domácí do ničeho nepustili. Bohužel jsme se opět trápili v koncovce. Hlavička Dominika Maláta skončila nad břevnem. Střela Mrhálka se také nevešla mezi tři tyče. Samostatný únik nedokázal potrestat ani Dušek, který mířil doprostřed brány. Neodpískaná penalta na Kubíka byla pověstnou třešničkou na dort. Konec utkání patřil Dundovi, který obdržel červenou kartu za nakopnutí ležícího hráče, který skončil s nalomeným žebrem. Nechápu, že mu ta ostuda stojí za to. Tohle na hřiště nepatří.“

Rozhodčí: Závojský. ČK: 91. Dunda. Diváci: 95. Hulín: Hlobil – Jurášek, Pospíšilík, Barták, Sedláček, Vaculík, Pastrnek, Zaoral (90. Matula), Karamon (71. Juřena), Kubo (79. Dunda), Hradil (79. Vyvlečka). Záhlinice: Unger – Pospěch (65. Paštěka), P. Malát, Navrátil, Kubík, Dušek, Jakvid, Dutkevič, Mrkvica (46. Mrhálek), D. Malát, Zapletal (65. Šustek).