Martin Střelec, trenér Zborovic B: „V úvodu zápasu jsme si vypracovali hned několik slibných příležitostí, které jsme bohužel neproměnili a málem jsme byli za to potrestání. Ve 23. minutě vystihl rozehrávku soupeře Marek Štěpánek a obránce ve snaze napravit tuto chybu stáhl Štěpánka ve vápně a kopala se penalta. Penaltu si vzal na starost Jaromír Štěpánek a s přehledem proměnil. Za nedlouho po té jsme kopali rohový kop a po odraženém míči z velkého vápna vypálil Uhrinovský a i když svoji střelu otřel o několik obránců tak míč skončil v sítí. V 57. minutě vstřelil gól po standardní situaci Kojetský a bylo rozhodnuto. Pro diváka možná nepohledný zápas ale pro nás důležité tři body. Doufám, že nás tato výhra povzbudí do dalších zápasů a odpoutáme se ode dna tabulky.“

Divizní Holešov ztratil další dobře rozehraný zápas! Proč?

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Do zápasu se soupeřem ze spodních pater tabulky, jsme si nepřenesli prakticky nic z toho, co nás zdobilo v minulém kole a jak se trefně říká - Po hodech bývá… První branka padla z pokutového kopu a další dvě po nešťastných tečích, kdy zůstal dobře chytající brankář Rampas bezmocný. Vztyčený varovný prst je však chování některých hráčů na hrací ploše i následně v kabině. Za kluky bych dýchal a stál za nimi do posledního dechu, ale někteří by se nad sebou měli vážně zamyslet, žádný jedinec není víc než tým.“

Branky: 23. Štěpánek, 30. Uhrinovský, 57. Kojetský. Diváci: 100. Rozhodčí: Mucha. Zborovice B: Kocourek – Bukový, Štěpánek, Plesník, Marek Šprňa (82. Klenovský), Vaňák, Uhrinovský, Štěpánek, Martin Šprňa, Kojetský (72. Kerčák), Střelec (70. Jenerál). Počenice: Rampas – Bleša, Novák (70. Otevřel), Zapletal (65. Šustr), Juřena, Vilím, Tesák (88. Klech), Novotný, Lejsal (65. Janček), Jiřík, Večerka (65. Klapil).

HULÍN – BŘEST 2:1 (1:0)

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Vyšel nám začátek a hned v první minutě jsme po pěkné akci dostali do vedení. Hosté se pak snažili vyrovnat, získali územní převahu, ale paradoxně jsme to byli my, kdo mohl utkání rozhodnout. Vytvořili jsme si dvě velké šance a zvláště ta Bartákova byla stoprocentní. Ve 37. minutě byl vyloučen náš Navrátil a tím se nám zápas hodně zkomplikoval. Navíc hosté hned v úvodu druhé půle vyrovnali po hlavičce Šálka a nevypadalo to s námi dobře. Naštěstí pro nás Břest tempo zápasu nevydržel a postupně začal fyzicky upadat. V průběhu druhé půle jsme i v deseti měli územní převahu a tu jsme dokázali dvě minuty před koncem Bartákem využít. Jsou to vydřené body.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Ani nyní jsme nedokázali prolomit naši výsledkovou mizérii a po další prohře jsme se propadli až na dno tabulky. Inkasovali jsme v prvních sekundách duelu a několik minut nám trvalo, než se nám podařilo vyrovnat hru. Další důležitý okamžik přišel ve 39. minutě, kdy byl za nesportovní chování vyloučen střelec úvodní branky Jakub Navrátil. S nabídnutou šancí dlouhé přesilovky jsme však naložili trestuhodně. Ve 2. minutě druhé půle jsme brankou Martina Šálka konečně vyrovnali a zdálo se, že bychom mohli utkání dohrát do úspěšného konce. Opak byl však pravdou. Definitivní rána pro náš tým přišla v 88. minutě, kdy jsme nedokázali odvrátit centr do pokutového území a Jan Barták přesnou hlavičkou rozhodl. Našemu mužstvu chybí sebevědomí, bojíme se hrát aktivně. Prosím všechny břestské fanoušky – přijďte naše kluky podpořit.“

Branky: 1. Navrátil, 88. Barták – 46. M. Šálek. ČK: 39. Navrátil. Diváci: 45. Rozhodčí: Mucha. Hulín: Slepko – Horák (87. Matula), Barták, Vaculík, Pastrnek, Pleva, Zaoral, Sedláček, Bureš (86. Němec), Navrátil, Karamon. Břest: Rotrekl – M. Šálek, Hudeček, Konečný, Janovský (77. Daňek), Valoušek, J. Šálek, Štauber, Trlica, Daněk, Máša (67. Krampla).

NĚMČICE – SLAVKOV P. H. 3:2 (2:0)

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „První poločas byl z naší strany výborně odehraný, byli jsme lepším týmem, dobře kombinovali a soupeře k ničemu nepustili. Skóre, po faulu na Roubalíka otevřel v 11. minutě Zlámal proměněnou penaltou. Ve 26. minutě po krásné kolmé akci středem hřiště Kříž před hostujícím gólmanem nezaváhal. Ve druhé půlce jsme začali opět střelecky špatně, když jsme neproměnili samostatný útok na branku a trest na sebe nenechal čekat, když z ojedinělého útoku hosté v 52. minutě snížili. To je nabudilo a začali být aktivnější a v 65. minutě po chybě v obraně bylo 2:2. Brzo po vyrovnání po faulu na Zlámala sám postižený penaltu proměnil a zvýšil na 3:2. Hosté bojovali o výsledek a dočkali se penalty, kterou ale bravurně chytil gólman Vajda a tím nám zajistil dnešní zasloužené vítězství.“

Branky: 11. a 65. Zlámal, 26. Kříž – 52. Bouchalík, 66. Ondrůšek. Diváci: 151. Rozhodčí: Tříska. Němčice: Vajda – Císař (65. Rom. Darebníček), Zlámal, Kadlec, Batoušek, Sklenář, Rad. Darebníček (89. Lejsek), Roubalík (84. Holý), Vymětal (65. Olša), Kříž (46. Hamrla), Zavadil. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Bureš, Pavlica, Kužel (75. Čuba), Krajcar, Darebníček, Žaloudík (75. Urbánek), Ondrůšek, Bouchalík, Mrázek.

MORKOVICE B – RYMICE 4:3 (2:1)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Výsledek se nerodil vůbec jednoduše. Rymice důkladně bránily, my neproměňovali šance, ale nakonec stálo štěstí při nás. Po chybě hostujícího gólmana jsme vstřelili vítěznou branku na 4:3. Soupeř chodil hodně do brejků. To mu vycházelo, protože jsme hosty zbytečně faulovali a za to nás trestali. Dvě branky nám dali z pokutových kopů, ale i tak jsme to zvládli.“

Marek Oral, trenér Rymic: „V zápase s posíleným týmem Morkovic o hráče z A-týmu jsme dokázali držet krok. Bohužel ani Matuška, ani Paták své šance neproměnili. Morkovice podržel skvělými zákroky brankář. Ve 27. minutě nám proběhl skrz obranu hráč domácích a bylo to 1:0. Ke konci druhého poločasu jsme ztratili míč před naší šestnáctkou a zkušení hráči Morkovic chybu dokázali potrestat. Naštěstí si záhy vzal míč Paták, který byl ve vápně soupeře faulován, a penaltou jsme ještě v první půli snížili. Ve druhém poločase jsme opět díky penaltě dokázali vyrovnat. Naneštěstí jsme i my v šestnáctce faulovali hráče a penalta se kopala proti nám. Poté se vápnem prodral Měrka a srovnal na 3:3. Bohužel ke konci zápasu si vybral slabší chvilku do té doby fantasticky chytající brankář Krejčí a zápas tak pro nás skončil porážkou 4:3. Každopádně hráče musím za dnešní zápas pochválit.“

Branky: 27. Hrnčíř, 42. Oplt, 65. Vymazal, 83. Šipoš – 45. a 59. Paták, 78. Měrka. Diváci: 88. Rozhodčí: Benedikt. Morkovice B: Valenčík – Vymazal, Soldán (73. Goldman), Rus, Skácel, Kapounek, Oplt, Hrnčíř (73. Pajgr), Oračko, Ospalík (88. Zahradník), Rakáš (55. Šipoš). Rymice: Krejčí – Bačík, Ševčík, Petrskovský (70. Plhal), Matuška, Ševčík, Mlčák, Paták, Blažek, Měrka, Hejkerlík (46. Marek).

ŽALKOVICE – PRAVČICE 0:1 (0:1)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „První poločas pro nás začal velmi dobře. Z první výraznější šance ze strany hřiště jsme dokázali vstřelit branku. Nehrál se moc kombinační fotbal z obou stran, spíše se jednalo o velmi bojovné utkání. Šance, které jsme si vytvořili, jsme nedokázali proměnit. Ve druhém poločase hráči domácích převzali otěže zápasu a byli více v držení míče, ale nedokázali to přetavit ve srovnávací branku. My jsme naopak hrozili z protiútoků, ale nevyřešili jsme je správně. Utkání bylo velmi vyrovnané a bojovné. Troufnu si říct, že v minulém ročníku bychom tento typ zápasu nedovedli do vítězného konce.“

Branka: 13. Miklík. Diváci: 110. Rozhodčí: Černovský. Žalkovice: Krejčí – Janečka, Mrázek (46. Petřík), H. Netopil (46. Otáhalík), Kojetský, T. Netopil, Pospíšil, Nesrsta, Strnad, Říkovský, Němčík (64. Janečka). Pravčice: Bucha – Novák, Jetelina, Miklík, Kocman (66. Zapletal), Svrček (76. L. Timan), Zapletal (62. Gankhuyag), Zapletalík, O. Timan, Janováč, Lukeš.

SKAŠTICE B – KVASICE B 8:0 (2:0)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Zápas s Kvasicemi byl převážně kombinační. K tomu přispěla obě mužstva, která chtěla hrát fotbal. V prvním poločase se střídaly šance na obou stranách a jen díky zbrklosti, nedůrazu a nekvalitnímu zakončení hostí, jsme šli do šaten za stavu 2:0. V poslední třetině zápasu hosté už odešli fyzicky a naopak my při chuti navyšovali skóre. Velké sympatie hostům, kteří se snažili hrát kombinačně i přes nepříznivý vývoj až do konce.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Ve Skašticích se nám naplno ukázala realita. Byli jsme ve všem pomalejší než soupeř, méně důrazní, bez bojovnosti, bez nápadu a výsledek bohužel našemu výkonu odpovídá. Když už jsme si nějaké vyložené šance v prvním poločase za stavu 1:0 pro domácí, vytvořili, tak jsme je trestuhodně zahodili. Naopak soupeř byl nekompromisní. Je potřeba zápas hodit za hlavu, ale vzít si z něj to důležité a to je to, že s takovým výkonem, přístupem, bojovností, nasazením se okresní přebor hrát nedá.“

Branky: 4. a 90. T. Motal, 27. Ježák, 50. Sova, 65. Sedlák, 72. L. Motal, 75. Zaoral, 81. Brada. Diváci: 95. Rozhodčí: Skyba. Skaštice B: Trampota – Sedlák, Novák, Bubla (73. Vymětal), T. Motal, Ježák, Zaoral, Kvasnička (67. L. Motal), Zůvala, Růžička (70. Brada), Sova. Kvasice B: Štěpaník – Reiskup, Ševela, Foltýn, Bartoník (24. Unger), Ambruz (68. Fišer), Musil (68. Klesnil), Hora (68. Fagulec), Samohýl, Pospíšil, Struška (32. Koplík).

LUBNÁ – ŽERANOVICE 1:1 (1:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Utkání pro nás nezačalo dobře, když první střela na bránu skončila v naší síti. Poté jsme soupeře zamkli na jeho polovině a dobývali branku. Vyrovnání přišlo na konci prvního poločasu, když po standardní situaci uklidil míč do sítě Ančinec. Druhý poločas pro nás začal opět špatně. Brankář Blažek musel zatáhnout za záchrannou brzdu a těsně před pokutovým územím fauloval útočníka domácích. Výsledkem byla červená karta. I v deseti lidech jsme hráli dobře a troufnu si říct, že jsme byli lepší. Všichni kluci makali na sto procent, nemohu týmu vůbec nic vytknout. Diváci už další branku neviděli a tak utkání skončilo remízou. Chtěl bych vyzvednout náš týmový výkon, kdy jeden makal za druhého.“

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Bez pěti hráčů základní sestavy, se čtyřmi dorostenci jsme nečekali žádný velký výsledek. V první patnáctiminutovce jsme se ujali vedení a díky zodpovědnému přístupu všech hráčů na hřišti jsme toto vedení udrželi. V poslední minutě po standardce Lubná vyrovnala. Při brejku Zimčíka, který byl podražen brankářem Lubné podle mého názoru v pokutovém území, nebyl nařízen pokutový kop, ale gólman Lubné byl pouze vyloučen. Střelu Zámorského z trestného kopu bravurně vykryl gólman Kuba Marák. Dělba bodů byla z mého pohledu spravedlivá, zápas měl náboj. Děkuji všem hráčům za předvedený výkon.“

Branky: 45. Ančinec – 3. Zimčík. ČK: 51. Blažek – 88. Cholasta. Diváci: 80. Rozhodčí: Brtníček. Lubná: Blažek – Marák, Komárek, Havlík, Rybenský, Kulcsár, Ančinec, Železník, Horák, Chýla, Konečný. Žeranovice: Bakalík – Hasala, Sumec, Hubík (46. Machálek), Menšík, Zámorský, Řihák (73. Cholasta), Košina, Zimčík, Zakopal, Cholasta.

DOHRÁVKY 1. KOLA

KVASICE B – SLAVKOV P. H. 3:1 (1:1)

Branky: 44. Pospíšil, 63. Struška, 86. Fišer – 6. Darebníček. Diváci: 105. Rozhodčí: Benedikt. Kvasice B: Štěpaník – Reiskup, Hora (85. Fišer), Samohýl, Ambruz (90. Fagulec), Foltýn, Berky (46. Struška), Pospíšil (78. Unger), Ševela, Chytil (46. Bartoník), Musil. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Bureš, Pavlica, Kužel, Krajcar, Darebníček, Šimčík, Ondrůšek (70. Bouchalík), Žaloudík, Ponížil (86. Symerský).

ŽERANOVICE – BŘEST 2:1 (1:1)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Opět to bylo vydřené vítězství. V prvním poločase jsme se ujali vedení a měli jsme více ze hry. Po ojedinělé akci jsme dostali dost nešťastný gól po střele soupeře a teči našeho hráče, neměl gólman nejmenší šanci. Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná, ale na šance jsme měli navrch. Bohužel jsme je neproměnili. Po té přišla penalta za nastřelenou ruku v šestnáctce soupeře, kterou Šuba bezpečně proměnil. Náš mladý gólman nás dvakrát podržel a také branková konstrukce stála tam, kde měla, po nastřelené tyči a břevnu.“

Branky: 7. a 57. Šuba – 12. Daněk. Diváci: 148. Rozhodčí: Skyba. Žeranovice: Gába – Hasala, Sumec, Menšík, Zámorský, Klimek, Hubáček (58. Málek), Říhák, Hasala (75. Pospíšil), Košina, Šuba. Břest: Rotrekl – M. Šálek, Horák, Konečný, Janovský (46. Hudeček), Bureš (75. Hajdík), J. Šálek, Krampla (53. Máša), Trlica, Daněk, Miklík.

1. Lubná 9 8 1 0 37:11 25

2. Rymice 9 7 1 1 37:14 22

3. Žeranovice 9 6 1 2 26:18 19

4. Němčice 9 6 0 3 31:19 18

5. Morkovice B 9 4 1 4 28:26 13

6. Skaštice B 9 4 1 4 26:24 13

7. Pravčice 9 3 2 4 18:22 11

8. Slavkov p. H. 9 3 1 5 16:20 10

9. Hulín 9 3 1 5 21:31 10

10. Kvasice B 9 2 3 4 23:31 9

11. Žalkovice 9 2 3 4 12:22 9

12. Počenice 9 2 2 5 14:28 8

13. Zborovice B 9 2 1 6 15:25 7

14. Břest 9 1 2 6 10:23 5