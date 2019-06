Ten nakonec neminul ani poražené, neboť v krajských soutěžích se udělalo místo po Hulínu, který zcela odhlásil mužský tým. Okresní přebor si na podzim zahrají i Žalkovice, jež se rovněž nepřihlásily do krajských soutěží. Sestupoví černí Petrové zůstali Chvalčovu s Mrlínkem.

ZDOUNKY – TĚŠNOVICE 2:1 (1:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Tak tenhle zápas byl pro nás svátkem. I přes nepřízeň počasí přilákal na náš fotbalový stánek rekordní počet fanoušků, kteří vytvořili neskutečnou atmosféru. Věděli jsme, že v této sestavě nemůžeme hrát útočný fotbal. Hráli jsme odpovědně zezadu a trpělivě čekali na chybu soupeře. Ta přišla po půl hodině hry a využil ji Kyrcz. Vedení mohl navýšit Červík, ale samostatný nájezd neproměnil. Hosté rovněž kousali, ale v koncovce byli nepřesní, nebo vše s přehledem řešil Rampas. Ihned po obrátce jsme znova zahrozili Kyrczem a dorážku do odkryté brány nedal Buša. Pak přišel místy až drtivý tlak hostů a my se doslova nemohli dostat z vlastní půle, ale k vyloženým šancím jsme soupeře nepouštěli. Až čerstvý Hrabal propálil z blízka naši tvrz. Schylovalo se k penaltám, ale

Červík se po rohovém kopu pověsil do vzduchu a hlavou utkání rozhodl. Jsem na naše kluky hrdý a po takovém zápase ukápla i nějaká ta slza. Musím uznat, že soupeř byl jistě

fotbalovější a měl více ze hry, my však byli nebezpečnější. Poděkování patří i fanouškům obou táborů, kteří vytvořili nezapomenutelnou atmosféru během celého zápasu.“

Josef Židlík, as. trenéra Těšnovic: „Střetla se dvě nejlepší mužstva okresu a kvalita utkání tomu odpovídala. Znali jsme hru Zdounek založenou na dobré defenzivní hře s rychlými brejky. Tento zápas hrály stejně a v obranném bloku čekaly na naši chybu. Tu jsme bohužel udělali a soupeř ji potrestal. Do druhého poločasu jsme provedli změny na krajích obrany a snažili se po stranách překonat obranu Zdounek. To se nám nakonec zaslouženě podařilo, ale v poslední minutě jsme si nepohlídali roh soupeře a utkání prohráli. Gratuluji soupeři k prvnímu místu a uvidíme, jak se oběma týmům bude dařit ve vyšší soutěži.“

Branky: 31. Kyrcz, 88. Červík – 80. Hrabal. ČK: 82. Bartušek (Těšnovice). Rozhodčí: Tříska. Diváci: 664. Zdounky: Rampas – Kutňák, Věžník, Kyrcz, Buša (52. Jelínek), Mozga, Fojta (86. Solař), Karlík, Navrátil, Červík (90. Zajíček), Adamík.

Těšnovice: F. Zavadil (46. D. Zavadil) – Labuda (46. Slováček), Brázdil, Potočný (75. Hrabal), Chalupa, Pluhař, Černý, Malát (88. Halamíček), Bartušek, Mrázek (63. Novotný), Mršťák.

LUBNÁ – BŘEST 1:0 (0:0)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Poslední zápas sezony se nám bohužel nepovedl. Ztratili jsme všechny body s důrazným a houževnatým soupeřem a musíme si sportovně přiznat, že zcela zaslouženě. Náš výkon byl mdlý, bez pohybu a bez jakéhokoli kombinačního nápadu jak překonat velmi kompaktní obranu domácích. Tu jsme vůbec neprověřili, protože naše ofenzivní činnost byla dnes opravdu špatná. Zápas rozhodla jediná branka. Po rohovém kopu se v 64. minutě hlavou trefil domácí Jirásek. Naši hráči byli nejblíže vyrovnání v 82. minutě, když perfektně zahráli nacvičený signál přímého kopu. Obrana Lubné, ale dokázala střelu zablokovat. Po hříchu to však byla jediná naše velká šance v utkání.“

Branka: 64. Jirásek. ČK: 87. Niščak. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 80. Lubná: Marák – Kulcsár, Jirásek, R. Havlík, I. Havlík, Rybenský, Kašík, Scholz, Bačinský (78. Musil), Horák, Chýla. Břest: Kožuch – M. Šálek, Koudelníček, Urban (81. Máša), Konečný, Bejdák, J. Šálek, Štauber, Trlica (67. Hanák), Liška (55. Látal), Niščak.

KOMÁRNO – NĚMČICE 2:3 (0:3)

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „V posledním zápase jsme se chtěli důstojně rozloučit se sezonou. Uběhlo sotva 20 vteřin a mohli jsme jít do vedení. Ale opak byl pravdou. Soupeř byl neskutečně efektivní a během poločasu nám nasázel tři branky. Ve druhém poločase jsme se chtěli pokusit o malý zázrak a skoro se nám to podařilo. Snížení zajistili dvěma hlavičkovými pokusy bratři Žejdlíkové, avšak na bod jsme nakonec nedosáhli. Všem hráčům bych chtěl tímto poděkovat za celou sezonu.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „V posledním zápase se opakoval náš jarní scénář, kdy odehrajeme výborný první poločas a ve druhém zklameme. Skóre otevřel Radim Darebníček, druhý gól po pěkné akci vstřelil do prázdné branky Lejsek a třetí opět do odkryté brány poslal Kadlec. Po chybě obránce šel ještě Radim Darebníček sám na gólmana, ale tentokrát nedal. Druhá půle byla z naší strany slabá. Domácí se dostali do hry a zdramatizovali závěr utkání, v kterém jsme těsně zvítězili. Děkuji všem hráčům za celou odehranou sezonu, výboru a fanouškům za podporu, a všem přeji pěkné léto.“

Branky: 70. J. Žejdlík, 85. M. Žejdlík – 19. Radim Darebníček, 31. Lejsek, 40. Kadlec. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 68. Komárno: Šindelek – M. Žejdlík, Orel (74. Surovec), Kunz, J. Žejdlík, Kulajta, Majkus, Klas, Tvarůžka, Pešout, Hajda (76. Matušů).Němčice: Holiš – Batoušek, Němec (73. Štěpánek), Radim Darebníček, Kadlec, Cejpek, Pospíšilík, Holý, Roman Darebníček (72. Darebník), Lejsek, Kříž.

POČENICE – ZÁHLINICE 3:0 (2:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Úvod zápasu byl z naší strany dominantní, míč jsme drželi na svých kopačkách a bylo jen otázkou času, kdy stupňující tlak vyústí v branky. První přišla po akci, kdy jsem si navedl míč a předložil ho M. Pajgrovi, který měl ve vápně dostatek času i prostoru k překonání gólmana. Další gólové situaci předcházel dobrý pohyb a orientace L. Niedermertla, který prodloužil míč A. Barnetovi, jenž v situaci kdy postupoval sám na branku, nezaváhal a zkušeně proměnil. V úvodu druhé půle byl za fyzický kontakt se soupeřem vyloučen Cigánek. I v deseti hráčích jsme diktovali tempo hry a brzy následovala definitivní pojistka našeho vítězství, to když zaběhl za obranu a cíleně našel A. Barneta, který pohodlně svým druhým zásahem upravil na 3:0. Zbytek zápasu už se nesl pouze v duchu čekání na závěrečný hvizd. Třetím místem v tabulce jsme dosáhli pro nás velmi výrazného, historického úspěchu. Rád bych poděkoval všem lidem, kteří se podílejí na chodu našeho klubu a mají ho v srdci.“

Branky: 25. a 53. A. Barnet, 19. Pajgr. ČK: 52. Cigánek (Počenice). Rozhodčí: Závojský. Diváci: 70. Počenice: Tesák – Zbořil, Cigánek, Juřena, L. Niedermertl, Kunčar, Z. Niedermertl (70. Jánský), M. Barnet, Pajgr, A. Barnet (65. Vlha), Štolfa. Záhlinice: Vaďura – Rygál, Paštěka, Matesko, Hejník, Mrkvica, Poledňák, Ledina, Jakvid, Drexler, Malát.

MRLÍNEK – KVASICE B 2:10 (0:4)

Domácí nastoupili jen s mladou jedenáctkou statečných, kteří vzdorovali jen hodinu, kdy dokázali výsledek korigovat dvěma góly. Duel ale měla rezerva Kvasic po celý čas pevně pod kontrolou.

Branky: 53. D. Horák, 56. Vyoral – 25. a 80. Ševela, 36. a 69. Zapletal, 57. a 67. Dočkal, 5. Vojtášek, 27. Dohorák, 84. Fišer, 89. Benda. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 63. Mrlínek: Vlasák – R. Horák, Hradil, Žídek, Hlava, Josinek, Rybka, Vyoral, Šálek, D. Horák, Novák. Kvasice B: Stratil – Pánek (58. Foltýn), Slavík, Vojtášek (67. Benda), Dočkal, Dohorák (35. Fišer), Ambruz, Zapletal, L. Daněk (49. J. Daněk), Ševela, Pospíšil (77. Přikryl).

SKAŠTICE B – ZBOROVICE 2:1 (1:0)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Jsem rád, že hráči přistoupili i k poslednímu zápasu zodpovědně a že, 5. příčka, která ještě byla v dosahu, pro ně byla dostatečnou motivací. V první půli byl náš výkon slušný. Vypracovali jsme si dost brankových příležitostí, ale dokázali se gólově prosadit jen jednou. Kdybychom přidali ještě jednu branku tak by druhá půle byla o něco poklidnější. Ve druhé části jsme začali hodně kazit hlavně v přechodové fázi. Soupeř se více dostal do hry a cítil šanci na vyrovnání. To se mu povedlo, když jsme si střílený centr srazili do vlastní brány. Ovšem na hráčích byla vidět touha utkání vyhrát. A to se nakonec povedlo díky akci Menšíka a úspěšnému zakončení Frýdla.“

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Chtěli jsme se poprat o konečné páté místo, což se ale bohužel nepodařilo. V úvodu jsme neproměnili obrovskou šanci, jinak jsme ale působili ospalým dojmem, domácí nás přehrávali a v poločase zaslouženě vedli. V druhé půli šel náš výkon nahoru, srovnali jsme hru i skóre, ale když se soupeř po pěkné akci opět ujal vedení, vyrovnat jsme už ani přes závěrečný tlak nestačili.“

Branky: 15. Menšík, 73. Frýdl – 65. vl. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 90.

Skaštice B: Stýblo – Icela (80. Soukup), Vlkolenszki (73. Jan Hyánek), Frýdl (88. Vymětal), Škrabana, Ježák (68. Uličný), Vymětal, Motal, Menšík, Bubla, Sova (68. Jakub Hyánek).

Zborovice: Kocourek – J. Štěpánek, Poledňák, Šumbera (46. J. Šprňa), Doleček, Novák (83. Střelec), M. Štěpánek, Marek Šprňa, Přibyl (73. Buksa), Gröpl, Martin Šprňa.

STŘÍLKY – CHVALČOV 3:0 – kont.

Hosté vzhledem k malému počtu hráčů k utkání nenastoupili.

1. Zdounky 26 21 2 0 3 82:31 67

2. Těšnovice 26 20 0 3 3 78:30 63

3. Počenice 26 14 2 5 5 49:35 51

4. Němčice 26 14 3 2 7 82:49 50

5. Skaštice B 26 12 2 4 8 55:49 44

6. Břest 26 13 1 1 11 71:52 42

7. Lubná 26 11 4 0 11 49:36 41

8. Zborovice 26 11 2 3 10 49:45 40

9. Kvasice B 26 10 0 3 13 65:69 33

10. Záhlinice 26 9 1 2 14 43:57 31

11. Střílky 26 8 3 1 14 53:72 31

12. Komárno 26 6 3 3 14 40:50 27

13. Mrlínek 26 4 5 0 17 36:81 22

14. Chvalčov 26 1 0 1 24 18:114 4

