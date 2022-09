ŽERANOVICE – BŘEST 4:0 (3:0)

Karel Klimek, as. trenéra Žeranovic: „Od první minuty si náš tým šel jasně za výhrou. Podařilo se nám soupeře zatlačit na jeho polovině a bylo jen otázkou času, kdy tam padne první gól. To se nakonec stalo až ve 37. minutě kdy se prosadil Zakopal. Vzápětí se prosadili ještě Košina s Hasalou a řekl bych, že byl zápas rozhodnut. Ve druhém poločase byl obrázek hry v podstatě stejný. Devadesát procent hry se odehrálo na polovině soupeře ale bohužel víc jak jednu branku se nám z tlaku nepodařilo vsítit. Myslím, že výhra je zcela zasloužená a jsme za ni rádi. Byla to krásná tečka za celým dnem, kdy se u nás slavilo 70. let výročí klubu.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Dnes jsme bohužel nedokázali svým výkonem navázat na minulé utkání. Do Žeranovic jsme přijeli oslabení o několik hráčů, což se nakonec ukázalo jako klíčové a rozhodující. Domácí hráči od úvodních minut hýřili aktivitou, byli důraznější a přesnější kombinací si vytvářeli spoustu brankových příležitostí. My jsme se skoro celý duel utápěli v nepřesnostech, v individuálních chybách a prakticky během celého zápasu jsme nenašli účinnou protihru. Zejména v ofenzívě jsme byli úplně bezzubí. Jedinou velkou šanci spálil na sklonku poločasu Jiří Štauber, když ještě za stavu 0:1 neproměnil samostatný únik. Hned vzápětí naopak dvakrát udeřilo na druhé straně. To soupeř potrestal naše další hrubé chyby a definitivně nastavil ráz zbytku utkání. A poté co museli odstoupit kvůli zranění a nemoci v následujícím průběhu utkání další dva hráči, tak jsme už bohužel nedokázali najít fyzickou ani morální sílu na zkorigování výsledku.“

Branky: 37. Zakopal, 41. Košina, 45. P. Hasala, 72. Šuba. Diváci: 150. Rozhodčí: Pitron. Žeranovice: Hubík – Vaculík (69. Olšanský), Řihák (77. Janík), Šuba, P. Hasala, M. Hasala, Košina, K. Klimek (77. Cholasta), Machálek (63. Hradil), Zakopal, A. Klimek. Břest: Kouřil – Hajdík, Šálek, Koudelníček, Konečný (44. Juračka), Mingisultanov, Štauber (82. Hanák), Hrabal, Trlica (44. Máša), Karamon, Miklík.