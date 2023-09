Branky: 71. Šprňa – 41. a 51. Scholz, 30. Chýla, 53. Ančinec, 58. Železník, 61. Horák. Diváci: 99. Rozhodčí: Závojský. Zborovice B: Kocourek (53. Kerčák) – F. Dočkal, Bukový, Plesník, Marek Šprňa, Uhrinovský, M. Dočkal (46. Martin Šprňa), Dvořák, Šindelka (74. Střelec), Kojetský, Frýdl. Lubná: Marák – Kulcsár (63. Makový), Železník, Chýla, Horák, Komárek, Ančinec, Kašík, Rybenský, Havlík, Scholz (75. Bačinský).

HULÍN – ŽERANOVICE 0:4 (0:2)

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Utkání nám vůbec nevyšlo. Začali jsme celkem dobře, prvních dvacet minut jsme měli mírnou převahu, ale když jsme nevyužili naši největší příležitost a Karamon nastřelil pouze tyč, začala se karta obracet. Hosté trpělivě bránili a vyráželi do rychlých protiútoků, pro které mají vhodné hráče a ještě do poločasu šli do dvougólového vedení. Od začátku druhého poločasu jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale směrem dopředu jsme byli naprosto bezzubí. Hosté trpělivě čekali a v závěru ještě dvakrát udeřili. Jejich vítězství bylo naprosto zasloužené, my se musíme z naší krize co nejdříve dostat.“

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Prvních patnáct minut bylo z naší strany nervózních, kdy jsme nebyli schopni podržet balon na našich kopačkách. Přestáli jsme úvodní tlak domácích a nastřelenou tyč naší branky Karamonem. Po této patnáctiminutovce jsme začali soupeře přehrávat kombinačně a naše produktivita se přetavila do dvoubrankového vedení. Ve druhé půlce jsme pokračovali, jak v kombinační hře, tak i v produktivitě a přidali jsme ještě dvě branky. I když jsme přijeli bez čtyř hráčů základní sestavy se třemi dorostenci, tak jsme zaslouženě vyhráli. Hráči dodrželi všechny stanovené taktické pokyny a v prestižním utkání se soupeřem, kterého jsem na podzim ještě trénoval, jsme vyhráli. Všem hráčům děkuji za velmi dobrý kolektivní výkon.“

Branky: 32. Zámorský, 43. Menšík, 74. Košina, 80. Šuba. Diváci: 100. Rozhodčí: Mucha. Hulín: Slepko – Horák (46. Zaoral), Matula (33. Pastrnek), Barták, Ondrejec, Pleva (80. Drál), Vaculík, Sedláček (69. Němec), Pospíšilík, Bureš, Karamon (80. Vyvlečka). Žeranovice: Bakalík – Hasala, Sumec, Menšík, Zámorský (83. Pospíšil), Řihák, Vaculík (80. Málek), Zimčík (46. Machálek), Zakopal (83. Bouška), Košina (89. Dobeš), Šuba.

PRAVČICE – POČENICE 2:2 (1:0)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Prvních pětadvacet minut prvního poločasu to byl boj o střed hřiště bez výraznějších šancí na obou stranách. Nám se podařilo ve 35. minutě dát vedoucí branku ale další vyložené šance jsme neproměnili. Po změně stran jsme inkasovali vyrovnávací branku, na kterou se nám podařilo téměř okamžitě zareagovat. Hosté srovnali v 74. minutě a konec druhého poločasu se odvíjel v neproměňování šancí na obou stranách. Získaný bod z domácího prostředí bereme, ale stále si nedokážeme pohlídat vedení v zápase a přidat uklidňující branku.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Oba celky si uvědomovaly postavení v tabulce a také měly v živé paměti vypjaté souboje o záchranu, které jsme vzájemně sváděli v minulé sezóně. První půli herně ovládli domácí, měli řadu vyložených příležitostí a jen díky bravurnímu Tesákovi, jsme odcházeli do šaten pouze s jednogólovým mankem. Po pauze jsme přeskupili řady a hlavně vysunutí Novotného dopředu, zcela změnilo obraz hry. Vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat a za svou neúnavnou práci sklidil ovoce Jiřík. Ovšem záhy po srovnání udeřili opět domácí a strhli tak vedení zpátky na svou stranu. Naštěstí zanedlouho opět zaúřadoval expres Jiřík, který zužitkoval chytrý oblouček Novotného. Velmi dobře se poprvé v našem dresu prezentoval Vilím, který předvedl, že bude platnou a vítanou posilou.“

Branky: 35. Novotný (vl.), 58. Kocman – 56. a 74. Jiřík. Diváci: 54. Rozhodčí: Přikryl. Pravčice: Bucha – Novák, K. Tobolík (85. J. Tobolík), Želizňák (74. J. Zapletal), Timan, Lukeš, Miklík, Kocman, Petřík, Janováč, Jetelina. Počenice: Tesák – Bleša, Novák, Zapletal, Juřena, Niedermertl, Večerka, Novotný, Janček (46. Sýkora, 75. Barnet), Jiřík, Otevřel (46. Vilím).

NĚMČICE – KVASICE B 6:2 (3:1)

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Vstup do utkání nám nevyšel, když hned v 5. minutě utkání po chytrém lobu hosté vsítili první branku. Odpověď, ale přišla brzy ve 12. minutě a po pěkné akci srovnával Roubalík. Pomalu jsme přebírali dominanci v zápase a před poločasem jsme ve 42. minutě otočili zápas penaltou a po brejku ve 45. minutě zvýšil vedení Kadlec. Po přestávce jsme byli lepším mužstvem a hned v 56. minutě Radim Darebníček přidal čtvrtý gól a dále v 59. a 72. minutě dovršil svůj hattrick Roubalík. Hostující Ševela pak střelou z trestného kopu upravil na konečných 6:2.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Ačkoliv jsme byli na začátku zápasu lepším mužstvem a hned v 5. minutě jsme šli do vedení, kdy si při rozehrávce faulu všiml Ševela vyběhnutého brankaře a střelou snad z 55 metrů uklidil míč do brány. Poté jsme měli další dvě velmi dobré šance, ovšem bez gólového efektu. Ve 12. minutě nám středem obrany proklouzl domácí útočník a bylo vyrovnáno. Zbytek poločasu byla hra více méně vyrovnaná, ovšem s koncem poločasu si přebrali otěže zápasu už domácí. Nejprve z penalty a poté z rychlého protiútoku odskočili na vedení 3:1. V druhé půli už dominovali a přidali další tři branky. Nám se podařilo jen korigovat výsledek z přímého kopu.“

Branky: 12., 59. a 72. Roubalík, 42. Zlámal, 45. Kadlec, 56. Rad. Darebníček – 5. a 77. Ševela. Diváci: 130. Rozhodčí: Brtníček. Němčice: Láník – Roubalík, Zlámal, Kadlec, Batoušek, Kříž (64. Zavadil), Sklenář, Rad. Darebníček, Holý (75. Rom. Darebníček), Císař, Vymětal. Kvasice B: Koplík – Kochaníček, Ševela, Šupčík, Reiskup, Hora, Bartoník, M. Samohýl (72. T. Samohýl), Pospíšil (69. Klesnil), Daňek (56. Unger), Stratil.

BŘEST – SLAVKOV P. H. 2:0 (2:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Po rekonstrukci trávníku a třech venkovních zápasech jsme dnes konečně mohli nastoupit na domácím hřišti. Uvědomovali jsme si, že případný nezdar by nás mohl při vyrovnanosti soutěže dostat do zbytečných problémů. Jsem moc rád, že se nám zápas povedl. Kontrolovali jsme hru a zejména v prvním poločase se nám dařila kombinace a hráči oplývali aktivním pohybem. Odměnou byly dvě vstřelené branky. Nejprve byl v pokutovém území sražen Jiří Štauber a Tomáš Trlica proměnil penaltu. Pár minut na to se Jiří Štauber prosadil sám, když se po zblokované střele zmocnil volného míče a pohotově jej blafákem poslal za záda gólmana hostí. Ve druhé půli jsme se už přes veškerou snahu nedokázali vrátit ke kvalitnímu výkonu z poločasu prvního. Slavkov se zlepšil a svou bojovností nám v závěru zápasu ještě nadělal starosti.“

Branky: 10. Trlica, 24. Štauber. ČK: 55. Šturza. Diváci: 60. Rozhodčí: Benedikt. Břest: Valoušek – Šálek, Hudeček, Horák, Konečný, Bureš, Štauber, Trlica, Karamon, Daňek, Miklík. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Bureš, Urbánek, Kužel, Darebníček, Mrázek, Ondrůšek, Dolák, Šimčík, Čuba.

SKAŠTICE B – MORKOVICE B 2:4 (1:1)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Začátek zápasu nám vyšel lépe a brzo jsme vedli. Morkovice si pak do poločasu vypracovaly více brankových příležitosí a jednu po rohovém kopu dokázaly proměnit. Ve druhém poločase jsme se dostali opět do vedení, ale naše vedoucí branka přišla asi moc brzy. Hosté ve druhém poločase lépe kombinovali a měli územní převahu. Dostávali se častěji do zakončení a nakonec dokázali utkání otočit ve svůj prospěch. My naopak v útočné fázi měli příliš nepřesností a prakticky jsme hostujícího brankáře nijak neohrozili. Naopak brankář Trampota nás ještě několikrát podržel.“

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Začátek zápasu vyšel domácím na výbornou, když hned z první šance dali branku. To bylo však z jejich strany v prvním poločase vše. My převzali iniciativu, Zápařka vyrovnal a do poločasu jsme měli ještě další dvě šance. Začátek druhé půle zase vyšel domácím, kdy si soupeřův hráč všiml postavení golmana a z půlky ho přehodil. Pak jsme to byli opět my, kdo diktoval tempo zápasu. Vyrovnával v 58. Maticz a v zápětí z jeho centru po rohovém kopu zvýšil Zápařka na 3:2. Oračko pak ještě upravil střelou z šestnáctky na konečných 4:2.“

Branky: 7. Zaoral, 47. Škrabana – 17. a 85. Zápařka, 58. Maticz, 92. Oračko. Diváci: 51. Rozhodčí: Závojský. Skaštice B: Trampota – Novák, Bubla, Látal, Ježák, Zaoral, Rosecký, Zůvala, Růžička (29. Židlík), Škrabana (68. Brada), Sova. Morkovice B: Valenčík – Skácel, Vymazal, Handl, Soldán (68. Šincl), Maticz, Přikryl, Šipoš (75. Rakáš), Oračko, Ospalík (68. Machálek), Zápařka (92. Goldman).

ŽALKOVICE – RYMICE 1:1 (1:0)

Marek Oral, trenér Rymic: „Domácí se nijak zvlášť nesnažili hrát pohledný fotbal a hráli ze zajištěné obrany jednoduše nahoru. Naší chybou bylo, že jsme se hře domácích přizpůsobili. Domácí sice žádné větší šance neměli, přesto se dostali do vedení po naší chybě, což jim hrálo do karet a mohli se tak soustředit pouze na bránění. Do druhé půle jsme změnili rozestavení i herní styl, prostřídali hráče a vytvářeli si větší tlak, který vyústil ve vyrovnávací branku Měrky. Domácí kouskováním hry a těžko prostupnou defenzivou odráželi každý náš útok a tak zápas skončil 1:1.“

Branky: 37. Pala – 55. Měrka. Diváci: 98. Rozhodčí: Tříska. Žalkovice: Krejčí – Nesrsta, Kojetský (88. Škopík), Mrázek, Pospíšil (75. Otáhalík), H. Netopil, T. Netopil, Strnad, Němčik, Pala, Janečka (74. Petřík). Rymice: Krejčí – Machovský (46. Bačík), Ševčík, Doležel, Matuška, Paták, Ševčík, Blažek, Marek (46. Mlčák), Měrka, Hejkerlík.