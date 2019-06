Michal Štěpánek, as. trenéra Zdounek: „Dnes jsme odehráli pro nás náročný zápas, když jsme se potýkali s absencí šesti hráčů a byl problém poskládat základní sestavu. Přesto jsme šli do boje s pokušením potrápit domácí. Bohužel po rohovém kopu v 5. minutě jsme hned dostali gól, kdy jsme nepokryli hlavičkujícího hráče. Domácí si vedení hlídali, ale další šance neproměnili. Naše šance na srovnání přišla před koncem první půle, ale střela z hranice šestnáctky skončila nad domácí brankou. V druhé půlce přišlo další naše pochybení a hned ve 46. minutě jsme dostali druhý gól a bylo rozhodnuto. Domácí ještě v 72. minutě přidali další branku a uzavřeli konečné skóre na 3:0. Domácí zaslouženě vyhráli, ale já přesto děkuji všem našim hráčům, kteří nastoupili a zápas slušně odehráli.“

Branky: 5. Rokos, 46. Adamík, 72. Buša. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 120. Zdounky: Holeček – Kutňák, Pektor, Kyrcz, Rokos (40. Buša), Mozga, Fojta, Karlík, Navrátil, Červík, Adamík. Němčice: Holiš – Batoušek, Němec, Radim Darebníček, Kadlec, Cejpek, Pospíšilík, Holý, Roman Darebníček, T. Darebníček, Štěpánek.

SKAŠTICE B – TĚŠNOVICE 4:3 PP (3:2)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Opět jsme proti celku z popředí tabulky předvedli velmi dobrý výkon. V první půli jsme dokázali po pěkných akcích jít třikrát do vedení. Ale i soupeř potvrdil svou kvalitu v ofenzivě a dokázal s námi držet krok. Ve druhé půli byly Těšnovice více na míči a díky proměněné penaltě dokázaly vyrovnat. Na konci zápasu jsme měli výhodu pokutového kopu i my, ale bohužel jsme ji nevyužily. Zápas tak skončil asi zaslouženou remízou. Penaltový rozstřel jsme zvládli a získali druhý bod.“

Josef Židlík, as. trenéra Těšnovic: „Vstup do utkání se nám nepovedl. Již v 7. minutě po dobře zahraném rohu jsme inkasovali. Po chvilce se nám podařilo vyrovnat, ale naše hra nebyla vůbec dobrá, hlavně směrem dozadu jsme dnes propadali a za poločas dostali zaslouženě tři branky. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, zrychlili jsme hru při přechodu do útoku a dostávali se do šancí, avšak vyrovnávací branku v 66. minutě jsme vstřelili na můj vkus po přísně odpískaném pokutovém kopu. Soupeř hrál dnes výborně v defenzivě, koncentrovaně, moc šancí na vstřelení branky nám nedovolil. Jak rozhodčí odpískal přísnou penaltu proti domácím, tak nakonec i proti nám, ale soupeř ji neproměnil. Utkání šlo do penalt, kde měli větší štěstí domácí, kteří dnes zaslouženě vyhráli.“

Branky: 7. a 44. Ježák, 20. Motal – 13. Pluhař, 39. Mrázek, 66. Bartušek. Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 70. Skaštice B: Vymětal – Icela, P. Bubla, Vlkolenszki (90. Stančík), Frýdl, Škrabana, Brada (61. Hyánek), Menšík, L. Bubla, Ježák, Motal. Těšnovice: F. Zavadil – Labuda (46. Chalupa), Brázdil (60. Slováček), Pochylý (76. Hrabal), Novotný, Pluhař, Černý, Malát, Bartušek, Mrázek, Mršťák.

ZÁHLINICE – LUBNÁ 0:2 (0:0)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „V prvním poločase se hrál kvalitní fotbal. Soupeře jsme do žádných vyložených šancí nepouštěli. Sami jsme ale bohužel dvě tutovky neproměnili. Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná. Po nerozvážné rozehrávce se soupeř chytrou brankou ujal vedení. Při hře vabank jsme inkasovali podruhé. Kluci nechali n hřišti všechno, ale bez vstřeleného gólu nemůžeme pomýšlet na body. Soupeři blahopřeji k vítězství.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „První poločas byl z naší strany velmi slabý, naše hra byla bezzubá, hledali jsme se. Nebýt brankáře Maráka, který nás několikrát podržel, mohli jsme jít do šaten za jiného stavu, ale tak to ve fotbale někdy chodí. Druhá půle už byla z naší strany lepší, začali jsme si vytvářet šance, celkově jsme zlepšili naši hru. Dvě z nich jsme proměnili a tak vezeme domů tři body. Závěr zápasu jsme dohrávali spíše bojovností, v průběhu druhého poločasu se nám bohužel zranili tři hráči a do pole tak musel i náhradní brankář. Z dnešního zápasu beru jako jediné pozitivum zisk tří bodů.“

Branky: 62. Horák, 90. Bačinský. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 85. Záhlinice: Vaďura – Hejník, Paštěka, Rygál, Polák, Mrkvica (29. Sklenář), Poledňák, Ledina, Motal, Bureš, Matesko. Lubná: Marák – Mynář, I. Havlík, R. Havlík, Kulcsár, Scholz, Sládeček, Horák, Železník (46. Dubina, 66. Bačinský), Kašík, Chýla.

STŘÍLKY – BŘEST 2:4 (1:1)

Miroslav Robotka, ved. mužstva Střílek: „Na začátku zápasu jsme byli lepším mužstvem a měli územní převahu s několika náznaky šancí. Jednu z nich ve 12. minutě proměnil Hubr a svou 21. brankou otevřel skóre. Úvodní branka nás povzbudila a stále jsme se tlačili na polovinu hostů se snahou vsítit další branky. Oni však od dvacáté minuty přebrali iniciativu a až do konce utkání byly lepším mužstvem. Ve 33. minutě po individuální chybě našeho obránce se Břestu podařilo vyrovnat, a do konce poločasu se stále tlačil do zakončení. Po změně stran se nám však podařilo v 61. minutě Jančíkem jít opět do vedení, které jsme mohli ještě navýšit, ale v 70. minutě na hlavičku Fily nedosáhli Hubr ani Nezdařil. Po několika šancích hosté v 68. minutě vyrovnali a v 76. minutě šli zaslouženě do vedení. Naši hráči ještě měli v 77. minutě obrovskou šanci vyrovnat, ale tu neproměnili a tím se připravili alespoň o bod. Hosté potom v 87. minutě upravili na 2:4.“

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Zejména díky rozpačitému úvodu zápasu, kdy se naši hráči dopustili několika chyb, jsme se na dnešní výhru dost natrápili. Po hrubkách v defenzívě jsme brzy inkasovali a zbytečně si zápas zkomplikovali. Přestože jsme byli po většinu zápasu daleko fotbalovějším a kombinačně lepším mužstvem, tak nás bojovný soupeř hned dvakrát donutil dotahovat skóre, což nás stálo spoustu sil navíc. Definitivní rozhodnutí přinesly až 73. a 85. minuta utkání a branky Josefa Látala a Dominika Bejdáka, které stanovili konečný stav utkání. Kluci zaslouží pochvalu, velmi dobře zvládli nepříznivě se vyvíjející duel a zaslouženě si ze Střílek odvezli plný počet bodů.“

Branky: 11. Hubr, 60. Jančík – 33. a 85. Bejdák, 67. Látal, 73. Niščak. Rozhodčí: Vybíral. Diváci: 80. Střílky: Rotter – Elzner (89. Hlaváč), Hanák, Vybíral, Jančík, Fila (85. Vašák), Posolda, Stuchlík (58. Handl), Nezdařil, Hubr, Kryštof (63. Blaž). Břest: Kožuch – Šálek, Koudelníček, Urban, Konečný, Bejdák, Látal, Šálek, Štauber (34. Niščak, 85. Hanák), Liška, Kocman (66. Trlica).

MRLÍNEK – CHVALČOV 5:2 (2:1)

V duelu dvou nejhorších týmů slavili úspěch favorizovaní domácí, kteří tak dál živí naději na opuštění předposlední příčky. Proti Chvalčovu o svém úspěchu rozhodli chvíli po přestávce, kdy soupeři utekli na rozdíl dvou branek a v samém závěru ještě své vítězství zvýraznili.

Branky: 21. a 84. D. Horák, 45. Rybka, 49. Josinek, 57. Hradil – 42. Trnčák, 54. Zmeškal. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 180. Mrlínek: Vlasák – R. Horák (86. Šálek), Hradil, Žídek, Hlava, Josinek, Rybka, Vyoral, Zemánek (61. Heryán), D. Horák, Zapletal. Chvalčov: Janek – Balvín, Kovařík (79. Pávek), Dostalík (89. Podola), Trnčák, Zmeškal, Kurfürst, Marek, Vaculík (46. Targoš), Šico, Červinka.

KOMÁRNO – POČENICE 3:2 PP (1:2)

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně a konečně doma na jaře naplno bodovat, ale věděli jsme, že proti nám bude stát těžký soupeř, který se dostal do vedení po rychlé kolmici mezi obránce. Brzy se nám podařilo vyrovnat. Po krásném centru uklidil míč do sítě Kulajta. Hosté byli o něco více aktivnější a měli šance, ovšem nedokázali je proměňovat. Na každé straně jednou zazvonila branková konstrukce po nenápadných centrech. Přesto však šli hosté po půlhodině hry znovu do vedení, když se hlavou prosadil Barnet. Nástup do druhého poločasu jsme měli dobrý a podařilo se nám vyrovnat. Pokutový kop s přehledem proměnil Kopečný. Přes velké šance na obou stranách nakonec zápas dospěl do penaltového rozstřelu, kde znovu ukázal kvality náš brankář, který vychytal dva střelecké pokusy Počenic. Bodu navíc si vážíme, protože jsme hráli proti fyzicky dobře připravenému týmu.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Naší motivací v dnešním venkovním utkání, bylo dotažení se na třetí místo v tabulce, po sobotním zaváhání Němčic, na hřišti lídra soutěže ze Zdounek. Tomu odpovídal i úvod zápasu, kdy naše pohledná akce a přesný pas Z. Niedermertla za obrannou linii domácích, znamenal první zásah, když jsem obešel brankáře a míč uklidil do sítě. Domácí však bojovali a na vedoucí gól rychle odpověděli přesnou střelou k tyči. Ještě v průběhu první půle se nám podařilo opět pohnout ukazatelem skóre, a to po standardní situaci zahrávané Štolfou, po které přesně umístil svou hlavičku J. Barnet. Druhý poločas pro nás začal nešťastně, spornou penaltou, ze které bylo srovnáno na 2:2. Zbytek zápasu příliš fotbalové krásy nenabídl, nesl se v duchu soubojů, nepřesvědčivých verdiktů rozhodčího a z toho pramenících diskusí. O výsledku nakonec rozhodl penaltový rozstřel, ve kterém byli domácí šťastnějším týmem. Pro nás je vzhledem k průběhu zápasu i obrazu hry, získaný bod spíše ztrátou.“

Branky: 9. Kulajta, 48. (pen.) Kopečný – 7. Juřena, 33. J. Barnet. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 110. Komárno: Šindelek – Žejdlík, Orel, Kunz, Kulajta, Majkus, Klas, Tvarůžka, Lukáš, Machač, Kopečný. Počenice: Tesák – Pajgr (74. Jánský), J. Barnet, Cigánek, Juřena, L. Niedermertl (81. A. Barnet), Kunčar, Z. Niedermertl, Klapil, Štolfa, Batík (84. M. Barnet).

ZBOROVICE – KVASICE B 3:1 (1:1)

Domácí dál živí naději na umístění v první pětce. V zápase s rezervou Kvasic ale vrzy prohrávali a na obrat dosáhli až na přelomu poločasů. Zlomit odpor soupeře se Zborovicím podařilo až sedm minut před koncem.

Branky: 38. Doleček, 59. Gröpl, 83. Přibyl – 7. Dočkal. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 75. Zborovice: Chytrý – J. Štěpánek, Poledňák, Střelec (25. Kocourek), Doleček, Novák, M. Štěpánek, Janča (20. Přibyl), Marek Šprňa (85. Buksa), Gröpl, Martin Šprňa (80. J. Šprňa). Kvasice B: Stratil – Daněk (80. Benda), Pánek, Přikryl, Slavík (63. Dvořák), Dočkal, Dohorák, Foltýn, Ambruz, Fišer, Ševela.

1. Zdounky 24 19 2 0 3 74:28 61

2. Těšnovice 24 19 0 3 2 74:28 60

3. Němčice 24 13 3 1 7 75:43 46

4. Počenice 24 12 2 5 5 44:34 45

5. Břest 24 12 1 1 10 67:51 39

6. Lubná 24 10 4 0 10 47:34 38

7. Skaštice B 24 10 2 4 8 51:47 38

8. Zborovice 24 10 2 3 9 45:43 37

9. Záhlinice 24 9 1 2 12 43:51 31

10. Kvasice B 24 9 0 3 12 54:65 30

11. Komárno 24 6 3 3 12 38:43 27

12. Střílky 24 7 2 1 14 46:68 26

13. Mrlínek 24 4 5 0 15 34:68 22

14. Chvalčov 24 1 0 1 22 16:105 4

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU