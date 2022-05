STŘÍLKY – NĚMČICE 1:2 (0:1)

Domácí svou kůži nedali lacino. Do vedení šli sice po půlhodině hry Němčičtí díky Kalecovi, ale po celý čas se Střílky pokoušeli o srovnání. V samém závěru, kdy domácí již otevřeli hru hosté zvýšili, aby z následného protiútoku se Střílky dočkaly čestného úspěchu. Na více již nezbýval čas.

Branky: 90. Hubr – 32. Kadlec, 88. Mádr. Diváci: 79. Rozhodčí: Zalabák. Střílky: Maša – Dvořák, Hanák, Absolon, Posolda, Klem, Hubr, Blaž (70. Kryštof), Elzner (31. Jelínek), Holub, Nezdařil. Němčice: Vajda – Zavadil, Batoušek, Lejsek, Kadlec, Zlámal (65. Rom. Darebníček), Vymětal (76. Kříž), Holý, Motal, Mádr, Rad. Darebníček.

SPARTAK HULÍN – LUBNÁ 7:3 (3:1)

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Za výkon zaslouží kluci pochvalu. I když hned na začátku utkání dostali po standardní situaci první gól který po centru hlavou vstřelil Ančinec,v dalším průběhu utkání nenechali nikoho na pochybách, kdo bude na hřišti pánem. Po rychlé vyrovnávací brance začali svého soupeře jednoznačně přehrávat a jen nepřesná koncovka je v konečném výsledku připravila o dvojciferné skóre. Je jen škoda, že závěr utkání dohrávali v exhibičním tempu a svou laxností dovolili soupeři upravit na konečných 7:3 což je pro hosty ještě přijatelný výsledek. Teď si lze jen přát, aby v podobných výkonech pokračovali i v dalších zápasech.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Dnes jsme měli problém se složením sestavy, do toho se nám už v 6. minutě zranil Železník. Domácí zvítězili zaslouženě. Absence několika klíčových hráčů se dnes bohužel projevila jak na našem herním projevu, tak na výsledku.“

Branky: 43. a 61. Hradil, 20. vlastní, 23. Zaoral, 57. Kubo, 63. Pastrnek, 66. Miklík – 19. a 86. Ančinec, 70. R. Havlík. Diváci: 72. Rozhodčí: Závojský. Spartak Hulín: Stibor – Dunda, Horák, Jurášek, Bejtkovský, Barták, Kubo (61. Miklík), Zaoral (61. Karamon), Pospíšilík (58. Pastrnek), Hradil, Sedláček. Lubná: Blažek – R. Havlík, Železník (6. Bořuta), Makový, I. Havlík, Ševčík, Rybenský, Šiška, Scholz, Bačinský, Ančinec.

POČENICE – ŽALKOVICE 0:2 (0:2)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Po počátečním oťukávání, určila ráz utkání, brzká branka hostí z přímého kopu. Soupeř vsadil na účelné, dlouhé míče za obranu. Zatímco my jsme své šance nedokázali dotáhnout do konce, Žalkovice chvíli před pauzou udeřily podruhé. Na případný zvrat, jsme v aktuálním rozpoložení, neměli mentálně ani fotbalově. Při hře vabank, se vynikajícími zákroky zaskvěl brankář Šesták a uchránil nás tak od vyšší prohry.“

Branky: 9. Netopil, 41. Kojetský. Diváci: 98. Rozhodčí: Caletka. Počenice: Šesták – Hrušák, Ordoš, Juřena, Bareš, Lejsal (15. Jiříček), Kunčar, Hrnčíř, Barnet (35. Janoch), Večerka (78. Zbořil), Tesař. Žalkovice: Rotrekl – Netopil, Němčík, Pospíšil (82. Zapletalík), Říkovský, Mrázek, Kalousek, Kojetský, Janečka, Otáhal, Horák (89. Kuba).

RYMICE – KVASICE B 2:5 (1:3)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V Rymicích jsme chtěli potvrdit domácí body z minulého týdne. Utkání se hrálo na perfektně připraveném hřišti a soupeř byl velmi důrazný. První branku zařídila dvojice Pospíšil a Ambruz, když využili rychlý brejk. Poté jsme ovšem vlastními chybami dostali do hry domácí a těm se podařilo srovnat skóre. Vedení nám opět vrátil krásnou střelou z dálky Ambruz a o tři minuty později navýšil z přímého kopu naše vedení Ševela. Ve druhé půli jsme trochu změnili rozestavení a snažili se hrát více kombinační fotbal. Ovšem moc se nám to nevedlo. Naštěstí opět z dálky napřáhl Ambruz a završil tak svůj hattrick. Poté ještě v 75. minutě zvýšil střelou z vápna Reiskup na 5:1. Domácí poté snížili po krásném zakončení patičkou. Pro nás to jsou důležité tři body, i když předvedená hra nebyla ideální.“

Branky: 19. Fuksa, 86. R. Matuška – 8., 34. a 58. Ambruz, 37. Ševela, 75. Reiskup. Diváci: 95. Rozhodčí: Skyba. Rymice: Krejčí – Machovský, Odložilík (68. Machovský), Janalík, Doležel, Petrskovský, R. Matuška, Mlčák, Fuksa, M. Matuška, Medek. Kvasice B: Skácel – Halamíček (77. Daňek), Patkaň, Pospíšil (77. Machala), Samohýl (58. Hamala), Foltýn, Reiskup, Ambruz, Daňek (68. Fišer), Ševela, Musil.

ZÁHLINICE – BŘEST 7:0 (3:0)

Tomáš Mrkvice, hráč Záhlinic: „Utkání bylo speciální hlavně pro domácího Miroslava Bureše, pro kterého to bylo i rodinné derby vzhledem k tomu, že na straně Břestu stál jeho syn, který je o 27 let mladší. V 15. minutě jsme uklidnili hru krásnou brankou Mrkvici, který měl v tomto zápase střeleckou formu. Ve 34. minutě totiž přidal další výstavní branku levačkou. Po rohovém kopu si ve vápně našel místo Dominik Malát, který vstřelil branku na 3:0. Po krásné individuální akci Kubíka z levé strany si před bránou našel míč Šustek, který uklízel do prázdné brány. V 53. minutě skóroval opět Mrkvica, pro kterého to znamenalo hattrick. Šestou branku přidal Miroslav Bureš, který zakončil po přihrávce Šustka krásnou střelou na zadní tyč. Hosté měli ojedinělou šanci po faulu Mrkvici, kdy se kopala penalta. Černocký si však svoji svatyni uměl postavit a míč orazítkoval pouze břevno. Na konečných 7:0 vstřelil z pokutového kopu svojí premiérovou branku Lukáš Novotný.

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Úvod zápasu nijak nenaznačoval, že bychom měli utrpět tak vysokou porážku. V první dvaceminutovce jsme se velmi dobře pohybovali, účelně kombinovali a byli Záhlinicím minimálně vyrovnaným soupeřem. Potom jsme ale nedokázali včas přistoupit a zablokovat dvě střely zpoza pokutového území. Domácí hráč Mrkvica dvěma krásnými brankami zcela změnil průběh zápasu. Záhlinice se uklidnily, začaly nás přehrávat a ukázaly svou velkou ofenzívní sílu, díky níž se zaslouženě řadí mezi nejlepší týmy soutěže. Takto krutá porážka nás samozřejmě velmi mrzí, nicméně nás čekají v boji o záchranu důležitější utkání, na která se musíme důkladně připravit.“

Branky: 15., 34. a 53. Mrkvica, 36. D. Malát, 49. Šustek, 58. Bureš, 69. Novotný. Diváci: 168. Rozhodčí: Pelikán. Záhlinice: Černocký – Šustek, Mrhálek, Novotný, Kubík, Mrkvica, Jakvid, Paštěka (46. Rygál), Dutkevič, P. Malát (46. Bureš), D. Malát. Břest: Valoušek – M. Šálek, Koudelníček (36. Hajdík), Konečný, J. Šálek (67. Máša), Štauber (59. Bureš), Trlica (67. Hrabal), Karamon, Daňek, Miklík, Látal.

LUTOPECNY – KROMĚŘÍŽ B 0:12 (0:7)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „V krásném prostředí a na skvěle připravené hrací ploše jsme odehráli velmi dobré utkání. První poločas jsme ve vysokém tempu dělali domácím svým pohybem velké problémy a vytvářeli si mnoho šancí. Sedm z nich jsme proměnili a šli s vysokým vedením do šaten. Ve druhé půli tempo hry trochu opadlo. I tak jsme přidali další branky a zajistili si výhrou postup do vyšší soutěže. Tím jsme splnili cíl, který jsme před sezónou měli. Chceme ale pokračovat dál a pokusíme se soutěží projít bez porážky. Stejně důležitý je pro nás i finálový zápas Poháru OFS, na který se moc těšíme.“

Branky: 3., 26. a 44. Dočkal, 30., 36. a 37. Fuksa, 76. a 79. Novosad, 17. Budín, 57. Zlámal, 82. Čečatka, 83. Petr. Diváci: 100. Rozhodčí: Zakopal. Lutopecny: Badziuk (46. Večerka) – Podolský (57. Šilhár), Pospíšil (74. Palich), Novák, Bleša, Krist, Dostálík, Daňek, Císař, Scripnic, Přecechtílek. Kroměříž B: Benedikt – Švajda, Mlčoch (57. Pochylý), Heinz (57. Novosad), Dočkal (65. Zdráhal), Pecina, Fuksa (46. Čečatka), Kutňák, Klimek (46. Zlámal), Budín, Petr.

SKAŠTICE B – MORKOVICE B 5:0 (1:0)

Boris Kroutilík, asistent trenéra Morkovic B: „Zápas byl pravým opakem toho, co jsme předvedli v pátek proti Žalkovicím. Zdá se mi, že hráči všechno dělali z povinnosti. Chyběl jim náboj a chuť hrát. Soupeř dal v 10. minutě gól. My i přes naši špatnou hru měli dvě nevyužité gólové příležitosti a tím první část utkání skončila. Na druhém poločase není z naší strany nic, co by šlo pozitivně hodnotit. Soupeř přidal čtyři branky a tím utkání skončilo. Myslím, že jsme byli uspokojeni třemi výhrami v řadě a vymizela ta bojovnost a chuť ke hře. Mohli jsme se zase o kousek posunout a takhle nám stále připadá desáté místo v tabulce. Nezbývá nic jiného, než se připravit na domácí zápas se Záhlinicemi.“

Branky: 10. a 66. Číhal, 56. Ježák, 79. Oračko, 81. Škrabana. Diváci: 79. Rozhodčí: Mucha. Skaštice B: Trampota – Pitron, Bubla, E. Oračko, Ježák (73. D. Oračko), Motal, Novák, Rosecký (54. Zůvala), Uličný (60. Růžička), Číhal, Hyánek (60. Škrabana). Morkovice B: Šebestík – Prachař, Goldman, Petráš, Skácel, Juřena, Šipoš, Šustr (60. Cetkovský), Rosický (46. Rakáš), Vlček, Vymazal.

Dohrávka 19. kola

ŽALKOVICE – MORKOVICE B 0:4 (0:3)

Boris Krouilík, asistent trenéra Morkovic B: „Žalkovice jsme měli na dostřel a hrálo se o deváté místo. Na hráčích bylo vidět, že chtějí hrát s chutí a nasazením. Po prvním poločase jsme vedli 3:0, kdy dva góly padly z rohu. Utkání mělo dobrou úroveň a byl jsem se vším spokojen. Ve druhém poločase aktivita trochu upadla, přidali jsme ještě čtvrtý gól a zápas se už jen dohrával.“

Branky: 14. Holan, 33. Frgál, 37. Skácel, 76. Maticz. Diváci: 59. Rozhodčí: Tříska. Žalkovice: Krejčí – Otáhal, Netopil, Němčík, Pospíšil, Říkovský, Mrázek, Kalousek, Kojetský, Navrátil (75. Pluhařík), Hanák (46. Zapletalík). Morkovice B: Koutňák – Pracahř (81. Vlček), Vymazal, Petráš, Skácel, Šipoš (57. Vojáček), Frgál (66. Šustr), Storzer (66. Kroutilík), Kapounek, Maticz (81. Žourek), Holan.