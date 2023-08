NĚMČICE – MORKOVICE B 5:1 (3:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Z naší strany toho moc pozitivního k hodnocení není. Neměli jsme kvalitu ani nasazení. Kazili jsme jednoduché přihrávky v rozehrávce a toho soupeř dokázal využít. Ve druhé půli jsme prvních deset minut zabrali, ale to hned soupeř utnul čtvrtou brankou. Nebylo to optimální, chyběl nám ten pověstný krůček navíc. Nezbývá nám, než se nad tím zamyslet a příště to odčinit. Kádr posílil Hrnčíř z Počenic a pomáhají nám kluci z dorostu, jinak jsme beze změn.“