NĚMČICE - SKAŠTICE B 3:2 (2:1)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „V 11. minutě po rohovém kopu jsme se po hlavičce Motala ujali vedení a ve 22. minutě opět po rohu hlavou skóroval Lejsek. Hosté po nákopu za obranu, Oračkem snížili na 2:1 a šlo se do kabin. Po přestávce v 60. minutě opět po rohu tentokrát skórovali hosté a stav vyrovnali na 2:2. Odpověď byla rychlá a Motal opět po rohu v 64. minutě vrátil vedení na naši stranu. Hosté se snažili vyrovnat a ve druhé polovině se na hřišti předvedl divizní tým A tým, a o to více nás těší, že jsme koncovku zvládli a získali další tři body. Celému týmu děkuji za výkon a blahopřeji k vítězství.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Bylo to klasické derby s Němčicemi, které přineslo vše, co může derby nabídnout. I přes prozatímní neporazitelnost domácích jsme před zápasem na nějaký ten bod pomýšleli. Celé utkání jsme určovali tempo hry a byli více na míči. Domácí hrozili z rychlých brejků a hlavně standardních situací, které nakonec rozhodly. Všechny tři góly jsme obdrželi jako přes kopírák z rohových kopů. Náš závěrečný tlak si Němčice už zkušeně uhlídaly. Pozitivem je naše zlepšená hra, přístup a bojovnost. To si musíme přenést do dalších utkání a na tom stavět při cestě za dalšími body.“

Branky: 11. a 64. Motal, 22. Lejsek – 25. Oračko, 60. Ježák. ČK: 89. Menšík. Diváci: 98. Rozhodčí: Tříska. Němčice: Vajda – Císař, Zlámal, Kříž (62. Daněk), Kadlec, Darebníček, Sklenář, Lejsek, Zavadil, Motal, Batoušek (76. Holý). Skaštice B: Vymětal – Menšík, Novák (88. T. Motal), Oračko, Ježák, Beneš, Rosecký (60. Zavadil), Zůvala (60. Růžička), Vymětal, Škrabana (68. L. Motal), Sedlák.