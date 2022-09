NĚMČICE – ŽERANOVICE 6:0 (4:0)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a po sérii rohů jsme v 7. minutě otevřeli skóre hlavičkou Lejska. Dále jsme útočili, ale brankař hostů vychytal dva sólové nájezdy. Paradoxně ve 31. minutě jsme se po chybě hostů dostali k míči a Motal neváhal a z hranice vápna zvýšil na 2:0. Ve 35. minutě přišel nejhezčí moment zápasu, kdy po rychlé kombinaci na levé straně zakončil útok Vymětal. Do poločasu ještě vsítil branku Kadlec. Druhý poločas jsme přidali Motalem a Zlámalem další dvě branky. Pak jsme polevili a hosté v deseti hráčích měli dvě tutovky, ale náš gólman Vajda si po oba víkendové zápasy udržel čisté konto.“

Karel Klimek, as. trenéra Žeranovic: „Zápas se hodnotí velmi těžce. Osobně si nemyslím, že bychom byli o tolik horším týmem. Celkově si myslím, že se hrál velmi pohledný fotbal se spoustou přihrávek na obou stranách. Nebyla to žádná holomajzna. Jediný rozdíl mezi oběma týmy byl v tlaku do brány. Zatímco naše akce končily na hranici šestnáctky tak naopak domácí své kombinace dokázali dotáhnout k přesnému zakončení. Pozitivní věc je, že i za nepříznivého stavu a po vyloučení našeho hráče se kluci snažili se zápasem něco udělat a nevzdali to. Celkově je výhra domácích zcela zasloužená. Nám nezbývá než to hodit za hlavu a máknout v domácím zápase, který se hraje u příležitosti oslav 70 let našeho klubu. Tímto bych chtěl pozvat všechny fotbalové fanoušky, aby k nám přijeli v sobotu 10. září. Celé to začíná od 10 hodin zápasem ml. žáků a končí hudební zábavou.“

Branky: 31. a 71. Motal, 7. Lejsek, 35. Vymětal, 42. Kadlec, 75. Zlámal. ČK: 62. Hubík. Diváci: 150. Rozhodčí: Skyba. Němčice: Vajda – Císař, Zlámal, Vymětal (61. Batoušek), Kadlec, Rom. Darebníček, Sklenář, Lejsek (46. Daňek), Zavadil, Motal (76. Kříž), Rad. Darebníček (76. Holý). Žeranovice: Bakalík – Hasala, Říhák, D. Hubík, Olšanský, Menšík, Košina, Šuba, Hradil (61. Zimčík), Machálek (76. M. Hubík), Zakopal (76. Pospíšil).