Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Přesto, že jsme měli o osm hráčů základní sestavy méně, tak se nám podařilo zápas zvládnout na výbornou a mohlo to skončit ještě větším rozdílem. Nastřelené břevno, neproměněná penalta a spousta vyložených gólových šancí. Chybějící hráči byli nahrazeni rodinnými dvojicemi, ovšem ne sourozeneckými, ale otcem a synem. Zahráli si Karel Klimek se svým synem Adamem a Marian Dobeš se svým synem Petrem. Dále jsme museli povolat dorostence a jednoho čerstvého padesátníka. Všem, kteří ukázali na hřišti své kocúří srdce a zápas odehráli moc děkuji. Především za jejich přístup, a za to, že nás nenechali ve štichu. Předpokládám, že kdyby předseda nebyl na svatbě, tak by také seděl na lavičce.“

Klíčový duel divizní Skaštice nezvládly. Proč? A jak z toho podle trenérů ven?

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Naše vysoká porážka nevypovídá ani tak o převaze domácích jako naopak o naší bezmoci v obranné fázi a důrazu v našem vlastním předbrankovém prostoru. Velký problém nám dělali rychlostně vybavení krajní záložníci domácích, které se nám po celé utkání nedařilo zachytávat. Největším naším soupeřem jsme si sami sobě, bohužel.“

Branky: 4. a 26. Zámorský, 18. Vymětal (VL), 32. Hasala, 53. Zimčík, 65. Šuba, 70. Zakopal – 50. a 85. Škrabana. ČK: (C) Bakalík. Diváci: 60. Rozhodčí: Caletka. Žeranovice: Bakalík – Hasala, Novotný, Zámorský, Klimek (70. Málek), Lukaštík (73. P. Dobeš), Řihák, Klimek (87. M. Dobeš), Zimčík (87. Pospíšil), Zakopal (87. Hubík), Šuba. Skaštice: Vymětal – Pitron, Novák, Bubla, Rosecký, Sova, Látal (46. Vojtášek), Brada (85. Bukový), Růžička, Zaoral, Žiak (46. Škrabana).

BŘEST – NĚMČICE 1:2 (1:1)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Tentokrát možná i v důsledku mnoha důležitých hráčských absencí u obou mužstev, se moc pohledný fotbal nehrál. V 9. minutě se našim hráčům konečně povedla krásná přímočará akce, kdy přesnou kolmici Radka Karamona zužitkoval v samostatném úniku Zdeněk Daněk. Naše vedoucí branka však paradoxně probrala i hráče Němčic, kteří s dalším postupem času začali naplňovat roli favorita a stále více se prosazovat svou typickou kombinační hrou. Do poločasu po pohledné souhře nejprve vyrovnali a hned v úvodu druhé půle po naší hrubce v pokutovém území už dokonce vedli. Dále si vypracovali územní převahu, mnoho brankových příležitostí, včetně penalty, kterou neproměnili a odmítli tak definitivní rozhodnutí. Klíčovým okamžikem, který naši snahu otupil, byla červená karta pro Radka Karamona. I v oslabení jsme zbraně nesložili a vytvořili si v závěru duelu dvě gólové příležitosti. K vyrovnání však chybělo více štěstí, lepší finální řešení a důraz v pokutovém území.“

Šílené nastavení v Kroměříži: tři góly, „milionová“ penalta i dva vyloučení

Jaroslav Doležel, člen klubu z Němčic: „Utkání startovalo v netradičním čase a možná i to se projevilo na ospalém začátku z naší strany. Než jsme vydýchali nedělní oběd, tak jsme prohrávali, když se po rychlém kontru prosadil domácí Daněk. Budíček přišel záhy a postupně jsme přebrali otěže utkání do vlastních rukou. Ještě do přestávky srovnal Mršťák. Po změně stran jsme domácí přišpendlili na jejich polovině a dobrých 25 minut se na naši nepodívali. Ovšem k naší škodě jsme z toho vytěžili jen branku Darebníčka. Z nařízené penalty se Zlámal neprosadil. Poté praporek asistenta vyletěl několikrát sporně nahoru a tak se místo pohodlného náskoku zadělávalo na drama. Nápor domácích otupila zbytečná červená karta Karamona a tak jsme vítězství v derby uhájili bez větších problémů.“

Branky: 9. Z. Daněk – 38. Mršťák, 49. Rad. Darebníček. ČK: 81. Karamon. Diváci: 121. Rozhodčí: Závojský. Břest: Valoušek – M. Šálek, Liška, Bureš, J. Šálek, Štauber (57. Hajdík), Trlica, Karamon, Z. Daněk, T. Daněk (90. Juračka), Máša (57. Krampla). Němčice: Vajda – Sklenář, Zlámal, Mršťák, Batoušek, Rad. Darebníček, Holý, Vymětal (85. Lejsek), Kříž, Císař, Šilinger.

LUBNÁ – MORKOVICE B 5:2 (2:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Za pěkného počasí se hrál celkem kvalitní zápas, k čemuž přispěly oba týmy. Hosté spoléhali na rychlé brejky a byli z nich nebezpeční. Poločas jsme vyhráli 2:1, což odpovídalo dění na hřišti. Ve druhém poločase jsme přidali rychlé dva góly a to přineslo klid na naše kopačky. Do toho jsme ještě neproměnili penaltu. Poté přidal každý z týmů ještě jednu branku. Myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili.“

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Lubná vstoupila do utkání aktivně a vstřelila první gól. My jsme v zápětí z rychlého brejku srovnali, když unikl Šipoš, který předložil Maticzovi, který propálil domácího gólmana. Nicméně zbytek našich slibných šancí zůstal neproměněn a Lubná trestala na konci prvního poločasu. Do druhého poločasu jsme s tím chtěli něco udělat, protože jsme cítili, že je dnes soupeř k poražení. Bohužel jsme opět neproměnili naše šance a soupeř ano. Myslím, že jsme se porazili sami.“

Branky: 7., 40. a 56. Ančinec, 51. R. Havlík, 87. Komárek – 12. Maticz, 73. Hrnčíř. Diváci: 50. Rozhodčí: Trampota. Lubná: Marák – Komárek, Rybenský, Ančinec, Horák, Chýla (77. Bačinský), Kulcsár, Kašík (46. R. Havlík), Makový, I. Havlík (83. Moravčík), Scholz (46. Konečný). Morkovice B: Valenčík – Soldán, Vymazal, Juřena, Skácel, Přikryl (46. P. Rakáš), Ospalík (55. Hrnčíř), Šipoš, Rus (80. Marek), Maticz (80. Šebestík), Zápařka (55. D. Rakáš).

KVASICE B – HULÍN 1:2 (1:1)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Soupeř z Hulína proti nám podal velmi dobrý výkon a pohledným, kombinačním fotbalem nás přehrával. Soupeř šel do vedení ve 25. minutě na což jsme dokázali odpověď po faulu v pokutovém území a proměněné penaltě Radimem Zapletalem. Ve druhé půli se hra srovnala ovšem bez větších šancí na naší straně. Naopak hosté udeřili po standardní situaci a šli do vedení, na které jsme již nedokázali odpovědět.“

Zdroj: Břenek Martin

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Začali jsme aktivně a naši mírnou převahu jsme dokázali zúročit ve 25. minutě, kdy se po rychlé akci nadvakrát prosadil Zaoral. Poté se hra opticky vyrovnala, domácí po standartní situaci nastřelili břevno i my jsme měli nějaké šance, ale ty zlikvidoval dobře chytající Stratil. V samotném závěru poločasu jsme nakonec inkasovali z přísně nařízené penalty, kterou bezpečně proměnil Zapletal. Ve druhé půli jsme se snažili strhnout vítězství na naši stranu, což se nám nakonec v 75. minutě po standartce díky hlavičce Zavadila podařilo.“

Branky: 42. Zapletal – 25. Zaoral, 76. Zavadil. Diváci: 100. Rozhodčí: Konečný. Kvasice B: Stratil – Bartoník, Šupčík, Pospíšil, Hora (30. Fišer), Ambruz, Zapletal, Reiskup (71. Čepica), Ševela, Pánek (78. Fagulec), Žiška. Hulín: Hlobil – Pospíšilík, Barták, Zavadil, Jurášek, Pleva, Sedláček, Pastrnek (79. Vyvlečka), Horák (86. Matula), Karamon (67. Bureš), Zaoral.

POČENICE – ŽALKOVICE 8:1 (4:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Kanonádu na domácí půdě jsme odstartovali ihned po úvodním hvizdu, kdy Ordoš našel dlouhým pasem náš Šinkansen Ondru Jiříka, a ten v samostatném úniku nezaváhal. Druhý zásah přidal precizně umístěnou střelou z hranice vápna Novák. Na 3:0 zvýšil náskok opět Jiřík. Ještě do poločasu upravil na 4:0 z malého vápna Gazda. Ve druhém poločase jsme polevili a Žalkovice se dostaly do hry. Zvládly však jen kosmeticky snížit. O další branky se postupně postarali Vilím, který uplatnil důraz, hattrick uzavřel Jiřík, premiérovou trefu v dresu Počenic si připsal Zahradník a skóre uzavřel po pěkném ťukesu Novotný. Většinu gólových situací vymyslel a připravil Michal Ordoš.“

Branky: 1., 33. a 81. Jiřík, 22. Novák, 44. Jiříček, 71. Vilím, 84. Zahradník, 85. Novotný – 60. Krejčí. Diváci: 106. Rozhodčí: Mucha. Počenice: Rampas – Juřena, Novotný, Jiřík, Jiříček (73. Hrušák), Gazda (61. Zahradník), Vilím, Večerka (73. Hrušák), Ordoš, Barnet (61. Zbořil), Novák. Žalkovice: Krejčí – Otáhal (46. Máčala), Kojetský, Říkovský, Němčík, Netopil, Otáhalík, Janečka, Petřík, Pala, Mrázek.

SLAVKOV P. H. – PRAVČICE 6:4 (3:1)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Začátek prvního poločas začal z naší strany dobře, když jsme si vytvořili mírnou převahu a měli jsme několik rohových kopů, ale nevyužili jsme toho. Domácí nás potrestali třemi brankami po našich individuálních chybách a nedůrazu v bránění. Naštěstí jsme do poločasu dokázali alespoň snížit. Ovšem druhý poločas nezačal dobře, když jsme opět inkasovali. Následně Hrdlička z pozice stopera prokličkoval celé hřiště a připravil míč pro Jetelinu a ten snížil na 2:4. Následně jsme měli více ze hry, ale nedokázali jsme to přetavit v gól a naopak domácí opět navýšili vedení o dvě branky. V koncovce zápasu jsme korigovali tenisový výsledek na 4:6.“

Branky: 31. a 41. Ponížil, 51. a 76. Šrom, 17. Pavlica, 74. Krajcar – 45. a 91 Kocman, 55. Jetelina, 80. Svrček. Diváci: 86. Rozhodčí: Benedikt. Slavkov p. H.: Dolák – Darebníček, Kopřiva (85. Láník), Ondrůšek, Krajcar, Bouchalík (75. Žaloudík), Mrázek, Dolák (85. Gruna), Šrom, Ponížil, Pavlica (62. Daďa). Pravčice: Bucha – Jetelina, Hrdlička (76. Zapletal), Zapletalík, Karamon (31. Želizňák), Miklík, Kocman, Petřík (76. Timan), Janováč, Lukeš, Svrček.