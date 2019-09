Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Dnes jsme přivítali nováčka soutěže, který svým bojovným výkonem potvrdil, že jeho umístění v tabulce není náhodné. Celý první poločas jsme soupeře tlačili a vytvářeli si šance, ale hostující obrana byla pozorná a několik slibných akcí zastavila. Když už jsme se dostali do zakončení, zklamali jsme tentokrát v koncovce. Ve druhém poločase jsme pokračovali ve své hře. Bohužel přišlo to, co se ve fotbale stává a hosté jeden rychlý brejk dokonale zakončili a ujali se vedení. Začali jsme více tlačit na obranu a Pospišilík hlavou po centru z pravé strany vyrovnal. Chtěli jsme vítězství strhnout na naši stranu, ale v koncovce jsme byli opět nepřesní, a když jsme v 87. minutě neuklidili míč do prázdné branky, šlo se na penalty. Velkou zásluhou brankáře jsme získali bod navíc.

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Domácí byli v prvním poločase lepším mužstvem. Dobře kombinovali, ale až na nějaké závary před naší brankou si vyložené šance nevytvořili. Nám se nedařilo. Chtěli jsme hrát na rychlé protiútoky, ale byli jsme nepřesní a domácí branku téměř neohrozili. Možnou příčinou bylo, že jsme museli dvakrát nuceně vystřídat pro zranění. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Zpřesnili jsme přihrávky, začali domácí hráče napadat a rychlé protiútoky na ně platili. Po jednom takovém se nám podařila vstřelit branka a

s domácími to trochu zacloumalo. Bohužel opět jsme museli pro zranění vystřídat a po centru do šestnáctky domácí hlavou vyrovnali. Ale pořád to bylo vyrovnané utkání. Bojovali jsme, a i když v závěru zahodily Němčice vyloženou šanci, remízu jsme uhájili. V penaltách byli šťastnější domácí. Ti byli v celém zápase kombinačně lepší, ale my si za bojovnost remízu zasloužili.“

Branky: 60. Pospíšilík – 51. Bartušek. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 160. Němčice: Mánek – Mádr, Lejsek, Batoušek (71. Cejpek), Pospíšilík, Darebníček, Olša, Kadlec, Zlámal, Holý, Darebník. Lutopecny: Večerka – Dostálík (30. L. Pospíšil), Šilhár, Novák, Uhrinovský, Jurásek, Bartušek, Daněk, Císař, Scripnic (91. J. Pospíšil), A. Přecechtílek (17. Šimurda, 64. L. Přecechtílek).

KOMÁRNO – ZÁHLINICE 1:2 (0:0)

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Před utkáním jsme věděli, že nás nečeká rozhodně jednoduchý soupeř. Úvod zápasu byl oboustranně vyrovnaný. Do přestávky jsme měli několik pološancí, ovšem z té nejméně nebezpečné zazvonilo po střele aktivního Kušíka jen břevno. Ve druhé půli jsme se dostávali přes těsnou a důraznou obranu soupeře jen horko těžko a tak už to vypadalo, že utkání skončí nerozhodně. Hosté však po naší chybě dostali výhodu pokutového kopu, kterou využili a my jsme museli dotahovat. Neuběhlo ani pět minut a hosté kontrovali podruhé po rychlém brejku do rozhozené obrany. Nám se podařilo snížit zásluhou nestárnoucího Oravy, který míč uklidil z blízka hlavou do branky. V hektickém závěru hosté faulovali v pokutovém území a my jsme dostali šanci na vyrovnání. K penaltě se postavil kapitán Klas, ovšem jeho záměr vystihl brankář a penaltu mu vyrazil.“

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Snažili jsme se eliminovat standardní situace soupeře, zahrávaní rohů a zachytávat dlouhé nákopy na útočníky. Bohužel nic z toho se nám v prvním poločase moc nedařilo. Domácí byli důraznější a u všeho byli rychlejší. Naše obrana musela několikrát čelit nebezpečným situacím v našem pokutovém území. Po jedné z nich brankář Vaďura vytáhl zázračným zákrokem míč mimo branku. Naše kombinace vázla. Přihrávky i vlivem větru byly hodně nepřesné. Na branku jsme vystřelili pouze zásluhou Maláta. Druhá půle byla už z naší strany lepší. Snažili jsme se držet míč na zemi a průnikovými přihrávkami se dostávat do šancí. Po jedné z nich Jakvid nabízenou šanci trestuhodně zahodil. Až v 78. minutě Ledina dal krásnou přihrávku na útočníka, který byl faulován a nabídnutou penaltu Paštěka s přehledem proměnil. Po dvou minutách aktivní Hejník utekl po pravé straně, nabídl míč Motalovi a ten domácímu brankáři nedal šanci. V 86. minutě se podařilo domácím snížit. Ve druhé minutě nastavení Hošťálek zařídil domácím penaltu. Tu však výborně chytající Vaďura zneškodnil. Odvezli jsme si moc důležité tři body. Klukům patří poděkování za hru a bojovnost hlavně ve druhém poločase. Komárnu přejeme hodně štěstí v dalším domácím zápase.“

Branky: 86. Orava – 78. (pen.) Paštěka, 80. Motal. Rozhodčí: Tesař. Diváci: 80. Komárno: Kunz – Žejdlík (80. Orava), Orel, Machač, Hošťálek, Majkus, Klas, Tvarůžka, Lukáš, Kušík, Machač. Záhlinice: Vaďura – Hejník, Rusnok, Paštěka, Rygál, Jakvid (89. Šenkyřík), Ledina, Šustek, Mrkvica, Malát (88. Matesko), Bureš (68. Motal).

LUBNÁ – BŘEST 3:0 (1:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zápas jsme opět zvládli díky dobrému přístupu celého týmu a dodržování taktických pokynů, které byly před zápasem řečeny. Dobré příležitosti jsme si vypracovali již v průběhu prvního poločasu. Skóre otevřel až výstavní bombou kanonýr Horák po půlhodině hry. Do šaten jsme tak šli s nejtěsnějším vedením. Po hodině hry poté přidal naši druhou branku sedmnáctiletý Kocián, který vstřelil svůj první gól v mužské kategorii. Byla to další krásná branka, když ze dvaceti metrů vymetl šibenici hostujícímu brankáři. Ten samý hráčů o chvíli později utekl po pravé straně a naservíroval míč před téměř prázdnou bránu Kašíkovi, který uzavřel skóre utkání. Opět musím pochválit i naši obrannou fázi, brankář Marák nemusel v podstatě řešit žádnou složitější situaci a připsal si další čisté konto. Tři body zůstaly zaslouženě doma.“

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Zápas se nám absolutně nepovedl. Ve všech ohledech jsme byli horším mužstvem. Prohrávali jsme osobní souboje, nepodrželi jsme míč na svých kopačkách a znovu jsme vyprodukovali mnoho týmových i individuálních chyb. Naopak domácí mužstvo bylo mnohem důraznější, přímočařejší, kompaktnější, vyhovělo si v kombinační souhře a zcela zaslouženě vyhrálo. Na tento zápas musíme hodně rychle zapomenout. Dnes to byl od nás hodně špatný výkon.“

Branky: 27. Horák, 60. Kocián, 75. Kašík. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 69. Lubná: Marák – I. Havlík, R. Havlík (87. Kulcsár), Rybenský, Scholz, Kašík, Dubina (46. Ančinec), Horák, Drápal, Chýla, Kocián (77. Pospíšil). Břest: Valoušek – Máša, M. Šálek, Koudelníček, Bejdák, Jan Látal (46. Krejčíř), Miklík (79. Konečný), J. Šálek, Trlica, Daněk, Josef Látal.

POČENICE – STŘÍLKY 3:2 (1:2)

Stanislav Juřena, as. trenéra Počenic: „Do zápasu jsme vstoupili laxně, bez potřebného nasazení a koncentrace. Hosté ze Střílek, ve svém středu s individuální kvalitou dua Posoldů, rozhodně nedali svou kůži lacino. V 8. minutě se po rohovém kopu prosadil trestuhodně nepokrytý Nezdařil. V 17. minutě to s námi vypadalo ještě hůř, když tentýž hráč zakončil přímočarou akci a navýšil tak vedení hostů již na 2:0. Jako klíčový tah k obratu ve vývoji utkání, se z naší strany ukázalo vysunutí skvěle hrajícího O. Novotného, kterého bylo doslova plné hřiště, do střední zálohy. V 37. minutě si právě Novotný pohrál s několika hráči soupeře a vsítil kontaktní branku. To však nebylo od „Zrzka“ vše a druhý zásah přidal v 66. minutě, když hlavou vyrovnal. Definitivu za obratem ve skóre dal v 71. minutě razantně a přesně pálící Súkup. Kluci zaslouží pochvalu, i přes mizerný úvod se nevzdali a vítězství doslova vyválčili.“

Miloslav Robotka, ved. mužstva Střílek: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a kolmými přihrávkami si vytvářeli brankové příležitosti. Po jedné z nich a následujícím rohu jsme šli do vedení hlavou Nezdařila. Stejný hráč zakončil další kolmý pas a zvýšil na 2:0. Postupem času domácí převzali aktivitu, měli lepší pohyb, a začali si vytvářet brankové příležitosti. Jednu z nich proměnil Novotný. Ve druhém poločase domácí stupňovali tlak a dvěma góly Novotného a Súkupa obrátili výsledek ve svůj prospěch.“

Branky: 36. a 66. Novotný, 71. Súkup – 8. a 17. K. Nezdařil. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 100. Počenice: Tesák – Hrušák, J. Barnet (60. Batík), Novotný, Súkup (82. A. Barnet), L. Niedermertl, Kunčar (74. Jánský), Z. Niedermertl (60. M. Barnet), Bareš, Klapil, Štolfa. Střílky: Vitoul – M. Nezdařil, Hanák, Sádlík (65. Vašák), Jelínek (74. Fila), Elzner (44. Budík), T. Posolda, P. Posolda, K. Nezdařil, Kryštof, Hubr.

ŽALKOVICE – ZBOROVICE 2:1 PP (1:0)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Ze zápasu jsme měli vytěžit více než jeden bod. Po celou dobu jsme byli aktivnějším a fotbalovějším týmem. Bohužel nám opět chyběl větší tlak a důraz v koncovce. Hra po vápno by nám šla, ale tam se utkání nerozhodují.“

Branky: 16. Janečka – 56. M. Štěpánek. Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 100. Žalkovice: Krejčí – Janečka, Mrázek, Čevela, Kojetský, Sedlář, Pospíšil, Pluhařík, V. Navrátil (71. Topič), Strnad (80. Zapletalík), Horák (65. L. Navrátil). Zborovice: Kocourek – Havránek, Novák, Poledňák, M. Štěpánek, Šumbera, J. Štěpánek, Martin Šprňa, Vybíral, Marek Šprňa, Mozga.

SKAŠTICE B – KOSTELEC U HOL. 5:1 (1:0)

Vojtěch Menšík, as. trenéra Skaštic B: „Po dvou nezdarech v minulých utkáních se naše mužstvo do soupeře pustilo od začátku. Vytvořili jsme si několik příležitostí, ale špatnou koncovkou jsme je nedokázali proměnit. Pouze ve 13. minutě kombinaci kolem vápna zakončil střelou k tyči Štěpják. Až po změně stran jsme svůj tlak korunovali brankami. Postupně se trefili Janalík, Škrabana, Frýdl a Židlík. Hosté se do žádné šance nedostali a gól dali po střele z velké dálky.“

Branky: 13. Štěpják, 50. Janalík, 52. Škrabana, 60. Frýdl, 63. Židlík – 84. Odložilík. Rozhodčí: Štěpaník. Diváci: 50. Skaštice B: Vymětal – Janalík, Bubla, Škrabana, Frýdl, Icela, Sedlák, Rosecký (46. Židlík), Brada (61. Hyánek), Uličný (65. Pitron), Štěpják (76. Navrátil). Kostelec u Hol.: Nevřala – Dolák (64. Skládal), Ragoš, R. Zmeškal, Odložilík, Dvořák, T. Marek, Hradil, D. Marek (61. J. Zmeškal), Přikryl, Darebník (83. Šidlík).

TUČAPY – KVASICE B 0:2 (0:1)

Zdeněk Chytil, předseda Tučap: „Začátek utkání vyšel hostům, kteří po pár minutách využili zaváhání v našich zadních řadách a ujali se vedení. Skřípala nám mezihra a krkolomně jsme se dostávali do zakončení, ale v podstatě jsme v první půli moc nebezpeční pro hosty nebyli. Ve druhém poločase jsme hráli o hodně lépe, ale několik velmi dobrých brankových příležitostí jsme nevyužili. Hosté z ojedinělé akce druhé půle krásnou střelou do šibenice v závěru utkání uzavřeli skóre.“

Branky: 4. Pospíšil, 79. L. Daněk. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 80. Tučapy: Greguš – Navrátil (60. Gába), P. Sedlařík, Karol, T. Sedlařík, Kosek, Krajcar, Novák, Bryol (75. Olša), Bačík, Snopek. Kvasice B: Nevařil – Pánek, Hrabal, Foltýn, J. Daněk, Pospíšil (62. Dvořák), L. Daněk, Fagulec, Ambruz, Šupčík, Fišer (82. Kolaja).

1. Němčice 7 5 2 0 0 35:8 19

2. Lutopecny 7 4 1 1 1 17:8 15

3. Žalkovice 7 3 2 0 2 12:14 13

4. Lubná 6 4 0 0 2 19:11 12

5. Počenice 7 4 0 0 3 14:19 12

6. Kvasice B 7 4 0 0 3 16:25 12

7. Skaštice B 7 3 0 2 2 26:12 11

8. Záhlinice 7 3 0 1 3 12:15 10

9. Tučapy 7 2 2 0 3 11:14 10

10. Střílky 7 3 0 0 4 16:19 9

11. Břest 7 2 0 0 5 9:13 6

12. Komárno 7 2 0 0 5 12:19 6

13. Zborovice 7 1 0 2 4 10:20 5

14. Kostelec u Hol. 6 1 0 1 4 9:21 4

