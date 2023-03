ŽALKOVICE – ŽERANOVICE 2:4 (0:2)

Karel Klimek, as. trenéra Žeranovic: „Z mého pohledu to nebylo příliš pěkné utkání a to oboustranně. Asi se na tom projevila nerozehranost obou týmů a do jisté míry i terén. Byť na oko hřiště vypadalo skvěle tak přece jenom bylo znát, že tráva ještě neroste tak jak má a ono se není ani čemu divit. Nevím jak Žalkovice ale my jsme odehráli jen jedno přípravné utkání jinak vše probíhalo na malém hřišti a to byl asi ten důvod, proč byla ve hře spousta nepřesností. Řekl bych, že v tomto utkání nezvítězil lepší tým ale šťastnější. Zatímco my jsme svoje šance proměnili tak domácí je trestuhodně zahazovali. Také nás v důležitých momentech podržel gólman. Každopádně abychom uspěli i v dalších zápasech musíme naši hru zlepšit.“

Branky: 75. Netopil, 84. Podaný – 15. a 77. Šuba, 41. Machálek, 66. Zimčík. Diváci: 125. Rozhodčí: Mucha. Žalkovice: Krejčí – Otáhal (66. Srnad), Janečka, Mrázek, Otáhalík (53. Nesrsta), Kojetský, T. Netopil, H. Netopil, Pospíšil, Podaný, Němčík (76. Navrátil). Žeranovice: Bakalík – Vaculík, Řihák, Olšanský (82. Cholasta), P. Hasala (8. Hubík), Menšík (89. Chaloupek), Šuba, Zámorský (46. Košina), M. Hasala, Zimčík, Machálek (46. Zakopal).