Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Dnes jsme nastoupili bez tří hráčů základní sestavy kvůli zranění a na naší hře byla absence znát. Hosté se ujali vedení z penalty a do poločasu přidali další dvě branky. Ve druhém poločase byla hra více vyrovnaná, ale hosté si udrželi dostatečný brankový odstup a nedovolili zápas zdramatizovat. Těšnovice si zaslouženě odvezly tři body.“

Josef Židlík, as. trenéra Těšnovic: „Na dobře připraveném trávníku se hrál kvalitní útočný fotbal a šance si vytvářely oba týmy. My jsme byly ale produktivnější a do poločasu jsme vedli 3:0. Hned na začátku druhé půle jsme přidali další gól a trochu jsme polevili v koncentraci. Soupeř toho využil a vstřelil dva rychlé góly. Pak mohl zápas zdramatizovat Radim Darebníček, ale jeho trestný kop šel vysoko nad bránu. Vzápětí jsme zvýšili na rozdíl tří branek a když se pak střídající duo Šívara – Halamíček postaralo o další branku, bylo rozhodnuto. Soupeř už na konci pouze korigoval konečný výsledek.“

Branky: 54. Radim Darebníček, 66. Lejsek, 89. Darebník – 33. a 50. Bartušek, 36. Pluhař, 43. Mrázek, 77. Malát, 81. Halamíček. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 130. Němčice: Holiš – Roman Darebníček, Lejsek, Batoušek, Němec, Radim Darebníček, Zaoral, Cejpek, Sládeček, Kříž, Darebník. Těšnovice: F. Zavadil – Novotný, Brázdil (47. Šojdr), Potočný, Pluhař, Hrabal (63. Halamíček), Chalupa, Bartušek, Malát (88. Židlík), Mrázek, Mršťák (79. Šívara).

STŘÍLKY – ZDOUNKY 1:5 (0:4)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Utkání jsme začali aktivně samostatným nájezdem Rokose, který se však neprosadil, ale vzápětí hezkou střelou do šibenice otevřel skóre Červík.

S notnou dávkou štěstí se přímo z rohového kopu trefil Pektor, a když Kutňák českou uličkou krásně uvolnil Kyrcze bylo to 0:3. Do 30. minuty přidal další branku Kyrcz a bylo vymalováno. V této fázi utkání jsme byli maximálně produktivní. Domácí i za tohoto stavu však stále kousali a ve druhém poločase se jim podařilo snížit z penalty. Dokázali jsme si

vytvořit další šance, ale až na Červíkův gól, jsme se proti skvělému brankáři domácích již neprosadili. Kluci odvedli dobrý výkon.“

Branky: 68. (pen.) Hubr – 7. a 75. Červík, 26. a 31. Kyrcz, 24. Pektor, Rozhodčí: Tříska. Diváci: 80. Střílky: Rotter – Jančík, Hanák, Fila, Elzner (58. Vašák), Zabloudil, Posolda, Kryštof (67. Stuchlík), Nezdařil (78. Blaž), Hubr, Holub. Zdounky: Rampas – Bleša, Pektor (63. Věžník), Kutňák (71. Buša), Rokos, Kyrcz, Navrátil, Karlík, Mozga, Červík (79. Jelínek), Adamík.

BŘEST – KVASICE B 4:2 (2:2)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Dnes jsme nedokázali v plné míře navázat na výborný výkon z minulého utkání a hodně jsme se s naším soupeřem z Kvasic natrápili. Už v 6. minutě jsme prohrávali 0:1 a bylo jasné, že nás v žádném případě nečeká lehký duel. I přes nepříznivý úvod zápasu se nám přesto podařilo brankami Lišky a Bejdáka skóre rychle otočit. Teprve poté naši hráči přidali na rychlosti, důrazu, přesnosti v kombinaci a svého soupeře dostali pod tlak. Jenže paradoxně právě v této z naší strany nejpovedenější fázi utkání, kdy jsme Kvasice jasně přehrávali, došlo k chybě v obraně a podruhé jsme inkasovali. Ve druhém poločase pokračoval náš tradiční festival neproměňování šancí. Několikrát se musel vytáhnout hostující brankář. Vyrovnaný stav se nám podařil konečně zlomit v 53. minutě, kdy se parádně trefil z přímého kopu Urban. Na konečných 4:2 ještě upravil v 61. minutě z dorážky Šálek.“

Branky: 14. Liška, 27. Bejdák, 53. Urban, 61. Šálek – 6. Dočkal, 35. R. Pospíšil. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 85. Břest: Kožuch – Koudelníček, Urban, Konečný, Bejdák, Látal, Štauber (85. Juračka), Liška, Daněk, Kocman (82. Trlica), Niščak (40. Šálek). Kvasice B: Belza – Pánek, Hrabal, R. Pospíšil, Dočkal, Dohorák, Foltýn, Reiskup (32. Benda), Ambruz, Daněk (68. E. Pospíšil), Ševela.

CHVALČOV – ZÁHLINICE 2:5 (1:3)

Jiří Trňák, hráč Chvalčova: „Malinko nás potrápila marodka, a však s pomocí dorostenců a „staříků“ jsme soupeři vzdorovali až do 75. minuty. V závěru zápasu nás hosté po dvou úspěšně sehraných rohových kopech definitivně sestřelili. Za přístup k zápasu musím všem zúčastněným poděkovat.“

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Bylo to pro nás velmi důležité utkání. Od začátku jsme kontrolovali hru a v poločase vedli 3:1. Dvacet minut však měli domácí častěji míč na kopačkách a opticky nás přehrávali. Po přestávce domácí nastřelili břevno, potom jsme si vytvořili několik šancí, ale zakončení bylo žalostné. Po brejku Chvalčov snížil na 2:3. K rozhodujícímu úderu zavelel kapitán Paštěka a dvěma brankami stanovil konečné skóre. Kluky musím pochválit, že důležitý zápas zvládli. Chvalčov si zaslouží také uznání za předvedený sympatický výkon.“

Branky: 38. Marek, 54. Dostalík – 85. a 90. Paštěka, 7. Jakvid, 14. Mrkvica, 32. Hejník. Rozhodčí: Kolář. Diváci: 87. Chvalčov: Barot (9. Janek) – Balvín, Marek, Targoš, Šico, Trnčák, Vaculík, Kovařík (65. Stela), Pávek (77. Mařák), Šico, Dostalík (69. Chlápek). Záhlinice: Vaďura – Hejník, Poledňák (74. Rygál), Paštěka, Polák, Jakvid (67. Bureš), Horák, Ledina, Mrkvica, Motal (86. Drexler), Malát.

KOMÁRNO – MRLÍNEK 0:1 PP

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „V derby zápase ve velmi chladném počasí jsme chtěli doma konečně naplno bodovat, ovšem houževnatý soupeř hrál velmi dobře. V prvním poločase měli hosté několik slibných šancí, ale zachránil nás brankář Šindelek. My jsme byli více na balónu, ovšem v rozhodujících chvílích nám chyběla finální přihrávka. Ve druhém poločase byl znovu v hlavní roli náš brankář, který vychytal několik střeleckých pokusů. My jsme měli rovněž několik možností ke skórování. Naši největší šanci po individuální akci Surovce vyrazil brankář Novák na tyč. Derby tak rozhodly penalty, ve kterých byl soupeř šťastnějším a po zásluze získal bod navíc.“

Rozhodčí: Mucha. Diváci: 80. Komárno: Šindelek – Klas, Kulajta, Kunz, Machač (83. Václavek), Majkus, Orel (46. Pešout), Hajda, J. Žejdlík, Surovec, M. Žejdlík. Mrlínek: Novák – R. Horák, Heryán, Hradil, Žídek, Josinek, Podzemný, Rybka, D. Horák, Vlasák (78. Zapletal), Holec (87. Vlasák).

LUBNÁ – SKAŠTICE B 2:0 (0:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „V prvním poločase se hrál poměrně vyrovnaný zápas, vše nasvědčovalo tomu, že utkání rozhodne první vstřelená branka. Měli jsme celkem dost zajímavých ofenzivních situací, ale žádnou z nich jsme ve finální fázi nedokázali správně vyřešit. V poločasové přestávce jsme si řekli, co je třeba zlepšit a na hřišti to bylo znát. Klid na naše kopačky přinesl Kašík, když prostřelil brankáře hostů. Chvíli na to zvýšil Chýla na rozdíl dvou branek a zápas byl prakticky rozhodnutý. Za druhý poločas musím mužstvo pochválit, škoda jen dalších nevyužitých šancí. Ty nás ale nemusely mrzet, protože jsme ve druhé půlce soupeře v podstatě k žádné šanci nepustili.“

Vojtěch Menšík, as. trenéra Skaštic B: „V prvním poločase byla hra vyrovnaná. Domácí se snažili hrát nakopávané míče za obranu, ale s tím si naše obrana bez problémů poradila. Několikrát jsme se z rychlých brejků dostali do slibných příležitostí, ale ty jsme nevyužili. Po změně stran domácí hru zrychlili a vytvořili si převahu. Až do 70. minuty naše obrana odolávala, ale potom zapomněla na zcela volného Kašíka, který dal první branku. O pět minut později se nechytatelné trefil Chýla a bylo o výsledku rozhodnuto.“

Branky: 69. Kašík, 75. Chýla. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 100. Lubná: Marák – Moravčík, I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár, Scholz, Sládeček (55. Bačinský), Železník, Chýla, Kašík. Skaštice B: Vymětal – Navrátil, Brada, Icela, Pitron, Bubla, Vlkolenszki, Ježák, Rosecký (54. Hyánek), Škrabana, Uličný.

POČENICE – ZBOROVICE 3:2 (2:2)

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Divákům se první poločas musel líbit. Hned ve 2. minutě napřáhl L. Niedermertl a vymetl šibenici. Vzápětí hosté z rychlého protiútoku srovnali, nicméně vedení na naši stranu vrátil opět L. Niedermertl, jenž se prosadil svým důrazem před brankou. Zborovice opět srovnaly, my jsme však byli o něco aktivnější a do poločasu jsme nastřelili ještě dvakrát tyč. Druhá půle byla opatrnější, utkání rozhodl v 60. minutě Batík, který přesně umístil střelu z trestného kopu. Utkání dobře zvládl rozhodčí Žigmund.“

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Přestože se hrálo na terénu, který nepřál kombinační hře, tak se hrál divácky poměrně atraktivní, bojovný zápas, kterému nechybělo oboustranné nasazení okořeněné pěknými brankami na obou stranách. Nutno přiznat, že soupeř měl více šancí a nakonec si tedy asi ten jeden gól navíc zasloužil. V závěru utkání jsme si vytvořili tlak i šance na vyrovnání, bohužel nám chyběl důraz v koncovce, takže jsme tentokrát odjeli bez bodového zisku.“

Branky: 2. a 16. L. Niedermertl, 60. Batík – 17. Janča, 23. Gremlica. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 60. Počenice: Tesák – J. Barnet, Cigánek, Juřena, L. Niedermertl (89. T. Kunčar), O. Kunčar, Z. Niedermertl (73. Jánský), Pajgr (90. M. Barnet), Klapil, Batík (85. A. Barnet), Vlha (45. Štolfa). Zborovice: Kocourek – J. Štěpánek, Poledňák, Novák, Doleček, M. Štěpánek, Šumbera, Gremlica, Šprňa (34. Přibyl), Kojetský (78. Střelec), Janča (83. Buksa).

Dohrávka 20. kola:

MRLÍNEK – STŘÍLKY 1:4 (1:2)

Branky: 19. D. Horák – 5. a 44. Holub, 74. (pen.) Hubr, 76. Posolda. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 100. Mrlínek: Novák – R. Horák, Heryán (78. Zemánek), Hradil, Žídek, Josinek, Podzemný, Rybka, Vyoral, Holec (53. Dostál), D. Horák. Střílky: Rotter – Jelínek, Jančík, Hanák, Vybíral (87. Vašák), Fila (85. Blaž), Kryštof (69. Stuchlík), Posolda, Elzner (65. Nezdařil), Hubr, Holub.

1. Těšnovice 19 15 0 2 2 59:22 47

2. Zdounky 19 14 2 0 3 61:23 46

3. Němčice 19 12 2 1 4 65:29 41

4. Počenice 19 10 2 4 3 32:23 38

5. Zborovice 19 7 2 3 7 36:36 28

6. Břest 19 8 1 1 9 51:45 27

7. Skaštice B 19 7 1 4 7 35:40 27

8. Lubná 19 6 4 0 9 34:31 26

9. Záhlinice 19 7 1 2 9 34:39 25

10. Komárno 19 6 2 2 9 33:34 24

11. Střílky 19 7 1 1 10 38:51 24

12. Kvasice B 19 7 0 2 10 42:52 23

13. Mrlínek 19 3 5 0 11 26:47 19

14. Chvalčov 19 1 0 1 17 12:86 4

