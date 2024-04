ROZHOVOR/ Kdo sledoval průběh zápasu, musel mít jasno. To už nejde otočit! Fotbalisté…

Marek Oral, trenér Rymic: „Do vedení jsme se dostali už v 5. minutě po krásné trefě Blažka, který z velkého úhlu propálil brankáře až ke vzdálenější šibenici. Pravčice se pokoušely z brejku hledat rychlíky Svrčka s Jetelinou, ale pozorná obrana v čele s Bačíkem, Matuškou i brankářem Dubickým si situace dokázali hlídat. V 15. minutě Paták kolmicí krásně vysunul nabíhajícího Blažka, který se sám před brankářem nemýlil. Bohužel brzy na to se téměř z poloviny hřiště opřel do míče jeden z hráčů Pravčic a životní střelou snížil na 2:1. Hru jsme ale nadále kontrolovali a tvořili si další šance, bohužel další gól se nám vstřelit nepodařilo, a tak se do míče z dálky opřel ve 42. minutě Bačík a zvýšil na 3:1.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Rymice od první minuty držely otěže zápasu ve svých rukou, což korunovaly hned první brankou ve druhé minutě. Během prvního poločasu jsme viděli výstavní branky na obou stranách hřiště. Ve druhém poločase již branka nepadla a to díky dobře chytajícímu Buchovi. Hráče musím pochválit za bojovnost a za to že nedovolili větší brankový rozdíl.“

Branky: 5. a 15. Blažek, 42. Bačík – 21. Jetelina. Diváci: 174. Rozhodčí: Mucha. Rymice: Dubický – Doležel (79. Machovský), Ševčík, Bačík, Mlčák, Paták, Matuška, Hejkerlík, Měrka (72. Zapletal), Blažek, Čada (57. Plhal). Pravčice: Bucha – Zapletalík, Karamon, O. Timan, Lukeš, Miklík, Hrdlička (67. L. Timan), Kocman, J. Zapletal, Jetelina (46. M. Zapletal), Svrček.

LUBNÁ – ŽALKOVICE 9:3 (6:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Utkání se hrálo za krásného počasí, bohužel ale na umělé trávě, což bylo pro oba týmy nepříjemné. Po pětadvaceti minutách už jsme vedli 5:0 a mohli tak hrát v klidu. Ve druhé polovině se zápas víceméně dohrával, my jsme přidali další tři branky. Soupeř poté v závěru kosmeticky upravil výsledek utkání. Tým musím pochválit, dominovali jsme. Nemohu nezmínit šest branek našeho kanonýra Ančince, který proměnil zápas ve svoji show.“

Branky: 9., 15., 20., 40., 56. a 64. Ančinec, 23. Horák, 25. Marák, 75. Moravčík – 31. a 80. Janečka, 70. Petřík. Diváci: 55. Rozhodčí: Hebnar. Lubná: Blažek – Komárek, Rybenský, Ančinec, Horák, Konečný, Chýla, Makový (46. Havlík), Dočkal, Kulcsár, Marák. Žalkovice: Krejčí – Říkovský, Kojetský, Mrázek, Otáhal, Pospíšil, Strnad, Netopil, Pala, Janečka, Otáhalík.

MORKOVICE B – HULÍN 1:2 (0:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Udělali jsme pro výhru všechno a na zápas se těšili. Bohužel vše zůstalo v kabině. Náš výkon byl vlažný, ale i přes to jsme si v 1. poločase vypracovali čtyři gólové příležitosti. Hulín poctivě bránil, čekal na standardku, či brejk. To se mu povedlo začátkem 2. poločasu, kdy vstřelili branku. Myslel jsem, že se probereme a přijde nějaký tlak. Ten nepřišel, dostali jsme po chybě druhou branku a pak teprve začali trošku hrát. Bylo to málo, dali jsme jen jeden gól a měli další neproměněné šance.“

Branky: 80. Maticz – 47. Pleva, 56. Pastrnek. Diváci: 112. Rozhodčí: Skyba. Morkovice B: Šebestík – Soldán (57. Oplt), Přikryl, Juřena, Skácel, Ospalík (32. Žourek), Kapounek, Šipoš (62. Hrnčíř), Rus, Maticz, Zápařka. Hulín: Hlobil – Pospíšilík, Barták, Zavadil, Jurášek, Pleva, Sedláček, Pastrnek, Kubo (85. Matula), Horák (74. Bureš), Karamon (92. Vyvlečka).

BŘEST – KVASICE B 2:4 (1:2)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Naše plány vzaly za své už ve druhé minutě, kdy jsme inkasovali první branku. Po divoké čtvrthodině to bylo 1:2 a hostující mužstvo svou rychlou kombinací potvrzovalo své kvality. V dalších fázích utkání byly Kvasice nadále dominantnější, ale naši hráči bojovali, dřeli a zápas zdramatizovali. Mrzí nás desetiminutová pasáž zápasu po snížení na 2:3. Vypracovali jsme si několik příležitostí a nebyli daleko od vyrovnání. Čtvrtá branka v naší síti, však duel definitivně rozhodla. Výkon našich hráčů snesl to nejpřísnější měřítko. Kluci tak mohli odejít z hřiště se vztyčenou hlavou a nemají se za co stydět.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Hned ve druhé minutě jsme šli do vedení pro krásné kombinační akci z pravé strany, kterou zakončil nekompromisně Hora. Ovšem v 9. minutě se podařilo domácím srovnat krok po velmi přísně nařízené penaltě. O čtyři minuty později jsme si vzali vedení zpět, kdy prakticky totožnou akci jako při první brance zopakovali naši hráči na pravé straně a pohodlně ji zakončil Radim Zapletal. Ve druhé půli naše tempo hry opadlo, ale i tak jsme odskočili do dvoubrankového vedení po závaru před bránou po rohovém kopu. Břest ale přidal a podařilo se mu snížit. Konečnou podobu výsledku stanovil Kubík po samostatném úniku.“

Branky: 9. Karamon, 60. Šálek – 2. Hora, 13. Zapletal, 52. Foltýn, 80. Kubík. Diváci: 92. Rozhodčí: Caletka. Břest: Valoušek – M. Šálek, Horák, Liška, Bureš (86. Hajdík), J. Šálek, Štauber, Trlica (73. Voříšek), Karamon, Daněk (58. Máša), Miklík. Kvasice B: Svoboda – Ševela, Hora, Pospíšil (86. Fišer), Chytil, Foltýn, Žiška, Kubík (81. Reiskup), Špučík, Zapletal, Daněk.

ŽERANOVICE – NĚMČICE 2:2 (0:1)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „V letním počasí jsme byli svědky vyrovnaného zápasu, kdy hosté v 18. minutě po gólu Radima Darebníčka šli, jak je u našich zápasů zvykem do vedení. Ve 35 páté minutě jsme museli kvůli zranění vystřídat zkušeného stopera Davida Klimka. O přestávce jsme museli vystřídat dorostence Cholastu a Pospíšila, protože měli za sebou již svůj dorostenecký zápas a poločas dohráli z posledních sil. Začátek druhého poločasu si užil otec právě narozeného Samuela, Zdeněk Zimčík, který při prvním kontaktu s míčem svým důrazem využil fatální chyby hostujícího gólmana Vajdy ke vstřelení vyrovnávací branky. V 65 minutě nás opět ztrestal Darebníček svým druhým gólem. Po té bravurním zákrokem Tomáše Cholasty jsme dostali šanci na vyrovnání, která byla zhodnocena v 86. minutě Miroslavem Hasalou. V závěru utkání brankář hostí odčinil svou chybu, když vychytal samostatný nájezd novopečeného Zimčíka. Určitě zasloužená remíza a díky všem hráčům za předvedený výkon.“

Tomáš Darebníček, člen výboru Němčic: „Z převahy jsme po pěkné kombinaci v 18. minutě jsme vstřelili úvodní gól, když zkušeně skóroval Radim Darebníček. Domácí ohrozili naší bránu z přímého kopu, když se míč otřel o tyč. Na začátku druhé půle jsme dovolili domácím po chybě brankáře srovnat. Žeranovice byly následně aktivnější a dvěma výbornými zákroky svou chybu brankář napravil. Naši vyloženou šanci neproměnil Vymětal, ale naštěstí v 65. minutě po závaru v šestnáctce nás dostal do vedení Radim Darebníček. Po zbytečném faulu a následném přímém kopu jsme dovolili domácím v závěru utkání vyrovnat.“

Branky: 46. Zimčík, 86. Hasala – 18. a 65. Rad. Darebníček. Diváci: 151. Rozhodčí: Tříska. Žeranovice: T. Cholasta – Š. Cholasta (46. Zimčík), Sumec, Menšík, Zámorský, Klimek (35. M. Hasala), Řihák, Pospíšil (46. Málek), Zakopal, Košina, Šuba. Němčice: Vajda – Sklenář, Zlámal, Hamrla, Batoušek, Rad. Darebníček, Roubalík (76. Motal), Vymětal, Kříž, Holý (62. Lejsek), Císař.

SLAVKOV P. H. – POČENICE 5:2 (4:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Na půdě Slavkova pod Hostýnem jsme i přes vysokou porážku nesehráli špatný part. Ještě před utkáním jsme měli starost, kdo se nakonec postaví mezi tři tyče a klobouk dolů před tím, jakým způsobem to náš stoper Vladimír Zbořil zvládl. Domácí nastříleli v první půli jednoduché góly po našich chybách a vytvořili si tak pohodlný náskok. Ve druhém dějství s vědomím toho, že nemáme co ztratit, jsme domácí zamkli, vysoko se vysunuli a rychle dokázali vsítit kontaktní branku, ale řadu dalších vyložených příležitostí také trestuhodně spálit.“

Branky: 13. Ponížil, 27. Daďa, 39. R. Dolák, 43. Šrom, 86. Bouchalík – 28. Jiřík, 53. Pavlica (VL). Diváci: 95. Rozhodčí: Trampota. Slavkov p. H.: P. Dolák – Pavlica, Bureš, Darebníček, R. Dolák, Krajcar, Daďa (46. Mrázek), Ondrůšek (62. Bouchalík), Ponížil (85. Čuba), Šrom (62. Žaloudík), Kopřiva. Počenice: Zbořil – Juřena, Novotný, Jiřík, Štolfa (81. Zahradník), Tesák, Novák (81. Klech), Vilím, Zapletal (46. Jiříček), Večerka, Gazda (72. Hrušák).