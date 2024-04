NAVŠTÍVILI JSME. Fotbalisté Rymic spasil v Hulíně až kanonýr Měrka

Marek Oral, trenér Rymic: „Začátek zápasu byl podle mě ze strany Hulína až zbytečně vyostřený. S podivem že domácí odehráli zápas se všemi hráči. Rozhodčí se navíc nechal rozhodit tlakem domácích fanoušků a začal pískat fauly, které nebyly a dávat karty. Šancí první poločas moc nenabídl. Ve druhém poločase jsme přežili situaci, kdy po naší chybě mohl Zaoral dávat gól do prázdné branky. Za mě z neznámých důvodů ale tuto tisíci procentní šanci netrefil. A tak jsme domácí potrestali. Napotřetí se do branky trefil Měrka. Domácí, kteří už byli bez sil se sice snažili, ale nestačili nám. Do roztrhané obrany se poté, po krásném pasu rozběhl znovu Měrka a po jeho bezpečném zakončení bylo vymalováno.“

Branky: 74 a 87. Měrka. Diváci: 60. Rozhodčí: Hebnar. Hulín: Hlobil – Pospíšilík, Barták, Zavadil, Matula, Pleva (79. Vyvlečka), Sedláček, Pastrnek, Horák, Zaoral (71. Drál), Tabara. Rymice: Krejčí – T. Marek (71. Petrskovský), Ševčík, Bačík, Mlčák, Paták, Matuška (87. Machovský), Ševčík, Měrka, Blažek (83. Doležel), Čada (87. D. Marek).

PRAVČICE – BŘEST 3:0 (2:0)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Bylo to velmi vyrovnané utkání s tím, že hostě častěji drželi míč, ale v první půli si velkou šanci nedokázali vytvořit za to my ano. V prvním poločase jsme dali dvě branky ze dvou vytvořených šancí. Druhou půli nás hosté zatlačili ale jednoduchým míčem Zapletala za obranu se dokázal prosadit Svrček a stav už byl 3:0. Hosté měli po většinu druhého poločasu míč na svých kopačkách a když už si nějakou šanci vytvořili tak ji nedokázali proměnit.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Duel nám vůbec nevyšel. Jednoduchá, přímočará a účelná hra Pravčic slavila svůj úspěch. Soupeř nás přehrával svou houževnatostí, bojovností, rychlým přístupem a důrazem. My jsme bohužel nedokázali včas svou hrou zareagovat. V závěrečné dvacetiminutovce jsme se začali konečně prosazovat daleko více. Lepším pohybem jsme získali územní převahu a vypracovali si několik příležitostí ke zdramatizování stavu. Naše snaha ztroskotávala na špatné produktivitě a pozorné obraně včetně dobře chytajícího brankáře. Pravčice vyhrály zaslouženě.“

Branky: 42. a 51. Svrček, 33. Kocman. Diváci: 60. Rozhodčí: Skyba. Pravčice: Bucha – Hrdlička, Karamon (69. M. Zapletal), Želizňák, Šenkyřík (54. Miklík), Jetelina (87. Mišenický), Kocman, J. Zapletal, Janováč, Svrček (69. Timan), Lukeš (87. Urban). Břest: Kouřil – M. Šálek, Voříšek, Horák, Liška, J. Šálek, Trlica, Karamon, Daněk, Miklík, Máša (66. Hajdík).

LUBNÁ – SKAŠTICE B 7:2 (3:2)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „První domácí utkání na novém hřišti nám vyšlo, za což jsme moc rádi. Po celé utkání jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme zvítězili. Mužstvo bych chtěl pochválit za předvedený výkon, který se musel fanouškům líbit. Kaňkou je nešťastné zranění hostujícího hráče, kterému tímto přejeme brzké uzdravení.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Podruhé za sebou jsme dostali pořádný příděl, což je pro nás hodně nepříjemné. Favoritovi jsme byli více než vyrovnaným soupeřem, i když výsledek tomu neodpovídá. Po většinu zápasu, troufám si říct, jsme byli fotbalovějším týmem. Bohužel důraz před naší bránou byl rozdílový a to rozhodlo. K tomu si dáme dva nešťastné vlastence a je z toho výsledek jaký je.“

Branky: 56. a 72. Dočkal, 3. Bubla (VL), 41. Ančinec, 44. Kašík, 50 Rosecký (VL), 85. Komárek – 30. Zůvala, 45+1. Ježák. Diváci: 350. Rozhodčí: Závojský. Lubná: Blažek – Komárek, Rybenský, Ančinec, Horák, Chýla, Dočkal, Kulcsár (63. I. Havlík), Konečný (70. Moravčík), Kašík (46. Makový), R. Havlík (60. Bačinský). Skaštice B: Trampota – Pitron, Novák, Bubla, Ježák, Rosecký (73. Látal), Zůvala, Bubla (26. Růžička), Sova, Židlík (70. Brada), Holomek.

MORKOVICE B – SLAVKOV P. H. 3:1 (0:1)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „První poločas byl plný nepřesností. Soupeř čekal na rychlé brejky a jeden z nich využil. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny a to se vyplatilo. Hned z první šance vyrovnal Knap. Potom jsme hrozili ze stran, bohužel se nám nedařilo šance proměňovat. Potom po pravé straně unikl Knap, který přihrál Maticzovi a ten do prázdné brány zvýšil na 2:1. Třetí branka padla jako přes kopírák, kdy z pravé strany unikl Přikryl a Šipoš uklízel do prázdné.“

Branky: 51. Knap, 56. Maticz, 86. Šipoš – 30. Bouchalík. Diváci: 100. Rozhodčí: Hebnar. Morkovice B: Valenčík – Soldán (46. Knap), Košárek, Juřena, Vymazal, Skácel, Ospalík (46. Žourek), Šipoš, Rus, Maticz, Zápařka. Slavkov p. H.: P. Dolák – Darebníček, Kopřiva, Gruna, Krajcar, Bouchalík, Mrázek, R. Dolák, Čuba, Žaloudík, Čačala.

ŽALKOVICE – KVASICE B 3:4 (2:2)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V Žalkovicích jsme chtěli opět zvítězit. Ovšem domácí nás zaskočili rychlou brankou. Naštěstí jsme dokázali hned poté srovnat zásluhou Koplíka. Domácí pak v druhé půli opět dvakrát odskočili na rozdíl jedné branky, ale my jsme vždy dokázali po brankách Radima Zapletala srovnat. V poslední minutě jsme byli šťastnější, když výhru vystřelil Ševela.“

Branky: 8. a 32. Petřík, 69. Otáhalík – 37. a 80. Zapletal, 12. Koplík, 89. Ševela. Diváci: 80. Rozhodčí: Černovský. Žalkovice: Krejčí – Petřík (46. Pala), Janečka, Mrázek, H. Netopil, Říkovský, Kojetský, T. Netopil, Otáhalík, Strnad, Němčík. Kvasice B: Svoboda – Koplík (90. Dočkal), Čepica (84. Fišer), Pánek (92. Štěpaník), Žiška, Bartoník, Hora, Zapletal, Šupčík, Ševela.

NĚMČICE – POČENICE 3:1 (1:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Na hřiště papírového favorita jsme zajížděli s tzv. Catenaccio taktikou, která nám do puntíku vycházela a v průběhu celého zápasu jsme navzdory prohře byli nebezpečnějším týmem. Do vedení nás mohl poslat Martin Jiříček, ale ve vyložené šanci selhal. Následně po hezké individuální akci trefil Ordoš spojnici branky. Němčice se ujaly vedení v samotném závěru poločasu po rychlé křídelní akci. Brzy po pauze odskočili domácí na rozdíl dvou branek, po velmi sporné situaci, dle mého názoru ofsajdové. Nesložili jsme však zbraně, a po hodině hry ostrým centrem našel Jiřík Novotného, který akrobaticky hlavou snížil. Naše akcie opadly po vyloučení Kunčara, ale i v deseti hráčích jsme dokázali Němčice zatlačit. Definitivní tečku za zápasem udělali domácí vstřelením třetí branky. Celý tým musím pochválit, nemáme se za co stydět a doufám, že si nasazení i bojovnost přeneseme do následujících zápasů.“

Branky: 42. a 48. Rom. Darebníček, 81. Roubalík – 60. Novotný. ČK: 64. Kunčar. Diváci: 110. Rozhodčí: Benedikt. Němčice: Vajda – Sklenář, Zlámal, Mršťák, Batoušek, Rad. Darebníček, Hamrla, Vymětal (71. Roubalík), Kříž (46. Šilinger), Císař (82. Holý), Rom. Darebníček. Počenice: Rampas – Juřena, Novotný, Jiřík (84. Zbořil), Jiříček (77. Zahradník), Štolfa, Vilím, Večerka (53. Novák), Ordoš, Niedermertl, Kunčar.