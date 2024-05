Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Dnešní zápas se nám vůbec nepovedl. S výsledkem jsme sice spokojeni, ale herně to byla bída. Nedokázali jsme se proti snaživému soupeři prosadit, ve hře bylo strašně moc nepřesností a jen díky střelecké nemohoucnosti soupeře jsme neinkasovali. V závěru jsme mohli vedení navýšit, ale své velké šance jsme neproměnili. Utkání by asi slušela remíza.“

Branka: 20. Vaculík. ČK: 95. L. Timan. Diváci: 78. Rozhodčí: Benedikt. Hulín: Hlobil - Pospíšilík, Zavadil, Barták, Jurášek, Matula (46. Karamon), Sedláček, Vaculík, Pastrnek, Horák (80. Vyvlečka), Hradil (68. Drál). Pravčice: Bucha – Miklík, Hrdlička, Zapletalík, O. Timan, Jetelina, Kocman (90. Zapletal), Janováč, Šenkyřík (79. L. Timan), Tobolík (72. Želizňák), Lukeš.

SKAŠTICE B – POČENICE 0:6 (0:2)

Antonín Sova, trenér Skaštic: „Hosté vyhráli zaslouženě. Zápas mohl skončit větším rozdílem nebýt skvěle chytajícího brankáře Trampoty. V jarní části jsme se doslova zasekli a už tak trochu vyhlížíme konec sezóny. Hrát s Počenicemi dva dny, tak stejně gól nedáme.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Bylo to střelecké galapředstavení a ještě k tomu na půdě soupeře. Podobný výsledek si nevybavím několik sezón nazpět. Stěžejním aktérem naší vysoké výhry byl s chutí a noblesou hrající Ordoš, který měl podíl na všech vstřelených brakách. Třikrát se zvládl prosadit sám a k tomu zapsat stejný počet asistencí. Další naše zásahy přidali Juřena a Martin Jiříček. Na kluky jsem hrdý, šlapali jak švýcarské hodinky. Předvedli jsme absolutně dominantní výkon, od kterého se můžeme skvěle odrazit v náročném finiši záchranářského boje.“

Branky: 67., 84. a 89. Ordoš, 11. vl., 38. Juřena, 85. Jiříček. Diváci: 79. Rozhodčí: Mucha. Skaštice: Trampota – Bubla, Ježák, Růžička, Škrabana, Sova, Novák, Látal (87. Vymětal), Beneš, Židlík (59. Bukový), Číhal. Počenice: Rampas – Ordoš, Juřena, Kunčar, Večerka (87. Zbořil), Novotný, Jiřík (87. Klech), Lejsal (59. Gazda), Vilím (87. Zahradník), Tesák (76. Jiříček), Novák.

LUBNÁ – RYMICE 1:5 (0:3)

Marek Oral, trenér Rymic: „Na zápas jsme vypravili i autobus s fanoušky. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, když se z přímého kopu trefil Paták. Nám vycházeli brejkové situace. Ve 20. minutě jednu z nich zužitkoval Blažek. Ve 33. minutě se znovu z přímého kopu trefil Paták. V 56. minutě přidal další gól Měrka. Domácí ani tak nesložili zbraně. Na skvěle chytajícího a nesmrtelného Dzinka ovšem nevyzráli. Do samostatného úniku se dostal Čada a upravil skóre na 5:0.“

Branky: 80. Ančinec – 4. a 33. Paták, 20. Blažek, 56. Měrka, 67. Čada. ČK: 38. Železník, 84. Kašík. Diváci: 145. Rozhodčí: Trampota. Lubná: Marák – Komárek, Ančinec, Kulcsár (46. Železník), Kašík, I. Havlík, Scholz (75. Moravčík), R. Havlík, Horák, Dočkal, Rybenský (69. Bačinský). Rymice: Krejčí – Ševčík (69. Marek), Bačík, Petrskovský (77. Doležel), Ševčík, Paták, Matuška, Blažek (86. Zapletal), Měrka, Hejkerlík (77. Marek), Čada (69. Mlčák).

ŽERANOVICE – SLAVKOV P. H. 4:2 (0:1)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Podle postavení obou týmů v tabulce okresního přeboru, by se mohlo zdát, že by to měl být pro Žeranovice jeden z těch lehčích zápasů, ale opak byl pravdou. Po několika slibných akcích našeho mužstva jsme dospěli do již zavedeného scénáře a od 34 minuty jsme prohrávali. V přestávce jsme udělali jednu změnu v sestavě a prohodili některé hráče na jiné posty, a to se ukázalo jako rozhodující pro další průběh zápasu. Ihned po zahájení hry jsme Hasalou vyrovnali. Ovšem po chybě a nedostoupení Mrázka jsme během tří minut opět prohrávali. V 53. minutě srovnal stav Šuba. Hasala přidal ještě další dvě branky, dovršil hattrick. Musím ještě zmínit akci Zakopala, který si za stavu 3:2 chtěl povodit všechny, kteří mu stáli v cestě jak to má poslední dobou ve zvyku, ale tentokrát se přepočítal a místo, aby navýšil stav na 4:2, tak z toho nebylo nic.

Branky: 46., 67. a 77. Hasala, 53. Šuba – 31. Kopřiva, 49. Mrázek. Diváci: 80. Rozhodčí: Benedikt. Žeranovice: M. Hubík – Sumec, Novotný, Menšík (65. Málek), Zámorský (71. Bouška), Klimek, Řihák, Hasala (89. D. Hubík), Pospíšil (46. Cholasta), Zakopal (89. Chudárek), Šuba. Slavkov p. H.: P. Dolák – Darebníček, Kopřiva, Gruna (15. Čačala), Krajcar, Láník, R. Dolák, Žaloudík, Ondrůšek, Bouchalík, Mrázek (81. Urbánek).

MORKOVICE B – KVASICE B 4:1 (2:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Na těžkém terénu se hrál v prvním poločase celkem kombinační fotbal z obou stran. Hra byla více méně vyrovnaná s tím rozdílem, že soupeř své dvě příležitosti proměnil. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji a byli jsme odměněni snížením na 1:2. Bohužel po naší velké chybě v obraně soupeř opět odskočil o dvě branky. Na tuto branku už jsme nedokázali odpovědět, naopak Morkovice přidaly čtvrtý zásah z rohového kopu.“

Branky: 13. a 54. Ospalík, 42. Holoubek, 75. Zápařka. ČK: 84. Koplík. Diváci: 121. Rozhodčí: Závojský. Morkovice B: Šebestík – Skácel, Vymazal, Jablunka, Šipoš, Soldán, Holoubek, Rus (23. Maticz), Rakáš, Ospalík, Zápařka. Kvasice B: Foltýn – Šupčík, Hora, Ševela, Pánek, Čepica, Koplík, Bartoník, Reiskup, Ambruz, Smažinka.

ŽALKOVICE – NĚMČICE 0:4 (0:1)

Domácí vzdorovali favorit necelou půlhodinu. A když Kříž po necelé hodině hry přidal svou druhou trefu, Němčice již zcela ovládly duel a výhru kontrolovaly.

Branky: 28. a 56. Kříž, 47. a 63. Rad. Darebníček. Diváci: 75. Rozhodčí: Caletka. Žalkovice: Kuba (61. Máčala) – Kojetský, Strnad, Janečka, Mrázek (88. Petřík), Němčík, Nesrsta, Netopil, Otáhalík (65. Krejčí), Pospíšil, Říkovský. Němčice: Vajda – Zlámal (53. Lejsek), Mršťák, Batoušek, Rad. Darebníček, Kříž, Rom. Darebníček, Kadlec, Císař, Šilinger, Vymětal (71. Holý).