Nejvíce branek – deset, z toho devět v síti rezervy Skaštic, viděli v rámci 8. kole fotbalového okresního přeboru viděli diváci v Rymicích. V čele soutěže však stále zůstává Lubná, která stále ještě nezaváhala a má plný počet bodů.

Fotbalisté Počenic (v bílém) doma přehráli Hulín 5:2 díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase. | Foto: pro Deník/Věra Smýkalová

PRAVČICE – NĚMČICE 1:2 (0:1)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Prvních dvacet minut utkání jsme byli lepším týmem a vytvořili si brankové příležitosti, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Němčice následně přebraly otěže zápasu a přehrávali nás svou kombinační hrou, která vyústila v branku těsně před odchodem do šaten. Vstup do druhé půle byl z naší strany opět velmi dobrý ale neefektivní oproti tomu soupeři vyšel protiútok, a po střele, kterou gólman dokázal vyrazit tak Darebníček již doklepnul do brázdné brány. Nakonec se i nám podařilo dát branku po individuální akci Svrčka středem obrany soupeře. Bohužel vyrovnávací branku jsme již nedokázali vstřelit. Musím celý tým pochválit za bojovný výkon proti vítězi minulého ročníku Okresního přeboru.“

Tomáš Darebníček, člen výboru Němčic: „Začátek první půle tohoto derby přinesl na naše kopačky plno nepřesností. Přesto jsme s přibývajícím časem přebírali iniciativu. Ve 28. a 35. minutě spálil Radim Darebníček dvě vyložené šance, když jednu z nich zastavilo břevno domácí branky. Až ve 40 minutě se po pěkné kombinaci prosadil střelou na vzdálenější tyč Roman Darebníček a tímto gólem do kabin potvrdil naši územní převahu. V nastaveném trendu jsme pokračovali i ve druhém poločase a nedovolili jsme domácím výrazněji ohrozit naši branku. V 57. minutě po pěkné střele Vymětala do břevna dorazil pohotově míč do brány Radim Darebníček. Dále jsme byli aktivní, ale po chybě v obraně se domácím po ojedinělé šanci v 77. minutě podařilo snížit. Žádné drama jsme v závěru zápasu nepřipustili a po dobrém týmovém výkonu jsme jednogólový náskok uhájili.“

Branky: 77. Svrček – 40. a 57. Rad. Darebníček. Diváci: 169. Rozhodčí: Závojský. Pravčice: F. Bucha – Novák, Tobolík, Želizňák, Timan, Zapletalík, Jetelina (75. A. Bucha), Miklík, Petřík, Janováč, Svrček. Němčice: Vajda – Císař, Roman Darebníček, Kadlec, Batoušek, Sklenář, Radim Darebníček, Hamrla (87. Lejsek), Vymětal (61. Holý), Kříž, Zavadil.

RYMICE – SKAŠTICE B 9:1 (5:0)

Marek Oral, trenér Rymic: „Už od úvodu náš tým vypadal velmi jistě a sebevědomě. Hráči s míčem nepanikařili, vzájemně si pomáhali, především v nabídce a i v komunikaci. Velice dobře jsme si vedli i v zakončení, čemuž nepovídá i konečný výsledek. Hráče musím jednoznačně pochválit, protože hráli stejně za každého stavu a neustále se snažili výkon posouvat dopředu a tak by to mělo být v každém zápase. Bylo vidět, že hrají uvolněně a fotbalem se baví, z čehož mám vždy velkou radost a kluci poté předvádějí na pohled velmi krásný fotbal, což zase chceme dopřát naším fanouškům. Věřím, že jsme je uspokojili a odcházeli domů spokojení, což je vždy naším cílem. Jedinou kaňkou je obdržený gól v poslední desetiminutovce, který je pro nás zase poučením a chybou, ze které se musíme poučit. Celkově ale jsme dnes rádi za podařený výkon.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Výsledek mluví za vše. Mladý a rychlostní domácí tým měl jasně navrch a neměl s námi vůbec slitování. Produktivitu v zakončení měli domácí téměř stoprocentní. Navíc po červené kartě a zranění jsme dohrávali v devíti. Veškerý dojem z dominantního výkonu Rymic kazí chování některých domácích hráčů vůči nám, jako soupeři.“

Branky: 28., 48., 70. a 87. Měrka, 36. a 50. Blažek, 13. Čada, 17. Paták, 35. Matuška – 82. Zaoral. ČK: 60. Petrůsek. Diváci: 90. Rozhodčí: Brtníček. Rymice: Krejčí – Ševčík (46. Machovský), Petrskovský, Ševčík, Mlčák (76. Zapletal), Paták (60. D. Marek), Čada, Blažek (69. Sklenář), T. Marek (60. Hejkerlík), Měrka, Matuška. Skaštice B: Trampota – Novák, Bubla, Motal, Šmerda (46. Brada), Zaoral, Rosecký, Petrúsek, Růžička, Škrabana (24. Látal), Sova.

BŘEST – ŽALKOVICE 0:0

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Pro obě strany je to pokaždé prestižní záležitost a hodně sledovaný duel. Týmy se snažily hrát zodpovědně s pozornou obranou a trpělivě čekaly na chybu soupeře. Naši hráči měli v prvním poločase více míč na svých kopačkách a pokoušeli se o kombinační hru. Ve druhém poločase se už projevila absence dvou zkušených středopolařů Karamona a Horáka. Žalkovice byly rázem ve středu pole důraznější, získávali odražené míče a byly nebezpečnější. V první půli využil Zdeněk Daněk špatného vyběhnutí hostujícího brankáře. U míče byl dříve, přeloboval ho, ale o několik centimetrů branku bohužel minul. Žalkovice naopak mohly výhru strhnout na svou stranu pět minut před koncem zápasu. Němčík se pěknou individuální akcí dostal až do pokutového území a tvrdou střelou sice Valouška překonal, ale trefil jen břevno.“

Diváci: 121. Rozhodčí: Závojský. Břest: Valoušek – Šálek, Hudeček, Konečný, Bureš, Šálek, Štauber (90. Rotrekl), Trlica (74. Hajdík), Daněk, Miklík, Máša (86. Juračka). Žalkovice: Krejčí – Nesrsta, Kojetský, T. Netopil, Říkovský, Němčík, Pospíšil, H. Netopil, Strnad (46. Petřík), Janečka, Mrázek.

SLAVKOV P. H. – LUBNÁ 0:4 (0:2)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Oproti minulému utkání jsme zlepšili výkon v prvním poločase. Hráli jsme přesně to, co jsme si před zápasem řekli a díky dvěma brankám Konečného jsme po prvním poločase vedli 2:0. Ve druhé půlce jsme kontrolovali hru a přidali po pěkných akcích další dvě branky. Další naše šance zůstaly nevyužity. Po celý zápas jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme zvítězili.“

Branky: 17. a 45. Konečný, 62. Ančinec, 73. Havlík. Diváci: 140. Rozhodčí: Benedikt. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Pavlica, Urbánek (46. Kužel), Žaloudík (83. Láník), Bouchalík, Ondrůšek, Ponížil, Mrázek, Čuba (69. Symerský), Darebníček. Lubná: Marák – Komárek, I. Havlík, Rybenský, Kulcsár (46. R. Havlík), Ančinec, Železník, Kašík (46. Makový), Horák (69. Kovařík, 79. Bačinský), Chýla, Konečný.

ŽERANOVICE – MORKOVICE B 5:3 (5:1)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Marodka a nepřítomnost hráčů základní sestavy z důvodu dovolených a rodinných oslav přinesla značně omezenou sestavu. Podařilo se nám přesvědčit Karla Klimka, aby odehrál 1. poločas, což se ukázalo jako rozhodující pro celý průběh utkání. Je potřeba vyzvednout také výkon Zakopala, který ač zraněn odehrál celý zápas a potvrdil tak, jaký je srdcař. Po dvoutýdenní pauze se vrátil ze stáže v Portugalsku Petr Zámorský, který svým hattrickem položil základ k úspěšnému výsledku. Na lavičce jsme měli dorostence, kteří absolvovali předzápas, tak jako Zámorský. Druhý poločas, po obměně sestavy Morkovic a také naším střídání, bylo mužstvo Morkovic lepším týmem, ale to stačilo pouze na zkorigování výsledku na konečný stav 5:3.“

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Chtěli jsme uspět, ale první poločas se nám vůbec nepovedl a přístup některých hráčů byl tragický. Do druhé půle jsme s tím chtěli něco udělat, soupeř chodil na naši půlku jen sporadicky. Měli jsme obrovský tlak, dali dvě branky a další šance zůstaly nevyužity. Jednoznačná nespokojenost s prvním poločasem. Velkou roli v utkání hrál Karel Klimek, který soupeřovi stavěl celou hru.“

Branky: 4., 20. a 36. Zámorský, 13. Menšík, 45. Zápařka (vl.) – 41. a 81. Oplt, 56. Machálek. Diváci: 85. Rozhodčí: Černovský. Žeranovice: Bakalík – Hasala, Hubík, Menšík, Zámorský, Řihák, Zakopal (90. Pospíšil), Šuba, Klimek (46. Málek), Hubáček (77. Bouška), Košina. Morkovice B: Valenčík – Machálek, Skácel, Zápařka, Goldman (77. Zahradník), Rus (46. Ospalík), Košárek (46. Oplt), Přikryl, Hrnčíř (68. Pajgr), Oračko, Šipoš.

POČENICE – HULÍN 5:2 (2:2)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Vedení jsme se chopili bleskově, již po několika vteřinách přiťuknutí Jiříka zužitkoval Tesák. Hulín se brzy oklepal a nejenže chvíli na to po naší chybě srovnal, ale po akci ze strany šel do vedení. Vyrovnání obstaral po přesném pasu Nováka Jiřík. Rozhodující branka přišla po standardní situaci, když střelu Novotného dokázal šikovně tečovat Tesák. Při snaze o vyrovnání, vrhl Hulín všechny síly do útoku a otevřenou obranu hostů ještě dvakrát ztrestal Tesák, kdy se nejprve prosadil po samostatném nájezdu, a pár minut na to, uklidil na místo určení pas Klapila. Fotbal je kolektivním sportem, musím dnes ocenit všechny hráče bez výjimky, přesto jeden výkon čněl nad ostatními. Lukáš Tesák je rozdílovým a komplexním fotbalistou, troufám si tvrdit, že napříč soutěžemi bychom jen stěží hledali borce, který před týdnem vychytá tři jasné tutovky v Žalkovicích a pár dnů na to nasype čtyři fíky. Vypjaté utkání výborně řídil sudí Přikryl.“

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „K zápasu nemám co říct. Hráči podali naprosto tragický výkon a po zásluze prohráli.“

Branky: 1., 85., 91. a 94. Tesák, 26. Jiřík – 6. a 15. Navrátil. Diváci: 78. Rozhodčí: Přikryl. Počenice: Rampas – Bleša, Novák, Zapletal, Juřena, Vilím, Tesák, Novotný, Lejsal, Jiřík, Večerka. Hulín: Hlobil – Ondrejec, Barták, Vaculík, Pospíšilík, Pleva, Zaoral, Sedláček, Bureš, Navrátil, Karamon.

KVASICE B – ZBOROVICE B 2:2 (1:1)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Od prvních minut zápasu jsme se snažili být více na míči než soupeř a na základě toho jsme se dostali i brzy do vedení zásluhou Bartoníka. I zbytek prvního poločasu jsme byli lepší a dostávali se do šancí, které jsme neproměnili, a soupeř bohužel těsně před poločasem po závaru před bránou vyrovnal. Do druhé půle jsme lehce změnili rozestavení, ale obdržená branka z konce první půle soupeře nakopla a tak šel do vedení. Zbytek zápasu jsme se aktivně snažili stav otočit, ale podařilo se nám i přes dvě břevna soupeře a jednu stoprocentní šanci, kdy nás brankář podržel, pouze vyrovnat.“

Martin Střelec, trenér Zborovic B: „Utkání pro nás nezačalo dobře, protože už v 11. minutě utkání se prosadil domácí Bartoník. Ve 44. minutě se nám podařilo utkání srovnat, když po závaru si nešťastně srazil míč domácí hráč do brány. V 55. minutě jsme zápas dokázali otočit, když Frýdl dostal obloučkem míč na Střelce a ten přízemní střelou k pravé tyči rozvlnil síť. Od 65. minuty jsme chvíli hráli v 10 hráčích, protože byl ošetřován náš obránce a soupeř toho dokázal v 70. minutě využít, když se po střele ze střední vzdálenosti prosadil Šupčík. V závěru utkání jsme ještě nastřelili dvakrát břevno a v posledních minutách nechal domácího brankáře vyniknout Frýdl, když z hranice malého vápna nedokázal Oblouka prostřelit. Remíza byla asi zasloužená, my měli více vyložených šancí a soupeř byl zase herně lepší. Klukům děkuji za předvedený výkon a bojovnost do konce zápasu.“

Branky: 11. Bartoník, 70. Šupčík – 44. a 55. Střelec. Diváci: 100. Rozhodčí: Mucha. Kvasice B: Oblouk – Ševela, Šupčík, Reiskup, Hora (83. Koplík), Bartoník (72. T. Samohýl), M. Samohýl, Kochaníček (83. Fagulec), Ambruz, Struška, Foltýn (72. Unger). Zborovice B: Kocourek – Dvořák (72. Kojetský), Jenerál, J. Štěpánek, Plesník, Vaňák, Uhrinovský, M. Štěpánek, Šprňa (60. Kerčák), Frýdl, Střelec.

Dohrávka 1. kola

ŽALKOVICE – SKAŠTICE B 0:3 (0:0)

Branky: 50. Kvasnička, 70. Rosecký, 91. Zavadil. Diváci: 66. Rozhodčí: Kopřiva. Žalkovice: Krejčí – Nesrsta, Kojetský, T. Netopil, Říkovský, Němčík, Pospíšil, H. Netopil (74. Otáhalík), Strnad (77. Škopík), Janečka, Mrázek. Skaštice B: Benedikt – Sedlák (77. Brada), Menšík (46. Růžička), Bubla, Zavadil, Kvasnička, Rosecký, Zůvala, Vymětal, Sova, Židlík (46. Trampota).