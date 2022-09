PRAVČICE – ZÁHLINICE 3:6 (2:2)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Opět jsme inkasovali jako první. Na branku soupeře jsme dokázali zareagovat. Po vstřelené brance jsme se dostatečně nekoncentrovali a soupeř nás ihned z rozehrávky potrestal. Do konce první půle jsme ještě dokázali vyrovnat. Do druhé půle hosté nastoupili s mnohem větším nasazením a přehrávali nás, což vyústilo ve vedoucí branku, na kterou jsme ještě našli odpověď. Následně jsem opět inkasovali během deseti minut dvě branky a utkání se už jen dohrávalo. Musím vyzdvihnout skvělý týmový výkon, ale pouze do 70. minuty utkání což na přední tým Okresního přeboru nestačí.

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Místní derby s Pravčicemi nakonec vyšlo lépe pro nás. Pravčice nás herně mile překvapily. V prvním poločase padly čtyři branky, po dvou na obou stranách. Herně to byla vcelku vyrovnaná partie. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji. Odměnou toho byla vedoucí branka na 3:2. Ovšem v zápase nás potopilo pár individuálních chyb, které soupeř trestal. Po srovnání na 3:3 jsme věděli, že musíme zabrat a výsledek zlomit na naší stranu. V 65. minutě vstřelil svojí třetí branku Dominik Malát a zvýšil vedení na 4:3. Ve Zbytku zápasu jsme byli jednoznačně lepší a dominovali na hřišti. Do konce utkání navýšili vedení Dutkevič s Kubíkem. S výsledkem a přístupem v druhém poločase jsme nakonec spokojení.“

Branky: 36. Zapletal, 41. Vaculík, 57. Jetelina – 23., 37. a 65. D. Malát, 72. a 77. Dutkevič, 54. Kubík. Diváci: 75. Rozhodčí: Skyba. Pravčice: Horák – Pleva, Hrdlička (74. Gankhuyag), Želizňák (79. Smola), Timan, Jetelina (79. Tobolík), Polák (74. Karamon), Vaculík, Zapletalík, Janováč, Zapletal. Záhlinice: Černocký – Pospěch (46. Kutňák), Navrátil, P. Malát, Kubík, Dušek, Jakvid, Paštěka, Dutkevič, D. Malát (89. Hlavinka), Mrkvica (84. Csomor).