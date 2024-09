Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Ani v dalším venkovním zápase jsme bohužel neuspěli. Přitom v prvním poločase jsme dokázali držet s favoritem z Němčic krok. Pozorně jsme bránili a snažili jsme se přecházet do rychlých protiútoků, popřípadě udeřit ze standardních situací. Domácí sice byli od začátku lepší a svým výkonem dominantnější, ale naši hráči včasným přístupem eliminovali jejich přesnější souhru a úspěšně narušovali kombinaci. Už poněkolikáté jsme ovšem nezvládli vstup do druhého poločasu. V kabině si jasně řekneme, že si musíme dát pozor na počáteční tlak Němčic, že musíme být důrazní, aktivní a pokračovat ve hře z prvního poločasu. Bohužel vůbec jsme nezachytili tempo zápasu, se kterým na nás domácí hráči vyrukovali. Během patnácti minut jsme třikrát inkasovali a bylo po zápase. Zkušené mužstvo Němčic hrálo v této fázi utkání skvěle. Dostali jsme lekci, ze které jsme se už do konce utkání nedokázali oklepat a najít účinnou odpověď. Dalším velkým problémem je naše produktivita a útočná hra. Pokud nevystřelíme na bránu, tak nemůžeme dát gól. Toto musíme do dalších zápasů bezpodmínečně zlepšit.“

Jaroslav Doležel, Němčice: „Derby se sousedním Břestem jsme zvládli a po hrůze v Počenicích jsme si přeci jen náladu zlepšili. Ovšem první poločas tak jasně nevypadal. Hosté pozorně bránili a nám se nedařilo, až na pár světlých momentů, něco nebezpečného vymyslet. S rychlými kontry soupeře si naopak naše obrana poradila bez větších problémů a tak se v nezáživné první polovině diváci branky nedočkali. Vše se změnilo hned po změně stran. Ve 49. minutě Kadlec proměnil pokutový kop a ujali jsme se vedení. Od té chvíle se hrálo v podstatě na jednu branku. V 57. minutě se opřel do míče Mršťák a neskutečným projektilem vymetl pavouky v hostující bráně. O malou chvíli později se prosadil také kapitán Darebníček, to se psala 59. minuta hry a bylo hotovo. Poslední políček zasadil protivníkovi opět Darebníček, čímž zvýšil na čtyřbrankový rozdíl, kterým utkání také skončilo. Velmi slušná návštěva si tak na své přišla až ve druhé části a všichni pevně věříme, že jsme se opět nastartovali a na horké půdě nováčka z Bezměrova na dnešní výhru navážeme.“

ŽERANOVICE – BEZMĚROV 3:2 (0:1)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Utkání začalo naším náporem, ale se soupeř dostal po pěti minutách k autovému vhazování a díky naší nepozornosti se dostal do vedení. To udržel až do 59. minuty, kdy jsme po jednoznačné převaze vyrovnali. Obraz hry se nezměnil a z ojedinělé akce šli hráči z Bezměrova opět do vedení v 65. minutě. Naštěstí ihned po rozehrávce jsme v 66. minutě vyrovnali. Když jsme v 81. minutě otočili stav utkání na 3:2 bylo o utkání rozhodnuto. Soupeř se do konce zápasu již na nic nezmohl. Bezměrov přijel s jasnou taktikou, po případném vstřelení branky zaparkovat autobus s nápisem AJAX na své polovině a výsledek ubránit, což se mu velmi dobře dařilo a jen díky nezměrnému úsilí všech hráčů se nám podařilo zvítězit. Branky zajistili dva naši nejmladší hráči Zámorský a Cholasta.“

Branky: 59. a 81. Zámorský, 66. Š. Cholasta – 5. Vožda, 65. Vejtasa. Diváci: 120. Rozhodčí: Skácel. Žeranovice: T. Cholasta – Hasala (58. Š. Cholasta), Řihák, Novotný, Hasala, Zámorský, Sumec, Šuba, Menšík, Košina (78. Bouška), Zakopal (88. Chudárek). Bezměrov: Polišenský – Sedláček, Ulehla (56. Zdráhal), Svoboda (84. Nedbal), Bleša, Vodža, Hrabal, Vejtasa, Houra (64. Strážnický), Karásek, Pecho.

SKAŠTICE B – POČENICE 5:0 (3:0)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Podali jsme komplexně týmový výkon a to nás dovedlo k úspěchu. Hosté byli více na míči, a proto to bylo pro nás fyzicky náročné utkání. Trpělivě jsme čekali na okénka a ty jsme dokázali nemilosrdně trestat. Nám paradoxně sedí více, když soupeř chce hrát fotbal a Počenice chtěly. Největší problém nám dělali rychlostní krajní záložníci v přechodové fázi hry soupeře. Naštěstí v té finální jsme již dokázali tyto šance úspěšně eliminovat. Odměnou za obětavost, bojovnost a fyzicky náročný zápas je nám cenné vítězství. Opravdu velký respekt, jak to dnes všichni hráči zvládli. Pokud ale na předvedený výkon nenavážeme v dalších zápasech, tak veškerá dosažená snaha a chvála půjde vniveč.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Kromě úvodní čtvrthodinky, kdy jsme si přenesli pohodu a sebevědomí z posledních zápasů a Skaštice vůbec nepustili do hry, jsme v dalším průběhu utkání nepředvedli vůbec nic. Laxnost, apatie, neochota podstupovat osobní souboje, lenost na krok, naivní chyby, špatná organizace hry. Výsledek a hlavně cesta k němu je jedním slovem hanebná. V domácím prostředí musíme tenhle paskvil odčinit.“

Branky: 34. a 65. Zůvala, 19. Zaoral, 23. Pitron, 46. Ježák. ČK: 67. Večerka. Diváci: 121. Rozhodčí: Závojský. Skaštice B: Vymětal – Pitron, Mareček, Novák, Motal, Ježák (82. Vojtášek), Zlámal (46. Škrabana), Rosecký (74. Bukový), Zaoral, Zůvala (74. Muller), Židlík (62. Růžička). Počenice: Rampas – Přikryl, Novák (46. Vilím), Juřena, Kunčar, Lejsal, Večerka, Novotný, Klabal, Jiřík (87. Jiříček), Tesák (69. Niedermertl).

MORKOVICE B – HULÍN 3:4 (0:2)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Po celý zápas jsme měli jasnou převahu, ale bohužel jsme svoje šance nedotáhli do konce. Soupeř nás zejména v prvním poločase dvakrát potrestal ze dvou brejků. Do druhé půle jsme po promluvě v kabině vstoupili dobře, hned jsme snížili na 1:2, ale bohužel Hulín opět odskočil. Opět jsme dokázali korigovat na 2:3, ale Hulín vedení opět navýšil. Hra nebyla špatná, doplatili jsme na neproměňování šancí, kdy naopak Hulín využil, co měl a vyhrál.

Branky: 46. Hrnčíř, 79. Rosický, 91. Řiháček – 43. a 84. Navrátil, 36. Zavadil, 50. Pospíšilík. Diváci: 75. Rozhodčí: Mucha. Morkovice: Šebestík – Soldán, Vymazal, Šupčík, Goldman, Ospalík (46. Oplt), Košárek, Hrnčíř (73. Rosický), Řiháček, Zápařka, Holoubek (65. Skácel). Hulín: Hlobil – Zavadil, Jurášek, Barták, Zaoral (67. Drál), Vaculík, Kubo (67. Bureš), Pastrnek (90. Vyvlečka), Pospíšilík, Navrátil (86. Horáček), Sedláček.

SLAVKOV P. H. – ZBOROVICE 1:0 (1:0)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „V neděli jsme zavítali k prvnímu venkovnímu zápasu do Slavkova p. H. Začátek utkání byl v pozvolném tempu. Domácí si vytvořili několik šancí a v 16. minutě šli do vedení brankou Bouchalíka. Postupem času jsme přebírali otěže zápasu a soupeře jsme zatlačili na jeho polovinu. Dobrou kombinační hrou jsme se dostávali přes obranu Slavkova, ale v koncovce jsme neměli potřebný klid a největší brankovou příležitostí byla nastřelená tyč Petrem Krejčím. Do druhé půle jsme nastupovali s odhodláním skóre zápasu minimálně srovnat, ale celý zápas nás trápila jak tragická rozehrávka od rohového praporku tak nekvalitní centry do vápna. Jelikož jsme na tento zápas přijeli pouze ve 13 hráčích tak v závěru zápasu nebyla možnost prostřídat a na vyrovnání nám už scházely síly. Dělba bodů by byla asi zasloužená, ale na to se ve fotbale nehraje. Soupeř dokázal hubený náskok udržet až do závěrečného hvizdu. U kluků si cením jejich bojovnost až dokonce utkání a pochvalu opět zaslouží naši fanoušci, kteří nás v hojném počtu přijeli do Slavkova podpořit.“

Branky: 16. Bouchalík. Diváci: 104. Rozhodčí: Benedikt. Slavkov p. H.: Dolák – Kopřiva, Pavlica, P. Krajcar (78. J. Krajcar), Dolák (89. Symerský), Daďa, Bouchalík, Bureš, Darebníček, Šrom, Mrázek (85. Láník). Zborovice: Kocourek – Sochora, Štěpánek, Panáček, Klenovský (72. Střelec), Vaňák, Krejčí, Prachař, Bukový, Brázdil, Šprňa.