Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Domácí dnes obětavě bojovali a do 45. minuty drželi remízový výsledek, ale v poslední minutě obdrželi dvě branky. Nejdříve z malého vápna skóroval Holý a krásnou střelou z 25 metrů zvýšil Kadlec na 2:0. Tyto situace rozhodly o dnešním vítězi. Druhý poločas se odehrával v naší režii a na polovině našeho soupeře. V 55. minutě po centru z levé strany zvýšil hlavou na 3:0 Batoušek. Díky naší nepřesnosti v zakončení skončil zápas tímto výsledkem. Jsem rád, že jsme vítězstvím potvrdili naši předešlou výhru. Zároveň chci za celý úspěšný podzim všem hráčům poděkovat za předvedené výkony a umístění v tabulce.“

Branky: 45. Holý, 45. Kadlec, 55. Batoušek. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 100. Žalkovice: Krejčí – Čevela, Kojetský, Sedlář, Pluhařík (63. L. Navrátil), Strnad, Pospíšil (68. Vodica), Otáhalík, Horák (76. V. Navrátil), Janečka, Mrázek. Němčice: Láník – Mádr, Lejsek, Kříž (77. Holiš), Radim Darebníček (83. Štěpánek), Kadlec, Zlámal, Olša, Batoušek, Roman Darebníček (32. Cejpek), Holý.

LUBNÁ – KOMÁRNO 2:0 (0:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Nastoupili jsme proti dobře organizovanému soupeři. V útočné fázi nám trochu vázla finální fáze, náš výkon nebyl zdaleka optimální. Snažili jsme se hrát trpělivě, věděli jsme, že některou z akcí do zdárného konce dotáhneme. To se podařilo Rybenskému po hodině hry, když zkušeně umístil míč za záda brankáře. Když poté přidal druhou branku po samostatném úniku Horák, bylo rozhodnuto. Dnes to bylo z naší strany tak trochu utrápené vítězství. Soupeř nepodal vůbec špatný výkon. Opět si cením nuly vzadu.“

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „V posledním zápase podzimu jsme se chtěli pokusit o malý zázrak. V prvním poločase byla k vidění úporná hra plná osobních soubojů s minimem šancí na obou stranách, přesto jsme mohli jít do vedení, když se v dobrých pozicích dvakrát objevil Kušík. Domácí působili nervózním dojmem, a kdyby se nám podařilo vstřelit branku tak bychom odjeli se všemi body. Rozhodující moment zápasu byl po rohovém kopu, kdy se ze skrumáže dostali domácí do vedení. Potom se hra z naší strany otevřela, ale nedokázali jsme vyprodukovat nějakou větší šanci. Potvrzení domácího vítězství přišlo těsně před koncem zápasu při hře na riziko. Utkání plné emocí a hlasitých výjevů na domácí straně zvládl s nadhledem a klidem rozhodčí Voříšek.“

Branky: 58. Rybenský, 88. Horák. Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 80. Lubná: Marák – Mynář, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár, Ančinec, Železník, Kašík (75. Pospíšil), Horák, Drápal, Chýla. Komárno: J. Šindelek st. – Žejdlík, Kušík (73. Hajda), Kunz, J. Machač, Václavek, Majkus, Klas, Lukáš, L. Machač, Kopečný.

LUTOPECNY – KOSTELEC U HOL. 3:0 (1:0)

Josef Pospíšil, trenér Lutopecen: „V prvních patnácti minutách jsme si vypracovali dvě vyložené šance, ale brankář hostí oba naše nájezdy vychytal. Pak se ke slovu dostali i hosté, ale jednou nás zachránilo břevno a podruhé nás podržel náš brankář. Poté se hrálo převážně uprostřed hřiště. Kombinace se nedařila ani jednomu mužstvu. Světlým momentem byla 40. minuta, kdy se nám po pěkné akci přece jen podařilo skórovat Bartůškem. Druhý poločas byl přece jen z naší strany lepší. Zpřesnili jsme přihrávky, ale kýžený druhý gól stále nepřicházel. Až střídající Chalany v 70. minutě po pěkné kombinaci přece jen prostřelil hostujícího gólmana. Poté jsme se již uklidnili a konečně začali hrát fotbal, který nás zdobil ve většině podzimních zápasů. Z množství šancí ale padla pouze jedna branka dvě minuty před koncem opět z kopaček Bartůška. Myslím, že vítězství je zasloužené. Hosté nehráli špatně, ale pokud se všichni sejdeme, tak můžeme konkurovat každému mužstvu v okresním přeboru.“

Branky: 41. a 88. Bartušek, 72. Chalany. Rozhodčí: Měrka. Diváci: 55. Lutopecny: Večerka – Knapík (46. Jurásek), Šilhár, Novák, Uhrinovský (87. Dostálík), Hanzlík, Bartušek, Daněk (79. Přecechtílek), Císař, Scripnic (70. Chalany), Vrzal (89. Žůrek). Kostelec u Hol.: Nevřala – Kovalda, Hradil, Marek, Odložilík (70. Skládal), Přikryl, Šimčík, Zmeškal, Čuzy, Holý (79. Stárek), Ragoš.

SKAŠTICE B – STŘÍLKY 5:3 (3:2)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Jsme rádi, že jsme poslední podzimní duel zvládli vítězně. Rozhodně to nebylo jednoduché utkání, protože soupeř a to hlavně v ofenzivě měl svou kvalitu. Až ve druhé půli se nám podařilo odskočit na větší brankový rozdíl. Střelecky se dařilo hlavně Vymětalovi, který zaznamenal hattrick. V závěru náš ještě soupeř zatlačil, ale dvoubrankový náskok nám stačil na výhru.“

Miloslav Robotka, ved. mužstva Střílek: „Domácí začali lépe, dobře kombinovali, lépe se pohybovali a už ve 3. minutě šli do vedení výborným Vymětalem. Nám se podařilo v 19. minutě vyrovnat Hubrem ale už o tři minuty později jsme opět prohrávali po pěkné akci domácích. Hra se postupně vyrovnala a my si začali vytvářet další šance na vyrovnání, a ve 27. minutě jsme srovnali Hanákem. Rozhodující situace tohoto utkání nastala ve 45. minutě, kdy domácí hráč fauloval našeho hráče, my přestali hrát, rozhodčí však nepískal, a domácí šli opět do vedení. Tuto křivdu mužstvo těžce neslo a celá poločasová přestávka v naší kabině byla o tom jak zvládnout vlastní emoce a pocit křivdy. Nekoncentrovaní a frustrovaní jsme vstoupili do druhého poločasu, čehož kvalitní soupeř využil a přidal další dvě branky. Od této chvíle jsme se vrátili k fotbalu, měli více ze hry, a Hubrem snížili na rozdíl dvou gólů. Mužstvo vycítilo šanci na vyrovnání, stupňovalo tempo, vytvářelo si další brankové příležitosti, ale branka už nepadla.“

Branky: 3., 21. a 60. Vymětal, 45. a 50. Mynarčík – 19. a 74. Hubr, 27. Hanák. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 60. Skaštice B: Stýblo – Janalík, Bubla (65. Hyánek), Škrabana, Icela (71. Navrátil), Mynarčík (60. Pitron), Ježák (60. Rosecký), Uličný, Sedlák, Frýdl (69. Židlík), Vymětal. Střílky: Rotter – Elzner (82. Vašák), Hanák, T. Posolda, Nezdařil, Budík (46. Jelínek), Jančík, Nezdařil (85. Hlaváč), P. Posolda, Hubr, Holub.

TUČAPY – POČENICE 3:1 (2:0)

Martin Olša, trenér Tučap: „V posledním utkání podzimu jsme chtěli urvat tři body a to se nám podařilo. Chtěl bych klukům poděkovat za bojovnost. Nebyl to jednoduchý zápas a sem tam nám přálo i štěstí, kdy soupeř ještě v prvním poločase nastřelil tyčku. Tento zápas jsme odmakali jako tým. Zápas jsme rozhodli ve druhém poločase, kdy hattrick završil Roman Pumprla. Přezimujeme na 8. místě tabulky což jako nováček asi bereme, ale myslím, že jsme mohli mít klidně o šest bodů víc. Ještě jednou díky klukům za podzimní výkony a divákům za podporu. Na jaře bychom chtěli atakovat vyšší příčky.“

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Nebylo nám moc platné, že jsme celý první poločas byli lepší, když jsme po 45 minutách prohrávali po rychlých brejcích soupeře 0:2. Nedali jsme šance Batíkem. Po přihrávce Štolfy trefil Súkup tyč a celkově velmi dobrý zápas odchytal domácí brankář. Po změně stran vyrovnaná hra přinesla po gólu na každé straně. Tučapy pohodlně z penalty zvýšily na 3:0. My jsme dokázali jen kosmeticky upravit skóre, když Štolfův trestný kop zapadl ke vzdálenější tyči soupeřovy brány.“

Branky: 11., 40. a 56. (pen.) Pumprla – 82. Štolfa. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 50. Tučapy: Greguš – T. Sedlařík, Krajcar (82. Hána), P. Sedláček, Sedlařík, Kosek (68. Gába), Bačík, Snopek (88. Crhák), Bryol, Pumprla, Novák (70. Navrátil). Počenice: Tesák – Zbořil (70. Hrušák), Novotný, Súkup, Jánský, Kunčar, Pajgr, Klapil, M. Barnet, Štolfa, Batík.

ZBOROVICE – ZÁHLINICE 2:0 (1:0)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Jsem rád, že jsme utkání výsledkově zvládli a připsali si tři důležité body. Moc fotbalové krásy k vidění tentokrát nebylo. Oba týmy produkovaly spoustu nepřesností a vyložených šancí bylo také minimum. Naše defenzíva pracovala solidně a vyjma jedné chyby v první půli, po které soupeř nastřelil břevno, jsme jej prakticky do ničeho nepustili. Vítězství to bylo vydřené, ale myslím, že zasloužené.“

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „V prvním poločase jsme hráli vyrovnanou partii, i když jsme od 10. minuty prohrávali 0:1. Vytvořili jsme si šance na vyrovnání, nastřelili břevno, ale bohužel stav se do konce prvního poločasu nezměnil. Ve druhé půli domácí drželi míč na svých kopačkách a znemožnili nám dostávat se do větších šancí. Když domácí v 65. minutě krásnou střelou nedali našemu brankáři šanci a zvýšili na 2:0, bylo rozhodnuto. Neodehráli jsme špatný zápas, kluci bojovali, ale tentokrát to na body nestačilo.“

Branky: 10. Gröpl, 64. Marek Šprňa. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 100. Zborovice: Kocourek – Doleček, Poledňák, Štěpánek, Novák, Marek Šprňa (81. Buksa), Šumbera, Mozga, Havránek (75. Janča), Gröpl, Martin Šprňa (81. Vlha). Záhlinice: Vaďura – Šenkyřík, Rygál, Rusnok, Gallas (84. Tabara), Mrkvica (55. Motal), Ledina, Šustek, Jakvid (74. Raška), Paštěka, Malát (70. Bureš).

BŘEST – KVASICE B 5:2 (1:1)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Do posledního utkání podzimní části jsme šli s tím, že chceme prodloužit vítěznou sérii z minulých kol, definitivně se vymanit ze spodních pater tabulky a konečně nechat zapomenout na nepovedený vstup do letošní sezóny. To se povedlo, ale ani dnes se výhra nerodila snadno. Na rozdíl od předešlých zápasů nám pro změnu vůbec nevyšla první půle. Začali jsme velmi opatrně a až bázlivě. Všude jsme byli pozdě, hráli bez kvalitní souhry se spoustou nepřesností. Naopak Kvasice se prezentovaly velmi dobrým výkonem a prakticky celý poločas, který skončil po dvou proměněných penaltách nerozhodně, nás přehrávali. Od dalších inkasovaných branek nás zachránil opět výtečný brankář Dalibor Valoušek. Do druhého poločasu jsme naštěstí nastoupili jako vyměnění. Ve všem jsme byli rázem lepší. Zpřesnili jsme kombinaci, začali vyhrávat osobní souboje a svižnějším pohybem a napadáním jsme soupeře donutili k chybám. Čtyřmi krásnými brankami po rychlých přímočarých akcích jsme pak výsledek překlopili na naši stranu. Hráči za předvedenou hru ve druhém poločase zaslouží velkou pochvalu.“

Branky: 31. (pen.) Bejdák, 55. Niščak, 67. Krejčíř, 80. Daněk, 88. Štauber – 41. (pen.) a 74. (pen.) Hrabal. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 60. Břest: Valoušek – M. Šálek, Niščak (67. Daněk), Konečný, Bejdák, Jan Látal, Miklík, J. Šálek, Juračka, Josef Látal (46. Štauber), Krejčíř (86. Hanák). Kvasice B: Nevařil – Daněk, Pánek, Hrabal, Pospíšil, Dočkal, Dohorák, Foltýn, Ambruz, Janoštík, Šupčík.

1. Němčice 13 10 2 0 1 56:17 34

2. Lubná 13 10 0 0 3 44:16 30

3. Lutopecny 13 6 2 1 4 34:28 23

4. Kvasice B 13 7 1 0 5 27:35 23

5. Skaštice B 13 6 0 4 3 46:22 22

6. Břest 13 7 0 0 6 33:21 21

7. Počenice 13 6 0 1 6 20:29 19

8. Tučapy 13 4 3 0 6 20:28 18

9. Záhlinice 13 5 0 2 6 20:29 17

10. Zborovice 13 4 1 2 6 19:29 16

11. Střílky 13 5 0 0 8 36:38 15

12. Komárno 13 5 0 0 8 23:30 15

13. Žalkovice 13 3 2 0 8 17:44 13

14. Kostelec u Hol. 13 1 1 2 9 12:41 7

