Branky: 74. Musil, 79. Samohýl – 59. a 90. Petřík, 22. Janečka, 71. H. Netopil. Diváci: 70. Rozhodčí: Trampota. Kvasice B: Oblouk – Ševela, Šupčík, Reiskup, Hora (81. Klesnil), Bartoník (74. Unger), Samohýl, Pospíšil (46. Koplík), Kochaníček, Pánek (46. Musil), Daněk. Žalkovice: Krejčí – Nesrsta, Kojetský, Mrázek, Pospíšil, H. Netopil, T. Netopil, Strnad, Němčík, Pala, Janečka.

POČENICE – NĚMČICE 0:3 (0:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Úvod zápasu vyšel lépe hostům z Němčic a brzy se ujali vedení z poměrně nenápadné akce. Chvíli na to šel fotbal stranou, po nekontrolovaném pádu Jiříka nám všem zatrnulo, naštěstí by měl být Ondra brzy v pořádku. Ještě do poločasu jsme mohli a měli srovnat krok, ale pokutový kop nařízený po faulu na Novotného, zůstal pohříchu neproměněn. Druhá půle, stejně jako celé utkání, nepřinesla žádnou strhující podívanou, náš tlak byl bezzubý a Němčice v podstatě jen vyčkávaly. V momentě kdy přidali hosté druhou a nutno konstatovat, opět lacinou branku, bylo rozhodnuto. Lapenou penaltou se ještě zaskvěl Tesák. Dominuje zklamání, body jsme Němčícím doslova odevzdali.“

Branky: 7. Rad. Darebníček, 67. Roubalík, 89. Lejsek. Diváci: 129. Rozhodčí: Mucha. Počenice: Tesák – Bleša, Novák, Zapletal, Juřena, Niedermertl, Zbořil, Novotný, Lejsal (67. Šustr), Jiřík (11. Gazda), Vilím (75. Klapil). Němčice: Vajda – Roubalík (74. Vymětal), Zlámal, Kadlec (76. Kříž), Batoušek, Sklenář, Rad. Darebníček (46. Rom. Darebníček), Holý (46. Hamrla), Císař, Olša (65. Lejsek), Zavadil.

SKAŠTICE B – LUBNÁ 0:5 (0:1)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Lubná vyhrála zcela zaslouženě.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Po celé utkání jsme byli lepším týmem, dokázali jsme proměnit své šance a zcela zaslouženě jsme zvítězili. Za dnešní výkon musím celé mužstvo pochválit.“

Branky: 32. a 71. Chýla, 55. Komárek, 64. Ančinec, 47. Konečný. Diváci: 30. Rozhodčí: Brtníček. Skaštice B: Trampota – Zůvala, Novák, Sova, Látal, Drábek (52. Brada), Zaoral, Bubla, Škrabana (82. Vymětal), Židlík, Růžička (67. Motal). Lubná: Marák – Kulcsár (46. Makový), Železník, Chýla, Horák, Komárek, Ančinec, Kašík (78. Bačinský), Rybenský (78. Kovařík), I. Havlík (46. Konečný), Scholz (46. R. Havlík).

ŽERANOVICE – ZBOROVICE B 2:1 (2:1)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Fotbal nemá logiku. Nechápu, jak může být béčko Zborovic v tabulce okresního přeboru na posledním místě. Byl to pro nás velmi těžký zápas, s velmi dobrým soupeřem. První poločas jsme začali lépe a dostali se do vedení ve 14. minutě brankou Zakopala, které však netrvalo příliš dlouho. Ve 23. minutě hosté vyrovnali brankou kapitána Štěpánka. My jsme si naštěstí ve 25. minutě vzali vedení opět na svou stranu brankou Menšíka. Po změně stran byla hra vyrovnaná. Šance se střídaly na obou stranách. Posledních patnáct minut jsme byli pod stálým tlakem hostů. Museli jsme odolávat několika rohovým kopům, z kterých se soupeři naštěstí nepodařilo skórovat, a zápas jsme dovedli do vítězného konce. Naše vítězství bylo dnes vydřené, s tím že štěstí bylo tentokrát na naší straně.“

Martin Střelec, trenér Zborovic B: „Dnešní utkání bylo od začátku vyrovnané, bohužel jsme opět inkasovali gól jako první. Ve 23. minutě se nám zápas podařilo srovnat, kdy se prosadil gólově Marek Štěpánek. Hned vzápětí si domácí tým vzal vedení zpět, když z mého pohledu rozhodčí Benedikt přehlédl jasný faul na Uhrinovského ve středu hřiště a Žeranovice dokázaly využít brejk do naší otevřené obrany. Do druhé půle jsme udělali změny na krajních postech. A to zapříčinilo, že se druhý poločas odehrával na naší útočné polovině hřiště. Bohužel jsme se gólově už neprosadili, i přesto že jsme si vypracovali slibné šance. I když jsme zápas nakonec prohráli tak musím kluky pochválit za bojovný výkon i přes horké počasí, které v Žeranovicich panovalo. Kluci si sáhli opravdu na dno a nechali na hřišti vše, čehož si nesmírně vážím.“

Branky: 14. Zakopal, 25. Menšík – 23. Štěpánek. Diváci: 106. Rozhodčí: Benedikt. Žeranovice: Bakalík – Klimek, Sumec (63. Machálek), Hubík, Menšík (69. Sklenář), Řihák, Vaculík (46. P. Hasala), Zimčík (46. Hubáček), Zakopal, Košina (46. M. Hasala), Šuba. Zborovice B: Kocourek – Prachař (71. F. Dočkal), Bukový, Štěpánek, Šumbera, Vaňák, Uhrinovský, M. Dočkal (50. Malošík), Dvořák (46. Bejdák), Štěpánek (62. Šprňa), Frýdl.

SLAVKOV P. H. – MORKOVICE B 5:2 (2:1)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Výsledek je pro nás krutý. Z naší strany nebyla hra špatná. V prvním poločase jsme soupeře pouštěli na naši půlku jen sporadicky, byť nám dal první gól. My jsme své šance neproměnili, bylo jich asi šest. Naopak Slavkov nás trestal z každé příležitosti. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, opět přišla neproměněná šance a soupeř zvýšil na 3:1. Poté se hra vyrovnala a výsledek je 5:2. S hrou můžeme být spokojeni, ale hraje se na góly, které dával soupeř.“

Branky: 12. a 66. Ponížil, 6. Ondrůšek, 52. Bouchalík, 82. Žaloudík – 40. Rakáš, 88. Kroutilík, Diváci: 120. Rozhodčí: Brtníček. Slavkov p. H.: Neradil – Kopřiva, Bureš, Pavlica, Darebníček, Mrázek, Ondrůšek (75. Žaloudík), Dolák (46. Bouchalík), Šimčík, Ponížil (85. Urbánek), Krajcar (85. Čuba). Morkovice B: Valenčík – Rus (73. Kroutilík), Zápařka, Skácel, Ospalík (80. Zahradník), Košárek, Přikryl, Šipoš (88. Šebestík), Rakáš (73. Goldman), Maticz, Machálek.

BŘEST – PRAVČICE 1:3 (1:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „V žádném případě jsme nenavázali na výkon z minulého týdne. Výsledkově, a co je horší, už vůbec ne herně. Naopak to byl z naší strany jeden z nejhorších výkonů na domácím hřišti za poslední měsíce. Až na některé krátké úseky zápasu nám nevycházelo vůbec nic. Největší rozdíl byl však v sebevědomí. Zatímco naši hráči se nervózně utápěli ve zbytečné bezradnosti a bázlivosti pro kombinaci, která se pak promítala ve spoustě individuálních chyb a nepřesností, tak hostující Pravčice i přesto, že po prvním poločase prohrávaly, neustále aktivně napadaly a byly důraznější. Během utkání jasně dávaly najevo, že duel zvládnou. Což se jim opravdu i díky našemu velmi špatnému hernímu projevu povedlo. Ve druhém poločase svůj velmi kvalitní výkon korunovali hosté třemi vstřelenými brankami a zcela zaslouženě vyhráli.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Do prvního poločasu jsme vstoupili velmi aktivně a dokázali jsme si vytvořit několik brankových příležitostí, ale nevyužili jsme ani jednu. Naopak se prosadili domácí po ojedinělém protiútoku. Do druhé půle jsme byli nuceni ke změně v sestavě. Hru se nám podařilo uklidnit a ze standardní situace vyrovnat. Ke konci zápasu jsme dokázali vstřelit dvě slepené branky a překlopit utkání na naši stranu.“

Branky: 22. Daněk – 65. Šenkýř, 85. Timan, 89. Jetelina. Diváci: 98. Rozhodčí: Černovský. Břest: Rotrekl – M. Šálek, Hudeček (56. Máša), Horák, Konečný, J. Šálek, Štauber, Trlica, Karamon, Z. Daněk (81. T. Daněk), Miklík (66. Krampla). Pravčice: Bucha – Novák, Zapletalík, Želizňák, Timan, Lukeš (46. Šenkyřík, 78. Karamon), Miklík, Kocman, Petřík (86. Zapletal), Janováč, Jetelina (89. Timan).

RYMICE – HULÍN 3:2 (2:0)

Marek Oral, trenér Rymic: „Povedl se nám vstup do zápasu kdy hned v 6. minutě otevíral skóre Hejkerlík, když dostal míč zprava a z hranice šestnáctky vypálil utaženou, prudkou, přízemní střelou k tyči. Ve 27. minutě se dostal před bránu Měrka a zvyšoval na 2:0. Ve druhém poločase jsme chtěli přidat uklidňující třetí branku, ale místo toho iniciativu postupně převzali hosté. V 56. minutě se dostal na hranici šestnáctky k míči hostující Sedláček, který měl spoustu času vystřelit a poslal míč k levé tyči. To hosty nakoplo a v 74. minutě se po našem nedbalém bránění a laxnímu návratu dostal mezi stopery hráč hostí, jenž se dostal kousek k našemu brankáři. Ten se rozkročil a hráč Hulína tak přes něj přepadl a rozhodčí zapískal penaltu. Tu Hulín proměnil a patnáct minut před koncem tak byl stav vyrovnaný. Naštěstí jsme ale v 83. minutě přidali rozhodující branku, kdy se na pravé straně k míči dostal Čada, seknul si míč na levou nohu a odcentroval na zadní tyč, kde si našel skvělým náběhem míč Měrka a rozhodl o našem vítězství.“

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Dnes jsme sehráli nešťastný zápas a utkání by slušela spíš remíza. Domácí dobře začali a už v 7. minutě se ujali po pěkné akci vedení. První půle se odehrávala spíše mezi šestnáctkami a když domácí vstřelili druhý gól, zdálo se být rozhodnuto. Druhý poločas jsme začali aktivně, postupně jsme zcela ovládli hru a měli výraznou převahu, domácím navíc rychle docházel dech. Podařilo se nám z mnoha šancí vyrovnat, ale když už utkání směřovalo k remíze, domácí z ojedinělého brejku rozhodli. Mohli jsme ještě v poslední minutě vyrovnat, ale z vyložené šance minul náš hráč branku. Vyhrál šťastnější.“

Branky: 27. a 83. Měrka, 6. Hejkerlík – 56. Sedláček, 75. Pleva. Diváci: 140. Rozhodčí: Caletka. Rymice: Krejčí – Bačík, J. Ševčík, Doležel, Mlčák, Paták, D. Ševčík, Blažek (75. Plhal), Marek (56. Čada), Měrka, Hejkerlík (65. Matuška). Hulín: Slepko – Matula, Barták, Vaculík, Pospíšilík, Navrátil, Pleva, Pastrnek, Sedláček (84. Drál), Bureš (72. Horák), Karamon.