Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Byl to derby, které má speciální náboj na hřišti i v hledišti. Díky na míru ušité taktice, vysokému napadání a celkově aktivnímu přístupu, jsme se brzy ujali dvoubrankového vedení, když se dvakrát prosadil Hrnčíř, kterého bylo hlavně v prvním poločase plné hřiště. Po přestávce jsme upravili rozestavení a soustředili se převážně na defenzivu, ve které vynikal bezchybný Večerka. Tlak hostů byl spíše platonický a při jediné vyložené šanci, nás podržel Šesták. Bylo to vítězství srdce a vůle, před skvělou diváckou kulisou. Přesně pro tyto zápasy milujeme fotbal.“

Boris Kroutilík, asistent trenéra Morkovic B: „Myslel jsem si, že když zápas se Záhlinicemi dopadl dobře, tak utkání v Počenicích proběhne podobně. Bohužel opak byl pravdou. Hned v úvodu jsme si dali v podstatě vlastní gól a druhá branka soupeře přišla z nepohlídaného nákopu, kdy přesně mířil Hrnčíř. Potom jsme hru chtěli vyrovnat, přišly dvě sólové šance, ale netrefili jsme ani bránu. Tím poločas skončil. Ve druhé části přišel další sólový únik, ale k zakončení se útočníci nedostali. Když venku nedáme z třech vyložených nájezdů branku, tak nemůžeme pomýšlet na vítězství. Musíme k zápasům přistupovat individuálně, bez toho bohužel vyhrávat nebudeme. Počenice navíc mají velkou marodku a této šance jsme nedokázali využít, což nás mrzí.“

Branky: 12. a 13. Hrnčíř. Diváci:129. Rozhodčí: Zalabák. Počenice: Šesták – Hrušák, O. Novák (56. Janoch), Ordoš, Juřena, Bareš, Niedermertl, Hrnčíř, Večerka, Tesař (82. Z. Novák), Tesák (70. Zbořil). Morkovice B: Šebestík – Prachař, Holan, Juřena (51. Goldman), Maticz, Šustr (46. Oplt), Pospíšil (46. Vojáček), Zápařka, Frgál, Vlček, Skácel (78. Polakovič).

ZÁHLINICE – SKAŠTICE B 2:1 (2:0)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Ačkoliv výsledek vypadá, že hra byla vyrovnaná, tak si dovolím říct, že byla jednoznačná a zasloužená. Od úvodu až do konce zápasu jsme diktovali tempo hry. První branka přišla po 15. minutách, kdy po centru z levé strany udeřil z voleje Dominik Malát, který tímto otevřel skóre. Druhou branku přidal po 10. minutách kapitán Paštěka, který se prosadil hlavou z rohového kopu. Na straně hostů se mohlo klidně červenat, ale bohužel některé zákroky zůstaly bez napomenutí. V druhém poločase jsme pokračovali v aktivní hře. V obranné řadě v čele s Novotným jsme hráli takřka bezchybně. Mohli jsme přidat další tři branky, ale dobrá koncovka nebyla to, co by nás v zápase podrželo. Ke konci zápasu mohl otevřít svůj střelecký účet Pospěch, ale míč skončil pouze na tyči. Hosté snad z jediné šance korigovali na 1:2 z rohového kopu v nastavení. Pro Paštěku znamenala branka v zápase číslovku 400 v dresu Záhlinic, což je úctyhodné. Klukům děkuji, že ke každému zápasu přistupují s vervou a jasnou vidinou vyhrát.“

Vojtěch Menšík, trenér Skaštic B: „Ze začátku utkání jsme se snažili držet míč a nedovolit domácím přechod do rychlých protiútoků. Jenže v 15. minutě zůstal po standardní situaci volný Malát a dal úvodní branku. Další gól jsme dostali opět po standardní situaci hlavou. Do druhého poločasu jsme změnili sestavu a rozestavení a i my jsme si vytvořili několik velmi dobrých příležitostí ke vstřelení gólu. Domácí byli nebezpeční z brekjů a nás podržel brankář. Gól na 1:2 padl až v nastavení a nebyl už čas na vyrovnání.“

Branky: 15. Malát, 28. Paštěka – 90+3. Bubla. Diváci: 100. Rozhodčí: Černovský. Záhlinice: Kováč – Novotný, Mrhálek, Navrátil, Jakvid, Mingisultanov (70. Bureš), Paštěka, Mrkvica, Dutkevič, Malát (89. Pospěch), Kubík. Skaštice B: Trampota – Pitron, L. Bubla, Hyánek (70. Růžička), P. Bubla (70. Škrabana), Oračko, Ježák, Uličný, Zůvala (54. Číhal), Židlík (25. Rosecký), Novák.

RYMICE – LUBNÁ 3:1 (1:1)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Po opravdu děsivých výkonech jsme měli nůž na krku a povedlo se nám konečně získat důležité tři body. Ačkoliv měli hosté po většinu první půle míč více u nohy, dokázali jsme vstřelit úvodní gól my. Do poločasu hostující hráči vyrovnali a do šaten se šlo za nerozhodného stavu. Ve druhé polovině utkání byla hra dlouho vyrovnaná, než se podařilo nádhernou brankou naklonit vedení na naši stranu navrátilci do sestavy Kováčovi. Na něj navázal brankou ještě Čada a mohli jsme se po delší době opět radovat ze zisku tří bodů.“

Branky: 18. Plhal, 80. Kováč, 85. Čada – 30. Chýla. Diváci: 75. Rozhodčí: Caletka. Rymice: Krejčí – Machovský, Čada, Janalík (50. Kozubík), Doležel, Petrskovský, R. Matuška, Kováč, Fuksa, M. Matuška (86. Odložilík), Plhal (85. Kaňa). Lubná: Blažek – Běták, I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Scholz, Chýla, Ančinec, Kašík, Marák, Makový.

LUTOPECNY – KVASICE B 5:1 (2:1)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Celý první poločas jsme se nemohli dostat do tempa. Nepřesně jsme si přihrávali, vázla nám kombinace, a když jsme se dostali k brance soupeře, tak jsme nepřesně zakončovali. Naopak hosté byli lepší, vypracovávali si i šance, které naštěstí pro nás neproměňovali. Jediným světlým momentem byla 41. minuta, kdy se nám podařilo po brejku vstřelit Daňkem vedoucí branku. Ovšem hosté po dvou minutách z protiútoku srovnali. Druhý poločas byl již z naší strany lepší. Po dlouhém autu vstřelil ve 48. minutě Chalany naši druhou branku. Potom jsme přečkali dvě gólové šance hostů, ale naše hra již měla dobré momenty. Pojistku jsme přidali až v 77. minutě Palichem. Pak ještě v 80. minutě z pokutového kopu Daňkem a stejným hráčem v 89. minutě přidali i čtvrtou a pátou branku. Výsledek je pro hosty možná krutý, ale fotbal se hraje na góly a těch jsme v neděli dali více.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Soupeř z Lutopecen byl na nás velmi dobře nachystán, nám se naopak nevedlo předvádět hru, na kterou jsme zvyklí. Nepřesnými nahrávkami a nakopávanými míči jsme soupeři dovolili určovat tempo hry. První poločas skončil remízou 1:1. Ovšem ve druhé půli nás soupeř zaskočil a po zásluze zvítězil.“

Branky: 41., 80. a 89. Daňek, 48. Chalany, 77. Palich – 43. Pospíšil. Diváci: 75. Rozhodčí: Mucha. Lutopecny: Večerka – Šilhár (88. Pospíšil), Novák, Bleša, Krist, Chalupa, Dostálík (62. Scripnic), Daněk, Císař, Chalany (76. Palich), Přecechtílek. Kvasice B: Navrátil – Hora, Hamala (62. Dohorák), Pospíšil, Foltýn, Šupčík, Ambruz (80. Machala), Fišer (46. Pánek), Daňek, Ševela, Panák.

SPARTAK HULÍN – BŘEST 4:0 (2:0)

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Od počátku utkání nebylo pochyb, komu budou po závěrečném hvizdu rozhodčího patřit body. Hosté z Břestu přijeli s defenzivní taktikou, před svým pokutovým územím vystavěli početný obranný val a tak se vlastně celé utkání vyznačovalo dobýváním obranného postavení Břestu a hra moc herní podívané nepřinesla. Přesto se našim hráčům dařilo vytvářet střelecké příležitosti, ale z jejich proměňování už to bylo horší. Naši hráči tak v poklidném tempu dokráčeli k jasnému a zaslouženému vítězství a potěšila tak zejména nula na kontě brankaře Benkoviče, který se po zranění naší brankařské jedničky Stibora po delší době objevil v brance.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Na duel se Spartakem Hulín jsme při absenci několika hráčů přijeli s hodně oslabeným kádrem. Hráli jsme ze zabezpečené obrany, v hlubokém bloku a po zisku míče jsme se snažili přecházet do rychlých protiútoků nebo se účelně prokombinovat do zakončení. I když nás sebevědomější a v souhře šikovnější soupeř v určitých fázích zápasu dostával pod tlak, tak mu naše taktika mohla nadělat mnohem větší starosti. Nedokázali jsme se totiž opět oprostit od zcela zbytečných individuálních chyb, které náš bojovný výkon degradovali. Také v ofenzívě jsme se nedokázali prosadit. Místy jsme byli až překvapení kolik volného prostoru naši hráči po zisku míče ve středu pole dostali. Mrzí nás, že jsme tuto skutečnost nedokázali lépe zužitkovat. Chyběla však přesnější finální přihrávka a důraznější zakončení. Domácí mužstvo naopak své šance proměnilo a zaslouženě dnes vyhrálo.“

Branky: 10. a 90. Zaoral, 40. Dunda, 65. Kubo. Diváci: 42. Rozhodčí: Vymazal. Spartak Hulín: Benkovič – Dunda, Jurášek, Bejtkovský (59. Vaculík), Kubo (72. Vlach), Barták, Zaoral, Pastrnek, Hradil, Karamon (46. Miklík), Sedláček. Břest: Kouřil – Hajdík (51. Máša), M. Šálek, Konečný, J. Šálek, Štauber, Hrabal, Trlica, Karamon, Daňek, Látal.

STŘÍLKY – ŽALKOVICE 1:2 (1:0)

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Do zápasu jsme vstoupili pasivně a přizpůsobili se hře soupeře, který nekombinoval a hrál na nahodilé protiútoky. Z jedné takové akce po nešťastném odrazu od tyčky do našeho obránce a zpět do branky padl první gól. Po přestávce již byl zápas zcela v naší režii. Sedm minut po poločase se krásnou střelou prosadil Pospíšil. Následovali dvě nastřelená břevna po trestných kopech a v 68. minutě druhý gól z kopačky Topiče po přesné přihrávce Martina Janečky. Škoda dalších neproměněných šancí, protože domácí se v zoufalém závěrečném náporu málem dočkali vyrovnání.“

Branky: 28. Posolda – 52. Pospíšil, 68. Topič. Diváci: 86. Rozhodčí: Zakopal. Střílky: Maša – Kryštof, Hanák, Absolon, Zakravač, Blaž (82. Handl), Dvořák (60. Hlaváč), Posolda, Klem (71. Jelínek), Hubr, Holub. Žalkovice: Rotrekl – Netopil, Němčík, Pospíšil, Kojetský, Janečka, Otáhal, Topič, Strnad, Říkovský, Zapletalík (90.+2. Kuba).

KROMĚŘÍŽ B – NĚMČICE 7:2 (5:1)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Dnešní utkání jsme si užili. Po nepříliš dobrém výkonu ve čtvrteční dohrávce jsme do utkání chtěli vstoupit aktivně a hru s míčem na noze tempovat. I přes obdrženou branku jsme dokázali svou kvalitu a do poločasu nastříleli pět branek a skóre otočit. Všechny branky, které jsme vstřelili, se zrodily po naší velmi dobré kombinaci spojené s pohybem několika hráčů. Přesně takto se chceme prezentovat a dnes se nám to dařilo. V druhém poločase tempo hry trochu opadlo. I tak jsme dokázali přidat dvě branky a utkání dovést do vítězného konce. Soupeře musím pochválit. Několikrát nám z brejku zahrozil a vstřelil dvě hezké branky. My už se nyní soustředíme na páteční finále Poháru OFS, které bychom chtěli samozřejmě zvládnout.“

Branky:14. a 25. Mlčoch, 28. Heinz, 43. Pecina, 45. Čečatka, 73. Benedikt, 82. Kutňák – 8. a 84. Motal. Diváci: 70. Rozhodčí: Konečný. Kroměříž B: Veselý – Švajda (46. Nohava), Joura (46. Benedikt), Mlčoch (61. Klečka), Heinz, Čečatka (46. Zlámal), Pecina, Kutňák, Klimek, Budín, Petr. Němčice: Vajda – Zavadil, Batoušek (71. Kříž), Mádr, Kadlec, Zlámal, Vymětal, Lejsek, Motal, Sklenář, Darebníček.

Dohrávka 23. kola

KVASICE B – KROMĚŘÍŽ B 2:4 (1:3)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Odložený zápas proti kroměřížskému béčku byl velmi náročný. Je nutno říci, že soupeř patří do mnohem vyšší soutěže, než je okresní přebor. Paradoxně ihned v první minutě jsme se ale ujali vedení, kdy rychlý protiútok zakončil Berky. Soupeř po obdržené brance zvýšil obrátky a během dvaceti minut zápas otočil. Před koncem poločasu ještě přidal další branku a do kabiny se šlo tedy za stavu 1:3. Druhý poločas byl z naší strany výkonově lepší, na druhou stranu nutno říci, že hosté ubrali a spíše kontrolovali výsledek. Podařilo se jim i zvýšit další brankou na 4:1. V 70. minutě se do šance dostával Samohýl, ale byl nedovoleně zastaven. Nařízenou penaltu proměnil Musil a upravil na konečný stav 2:4.“

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „V tomto utkání jsme nepodali standartní výkon, na který jsme my i naši fanoušci zvyklí. Hned v úvodu utkání se krásně ukázalo pravidlo nedáš dostaneš, kdy svou šanci jsme neproměnili a v následném brejku šli domácí do vedení. Celkově nám chyběl pohyb, rychlejší napadání a kvalita na míči. I tak jsme rádi, že jsme dokázali výsledek utkání ještě do poločasu otočit a ve druhé půli utkání dohrát do vítězného konce. Nicméně jsme si řekli, že tímto výkonem se rozhodně nechce náš tým prezentovat.“

Branky: 1. Berky, 71. Musil – 13. Pecina, 20. Ševela, 40. Čečatka, 56. Fuksa. Diváci: 92. Rozhodčí: Caletka. Kvasice B: Skácel – T. Hamala, Pospíšil (74. Fišer), Samohýl, Foltýn, Reiskup, Ambruz, Berky (60. M. Hamala), Daňek (46. Šupčík), Ševela, Musil. Kroměříž B: Benedikt – Nohava (60. Sakhnenko), Švajda, Joura (46. Mazuryk), Mlčoch, Heinz (70. Zdráhal), Čečatka (60. Bondarenko), Dočkal (46. Fuksa), Pecina, Kutňák, Budín.