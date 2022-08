ZÁHLINICE – HULÍN 1:1 (0:1)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Druhé domácí utkání přineslo místní derby s Hulínem. V utkání jsme chtěli navázat na poslední zápas, ale to se bohužel nepodařilo. V 15. minutě se hostům podařilo nastřelit břevno, my zase selhali v řešení finální fáze, kdy místo zakončení řešíme další přihrávku. Je pravda, že většinu prvního poločasu byla hra vyrovnaná, bohužel to ale byli hosté, kteří využili chybu našich středopolařů a ve 28. minutě vedli 1:0. V druhém poločase se hra přesouvala na polovinu hostů a hosté hrozili spíše po brejkových situacích. Snížit se nám podařilo až v 71. minutě, kdy se prosadil Mrkvica hlavou po standardní situaci. V 75. minutě mohl otočit výsledek Dominik Malát, ale dorážka mířila nad bránu. V 80. minutě mohl tři body zachránit kapitán Paštěka, ale nařízený pokutový kop neproměnil. V závěru utkání ještě hosté zahrozili z ojedinělé situace, ale nakonec výsledek 1:1 odpovídápředvedené hře z naší strany. Snad více mrzuté je zranění Novotného v samém závěru. Do dalšího zápasu máme co zlepšit.

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Utkání v Záhlinicích mělo všechny znaky derby a diváky muselo určitě uspokojit. My jsme konečně až na jeden post mohli nastoupit v kompletní sestavě a na výkonu to bylo znát. Že jsme nepřijeli prohrát, ukázalo už v 6. minutě Bejtkovským nastřelené břevno a během několika minut další velké šance Zaorala a Karamona. Akce domácích naše obraná řešila s přehledem a hráči Záhlinic hrozili jen po standardních situacích, ale i s nimi si naši borci poradili. Právě po standardní situaci padl i vyrovnávací gól. V následujícím čase jsme měli několik velmi dobrých šancí vsítit vítěznou branku, ale v těch největších příležitostech střelci zklamali. V závěru utkání to byli naopak domácí, kteří z přísné penalty nařízené za nastřelenou ruku mohli vsítit druhou branku, ale brankář Hlobil Paštěkovi jeho střelu bravurně zneškodnil. Získali jsme bod, ale jsme přesvědčeni, že vzhledem k počtu našich šancí měly být body tři.“

Branky: 71. Mrkvica – 28. Hradil. Diváci: 195. Rozhodčí: Skyba. Záhlinice: Černocký – Dušek, Novotný, Mrhálek, Kubík, Mrkvica, Jakvid (46. Kutňák), Paštěka, Dutkevič, D. Malát, P. Malát (62. Šustek). Hulín: Hlobil – Bejtkovský, Kubo, Tabara, Hradil, Zaoral, Karamon (72. Navrátil), Pastrnek (60. Miklík), Vaculík (60. Pospíšilík), Jurášek (46. Barták), Sedláček (80. Dunda).