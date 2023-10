/FOTOGALERIE a VIDEO/ Fotbalisté Lubné i v posledním kole okresního přeboru podzimní části potvrdili v Břestu svou dominanci a s náskokem tří bodů se stali půlmistry. Naopak prozatím posledním celkem soutěže jsou Počenice, které sice o víkendu ještě před přestávkou vedly v Žeranovicích 2:0, ale nakonec se vrátili domů bez bodu.

Trenér fotbalistů Spartaku Hluk Roman Nevřala po výhře nad Slavkovem p. H. | Video: BřenekMartin

HULÍN – SLAVKOV P. H. 2:1 (1:1)

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Důležitý zápas jsme začali hrozně a již ve 3. minutě se hosté ujali vedení. Pak jsme si sice vytvořili mírnou převahu, ale hosté neustále hrozili z brejků vedených Ponížilem. V poslední minutě první půle zahrál hostující obránce rukou v pokutovém území a z nařízené penalty Pleva vyrovnal. Druhý poločas probíhal podobně jako první, jen brejky hostů už nebyly tak nebezpečné, nám se kombinace nedařila a vypadalo to na remízu. Naštěstí v 80. minutě se nám povedla rychlá akce, na jejímž konci byl Pospíšilík a utkání rozhodl. Hosté už na vyrovnání neměli síly.“

Zdroj: BřenekMartin

Zdroj: BřenekMartin

Zdroj: BřenekMartin

Zdroj: BřenekMartin

Branky: 45. Pleva, 79. Pospíšilík – 4. Bouchalík. Diváci: 78. Rozhodčí: Závojský. Hulín: Hlobil – Horák, Sedláček, Barták, Matula (90. Nedbal), Pospíšilík, Pleva, Vaculík, Navrátil (46. Bureš, 87. Němec), Pastrnek, Karamon. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Bureš, Mrázek, Darebníček, Kužel (46. Žaloudík), Ponížil, Čuba (78. Urbánek), Ondrůšek, Bouchalík, Dolák.

ZBOROVICE B – ŽALKOVICE 1:2 (0:1)

Ivan Gröpl, trenér Zborovic B: „Naše zápasy jsou jako přes kopírák a tento nebyl výjimkou. Nehrajeme špatný fotbal, jsme častěji na míči, ale inkasujeme laciné branky a kolem soupeřové branky nejsme dostatečně přesní, odvážní a důrazní. Dovolím si říci, že nás na podzim kromě Lubné nikdo vyloženě nepřehrál, ale když ze všech těchto vyrovnaných zápasů vytěžíme pouze 10 bodů, je to k zamyšlení. Musíme si situaci společně vyhodnotit, určitě nastanou nějaké změny, minimálně já jako hlavní trenér končím, jelikož jsem byl jen jako nouzové řešení do konce podzimní části. Věřím ale, že se na jaře zvedneme a posuneme do vyšších pater tabulky, kam dle mého patříme.“

Branky: 58. Šprňa – 9. Petřík, 47. Janečka. Diváci: 100. Rozhodčí: Caletka. Zborovice B: Kocourek – Bukový, Uhrinovský (75. Klenovský), Štěpánek, Marek Šprňa, Martin Šprňa, F. Dočkal (56. Střelec), Hanák, Šumbera, Mareček, Jenerál. Žalkovice: Krejčí – Nesrsta, Němčík (60. Otáhal), Kojetský, Říkovský (60. Janečka), Mrázek, Pospíšil, Strnad, Janečka, Petřík (85. Netopil), Pala (92. Škopík).

RYMICE – KVASICE B 0:1 (0:1)

O osudu zápasu rozhodl samotný začátek, řesněji 8. minuta, kdy vstřelil jedinou branku zápasu kvasický Kochaníček. Domácí se po celý čas snažili, vytvořili si několik šancí, ale na vyrovnání to nestačilo.

Branka: 8. Kochaníček. Diváci: 50. Rozhodčí: Trampota. Rymice: Dubický – Ševčík, Bačík, Doležel, Mlčák, Matuška, Sklenář (34. Machovský), T. Marek, Hejkerlík (72. D. Marek), Měrka, Blažek. Kvasice B: Štěpaník – Šupčík, Ševela, Foltýn, Reiskup, Ambruz, Daněk (87. Unger), Hora, Kochaníček (62. Koplík), Bartoník (90. Oblouk), Samohýl.

BŘEST – LUBNÁ 2:4 (1:2)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Skvěle připravený soupeř byl nad naše síly. Mrzí nás, že jsme herně a ani výsledkově nedokázali navázat na minulá utkání. Hráči Lubné se tradičně prezentovali dlouhými, nakopávanými a křížnými míči za obranu. Snažili jsme se prosadit kombinačně, ale důrazná defenzíva hostujícího mužstva narušovala naši souhru už v jejím zárodku. Výsledkem tak byla spousta nepřesností, ztracených míčů a chyb, které takto zkušený soupeř umí využít k tomu, aby měl zápas pod kontrolou. I přes takový průběh zápasu se nám nakonec dostalo velkých šancí dovést duel k bodovému zisku. Dvakrát se nám podařilo po brankách Martina Šálka a Tomáše Trlici z pokutového kopu vyrovnat. Po červené kartě hráče Lubné jsme hráli dokonce přesilovku. Ovšem ani to na sebevědomého soupeře dnes nestačilo. Po výborném výkonu vyhrál zcela zaslouženě.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Do utkání jsme dobře vstoupili a hned v páté minutě nás poslal do vedení Ančinec. Domácí jsme přehrávali, ti ovšem využili brejku a po půlhodině hry srovnali. Chvíli na to jsme měli výhodu pokutového kopu, kterým nás Ančinec dostal do zpět do vedení. Po hodině hry zahrál Kulcsár rukou ve vápně a dostal druhou žlutou kartu. Domácí tak měli výhodu penalty i početní převahy. Bylo tedy opět srovnáno. My jsme dle mého názoru i v deseti lidech domácí k ničemu nepustili a dokázali jsme přidat další dvě branky Horákem. Z mého pohledu jsme z pohodového utkání udělali zbytečné drama. Musím pochválit tým, který i v deseti lidech přehrával domácí. Za vítězství jsme rádi.“

Branky: 32. Šálek, 57. Trlica. ČK: 57. Kulcsár. Diváci: 75. Rozhodčí: Benedikt. Břest: Rotrekl – M. Šálek, Konečný (68. Hajdík), Valoušek, Bureš, Štauber, Trlica, Karamon, Daněk (89. Lach), Miklík, Máša (46. Hudeček). Lubná: Marák – Komárek, I. Havlík (46. R. Havlík), Rybenský, Kulcsár, Ančinec (93. Bačinský), Železník, Kašík, Horák, Konečný (35. Makový), Chýla.

ŽERANOVICE – POČENICE 6:2 (2:2)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Festivalem neproměněných šancí z naší strany se dá nazvat první poločas. Minimálně pět tutovek jsme neproměnily a tak Počenice po dvou ojedinělých šancích vedly 2:0. Přes jednoznačnou herní převahu se nám podařilo naštěstí díky dvěma slepeným gólům Zámorského a Zakopala v posledních minutách prvního poločasu srovnat skóre. Ve druhém poločase jsme Počenice již k ničemu nepustili a góly Zámorského a Zakopala jsme upravili skóre na konečných 6:2. Oba hráči si nadělily hattrick a patřili mezi nejlepší na hřišti.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Žeranovice měly od úvodního hvizdu více ze hry, ale do vedení jsme šli my. Přízemní centr Novotného si na zadní tyči našel Večerka a doklepl míč do brány. Za pár minut jsme se mohli radovat podruhé, Lejsal v těžké pozici dokázal sklopit nárt a přesně se trefit. Zápas jsme ztratili během závěrečných pěti minut první půle. Domácí dvěma slepenými brankami srovnali a dostali se na koně. Těsně po přestávce jsme ještě zahodili dvě velmi slibné příležitosti a to bylo z naší strany vše, dál už hrály jen Žeranovice.“

Branky: 44., 55. a 64. Zámorský, 45., 50. a 60. Zakopal – 20. Večerka, 37. Lejsal. ČK: 64. Zapletal. Diváci: 79. Rozhodčí: Kopřiva. Žeranovice: Bakalík – P. Hasala (56. Hubáček), Menšík (65. Málek), Zámorský, Klimek, Košina, Řihák, M. Hasala, Zimčík (46. Machálek), Zakopal, Šuba (83. Pospíšil). Počenice: Tesák – Novák, Zapletal, Juřena, Lejsal, Novotný, Zbořil, Vilím (56. Kalpil), Večerka (63. Klech), Šustr, Niedermertl.

MORKOVICE B – PRAVČICE 4:1 (4:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Zápas jsme si chtěli užít a vstoupili jsme do něj dobře. Nepouštěli jsme soupeře do ničeho, a měli několik šancí. Ujala se ta Zápařkova, která nás poslala do vedení. Potom dostal dělovku míčem do hlavy Hrnčíř a následně zvýšil na 2:0. Obraz hry se neměnil a náš tlak nám vynesl poločasovou výhru 4:0. Do druhé půle jsme nic nechtěli podcenit. Bohužel dal soupeř v jeho úvodu hned na 1:4 a vrátila se mu chuť hrát. Hra se přelévala na obě strany a další branka již nepadla. Tři body máme, ale druhý poločas nebyl z naší strany dobrý.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Do zápasu jsme vstoupili špatně, když hned z úvodního přímého kopu jsme obdrželi velmi lacinou branku. První poločas jsme odehráli snad nejhůř v této sezóně, když jsme nebyli důrazní v osobních soubojích, aktivní s míčem i bez míče a to se odrazilo na vývoji utkání, které jsme prohrávali 0:4. Druhou polovinu jsme začali velmi dobře a korigovali jsme výsledek. Hra se vyrovnala, a hrálo se nahoru dolů, což spíše vyhovovalo nám. Šance se střídaly na obou stranách, ale branku jsme již neviděli. Chci poděkovat našim věrným fanouškům, kteří nás podporují ve všech jak domácích tak hlavně i venkovních zápasech. Výkon z druhého poločasu byl, troufnu si říct krásnou tečkou za podzimní částí sezóny.“

Branky: 30. a 39. Rus, 3. Zápařka, 25. Hrnčíř – 46. Jetelina. Diváci: 250. Rozhodčí: Mucha. Morkovice B: Valenčík – Goldman, Zápařka, Přikryl, Soldán (75. D. Rakáš), Ospalík (30. Machálek), Kapounek, Šipoš (84. Vlček), Rus, Hrnčíř (46. P. Rakáš), Oplt. Pravčice: Bucha – Miklík (75. J. Zapletal), Novák, D. Zapletal, Timan, Jetelina, Bucha (63. Hrdlička), Kocman, Petřík (63. Želizňák), Janováč (75. M. Zapletal), Lukeš (75. Tobolík).

SKAŠTICE B – NĚMČICE 2:2 (0:0)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Němčice si celý zápas nekomplikovaly svoji hru, dlouhými nákopy a důrazem nám hodně zatápěly. V prvním poločase se diváci branky ještě nedočkali, i když příležitostí bylo dost na obou stranách. Druhý poločas již přinesl fotbalové drama, které nakonec skončilo smírným počtem vstřelených gólů. Diváci se určitě nenudili. Obě dvě mužstva chtěla evidentně vyhrát, a proto měl zápas všechno, co správné derby mít má. Ať už je vývoj jakýkoliv a vedeme 2:0, musíme takové utkání udržet v náš prospěch. Soudným pohledem se ve finále jedná ale o spravedlivou remízu.“

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Poslední zápas, takové naše derby jsme dnes odehráli na půdě ve Skašticích, které doplnily svoji sestavu hráči z A týmu. Celý první poločas a až do 58. minuty se odehrával vyrovnaný boj se šancemi na obou stranách, které ale zůstaly neproměněné. Ve zmiňované minutě po nákopu za obranu domácí hráč Zaoral utekl našim obráncům a svůj nájezd proměnil. Když po centru z pravé strany v 68. minutě přidal na 2:0 Ježák zdálo se být rozhodnuto. My jsme se ale nevzdávali, a po faulu na Darebníčka jsme kopali penaltu. Bohužel jsme ji neproměnili, ale tento moment nás nezlomil a po samostatném úniku v 78. minutě snížil Radim Darebníček na 2:1. Do posledních sil kluci dřeli o srovnání a byli odměněni, když v 86. minutě po centru z pravé strany skóroval hlavou Lejsek a vyrovnal na zasloužených 2:2. Klukům dnes děkuji za předvedený výkon a bojovnost do poslední minuty zápasu.“

Branky: 58. Zaoral, 68. Ježák – 78. Rad. Darebníček, 86. Lejsek. Diváci: 125. Rozhodčí: Skyba. Skaštice B: Trampota – Bubla, Konečník, Ježák, Zaoral, Rosecký (79. Pitron), Zůvala, Škrabana (84. Brada), Sova, Židlík (64. Růžička), Motal. Němčice: Vajda – Sklenář, Zlámal (73. Zavadil), Kadlec, Batoušek, (Rad. Darebníček), Lejsek, Císař, Vymětal (69. Rom. Darebníček), Kříž, Holý.