Ivan Gröpl, as. trenéra: „Byli jsme si vědomi důležitosti zápasu a jsem rád, že tomu odpovídal i náš přístup. V prvním poločase jsme si po množství šancí vypracovali dvoubrankový náskok. Nutno přiznat, že i domácí měli dobré příležitosti, při kterých nás ovšem podržel gólman Kocourek. Druhá půle na velmi těžkém terénu připomínala spíše boj, nicméně jsme měli zápas pevně pod kontrolou a nebýt naší nemohoucnosti v koncovce, mohlo být konečné skóre i vyšší.“

Branky: 17. Marek Šprňa, 35. M. Štěpánek, 74. J. Šprňa. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 40. Kostelec u Hol.: D. Marek – Přikryl, T. Marek, Dolák, Zmeškal, Šimčík, Hradil, Ragoš, Darebník (80. Zmeškal), Žůrek (64. Ballnér), Dvořák (46. Odložilík). Zborovice: Kocourek – Doleček (83. Buksa), J. Štěpánek, Poledňák, Havránek, Marek Šprňa, Šumbera, Mozga (65. J. Šprňa), Kojetský (65. Vlha), M. Štěpánek, Martin Šprňa (77. Střelec).

KOMÁRNO – STŘÍLKY 3:1 (2:1)

Miloslav Robotka, ved. mužstva Střílek: „Utkání bylo plné osobních soubojů, ve kterých byli domácí aktivnější a úspěšnější. Jejich snaha získat všechny body byla větší a zaslouženě zvítězili.“

Branky: 14. Kunz, 34. J. Machač, 48. M. Žejdlík – 13. Hanák. ČK: 67. Elzner (Střílky). Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 30. Komárno: Šindelek – M. Žejdlík, Orel (43. Hajda), Kunz, Majkus, Klas, Tvarůžka (80. Kušík), J. Machač, Lukáš (46. Hošťálek), L. Machač, Kopečný (72. J. Žejdlík). Střílky: Vitoul – Vybíral, Hanák, Nezdařil, Elzner, T. Posolda, P. Posolda, Nezdařil, Hubr, Holub, Kryštof (59. Sádlík).

LUBNÁ – ZÁHLINICE 5:0 (2:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zápas pro nás začal asi nejlépe, jak mohl. V 10. minutě jsme po dvou brankách Horáka vedli 2:0. To nás trochu uklidnilo. Vytvořili jsme si pár dalších slibných situací, žádnou z nich jsme už do konce poločasu nedokázali dotáhnout do zdárného konce. Obranná fáze nám fungovala dobře, soupeř se do vyložených šancí nedostával. Do druhé půle jsme trochu přeskupili řady, zápas jsme měli dále pod kontrolou. Přicházely další šance, které jsme mnohdy trestuhodně zahazovali. Do tříbrankového vedení nás dostal až Drápal, když brankář hostů neudržel jeho střelu po přiťuknutí Ančince. Chvíli na to Horák završil hattrick a následně jsme po pěkné akci, na jejímž konci byl Ančinec, uzavřeli skóre na konečných 5:0. Opět s nulou vzadu, bez vážnější šance hostů, pět vstřelených branek. Zasloužené vítězství a samozřejmě spokojenost. Tým šlape na výbornou jak na hřišti tak mimo něj.“

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Utkání jsme nezvládli. Na hodně podmáčeném terénu jsme nezachytili začátek. Naše jednoduché přihrávky končily na kopačkách domácích. Pozorná obrana soupeře nás nepouštěla do žádného zakončení. Po přestávce jsme chtěli vstřelit kontaktní branku, ale vázla nám kombinace a prohrávali jsme osobní souboje. Po třetí inkasované brance se naše hra zhroutila. Domácí svou aktivitu ještě korunovali dvěma góly. Lubná potvrdila svou kvalitu.“

Branky: 4., 9. a 79. Horák, 75. Drápal, 88. Ančinec. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 75. Lubná: Marák – Mynář (46. Kocián), I. Havlík, Rybenský, Scholz (67. Kulcsár), Železník, Kašík (74. Bačinský), Dubina (46. Ančinec), Horák, Drápal, Chýla. Záhlinice: Vaďura – Hejník, Paštěka, Rygál, Gallas, Šustek, Ledina, Smékal (72. Bureš), Mrkvica (34. Šenkyřík), Malát, Motal (85. Macho).

POČENICE – NĚMČICE 2:1 (2:1)

Stanislav Juřena as. trenéra Počenic: „V chladném odpoledni, musela diváky zahřát nadprůměrná fotbalová podívaná. Oba celky se předvedly ve velmi solidním světle. Většina rozhodujících situací se udála v první půli, kdy nám ideálně vyšel vstup do zápasu a svou aktivitu jsme korunovali akcí ze 4. minuty, když se na pravé straně uvolnil Novotný a svým centrem oslovil Batíka, který nabídkou nepohrdl a krkolomně vstřelil úvodní branku. Ve 12. minutě se obranou soupeře ladně protáhl L. Niedermertl priťukl Batíkovi, ale ten pálil pouze do břevna. Ve 21. minutě po adresném výkopu Tesáka míč zalepil Batík, posunul ho na Pajgra a jeho elegantní slalom se zastavil až za zády brankáře. Němčice však nesložily zbraně a ve 24. minutě nekompromisní ranou otřenou o tyč snížil Mádr. Ve druhém dějství se hosté hnali za vyrovnáním, většinu času měli optickou převahu, ale do vyložených šancí je dnes precizní obrana nepouštěla. Rád bych vyzdvihl kolektivní, organizovaný a zřejmě nejlepší výkon kluků v této sezóně.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Do zápasu jsme nastoupili bez tří hráčů základní sestavy a ukázalo se, že tato absence byla pro náš výkon dost znatelná. Domácí jsou pro nás vždy nepříjemný soupeř, jehož hra nám dělá problémy. Když jsme absolutně prospali začátek zápasu, prohrávali jsme ve 20. minutě 0:2, a to ještě další šance domácí neproměnili. Ve 24. minutě po pěkné akci snížil Mádr a začali jsme více tlačit na domácí. Pak přišla krásná akce, kdy před domácím gólmanem zakončoval lobem Darebníček, ale bohužel nesrovnal. Ve druhé půli jsme se tlačili do vyrovnání a domácí bránili a nakopávali míč do brejků. Protože tuto taktiku zvládli až do konce tak jsme odjeli bez bodu.“

Branky: 3. Batík, 20. Pajgr – 24. Mádr. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 85. Počenice: Tesák – Zbořil, Novotný, Súkup (83. Hrušák), Kunčar, Z. Niedermertl (3. L. Niedermertl), Pajgr, Bareš (76. Jánský), Klapil, M. Barnet, Batík. Němčice: Láník – Mádr, Lejsek, Kříž (82. Holiš), Radim Darebníček, Kadlec, Zlámal, Holý, Darebník (76. Sládeček), Batoušek, Cejpek.

ŽALKOVICE – KVASICE B 1:4 (1:0)

Duel dvou rozdílných poločasů. V prvním se podařilo domácím jít rychle do vedení. Po obrátce rezerva Kvasic ale přidala a dočkala se v poslední půlhodině. Čtyřmi trefami v řadě otočila výsledek a odvezla všechny body.

Branky: 7. Strnad – 58. a 76. Dohorák, 67. a 88. Janoštík. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 100. Žalkovice: Krejčí – Janečka, Čevela, Kojetský, Sedlář, Pluhařík, Otáhalík, Strnad, Navrátil (71. Netopil), Vodica (60. Topič), Pospíšil. Kvasice B: Nevařil – Šupčík, Pánek, Běťák, Hrabal, Dočkal, Dohorák (80. Dvořák), Foltýn (35. Musil), Ambruz, L. Daněk (65. J. Daněk), Janoštík (88. Fišer).

SKAŠTICE B – BŘEST 4:1 (0:1)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Výhra našeho mužstva je naprosto zasloužená. Sice jsme po zbytečné chybě brzy prohrávali, ale ihned po inkasované brance jsme ovládli hru. Soupeře jsme dobrou kombinační hrou přehrávali. Vytvořili jsme si i šance, ale nedařilo se nám je proměnit. Vyrovnat se nám podařilo hned v úvodu druhé půle. A následně brzy přidat i druhý gól. Zápas jsme následně kontrolovali a po hezkých akcích přidali ještě další branky. Všichni hráči zaslouží pochvalu za předvedený výkon.“

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Po týdnu jsme měli možnost sledovat další derby. Prestižní souboje se Skašticemi mají vždy bojovný náboj a lákají spousty natěšených diváků. Tentokrát měl tento duel ale jednoznačný průběh. Domácí mužstvo bylo během celého utkání nebezpečnější, předvádělo velmi kvalitní kombinační hru a po kompaktním výkonu zcela zaslouženě vyhrálo. A to i přesto, že první poločas po brance Krejčíře a po bravurních zákrocích brankáře Valouška, vyhrálo naše mužstvo. Bohužel to ale bylo z naší strany všechno. V dalším průběhu utkání jsme se už nedokázali prosadit. Naopak domácí tým zápas zlomil hned v úvodu druhého poločasu, kdy dvěma slepenými trefami během pěti minut otočil skóre a výhru si velmi zkušeně pohlídal.“

Branky: 47. a 70. Menšík, 51. Škrabana, 81. Ježák – 6. Krejčíř. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 125. Skaštice B: L. Vymětal – Janalík, Bubla, Škrabana, Frýdl (59. Ježák), Icela, Rosecký (70. Hyánek), Menšík (74. Pitron), Štěpják (75. Navrátil), Sedlák, R. Vymětal (63. Uličný). Břest: Valoušek – Máša, Šálek, Konečný, Bejdák, Jan Látal, Miklík, Hanák, Trlica (46. Karamon), Josef Látal, Krejčíř.

TUČAPY – LUTOPECNY 4:2 (2:1)

Petr Novák, trenér Lutopecen: „Již v 10. minutě jsme prohrávali 1:2. Na první branku jsme sice rychle reagovali a vyrovnali Císařem z přímého kopu, ale do minuty domácí využili naší nedůslednosti v dostupování a důrazu ve vápně a vstřelili druhý gól. Ve 30. minutě se nechal zbytečně vyloučit náš stoper. Druhý poločas jsme zahájili velmi dobře. Brzy jsme vyrovnali Daňkem na 2:2 a najednou jsme byli rychlejší. Dobře jsme kombinovali a i v deseti jsme byli lepším mužstvem. Když jsme náš tlak nevyužili a neproměnili ani ty největší tutovky, tak přišel v 80. minutě zákonitě trest. Nejlepší hráč domácích Pumprla přešel přes naše tři hráče a poslal domácí opět do vedení. Čtvrtý gól z penalty už jen stanovil konečný výsledek. Zápasu by asi slušela víc remíza. Nemůžeme ale dostávat tak laciné góly, proto zůstaly všechny body v Tučapech.“

Branky: 8., 80. a 87. (pen.) Pumprla, 10. Bačík – 9. Císař, 50. Daněk. ČK: 32. Jurásek (Lutopecny). Rozhodčí: Závojský. Diváci: 60. Tučapy: Crhák – Snopek, Karol, Sedlařík, Kosek, Novák, Sedláček, Bačík (46. Olša), Hána, Pumprla, Navrátil (76. Gába). Lutopecny: Večerka – Knapík, Šilhár, Novák, Uhrinovský, Jurásek, Hanzlík, Bartušek, Daněk (85. Chalany), Císař, Scripnic.

1. Němčice 9 6 2 0 1 40:13 22

2. Lubná 9 7 0 0 2 29:11 21

3. Počenice 9 5 0 1 3 17:21 16

4. Skaštice B 9 4 0 3 2 31:14 15

5. Lutopecny 9 4 1 1 3 20:16 15

6. Tučapy 9 3 3 0 3 15:16 15

7. Kvasice B 9 5 0 0 4 20:27 15

8. Žalkovice 9 3 2 0 4 15:21 13

9. Komárno 9 4 0 0 5 19:21 12

10. Záhlinice 9 3 0 2 4 12:20 11

11. Zborovice 9 2 1 2 4 14:21 10

12. Střílky 9 3 0 0 6 20:26 9

13. Břest 9 3 0 0 6 13:19 9

14. Kostelec u Hol. 9 1 1 1 6 10:29 6

