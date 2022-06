Proč? Všechny otazníky totiž rozluští až další dny po soutěži. Jistý je sestup Lutopecen. Na sestupové příčce jistě skončí i Střílky. Kdo další se případně přidá či nikoliv, se rozhodne na základě rozhodnutí Admiry Hulín se do nového ročníku OP přihlásit, stejně jako, zda se podaří udržet v I. B třídě Slavkovu p. H. (aktuálně sestupová příčka – pozn. red.). Při nejčernějším scénáři by tak sestupovaly dohromady až tři celky!

Každopádně druhé sestupové místo patří Střílkám (18), komu připadne pozice třetího nejhoršího celku přeboru se rozhodne po víkendu. Aktuálně je pořadí následovné – 12. Rymice (25), 11. Břest (25), 10. Morkovice B (28).

SPARTAK HULÍN – SKAŠTICE B 0:4 (0:2)

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Tento zápas se na nám nepovedl po všech stránkách. V úvodu utkání jsme si sice jako první vypracovali gólovou šanci, tu jsme však neproměnili a když za pár minut přišel obrovský kiks našeho gólmana, který nepochopitelně nahrál zcela osamocenému soupeři, pro kterého nebyl problém vrátit míč do sítě, naše hra se zcela rozsypala. Plno nepřesných přihrávek, nedůraz jak v obrané, tak v útočné fázi a výsledkem byly další míče v naší síti a z naší strany nepochopitelná blamáž. Lze jen doufat, že hráči si v tomto utkání vybrali slabou chvilku a sobotní hulínské derby v Záhlinicích bude o něčem jiném a hráči předvedou hru, na kterou jsou naši příznivci zvyklí.“

Vojtěch Menšík, trenér Skaštic B: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a již ve 3. minutě, po chybě domácího brankáře dali úvodní gól Ježákem. Zbytek poločasu byl vyrovnaný. Domácím jsme dovolili pouze jednu nebezpečnou střelu, kterou vyrazil náš brankař. My jsme hrozili z nebezpečných protiútoků. Těsně před přestávkou dal Číhal druhou branku. Když tentýž hráč krátce po přestávce přidal svůj druhý gól, bylo o výsledku prakticky rozhodnuto. Poslední gól jsme přidali po rychlé akci. Musím celé mužstvo pochválit za předvedený výkon.“

Divizní Skaštice pošesté bodovaly a útočí na 5. místo

Branky: 41. a 46. Číhal, 3. Ježák, 59. Zůvala. Diváci: 150. Rozhodčí: Skyba. Spartak Hulín: Benkovič (56. Čížek) – Dunda (50. Miklík), Pumprla, Bejtkovský, Horák, Zaoral, Pastrnek, Hradil (50. Navrátil), Karamon (60. Jurášek), Sedláček (46. Vaculík), Kubo. Skaštice: Vymětal – Pitron, Hyánek (68. Novák), Bubla (76. Židlík), Oračko, Ježák (76. Růžička), Uličný, Zůvala, Škrabana, Bubla, Číhal.

STŘÍLKY – MORKOVICE B 1:5 (1:2)

Boris Kroutilík, asistent trenéra Morkovic B: „My jsme začali tak, jak jsme skončili proti Hulínu. Prvních dvacet minut se hrálo na jednu branku. Měli jsme několik šancí, které nám však přinesly jen jeden gól. Střílky z ojedinělé šance vyrovnaly. Nicméně my ještě dokázali do konce poločasu vstřelit další gól. Vyšel nám i vstup do druhé půlky kdy hned ve 46. minutě skóroval Skácel po rohu. Hráči i diváci si utkání užili a myslím, že jsme po zásluze zvítězili. Musím dodat, že nám hodně pomohl svým hattrickem Oplt, se kterým měla po celou dobu hry soupeřova obrana velké problémy. Jen je škoda, že jsme nedotáhli více gólových příležitostí do úspěšného konce. Přes to v týmu zavládla s výkonem spokojenost.“

Branky: 24. Absolon – 38., 67. a 78. Oplt, 20. Šipoš, 46. Skácel. Diváci: 70. Rozhodčí: Mucha. Střílky: Hlaváč – Hanák, Absolon, Dvořák, Posolda, Nezdařil, Hubr, Holub, Kryštof, Blaž (71. Handl), Elzner. Morkovice B: Valenčík – Goldman, Holan, Oplt, Juřena, Handl, Skácel, Šipoš (66. Kroutilík), Rakáš (46. Rosický), Zápařka (78. Přikryl), Vlček.

KROMĚŘÍŽ B – ŽALKOVICE 7:1 (2:0)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Dnes jsme si v celkem poklidném tempu dokráčeli k vítězství. Sestavu jsme trochu proměnili, kdy někteří hráči již dostali volno a prostor dostali naši dorostenci. Jsme rádi, že jsme si dobrým výkonem vytvářeli mnoho šancí k zakončení a několik jsme jich dokázali proměnit. Je pravda, že v utkání chyběla určitá motivace, ale i tak jsme chtěli vyhrát a prezentovat se dobrým výkonem. Už nám chybí odehrát pouze jedno utkání v okresním přeboru, které určitě budeme chtít zvládnout co nejlépe a dát prostor mladým hráčům se zařadit do mužské kopané.“

Fotbalisté Holešova slaví, vydřeli záchranu. Strachovali se ale do konce!

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Domácí měli po většinu zápasu herní převahu. My jsme hrozili pouze z ojedinělých rychlých protiútoků. Výsledek je pro nás poněkud krutý, když polovina gólů padla po našich tečích. Dopouštěli jsme se chyb v obraně, které soupeř nekompromisně trestal, a jen díky výbornému výkonu gólmana nebyl výsledek ještě horší. Gratulujeme soupeři k vítězství i k postupu. Poděkování patří i našim dvanácti statečným, kteří to v odpolední sluneční výhni, po probdělé noci, odbojovali až do konce.“

Branky: 7. a 81. Mlčoch, 70. a 79. Fuksa, 12. Čečatka, 54. Heinz, 63. Benedikt – 71. Topič. Diváci: 75. Rozhodčí: Závojský. Kroměříž B: Benedikt – Čečatka (46. Fuksa), Heinz, Švajda, Joura, Mlčoch, Kutňák, Pochylý, Pecina (38. Vytiska), Klimek (46. Zlámal), Budín. Žalkovice: Rotrekl – Netopil, Kuba, Kojetský, Janečka, Otáhal, Čevela, Říkovský, Mrázek, Topič, Krejčí.

KVASICE B – LUBNÁ 3:0 (2:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Zápasy s Lubnou jsou vždy velmi vypjaté, ani jeden z týmů nechce dát druhému nic zadarmo. Nám se povedl začátek utkání, kdy jsme se po brankách Hamaly a Pospíšila dostali do vedení 2:0. Měli jsme i další příležitosti ale nepodařilo se nám je proměnit. Ve druhém poločase měli hosté příležitost zápas zdramatizovat, ovšem nařízený pokutový kop bravurně zlikvidoval brankář Zavadil. Na druhé straně hřiště poté nedovoleně zastavil Halamu obránce hostů a za svůj zákrok viděl červenou kartu. V 80. minutě pak upravil na konečných 3:0 Reiskup. Pro nás velmi důležité 3 body a posun v tabulce opět na čtvrtou příčku.“

Branky: 7. Hamala, 12. Pospíšil, 80. Reiskup. ČK: 59. Makový, 77. Rybenský. Diváci: 80. Rozhodčí: Pitron. Kvasice B: Zavadil – Hora, T. Hamala, Potočný, Pospíšil (75. Reiskup), Samohýl, Šupčík, Ambruz, Berky (84. Fišer), Ševela, Navrátil (57. M. Hamala). Lubná: Blažek – I. Havlík (75. Běták), R. Havlík, Rybenský, Makový, Chýla, Scholz, Kašík (75. Železník), Šiška (53. Bačinský), Marák (26. Ševčík), Ančinec.

POČENICE – ZÁHLINICE 3:4 (2:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V tomto utkání nás do kolen nesrazily trable při skládání soupisky, ani v úvodu inkasovaná branka z penalty. Záhlinice si počínaly dost bohorovně a naše urputné nasazení přinášelo ovoce. Ve 12. minutě zužitkoval pas Juřeny Jiříček. Ve 42. minutě po skvostném centru Ordoše, rozvlnil síť Tesák. Když v 63. minutě zvýšil na rozdíl dvou branek opět Jiříček, výhra se zdála být na dosah. K obratu vedly dva hlavní faktory, nemožnost poslat do hry čerstvé síly a naše další nevyužité příležitosti, rozdíl ve skóre mohl a měl být ještě výraznější. V závěrečné desetiminutovce hostům narostla křídla a projevila se jejich nesporná kvalita. Na hřišti jsme nechali všechno a klukům moc děkuji, jak i v torzu sestavy zápas odmakali.“

I. B třída sk. C: Ořechov pokazil Zborovicím postupové oslavy, Vlčnov vyhrál

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „V zápase se nám podařilo jít ve 3. minutě do vedení po proměněné penaltě kapitána Paštěky. Domácí to bohužel nakoplo a dokázali do přestávky výsledek otočit. Do šaten se šlo za stavu 2:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili se změnami v sestavě, avšak po nevyužitých šancích na srovnání přišla další inkasovaná branka v 63. minutě. Po této brance, jako bychom zapnuli druhý motor a dostali se opět do utkání. Během pěti minut jsme ukázali naší psychickou sílu a dokázali vstřelit tři branky a vývoj utkání tak otočit na naší stranu. Kontaktní branku na 2:3 vstřelil krásnou střelou Malát, o vyrovnání se postaral Novotný. Třešničku na dort přidal Dutkevič, který v 85. minutě zařídil vedení. Pro domácí to bylo určitě kruté, ale takový je fotbal. Mrzí mě jen nesportovní chování hostů ke konci zápasu a oplácení na naší straně.“

Branky: 12. a 63. Jiříček, 42. Tesák – 3. Paštěka, 80. Malát, 81. Novotný, 85. Dutkevič. ČK: 87. Niedermertl – 87. Mrhálek. Diváci: 63. Rozhodčí: Vymazal. Počenice: Šesták – Klapil (58. Lejsal), Novák, Ordoš, Juřena, M. Jiříček, Niedermertl, Hrnčíř, J. Jiříček, Večerka, Tesák.Záhlinice: Černocký – Pospěch, Novotný, Rygál (46. Mrhálek), Kubík, Mrkvica, Jakvid, Paštěka (46. Kutňák), Dutkevič, D. Malát (90. Matesko), P. Malát (65. Mingisultanov).

RYMICE – BŘEST 3:1 (3:0)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Z posledních dvou utkání jsme byli nuceni získat alespoň tři body. V utkání s Břestem se nám to podařilo zvládnout a díky tomu odskakujeme od posledních dvou týmů o další tři body se šancí na další progres v posledním kole. Výhra se zrodila zejména díky Pavlu Plhalovi, který dvěma góly v první půli dal vzpomenout na své gólové hody z předchozích let. Ve druhém poločase jsme vedení udrželi i přes jeden inkasovaný gól v samém závěru zápasu a můžeme být částečně spokojeni před posledním zápasem.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Náš špatný výkon, zejména v prvním poločase, který jsme prohráli 0:3, nelze v žádném případě omluvit. Bohužel není zápas, abychom jsme si nějakou hrubkou celou hru nezkomplikovali. Poté co jsme do zápasu velmi dobře vstoupili a dá se říct, že jsme ho měli pod kontrolou, přišly dvě doslova trapné chyby, které úplně změnily ráz utkání. Nejdříve se při přímém kopu nepochopitelně rozevřela zeď a ne moc vydařený pokus domácího exekutora skončil v síti. Po pár minutách na to si náš brankář při rozehrávce nerozuměl s obráncem a domácí útočník, který se zmocnil míče, v klidu zakončil do opuštěné branky. Tyto dva momenty s naším týmem zamávaly natolik, že už jsme se nedokázali do konce duelu vzchopit. A i když přišly šance, nenašli jsme v ofenzívě dostatečný klid, abychom zápas zdramatizovali.“

I. A třída sk. B: Těšnovice se s fanoušky rozloučily výhrou nad Koryčany

Branky: 18. a 44. Plhal, 32. Fuksa – 88. Konečný. Diváci: 140. Rozhodčí: Caletka. Rymice: Krejčí – R. Machovský, Čada, Janalík (71. Z. Machovský), Doležel, Odložilík (80. Smýkal), R. Matuška, Fuksa, M. Matuška (80. Kaňa), Plhal (46. Medek), Petrskovský. Břest: Kouřil – Hajdík, M. Šálek, Koudelníček, Konečný, J. Šálek, Štauber (70. Hrabal), Trlica, Karamon, Daňek, Látal (71. Máša).

LUTOPECNY – NĚMČICE 2:4 (1:0)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Zápas se hrál za horka a připomínal hru, jako by hráli proti sobě staří páni. Hosté byli fotbalovější, vypracovali si dvě šance, ale náš brankář vše chytil. Pak se nám ve 34. minutě podařil útok a střelou k tyči Dostálíkem jsme se dostali do vedení a v klidu dohráli poločas. Po přestávce hosté stále měli míč pod kontrolou, ale branku jsme naopak dali my, když po pěkném průniku Scripnice poslal míč do téměř prázdné branky dorostenec Polešák. Bohužel již po čtyřech minutách hosté z penalty snížili a pak dalšími třemi góly otočili zápas po našich zmatcích v obranné činnosti. Po dvoubrankovém náskoku se zdálo, že bychom mohli něco uhrát, ale hosté jsou velmi zkušeným mužstvem a dokázali využít našich chyb při rozehrávce a při bránění.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Zápas jsme začali nezodpovědně, dostávali jsme se do šancí, které jsme zahazovali a čekali, že se domácí porazí sami. Přišel trest, když z ojedinělé akce a střelou z dálky ve 34. minutě domácí vsítili gól a začali nás více trápit. Do poločasu se nic nezměnilo a ve druhém jsme očekávali změnu i přístup, bohužel v 61 minutě opět z dobře zajištěné obrany se domácí brejkem dostali do dvougólového vedení. Ihned jsme změnili postavení na hřišti a začali na domácí vyvíjet větší tlak a to konečně přineslo obrat ve výsledku. V 65. minutě snižoval a 71. minutě srovnal Zlámal. Obrat dokončil Radim Darebníček v 76. minutě a na konečných 4:2 upravil Spáčil. Domácí bojovali a zaslouží pochvalu, ale přesto si myslím, že kvalita byla na naší straně a zaslouženě si odvážíme tři body.“

O sestupujících z fotbalové divize rozhodnuto! Kdo se zachránil?

Branky: 34. Dostálík, 61. Polešák – 65. a 71. Zlámal, 76. Rad. Darebníček, 82. Spáčil. Diváci: 50. Rozhodčí: Trampota. Lutopecny: Večerka – Polešák (71. Jurtík), Šilhár, Novák, Krist (59. Pospíšil), Dostálík, Daňek, Císař, Scripnic, Chalany, Přecechtílek. Němčice: Vajda – Zavadil, Batoušek, Mádr, Kadlec (77. Cejpek), Zlámal, Kříž (26. Spáčil), Lejsek, Vymětal, Rom. Darebníček, Rad. Darebníček.