Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Martin Střelec, trenér Zborovic: „V neděli jsme odehráli zápas s Němčicemi, který se už hned v úvodu utkání pro nás nevyvíjel dobře, protože jsme obdrželi brzké dva góly. Sice se nám podařilo snížit brankou Brázdila, ale do poločasu se soupeři podařilo přidat ještě tři branky a tak se do kabin odcházelo za stavu 1:5 pro Němčice. Jelikož pro tuto sezónu skládáme nový tým, tak bylo vidět, že potřebujeme nějaký čas na to abychom se sehráli a předvedli lepší výkon než ten z prvního poločasu. Odrazovým můstkem může být poločas druhý, který z mého pohledu byl daleko lepší a brankou Štěpánka jsme upravili koncový výsledek na 2:5. Největší pozitivum pro mě ale je, že jsme se po roce vrátili na domácí hřiště do Zborovic, kde obec ve spolupráci s panem zastupitelem Ivo Sokolínským pro nás vybudovala provizorní kabiny, které budeme využívat po dobu rekonstrukce původních kabin, za což všem patří velké poděkování.“

Jaroslav Doležel, Němčice: „Jak jsme zakončili uplynulou sezónu, tak jsme vstoupili do nové - vítězně. V pekelném počasí jsme byli od prvních minut silnější na míči, vytvářeli si šance a zaslouženě vedli po deseti minutách 2:0. Prosadil se nejprve Hamrla a po něm Radim Darebníček. Domácí se na chvilku nadechli, ale jejich snížení na 1:2 nemělo na naši hru téměř žádný vliv. Nadále jsme pokračovali v dobývání domácí svatyně. Díky Kadlecovi, Mršťákovi a znovu Hamrlovi jsme si vypracovali ještě před přestávkou klíčový čtyřbrankový náskok. Ve druhém poločase už byl obraz hry vyrovnanější. S přibývajícím časem bylo cítit, že už toho sluníčka bylo ažaž. Vypracovali jsme si sice celou řadu příležitostí, ale ty zůstaly trestuhodně nevyužité. Domácí neproměnili pokutový kop, ale kosmetické úpravy skóre se přeci jen dočkali a v 63. minutě uzavřeli účet utkání na 2:5. Obě mužstva se snažila kombinovat po zemi a to muselo přítomné diváky bavit. Utkání se obešlo bez zákeřností a nedovolených zákroků bylo minimum. Takže z našeho pohledu se jednalo o vydařené nedělní odpoledne a věříme, že si pohodu z tohoto utkání přeneseme do dalších soubojů.“

Branky: 14. Brázdil, 63. Štěpánek – 9. a 30. Hamrla, 11. Rad. Darebníček, 18. Kadlec, 38. Mršťák. Diváci: 100. Rozhodčí: Benedikt. Zborovice: Harásek – Sochora (80. Kocourek), Štěpánek, Panáček, Prachař (66. Vlha), Šumbera, Krejčí, Štěpánek, Kojetský (46. Novák), Brázdil, Šprňa (66. Střelec). Němčice: Vajda – Císař, Rad. Darebníček (66. Lejsek), Vymětal (46. Batoušek), Hamrla, Holý (53. John), Kadlec, Kříž, Zlámal (46. Rom. Darebníček), Mršťák, Šilinger.

SKAŠTICE B – SLAVKOV P. H. 1:4 (0:3)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „První poločas proti Slavkovu jsme byli ještě na dovolené a to hodně vzdálené. Hra v první polovině zápasu neměla od nás žádné parametry a k tomu soupeři nahrajeme na všechny tři góly a to doslova. Hosté se nemuseli ani nikterak přemáhat, jak jsme jim vše usnadnili. Tím však nechci znehodnotit jejich výkon, byli lepší. Druhý poločas, po důraznějším proslovu v kabině jsme už byli Slavkovu vyrovnanějším soupeřem. Po většinu druhé půle i lepším týmem, ale bohužel v zakončení malátní. Od zlepšené předvedené hry v druhé části se musíme do dalších kol odrazit a tu první rychle zapomenout.“

Branky: 77. Oračko – 30. a 92. Žaloudík, 5. Krajcar, 11. Dolák. Diváci: 79. Rozhodčí: Caletka. Skaštice B: Trampota – Pitron, Novák, Motal, Ježák (60. Brada), Zůvala, Rosecký (75. Bukový), Růžička (60. Vojtášek), Vymětal, Škrabana (75. Žiak), Židlík (46. Oračko). Slavkov p. H.: Dolák – Kopřiva (79. Láník), Bureš, Pavlica, Krajcar (88. Symerský), Gruna, Dolák, Kouřil, Daďa, Bouchalík, Žaloudík (92. Čačala).

ŽERANOVICE – POČENICE 4:1 (1:1)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Ve velkém horku začaly Počenice nátlakovou hrou a presinkem naše mužstvo přehrávat a z tohoto tlaku rezultovala ve 22. minutě branka a zasloužené vedení Počenic. Tlak trval i nadále a my jsme přestáli několik závarů, které hrozily navýšením našeho pasivního skore. Po třicáté minutě se začala hra vyrovnávat a měli jsme také několik slibných šancí z nichž jsme po akci Menšíka, Zámorským vyrovnali do šatny na 1:1. Ihned po zahájení druhého poločasu jsme Menšíkem po rohu vstřelili druhou branku. Od této chvíle začaly Počenice hru zjednodušovat dlouhými nakopávanými míči. S tím jsme se vyrovnali a kombinační hrou jsme začali soupeře přehrávat. Zakopal a Sumec své tutové šance neproměnili, ale po faulu hostujícího gólmana na Zakopala proměnil penaltu v 68. minutě Šuba a po nastřelené ruce v 78.minutě tentýž hráč proměnil druhou nařízenou penaltu a upravil na konečný stav 4 2. Musím hostujícímu týmu vyseknout poklonu za předvedenou hru a vyslovit přesvědčení, že budou nepříjemným soupeřem pro všechny účastníky soutěže a myslím si, že se budou určitě pohybovat v první polovině tabulky. Všem děkuji za předvedený výkon a nasazení.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Po herně i výsledkově vydařeném závěru předešlé sezóny, na kterou jsem ve stejném duchu navázali zdařilou přípravou, byla naše očekávání i sebevědomí tentokrát až příliš vysoko. Zápas jsme promrhali vlastní střeleckou nemohoucností, kdy jenom v prvním poločase zůstalo nevyužito minimálně pět vyložených šancí. Do šatny jsme tedy šli za pro domácí milosrdného stavu 1:1. Naši branku vstřelil Tesák. Po změně stran šli domácí rychle do vedení a vaz nám poté definitivně zlomily dva proměněné pokutové kopy z edice zcela zbytečných. V dalším kole uděláme všechno proto, abychom toto zaváhání napravili, ukázali bojovnost i srdce a vrátili se hned od startu sezóny zpátky na vítěznou vlnu. Z hrušky dolů a makat.“

Branky: 48. a 78. Šuba, 41. Zámorský, 47. Menšík – 22. Tesák. Diváci: 100. Rozhodčí: Minařík. Žeranovice: T. Cholasta – Hubík (71. Š. Cholasta), Řihák, Klimek, Novotný, Zámorský (79. Zimčík, Košina, Šuba, Sumec, Menšík (71. Hasala), Zakopal (86. Bouška). Počenice: Rampas – Přikryl, Ordoš, Juřena, Kunčar (72. Novák), Novotný, Klabal, Štolfa (46. Lejsal), Tesák (60. Zavadil), Jiřík (60. Gazda), Vilím (72. Jiříček).

PRAVČICE - MORKOVICE B 7:7 (1:4)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Do prvního poločasu jsme vstoupili skvěle úvodní brankou na kterou však hosté reagovali proměněným pokutovým kopem. Následně jsme měli šanci na navýšení skóre což se na nepovedlo a z protiútoku jsme obdrželi branku. V závěru prvního poločasu jsme udělali individuální chyby a hosté navýšili náskok na 1:4. Vstup do druhé půle nebyl dobrý, když jsme obdrželi další dvě branky. Třetí gól vstřelil Karamon a nastartoval tak skvělých 20 minut ve kterých jsme srovnali stav utkání na 7:7 a to díky hattricku Jeteliny. Klukům musím vyseknout poklonu za bojovný výkon až do posledních minut.“

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Hodně se na výkonu podepsal zápas z minulého týdne, kdy jsme Pravčice porazili 11:2. Soupeř se zlepšil, pozorně bránil a my je podcenili. Uvodní branku dali domácí, my jsme vyrovnávali z penalty a potom se kvalita přeci jen z naší strany projevila. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, kdy ve 47. minutě Holoubek zvyšoval na 5:1. Potom to bylo ještě 7:2, ale od tohoto momentu se stala neomluvitelná chyba. Zbytek zápasu hodnotit nebudu, protože mi došly slušná slova. Toto se nestává ani v žácích. Někdo se na výsledku podepsal víc, někdo míň, ale vše je kolektivní chyba, která je neomluvitelná.“

Branky: 80., 85. a 90. Jetelina, 59. a 82. Miklík, 14. Timan, 69. Karamon – 18. a 47. Holoubek, 31. a 63. Ospalík, 41. Rakáš, 44. Zapletalík (VL), 57. Zápařka. Diváci: 90. Rozhodčí: Skácel. Pravčice: Urban – Zapletal, Karamon (80. Bacůvka), Timan, Bucha, Jetelina, Miklík, Petřík, Janováč, Kocman, Timan (45. Kanalavenko). Morkovice B: Valenčík – Šupčík (69. Šebestík), Juřena, Morong, Hráček (45. Soldán), Koláček, Holoubek, Rakáš, Maticz (63. Žourek), Ospalík, Zápařka.

BEZMĚROV – HULÍN 6:3 (1:1)

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Utkání jsme nezvládli výsledkově ani herně. Po celkem vyrovnaném prvním poločase, jsme ve druhém začali lépe a brzy jsme se dostali do vedení, které jsme mohli ve velké šanci pojistit. Bohužel jsme neproměnili a od té chvíle jsme nepochopitelně znervózněli a začali kupit jednu velkou chybu za druhou. Domácí toho využili a tvrdě nás trestali. Pravda je, že do čeho kopli to byl gól. Nicméně jejich vítězství je zasloužené. Máme o čem přemýšlet.“

Branky: 31. a 83. Vožda, 70. a 90. Vejtasa, 62. Zdráhal, 74. Svoboda – 38. Lukeš, 52. Kubo, 80. Zavadil. Diváci: 125. Rozhodčí: Mucha. Bezměrov: Polišenský – Ulehla, Svoboda, Kroupa (36. Zdráhal), Bleša, Hrabal (46. Sedláček), Opluštil, Vožda (86. Strážnický), Vejtasa, Houra (84. T. Nedbal), D. Nedbal. Hulín: Čížek – Zavadil, Drál, Vaculík, Pospíšilík, Karamon (56. Navrátil), Sedláček, Kubo (73. Koplík), Lukeš, Pastrnek, Vyvlečka.

Příprava:

PAČLAVICE – BŘEST 4:4

Břest využil volný los a sehrál přátelské utkání s klubem Pačlavic. Pačlavice byť obec v okrese Kroměříž, je aktuálně účastníkem okresního přeboru Vyškov. Setkaly se kluby, které spolu nehrají, i když spadají pod jeden okres.

Remízové skóre 4:4 a za Břest skórující hráči Štauber, Máša, Karamon a Šálek značí, že trenéři využili tento zápas ke zkoušení hráčů a možností. Diváci tak ve velmi letním odpoledni mohli přihlížet otevřenému fotbalu sice bez soutěžního dravého zápalu, zato se zajímavými kombinačními pokusy.

Branky Břestu: Štauber, Máša, Karamon a Šálek.