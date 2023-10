Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Potvrdilo se, že Morkovice mají kvalitní kádr. Prezentovaly se sebevědomím výkonem, v některých fázích zápasu si vypracovaly územní převahu a častěji držely míč na svých kopačkách. Přesto jsme šli brzy do vedení my. Už v 9. minutě se opět gólově prosadil po rohovém kopu střelec důležitých branek z posledních kol Martin Šálek. V úvodu druhého poločasu hosté vyrovnali a nadechovali se k náporu. Obrat ve skóre však odmítl Zdeněk Daněk, který dvěma brankami v rozmezí deseti minut dostal naše mužstvo do dvoubrankového vedení. V obou případech to byli krásné přímočaré akce a po přesných kolmých přihrávkách za obranu si suverénně počínal při samostatných únicích. Místo definitivního uklidnění jsme však v závěru duelu museli ještě řešit problémy. Po červené kartě kapitána Jaroslava Šálka nás Morkovice zatlačily a dostaly pod tlak.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Úvod zápasu byl z naší strany takový neupravený. K vidění bylo spousta osobních soubojů a nakopávaných balonů. Do vedení jsme se dostali po půlhodině hry zásluhou Horáka. Do poločasu už se skóre neměnilo. Škoda, že jsme neproměnili některou z našich dalších šancí. O poločase a i v průběhu druhého poločasu jsme si pomohli střídáním, které naši hru oživilo. Výsledkem byly naše další čtyři branky a o vítězi utkání tak bylo rozhodnuto.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V první půli byl k vidění bojovný fotbal plný dlouhých nakopávaných míčů. Do vedení šli hosté díky nešťastné teči bránícího hráče. Po přestávce jsme se snažili, měli i několik šancí ke srovnání, v té asi největší neuspěl Zbořil, a tak Lubná díky zmatkům při bránění standardní situace svůj náskok navýšila o dvě branky. Snížení měl po přihrávce Juřeny na kopačce Novotný, ale tváří v tvář gólmanovi selhal. Staré známé nedáš dostaneš, se opět vyplnilo, Lubná odskočila na rozdíl tří branek a o vítězi tak bylo rozhodnuto. V samotném závěru jsme inkasovali ještě dvakrát a schytali tak další potupný debakl. Převládá křeč, frustrace a nepohoda. Lakonicky by se dalo říct, že „Na posr… i … spadne.“

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Břest znal svou sílu a tomu přizpůsobili hru. Věděli, že fotbal s námi hrát nemůžou, tak v osmi lidech bránili a nakopávali míče na rychlé útočníky. Za dvacet minut se dostali domácí dvakrát za půlku, měli dva rohy a z toho poprvé skórovali. Následně byla hra vyrovnaná. Ve druhé půli jsme srovnali na 1:1 po centru Vymazala a mé následné teči. Domácí nadále hráli to svoje, rychlé brejky jim nakonec vyšly. Vstřelili dvě branky na 3:1, my jsme bez bodů a jedeme domů.“

Branky: 59. a 68. Daněk, 9. M. Šálek – 46. Kroutilík. ČK: 78. J. Šálek. Diváci: 89. Rozhodčí: Caletka. Břest: Kouřil – M. Šálek, Horák, Konečný, Valoušek, Bureš, J. Šálek, Štauber (66. Máša), Trlica, Karamon, Daněk (81. Juračka). Morkovice B: Valenčík – Goldman, Vymazal, Tesař, Soldán, Šipoš, Handl (65. Šincl, Košárek, Hrnčíř, Pajgr (32. Kroutilík), Rakáš (72. Šebestík).

PRAVČICE – SKAŠTICE B 3:6 (2:4)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Vstup do zápasu se nám lépe povést nemohl, když jsme ve 2. minutě dali vedoucí branku, což nám vlastně uškodilo. Hráči Skaštic byly všude dříve s lepším pohybem a kvalitnější rozehrávkou. Když jsme ve 29. minutě dali druhou branku tak to bylo pouhá korekce stavu na 2:3 a následně z naší nekoncentrovanosti jsme vzápětí dostali branku další. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu mi jsme dali jednu branku a Skaštice dvě. Do zápasu jsme se nedokázali dostat, vlastně to vypadá, čím kvalitnější máme základní sestavu tím, hůře to dopadne. Skašticím gratulujeme k zaslouženému vítězství a za udělenou lekci.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „V utkání bohatém na góly jsme domácí nakonec přestříleli. Pravčice šly po naší chybě hned v úvodu do vedení, ale během prvního poločasu jsme si dokázali udělat dostatečný náskok. Ve druhém poločase byl náš výkon už vlažnější a koledovali jsme si o zdramatizování. Naštěstí se nic takového nedělo. Náš výkon odpovídal tomu, co nám stačilo. Zlepšení oproti minulému týdnu bylo v efektivitě zakončení, naopak naše hra byla nervózní a místy hodně nepřesná.“

Branky: 2. Kocman, 29. Lukeš, 79. Tobolík – 18., 24. a 89. Gojš, 15. Židlík, 29. Sova, 76. Ježák. Diváci: 56. Rozhodčí: Benedikt. Pravčice: Bucha – Novák, Jetelina, Tobolík, Timan, Miklík (68. J. Zapletal), Kocman (79. Bucha), Zapletalík, Janováč (79. M. Zapletal), Batík (55. Hrdlička), Lukeš (68. Želizňák). Skaštice B: Trampota – Brada (61. Škrabana), Novák (76. Pitron), Bubla, Látal (46. Růžička), Ježák (86. Vymětal), Gojš, Zůvala, Vymětal, Sova, Židlík.

NĚMČICE – ZBOROVICE B 3:1 (0:1)

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Do zápasu vstoupili lépe hosté, když svůj první útok proměnili a hned ve druhé minutě se ujali vedení. Pak dobře bránili a nepustili nás do žádné větší šance. My jsme byli sice aktivní, ale i naší nepřesností jsme akce nedotáhli do úspěšného konce. Vstup do druhého poločasu tentokrát vyšel dobře nám. Hned ve 47. minutě svou první brankou, krásnou střelou z hranice šestnáctky vyrovnal na 1:1 Roubalík. Dostali jsme se do herní pohody a po pěti minutách po centru z levé strany Roubalík hlavou otočil skóre. Stejný hráč v 63. minutě svým hattrickem potvrdil naše vítězství.“

Ivan Gröpl, trenér Zborovic B: „Konečný výsledek je pro nás poměrně krutý, jelikož jsme dle mého neodehráli špatné utkání a určitě jsme nebyli horším týmem. Na body jsme ale bohužel nedosáhli kvůli prachbídné koncovce a nevynuceným chybám v defenzivě.“

Branky: 47., 51. a 63. Roubalík – 2. Šprňa. Diváci: 95. Rozhodčí: Mucha. Němčice: Vajda – Císař, Zlámal, Kadlec, Batoušek, Roubalík, Zavadil, Rom. Darebníček, Vymětal (77. Lejsek), Kříž, Holý. Zborovice B: Kocourek – Bukový, Štěpánek, Malošík (83. Klenovský), Prachař, Uhrinovský, Štěpánek, Šprňa (67. Plesník), Vaňák, F. Dočkal (55. M. Dočkal).

ŽALKOVICE – HULÍN 3:2 (0:1)

Dva rozdílné poločasy, minimálně výsledkové byly k vidění v Žalkovicích. Do vedení šli Hulínští, ovšem domácí dvěma rychlými góly výsledek otočili. Hosté sice po hodině hry vyrovnali, ale o rozdílovou trefu se čtvrt hodiny před koncem postaral Strnad.

Branky: 47. Otáhalík, 49. Petřík, 76. Strnad – 19. Zaoral, 63. Sedláček. Diváci: 50. Rozhodčí: Trampota. Žalkovice: Krejčí – Nesrsta, T. Netopil, Kojetský (26. Otáhal), Říkovský, H. Netopil, Mrázek, Pospíšil, Strnad, Janečka (46. Otáhalík), Petřík (86. Škopík). Hulín: Hlobil – Horák, Sedláček, Barták, Pospíšilík, Pleva, Vaculík (77. Matula), Bureš, Pastrnek, Zaoral, Karamon (65. Navrátil).

SLAVKOV P. H. – RYMICE 2:5 (2:3)

Marek Oral, trenér Rymic: „Vůbec nevyšel začátek zápasu, kdy jsme po ztrátě míče ve středu hřiště dostali z brejku rychlý gól. Poté se hra poněkud vyrovnala a pomalu jsme začali získávat v zápase herní převahu. Ve 21. minutě srovnal Blažek po pěkné přihrávce Měrky. Hned ve 30. minutě se trefil Hejkerlík, když se dostal do prostoru před brankou, kde jen uklízel prudký míč ze strany. Ve 37. minutě zvyšoval znovu Blažek. Bohužel ke konci poločasu jsme zazmatkovali před vlastní brankou a soupeř naši chybu potrestal. Do šancí jsme se ve druhé půli dostávali sice často, nicméně situace jsme řešili poněkud zbrkle a tak gólem skončila až trefa Měrky z bezprostřední blízkosti po centru Blažka. Sám Blažek nakonec završil hattrick, když ke konci zápasu zužitkoval pas od Ševčíka a tváří v tvář gólmanovi se nemýlil.“

Branky: 2. a 41. Ponížil – 21., 37. a 91. Blažek, 30. Hejkerlík, 85. Měrka. Diváci: 75. Rozhodčí: Kopřiva. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Bureš, Pavlica, Mrázek, Darebníček, Kužel, Ponížil, Čuba (58. Dolák), Krajcar, Ondrůšek (79. Bouchalík). Rymice: Krejčí – J. Ševčík (87. Machovský), Petrskovský, D. Ševčík, Mlčák, Matuška, Paták, Marek (76. Sklenář), Hejkerlík (79. Doležel), Měrka, Blažek.

KVASICE B – ŽERANOVICE 2:3 (1:0)

Radim Unger, trenér Kvasic B: „S těžkým soupeřem jsme odehráli více než vyrovnané utkání. Taktika, kterou jsme zvolili, se nám vyplácela a zaslouženě jsme šli do vedení brankou Pospíšila. Poločas jsme vyhráli, ale bohužel vstup do druhého poločasu se nám nepovedl, soupeř vyrovnal střelou z dálky. Následně šel soupeř do oslabení po druhé žluté kartě, ale i přesto po našich individuálních chybách dvakrát skóroval. Na druhou branku jsme ještě dokázali reagovat a vyrovnat dorážkou Koplíka, bohužel v zápětí jsme po faulu ve vápně opět z penalty prohrávali a stav se již neměnil.“

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Nedáš, dostaneš. Opět se potvrdilo staré pravidlo, kdy jsme inkasovali po neproměněné šanci Zimčíka a do šaten jsme šli za stavu 0:1. Ve druhém poločase jsme vyrovnali střelou Radka Sumce z poza šestnáctky. Z trestného kopu po faulu na Zimčíka se krásně trefil Zámorský a ujali jsme se vedení. Pak si vybral slabší chvilku, jinak perfektně chytající Bakalík a Kvasice srovnaly. Ve chvíli, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen Sumec, to vypadalo, že budeme mít problém s tím, abychom si z Kvasic odvezli aspoň bod. Pak byl ve vápně faulován Zimčík a nařízenou penaltu bezpečně proměnil David Klimek. Vedení jsme do konce zápasu uhájili. Zápas hodnotím jako vyrovnaný se šťastnějším koncem pro nás. Klukům děkuji za předvedený výkon, kdy i v deseti dokázali dovést zápas do vítězného konce.“

Branky: 33. Pospíšil, 74. Koplík – 63. Sumec, 71. Zámorský, 80. Klimek. ČK: 68. Sumec. Diváci: 140. Rozhodčí: Brtníček. Kvasice B: Štěpaník – Šupčík, Ševela, Foltýn (88. Fagulec), Reiskup, Ambruz (88. Unger), Musil, Samohýl, Pospíšil (58. Bartoník), Berky, Kochaníček (68. Koplík). Žeranovice: Bakalík – P. Hasala, Řihák, Klimek, M. Hasala, Zámorský, Sumec, Menšík (66. Machálek), Zimčík (81. Málek), Zakopal, Košina (46. Hubáček).