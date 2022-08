LUBNÁ – ŽERANOVICE 5:0 (4:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Utkání jsme začali aktivně a už v první minutě jsme šli do vedení. Celý první poločas jsme byli velmi aktivní a hosty jsme do vážnější situace nepouštěli. Po půlhodině hry jsme vedli už 4:0, když se po pěkných akcích dvakrát trefil Ančinec a jednou Kašík. Vytvořili jsme si tak komfortní náskok a utkání jsme mohli v klidu dohrát. Ve druhém poločase jsme trochu ubrali na tempu, hru jsme ale kontrolovali. Po hodině hry vyslal krásnou dalekonosnou střelu Radim Havlík a upravil tak na 5:0. Poté už se zápas víceméně dohrával. Na hřiště se postupně dostali všichni střídající hráči. Dnešní vítězství je naprosto zasloužené, rozdíl ve skóre mohl být i vyšší. Všichni hráči zaslouží pochvalu za předvedený výkon.“

Karel Klimek, as. trenéra Žeranovic: „Zápas se nám vůbec nevyvedl a to hlavně v prvním poločase. Domácí byli od první minuty jasně lepší. Šli hodně do těla a byli agresivní v osobních soubojích a to nám vůbec nevonělo. Naši hráči se s tím na malém hřišti nedokázali srovnat a to zcela zaslouženě vedlo ke gólům a vedení domácích 4:0. O poločase jsme si řekli nějaké věci, kluci je začali plnit a obraz hry se hodně zlepšil ovšem na to, abychom dali gól, to nebylo. Nehledě na to, že domácí po krásné individuální akci přidali další branku. Pozitivní věc je, že ani za stavu 0:5 to kluci nezabalili a hráli až do poslední minuty. Nutno podotknout, že výhra domácích je zcela zasloužená.“

Branky: 17. a 25. Ančinec, 1. Šiška, 36. Kašík, 57. Havlík. Diváci: 105. Rozhodčí: Tříska. Lubná: Marák – Havlík, Rybenský, Chýla (60. D. Ančinec), Kašík, M. Ančinec, Šiška, Kulcsár (29. Makový), Konečný (46. Scholz), Železník, Havlík (66. Bořuta). Žeranovice: Bakalík – Hasala, Řihák, Hubík, Vaculík (17. Bouška), Hradil (75. Cholasta), Hasala, Machálek, Menšík, Zakopal, Hubík (75. Pospíšil).