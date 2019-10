Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Potkali se kvalitní soupeři. Průběh hry potvrdil postavení v tabulce a tento duel přilákal velký počet diváků. Nezačali jsme nejlépe, když v 10. minutě hostující hráč z dálky překvapil našeho gólmana a hosté se ujali vedení 1:0. Tato branka nás nepoložila, hráli jsme dobrý kombinační fotbal a ve 26. minutě po pěkné kombinaci středem hřiště zakončoval Radim Darebníček a srovnal na 1:1. Po třech minutách při nedorozumění hostující obrany Radim Darebníček strhl vedení na naší stranu. Ve druhém poločase se hra vyrovnala. Šance byly na obou stranách a v 88. minutě pečetil třetím gólem naší výhru Kříž. Klukům děkuji za převedený výkon, bojovnost a vítězství. Musím také pochválit soupeře za předvedenou hru.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „U našeho neoblíbeného soupeře jsme začali vlažně a nechávali jsme domácím prostor k jejich hře. Do vedení jsme se dostali po střele Chýly, kterou domácí brankář nezvládl zachytit. Domácí do konce poločasu otočili skóre po našich individuálních chybách. V první půli byli domácí lepší a zaslouženě vedli, my jsme se k ohrožení branky v podstatě nedostávali. Druhá půle byla z naší strany o poznání lepší. Vyrovnávací branka vysela ve vzduchu. Ančinec orazítkoval hlavou břevno, poté Horák v samostatném nájezdu neuspěl. Tady se asi lámal zápas. V závěru domácí pojistili své vedení a my jsme odjeli domu s prázdnou. V prvním poločase byli lepší domácí, kteří si vytvořili náskok, který se ukázal být rozhodující. Ve druhé půli už jsme byli lepší my, ale naše neproměněné šance nás stály body. Dnes zvítězila zkušenost Němčic nad mladostí Lubné. Gratulujeme domácím k vítězství.“

Branky: 26. a 29. Radim Darebníček, 88. Kříž – 10. Chýla. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 280. Němčice: Láník – Mádr, Lejsek, Kříž (90. Štěpánek), Radim Darebníček, Kadlec, Zlámal, Olša, Batoušek, Roman Darebníček (80. Cejpek), Holý. Lubná: Marák – I. Havlík (72. Kulcsár), R. Havlík, Rybenský, Scholz, Ančinec (79. Bačinský), Železník, Kašík, Horák, Drápal, Chýla.

ZÁHLINICE – KOSTELEC U HOL. 2:1 (1:1)

Domácí se na výhru hodně nadřeli. Kostelec opět držel s domácími krok, ovšem utkání ztratil. O rozdílovou trefu rozhodl v 68. minutě z penalty Paštěka. Třebaže hsoté mocně finišovali, na body opět nedosáhli.

Branky: 20. Mrkvica, 68. (pen.) Paštěka – 38. Přikryl. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 60. Záhlinice: Vaďura – Hejník, Paštěka, Rygál, Šenkyřík (24. Gallas), Mrkvica, Ledina, Šustek, Jakvid, Malát (70. Bureš), Motal. Kostelec u Hol.: D. Marek – Kovalda, Hradil, Stárek (82. Zmeškal), Odložilík, Přikryl, Šimčík, Zmeškal, Dolák (56. Pospíšilík), Dvořák, Holý.

STŘÍLKY – ŽALKOVICE 8:0 (2:0)

Miloslav Robotka, ved. mužstva Střílek: „Od začátku utkání jsme byli aktivní a tlačili se k soupeřově brance. První branka padla po krásné střele Jančíka již v 8 minutě. Branka nás povzbudila k ještě větší aktivitě, která přinesla další šance, jenž však zůstaly nevyužity až do 25. minuty kdy zvýšil Nezdařil na 2:0. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a Hubr upravil hlavou na 3:0. Po této brance hosté rezignovali a my přidali další čtyři branky Hubrem a výsledek uzavřel Holub. V oboustranně nepřesném utkání se nakonec radovali domácí diváci z rekordní výhry.“

Branky: 55., 62., 69., 77. a 88. Hubr, 8. Jančík, 25. K. Nezdařil, 87. Holub. Rozhodčí: Tesař. Diváci: 75. Střílky: Rotter – Elzner (56. Budík), Hanák, T. Posolda, Sádlík, Jančík (82. Vašák), K. Nezdařil (77. Kryštof), M. Nezdařil (66. Blaž), P. Posolda, Hubr, Holub. Žalkovice: Krejčí – Čevela, Kojetský, Sedlář, Pluhařík, Strnad, Pospíšil (84. Vykoukal), Topič, Janečka, Otáhalík, Mrázek (73. Netopil).

LUTOPECNY – SKAŠTICE B 4:3 PP (3:2)

Petr Novák, trenér Lutopecen: „Po velké bitvě jsme po prvním poločase byli o jeden gól lepší než hosté. Nejdříve jsme šli do vedení v 15. minutě Vrzalem. Skašticím se ale podařilo během dvou minut otočit stav na 1:2. Ve 30. minutě po důrazu v malém vápně Daněk přehlavičkoval brankáře a vyrovnal. Ve 40. minutě nás opět posunul do vedení pěknou střelou Císař. Ve druhém poločase měla obě mužstva několik příležitostí změnit stav zápasu. Domácí i hosté nastřelili brankovou konstrukci. V posledních minutách Skaštice zahrávaly několik rohových kopů a ve druhé minutě nastavení hlavou zaslouženě vyrovnaly. Při penaltách se štěstí přiklonilo na naši stranu a dva body ze tří tak zůstaly doma v Lutopecnách.“

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Remíza je pro oba týmy zasloužená. My ale opakovaně nedokážeme zopakovat výkon z domácího prostředí na venkovních hřištích. V první půli nám chybělo více důrazu v obou pokutových územích. Ve druhé části jsme se snažili o vyrovnání, ale soupeř velmi dobře bránil a nedal nám volný prostor pro kombinaci. Nakonec se nám podařilo vyrovnat až v poslední minutě. Penalty nám bohužel v probíhající sezóně nejdou a tak jsme získali jen bod.“

Branky: 15. Vrzal, 32. Daněk, 40. Císař – 25. Škrabana, 27. Ježák, 92. Brada. Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 100. Lutopecny: Večerka – Knapík (86. L. Přecechtílek), Šilhár, Novák, Uhrinovský, Hanzlík, Bartušek, Daněk (75. A. Přecechtílek), Císař, Scripnic (81. Dostálík), Vrzal.Skaštice B: Vymětal – Janalík, Bubla, Škrabana, Icela, Rosecký, Ježák, Uličný, Menšík, Sedlák, Frýdl.

KVASICE B – ZBOROVICE 2:1 (2:0)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „První půle se kromě pár našich ojedinělých výpadů hrála prakticky jen na jednu bránu a nutno přiznat, že pro nás byl poločasový výsledek 0:2 ještě poměrně milosrdný. Po přestávce jsme již působili mnohem kompaktnějším dojmem a v poli jsme začali domácí tým přehrávat. A i když se do šancí stále dostávaly Kvasice, my měli v bráně uzdraveného veterána Chytrého, který pochytal vše včetně penalty. V závěru jsme sahali po bodu, ale bohužel se nám ani přes dobré příležitosti branku vstřelit nepodařilo.“

Branky: 16. a 42. Musil – 52. (pen.) Gröpl. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 82. Kvasice B: Svoboda – Panák, Hrabal, Zapletal (76. Šupčík), Moravec, Dohorák (62. Pospíšil), Foltýn (83. Daněk), Reiskup, Ambruz, Janoštík (90. Dvořák), Musil (46. Běťák). Zborovice: Chytrý – Havránek (83. J. Šprňa), Poledňák, Novák, Štěpánek (32. Gröpl), Šumbera, Hanák, Vlha (78. Janča), Marek Šprňa, Doleček, Martin Šprňa.

BŘEST – POČENICE 3:0 (3:0)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „I když konečný výsledek a samotný průběh zápasu, kdy jsme všechny tři branky vstřelili ještě do poločasu, vypadá jednoznačně, tak musíme konstatovat, že dnešní utkání proti bojovnému a obětavému soupeři nebylo vůbec jednoduché. Zejména v úvodu zápasu jsme působili hodně ospale. Nedokázali jsme se dostat do tempa, jen jsme nakopávali dlouhé míče a velmi rychle jsme se bohužel přizpůsobili hře Počenic. Teprve po čtvrthodině jsme se konečně dostali ke své kombinační hře, zlepšili jsme pohyb a branky na sebe naštěstí nenechali dlouho čekat. V rozmezí dvaceti minut nastříleli velmi pohledné góly po rychlých souhrách Jan Látal, Jan Krejčíř a Dominik Bejdák a razantně tím naše mužstvo nasměrovali k vítězství. V posledních zápasech se nám nedaří ve druhých poločasech navázat na naše výkony z prvních dějství. Také dnes to bylo stejné. Druhá část utkání už byla z naší strany jen průměrná, plná nepřesností, osobních soubojů a nedotažených akcí.“

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany a eliminovat tak rychlý přechod do útoku domácích. Vydrželo nám to však jen úvodních dvacet minut. Poté jsme inkasovali po nedorozumění v naší obraně a do poločasu jsme po našich ztrátách a rychlých brejcích inkasovali ještě dvakrát. Absolutně jsme soupeři nestačili rychlostně ani technicky. Od dalších obdržených branek nás zachránil brankář Tesák. Za celý zápas jsme na branku Břestu nevystřelili.“

Branky: 20. Jan Látal, 34. Krejčíř, 36. Bejdák. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 100. Břest: Valoušek – M. Šálek, Niščak (61. Štauber), Konečný, Bejdák (84. Máša), Jan Látal (80. Hanák), Miklík (70. Juračka), J. Šálek, Karamon, Josef Látal (67. Daněk), Krejčíř. Počenice: Tesák – Hrušák, Zbořil (58. Cigánek), Novotný, L. Niedermertl, Kunčar, Z. Niedermertl (19. Štolfa), Súkup (80. Novák), Klapil, M. Barnet, Batík.

KOMÁRNO – TUČAPY 1:0 (1:0)

Jaroslav Vaculík, hlavní pořadatel: „Začátek prvního poločasu byl v naší režii. I bez čtyř hráčů základní sestavy jsme se již brzy dostali do velké šance zásluhou Klase, který měl před sebou odkrytou bránu, ale tu minul. Netrvalo dlouho a opět byl u toho Klas, když jeho střela skončila na tyči. Naši nemohoucnost ve skórování dokládá fakt, že vítěznou branku utkání si hosté vsítili z rohového kopu prakticky sami. Druhý poločas byl podobný tomu prvnímu. Obě mužstva bojovala o každý míč. V závěru se hosté dostali do dvou vyložených šancí, ale díky gólmanovi Šindelkovi zůstaly po zásluze všechny body doma. Hráči si vítězství za odpovědný výkon zasloužili.“

Martin Olša, trenér Tučap: „Přijeli jsme do Komárna s vidinou bodového zisku, ale vraceli jsme se bez bodu. Především první poločas byl z naší strany katastrofální. Soupeř si vytvořil spoustu šancí a do přestávky to mohlo být klidně 3:0. Druhý poločas byl z naší strany o něco lepší. Dostali jsme se do nějakých šancí, ale neproměnili jsme je. Chyběli nám někteří hráči, kteří se zbytečně vykartovali v minulých zápasech. Tím nechci náš výkon obhajovat. Ti co dostali šanci musí zápas zvládnout lépe. Jsme jeden tým. Nezbývá nám než se soustředit na poslední zápas a naplno bodovat s Počenicemi.“

Branka: 18. Klas. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 90. Komárno: J. Šindelek st. – M. Žejdlík (89. J. Šindelek ml.), Kunz, J. Machač, Majkus, Klas, Tvarůžka, Kušík, L. Machač, Kopečný, Hajda. Tučapy: Crhák – Snopek (80. Greguš), Vrtělka (46. Hána), Kosek (71. Krajcar), Karol, Pumprla, Olša (46. Navrátil), P. Sedlařík, Barot, Bryol, T. Sedlařík.

1. Němčice 12 9 2 0 1 53:17 31

2. Lubná 12 9 0 0 3 42:16 27

3. Kvasice B 12 7 1 0 4 25:30 23

4. Lutopecny 12 5 2 1 4 31:28 20

5. Skaštice B 12 5 0 4 3 41:19 19

6. Počenice 12 6 0 1 5 19:26 19

7. Břest 12 6 0 0 6 28:19 18

8. Záhlinice 12 5 0 2 5 20:27 17

9. Střílky 12 5 0 0 7 33:33 15

10. Komárno 12 5 0 0 7 23:28 15

11. Tučapy 12 3 3 0 6 17:27 15

12. Zborovice 12 3 1 2 6 17:29 13

13. Žalkovice 12 3 2 0 7 17:41 13

14. Kostelec u Hol. 12 1 1 2 8 12:38 7

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU