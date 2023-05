ZÁHLINICE – POČENICE 1:1 (0:0)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Počenice sice okupují poslední příčku, ale do zápasu vstoupily s tím, že nemají co ztratit. Prvních dvacet minut bylo vyrovnaných, ale po dvou spálených tutovkách na nás padla deka. Herně jsme byli lepší, ale ani trochu jsme se nevyrovnali bojovnosti Počenic. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější a přineslo to branku. Ačkoliv jsme hosty nepustili do žádné větší šance, podařilo se jim po centru z levé strany a našem nedůrazu v pokutovém území srovnat Tesákem, který se doslova prorval k dorážce. Mohli jsme ještě zápas zvrátit na svojí stranu, ale hlavička Mrkvici skončila pouze na tyči. Hosté si odváží bod za bojovnost a my můžeme pouze zpytovat svědomí. Jediné, na co si můžeme stěžovat je velká marodka týmu, je to těžké nemít 6-7 hráčů k dispozici, včetně jedničky v bráně. Musíme se vzchopit do dalšího zápasu a ukázat, že jsme kvalitní tým.“

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Na hřiště Záhlinic jsme vhledem k postavení obou týmů v tabulce, zajížděli v roli jasného outsidera. Díky tomu, že jsme plnili, co jsme si řekli v kabině před zápasem, byla hra vyrovnaná a šance se střídaly na obou stranách. Brzy po přestávce se vedení ujali domácí, když skórovali z velmi diskutabilní pozice na hraně ofsajdu. Laxnost a snad i lehkovážnost Záhlinic v zakončení, nám daly šanci porvat se o cenný bod, který si nakonec odvážíme zásluhou Tesáka, který chvíli před koncem srovnal, po asistenci Hrnčíře. Za bojovnost, obětavost a disciplinovanost, jsme si získaný bod zasloužili. Výborný výkon předvedl David Večerka.“

Branky: 51. Kubík – 83. Tesák. Diváci: 125. Rozhodčí: Brtníček. Záhlinice: Novotný – Pospěch, Zapletal (46. Kutňák), Mrhálek, Kubík (88. Bureš), Dušek, Csomor, Paštěka, Dutkevič, P. Malát, Mrkvica. Počenice: Šesták – Juřena, Lejsal, Tesák, Jiříček (75. Hrnčíř), Jiřík (89. Hrušák), Otevřel, Večerka (79. Barnet), Zapletal, Jergl, Novák.