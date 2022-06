Kdo další se případně přidá či nikoliv, se rozhodne na základě rozhodnutí Admiry Hulín se do nového ročníku OP přihlásit, stejně jako, zda se podaří udržet v I. B třídě Slavkovu p. H. (aktuálně sestupová příčka – pozn. red.). Při nejčernějším scénáři by tak sestupovaly dohromady až tři celky!

MORKOVICE B – SPARTAK HULÍN 4:7 (3:3)

Boris Kroutilík, asistent trenéra Morkovic B: „Pro diváka to bylo atraktivní utkání. První poločas se hrál nahoru dolů. My jsme pořád dotahovali, ale nějaká kvalita tam byla. No co proběhlo ve druhé půlce, doteď nechápe nikdo. Hráli jsme a vytvářeli si šance, které zůstaly neproměněné. Soupeř nás nicméně trestal za každou chybu. Toto utkání potvrdilo postavení v tabulce i naše skóre. My dáme za sezónu třeba osmdesát gólů, ale sto dvacet dostaneme a tento zápas ukázal pravdu. Nezbývá nic jiného, než se nad tím zamyslet.“

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Hned začátek naznačil, že co se týče gólů, se nebudou diváci nudit. Hned ve 3. minutě krásným volejem otevřel skóre utkání Martin Hradil, ale už za pět minut bylo srovnáno. O dalších pět minut později však Karamon vrátil Hulínu vedení a když ve 36. minutě vsítil Zaoral třetí branku, zdálo se, že o osudu utkání je rozhodnuto. To však nevzali na vědomí domácí hráči. Přidali na důrazu a aktivitě a výsledkem byla po rohovém kopu vlastní branka Pospíšila. Když domácí v posledních vteřinách prvního poločasu vyrovnali, bylo zaděláno na drama. Do druhého poločasu jsme museli vystřídat tři zraněné hráče a díky kvalitní hře v útočné fázi jsme vstřelili další branky, když tu poslední v 95. minutě zaznamenal nováček v sestavě Vlach. Domácím nebyla nic platná územní převaha a dostali lekci z produktivity.“

Branky: 6. Oplt, 39. Maticz, 40. Frgál, 81. Zápařka – 13., 52. a 75. Karamon, 13. Hradil, 36. Zaoral, 68. Horák, 90+5. Vlach. ČK: 90. Polášek. Diváci: 99. Rozhodčí: Benedikt. Morkovice B: Koutňák – Goldman (57. Prachař), Vymazal, Petráš, Skácel, Oplt, Kulíšek (82. Vlček), Maticz, Frgál (66. Šipoš), Juřena (46. Zápařka), Kapounek. Spartak Hulín: Benkovič – Dunda, Jurášek (46. Vaculík), Bejtkovský, Horák, Zaoral, Pastrnek (34. Pospíšilík), Hradil (90. Vlach), Karamon (75. Navrátil), Sedláček, Miklík (46. Kubo).

Podívejte se! Zahnašovice slaví pátou výhru a postup v tabulce!

ŽALKOVICE – RYMICE 4:1 (2:1)

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Po těžkém pátečním finále poháru dostali v základní sestavě příležitost kluci, kteří většinou naskakují do zápasu z lavičky. I přesto byl zápas po celou dobu v naší režii. Soupeř se snažil dostat k naší brance nakopávanými míči za obranu, což se mu podařilo za celý zápas pouze jednou a vytěžil z toho vyrovnávací gól na 1:1. Poté už naše obrana fungovala spolehlivě a jistě jsme si došli pro přesvědčivé vítězství.“

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Snažili jsme se nepodcenit začátek utkání, ale opět se stalo, že jsme brzy inkasovali. Na tento gól jsme však dokázali odpovědět. Několik dalších šancí jsme však nedokázali využít, a proto jsme šli do šaten po první půli za stavu 1:21, protože domácí zvládli svoji šanci využít. Ve druhém poločase už byli domácí díky vedení ve větší pohodě a vstřelili další dvě branky. Bylo vidět, že i po těžkém pátečním utkání finále poháru OFS neztratili sílu.“

Branky: 7. VL, 34. Janečka, 71. Kalousek, 84. Topič – 9. Plhal. Diváci: 121. Rozhodčí: Tříska. Žalkovice: Krejčí – Netopil, Kuba (56. Němčík), Pospíšil, Kojetský, Janečka, Otáhal, Kalousek (77. Zapletalík), Strnad, Říkovský (56. Topič), Janečka. Rymice: Krejčí – Machovský, Čada, Janalík, Doležel, Odložilík, R. Matuška, Kováč, Fuksa, M. Matuška (60. A. Medek), Plhal (79. E. Medek).

SKAŠTICE B – POČENICE 0:1 (0:0)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Nedokázali jsme skórovat, proto jsme nezískali ani bod. Soupeř si vytvořil ve druhé půli nějaké šance, ale dlouho nemohl překonat našeho brankáře. My jsme si také vypracovali brankové příležitosti, ale balón do brány jsme nedostali. Počenice využily naši chybu v rozehrávce a jediným gólem utkání rozhodly.“

Šťastný Gröpl: Všem nám spadl kámen ze srdce. Výsledek z Ořechova jsme znali

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Do zápasu se nám znamenitě podařilo přenést týmový výkon z minulého týdne. Úvodní půle byla skoupá na branky, ale bohatá na šance, kdy jsme jak my, tak Skaštice, několikrát zahrozili z nadějných střeleckých pozic. Po přestávce, obzvláště v pasáži mezi padesátou až osmdesátou minutou, jsme byli v poli výrazně lepší a za vítězstvím si šli. Rozhodující a v našem dresu svou premiérovou branku, vstřelil v 77. minutě Josef Jiříček. V samotném závěru spálil stoprocentní šanci domácí Konečník. Tři body z horké půdy kvalitního soupeře, jsou skvělým oceněním naší práce.“

Branky: 77. Jiříček. Diváci: 103. Rozhodčí: Zakopal. Skaštice B: Trampota – Pitron, Hyánek, Bubla (42. Židlík), Oračko, Ježák (62. Růžička), Uličný, Zůvala, Škrabana (79. Motal), Rosecký, Konečník. Počenice: Šesták – Hrušák (82. Zbořil), Novák, Ordoš, Juřena, Bareš, Niedermertl (61. Janoch), Hrnčíř, Večerka, Tesař (38. Jiříček), Tesák (61. Jergl).

NĚMČICE – KVASICE B 1:6 (0:6)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Chtěli jsme odčinit prohru z Lutopecen a to se nám dokonale povedlo během prvního poločasu. Vyšly nám veškeré útočné akce a soupeře jsme zaskočili šesti brankami. Vše začal Berky pokutovým kopem v 9. minutě, poté opět Berky zakončil krásnou akci. Třetí branku přidal Samohýl, když z velké dálky překonal vyběhnuvšího brankaře. Poté se prosadil Pospíšil střelou k zadní tyči. Ve 28. minutě dokončil svůj hattrick Berky, když patičkou překonal domácího brankaře. Na poločasových 6:0 završil opět Berky. Ve druhé půli jsme hodně polevili a domácí nás začali přehrávat a nutno dodat, že měli spoustu příležitostí zápas zdramatizovat. Naštěstí nás také podržel brankař Svoboda a pustil pouze pokutový kop nařízený v 77. minutě. Z Němčic tedy vezeme důležité tři body.“

Branky: 77. Zlámal – 9., 20., 28. a 40. Berky, 22. Samohýl, 25. Pospíšil. Diváci: 66. Rozhodčí: Závojský. Němčice: Doležel (22. Vymětal) – Zavadil, Batoušek, Mádr, Kadlec, Zlámal, Kříž, Lejsek, Motal, Rom. Darebníček, Rad. Darebníček. Kvasice B: Svoboda – Hora (72. Fišer), T. Hamala, Potočný (64. Reiskup), Pospíšil (46. M. Hamala), Samohýl, Šupčík, Ambruz, Berky, Ševela, Musil (85. Foltýn).

ZÁHLINICE – LUTOPECNY 10:1 (7:1)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Povinné domácí vítězství jsme zvládli, v rámci domácího utkání se nám podařilo porazit poslední Lutopecny rozdílem třídy a vzhledem k prohře Němčic, si tak pojistit krásné druhé místo. Soupeře jsme od 1. minuty zatlačili na vlastní polovině, kde se odehrál celý zápas. Již po půl hodině bylo skóre 5:0, a na konci poločasu 7:1. Věděli jsme, že soupeř vypadá odevzdaně, ale po jeho zápase se Skašticema jsme nechtěli nic podcenit. Ve druhém poločase jsme si výsledek utkání pohlídali a přidali další tři branky. Je pravda, že jsme k zápasu ve druhém poločase přistupovali vlažně vzhledem k výsledku. Branek mohlo padnout daleko více. Utkání řídil zkušeně pan Caletka. Klukům děkuji za podaný výkon.“

Nic nebylo domluvené! Divizní derby rozhodl v závěru Konečník. Holešov pláče

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Bohužel jsme k utkání přijeli bez šesti hráčů, kteří nastoupili v minulém vítězném zápase, a to se samozřejmě projevilo na naší hře. Na mužstvo domácích, kteří navíc nastoupili v nejsilnějším složení, jsme jednoduše nestačili. Uprostřed hřiště výborně kombinovali a mají velmi rychlé krajní záložníky, kteří nám dělali velké problémy. Když k tomu připočteme i naše hrubé chyby v rozehrávce, tak se zrodil takový výsledek. Chtěl bych poděkovat třem klukům z dorostu, že nám pomohli.“

Branky: 3. a 50. Mrkvica, 17. a 42. Novotný, 23. a 27. D. Malát, 29. VL, 39. Paštěka, 57. P. Malát, 68. Kubík – 43. Palich. Diváci: 105. Rozhodčí: Caletka. Záhlinice: Kováč – Pospěch, Novotný, Navrátil (57. Rygál), Kubík, Mrkvica, Mrhálek, Paštěka, Dutkevič, P. Malát (75. Hlavinka), D. Malát (57. Kutňák).

BŘEST – STŘÍLKY 3:2 (1:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Pro oba soupeře to byl doslova zápas roku. Matematika v tabulce je neúprosná a bylo jasné, že vítěz tohoto vzájemného duelu se může výrazně přiblížit záchraně. Po dvou brankách Konečného a jedné Štaubera jsme vedli už 3:1. Nicméně Střílky s vědomím jak důležité utkání hrají, nic nezabalily. Po pohledné akci snížily na rozdíl jedné branky a nadále předváděly velmi bojovný a kvalitní výkon. Naši hráči byli přeci jen fotbalovější a dokázali se prokombinovat do rychlých protiútoků. Při jednom z nich se řítil sám na branku Bureš. Hostující gólman ho fauloval mimo pokutové území a po červené kartě musel předčasně do šaten. Tento okamžik zápas asi definitivně rozhodl. Jsme moc rádi, že jsme tento náročný zápas zvládli. Kluci zaslouží velkou pochvalu. Jedinou kaňkou je zranění naší brankářské jedničky Dalibora Valouška, který bohužel ze zápasu musel odstoupit.“

Branky: 14. a 55. Konečný, 60. Štauber – 53. a 67. Hubr. ČK: 87. Maša. Diváci: 52. Rozhodčí: Vymazal. Břest: Valoušek (67. Hanák) – Koudelníček, M. Šálek, Bureš, J. Šálek, Konečný, Štauber, Trlica (78. Hajdík), Karamon, Daňek, Látal. Střílky: Maša – Kryštof (46. Elzner), Hanák, Absolon (66. Blaž), Zakravač, Holub, Dvořák, Posolda, Klem (87. Handl), Hubr, Nezdařil.

LUBNÁ – HS KROMĚŘÍŽ B – nehráno

Domácí tým neměl k utkání dostatečný počet hráčů.