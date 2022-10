ZÁHLINICE – SKAŠTICE B 5:3 (3:0)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „V prvním poločase jsme byli takřka bezchybní a hrozili převážně z pravé strany Duškem, který si již v poločase připsal tři asistence. První dvě branky vstřelil hlavou kapitán Paštěka, třetí do poločasu přidal Dominik Malát. Do druhého dějství jsme nasadili trošku menší tempo, ale hrálo se převážně na polovině soupeře, kdy Skaštice hrozili hlavně z brejků. Podařila se nám vstřelit branka na 4:0 Patrikem Malátem, ale bohužel přišla černá pětiminutovka, kdy jsme dostali tři slepené branky z totožných chyb. Naštěstí jsme si výhru pohlídali a na konečných 5:3 se podařilo upravit skóre Duškovi. Rozhodčí Vymazal si počínal bezchybně.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Dnes nám domácí ukázali, jak jednoduchý dokáže fotbal být. Hlavně v útočné fázi. My pořád zbytečně volíme to nejsložitější řešení. Strašně to soupeřům ulehčujeme naší nedůsledností v bránění. Dát venku tři branky a nevyhrát, to je něco špatně. Druhý poločas v Záhlinicích nám naopak dokázal, že můžeme hrát vyrovnaně s kýmkoli v soutěži, jen udržet naši koncentraci a důslednost po celý zápas.“

Branky: 14. a 16. Paštěka, 19. D. Malát, 65. P. Malát, 82. Dušek – 72. Menšík, 76. Oračko, 77. Růžička. Diváci: 95. Rozhodčí: Vymazal. Záhlinice: Černocký – Mrkvica (90. Pospěch), Navrátil, Mrhálek, Kubík, Dušek, Jakvid, Paštěka, Dutkevič, P. Malát (71. Šustek), D. Malát (90. Motal). Skaštice B: Trampota – Novák, Menšík, Oračko, Ježák, Beneš, Rosecký (65. Růžička), Zůvala, Vymětal, Škrabana (35. Hyánek, 46. Icela), Sedlák).