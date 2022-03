Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „První mistrovské utkání jarní části se hrálo za příjemného jarního počasí na perfektně upraveném trávníku se soupeřem, kterému jsme měli oplácet porážku z podzimní části. Nastoupili jsme s několika změnami v sestavě a na sehranosti celku to bylo dost znát. Hosté z Počenic dirigovaní velezkušeným Ordošem působili od počátku sehranějším dojmem a téměř celou první půli měli území převahu, která však končila před pokutovým územím. Díky perfektní hře obrany se k ohrožení brankáře Stibora nedostali. Přesto šli do vedení po dobře zvládnutém brejku a hlavičce do prázdné branky. Do druhého poločasu jsme provedli změny v sestavě, a když v závěru hostům docházely síly v poslední desetimimutovce jsme díky právě střídajícím hráčům dokázali překlopit skóre na naší stranu. Výsledek je určitě pro dobře hrající Počenice krutý, ale naši kluci si ho za bojovnost až do posledního hvizdu rozhodčího zasloužili.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Úvodní duel jarní části soutěže, na hřišti silného Spartaku, se mi hodnotí obtížně. Od počátku jsme si počínali aktivně, měli územní převahu, fungovaly přesuny i organizace hry. Pohledná akce Juřeny, Ordoše a rybičkou zakončujícího Tesaře, znamenala v 36. minutě naše vedení. Obraz hry se příliš nezměnil ani ve druhé půli. Domácí jsme drželi v bezpečné vzdálenosti od naší brány a sami hrozili z rychlých protiútoků. Bohužel, klíčový druhý gól se nám přidat nepodařilo, a tak nás na kolena srazily dvě smolné situace a poměrně nešťastně inkasované góly, které padly po odrazech a nedůslednosti uvnitř malého pokutového území. Body zůstaly v Hulíně, ale klukům nelze nic vytknout, naopak bych rád vyzvedl příkladné nasazení, zarputilost a bojovnost.“

Branky: 77. a 87. Kubo, 89. Navrátil – 36. Tesař. Rozhodčí: René Vymazal. Diváci: 107. Spartak Hulín: Stibor – Dunda, Horák (46. Kubo), Barták, Bejtkovský, Tabara, Pumprla (75. Miklík), Zaoral (71. Pospíšilík), Hradil (57. Narvrátil), Karamon (46. Pastrnek), Sedláček. Počenice: Šesták – Novák, Ordoš, Juřena, Lejsal (82. Zbořil), Kunčar, Novotný, Hrnčíř (75. Hrušák), Barnet, Večerka, Tesař.

RYMICE – SKAŠTICE B 0:2 (0:1)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Po slabé zimní přípravě, kdy počty hráčů na trénincích nebyly přehnaně vysoké, jsme čekali obtížný start jarní části soutěže. To nám hosté hned v úvodu také potvrdili vstřelenou brankou. Poté jsme se ale stali rovnocenným soupeřem a drželi jsme se. V prvním poločase se ještě kopala na obou stranách penalta, ale brankáři potvrdili solidní formu v zápase. Ve druhém poločase jsme inkasovali opět v úvodu a po zbytek utkání hosté kontrolovali hru.“

FOTO: MISTROVSKÁ KOPANÁ

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Do zápasu jsme vstoupili dobře a brzy jsme se dostali do vedení. Poté se hrálo převážně ve středu pole. Měli jsme balón častěji na svých kopačkách, ale chyběla nám přesnější finální fáze. Soupeř hrozil převážně dlouhými míči, které směřovaly na jejich útočníky. Svou první šanci domácí hráči nevyužili a poté si vybojovali penaltu. Tu ovšem náš brankář Trampota zneškodnil. Stejnou výhodu dostalo o chvíli později i naše mužstvo, ale i domácí brankář předvedl výborný zákrok. Ve druhé půli jsme měli utkání pod kontrolou. Trochu více klidu nám dodala druhá branka, kterou obstaral přesnou hlavičkou Ježák. Vypracovali jsme si i další brankové příležitosti, ale nedokázali jsme překonat dobře chytajícího domácího brankáře. Doufám, že jsme si ty góly nechali na další utkání.“

Branky: 4. Uličný, 57. Ježák. Rozhodčí: Vlastimil Skyba. Diváci: 99. Rymice: Krejčí – Doležel, Matuška, Medek (63. Odložilík), Machovský, Petrskovský, Čada, Mlčák (71. Kaňa), Fuksa (71. Janalík), Plhal, Matuška. Skaštice B: Trampota – Pitron, Berčík, Menšík, Bubla, Oračko (75. Růžička), Ježák (71. Židlík), Uličný, Rosecký (58. Jak. Hyánek), Číhal (58. Jan Hyánek), Škrabana.

NĚMČICE – ŽALKOVICE 5:1 (3:1)

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Výkon našeho družstva zásadním způsobem ovlivnila absence pěti hráčů základní sestavy. Náš výkon by se dal přirovnat k jízdě autem se zataženou ruční brzdou. Kombinace ve středu pole vázla a snaha o rychlý přechod do útoku končil většinou v autu nebo na kopačkách soupeřů. S výjimkou několika minut uprostřed prvního poločasu byli domácí lepším týmem a zaslouženě zvítězili. Přesto bych chtěl poděkovat těm našim hráčům, kteří nehrají pravidelně za bojovnost a současně dodám, že bez tréninku to prostě nejde.“

Branky: 22., 24. a 65. Motal, 37. a 71. Mádr – 27. Pala. Rozhodčí: Kamil Zalabák. Diváci: 135. Němčice: Vajda – Rad. Darebníček (85. Holý), Rom. Darebníček, Zlámal, Kadlec, Vymětal (40. Kříž), Lejsek, Mádr, Motal, Batoušek, Sklenář. Žalkovice: Krejčí – Pala, Otáhal, Mrázek, Kojetský, Říkovský, Netopil, Němčík, Vojtěchovský, Pluhařík (67. Strnad), Škopík.

STŘÍLKY – ZÁHLINICE 3:2 (2:1)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „S vědomím dobře odehrané první poloviny sezóny a dobře odehraných generálek jsme do utkání nastupovali jako favorit. Bohužel to pro nás nebyla žádná výhoda. Lze očekávat horší kvalitu trávníku na většině hřišť, což se potvrdilo i ve Střílkách, takový terén absolutně nevyhovuje naší kombinační hře. Do utkání jsme vstoupili dobře, hned ve 4. minutě se prosadil Dominik Malát, ale po téhle brance jsme přestali zcela hrát. Domácí ještě v I. polovině po námi vyprodukovaných individuálních chybách dokázali otočit na 2:1. V druhé polovině zápasu jsme vyrovnali na 2:2 záložníkem Jakvidem, ale další obrovské šance zůstaly neproměněné. Střílky zachránila i konstrukce branky po hlavičce Novotného. Domácím se nedá upřít bojovnost a nasazení, což se jim vyplatilo po standardní situaci, kdy dokázali skórovat na konečných 3:2 v 86. minutě. Herně jsme byli lepší, ale to dnes na body nestačilo. Takové zápasy musíme zvládat.“

I. A třída sk. B: Těšnovice otočily duel s Bojkovicemi, Koryčany ztratily náskok

Branky: 13. a 16. Hubr, 86. Kryštof – 4. Malát, 54. Jakvid. Rozhodčí: Pavel Mucha. Diváci: 80. Střílky: Maša – Vybíral, Hanák, Jelínek, Blaž (72. Kryštof), Posolda, Nezdařil, Dvořák, Holub, Hubr, Klem. Záhlinice: Černocký, Šustek, Novotný, Navrátil, Pospěch (46. Mrhálek), Mrkvica (76. Horák), Paštěka, Jakvid, Kubík (56. Dutkevič), P. Malát, D. Malát (85. Mingisultanov).

Kroměříž B – Morkovice B 11:0 (3:0)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „K prvnímu jarnímu utkání k nám přijel velmi ambiciózní, motivovaný a kvalitní soupeř. Náš tým chtěl vstoupit i do jara vítězně, a to se povedlo. Již v prvním poločase jsme dominovali a vytvářeli si dobrým pohybem mnoho šancí ke vstřelení branky. Povedlo se proměnit pouze tři z nich. Nicméně v poločase jsme si řekli, že chceme být i nadále aktivní, na soupeře aktivně tlačit a získávat míče. Rychlými a přímočarými akcemi jsme se dostali do zakončení a nastříleli krásné branky. Mnoho z nich padlo až do odkryté branky po naší skvělé kombinaci. Vstup do jara se tedy vydařil a chceme i nadále v soutěži dominovat a být úspěšní.“

Boris Kroutilík, asistent trenéra Morkovic B: „Zatímco minulý týden jsme odehráli solidní zápas s Kroměříží, tak tento byl úplná katastrofa. Od první minuty jsme do zápasu vstoupili vlažně, chyběla bojovnost. Nebyli jsme o jeden krok zpět, ale o dva a soupeř to potrestal jedenácti brankami. Ani to nechci hodnotit, protože je to taková naše ostuda. Uděláme všechno proto, abychom to příští týden napravili. Do druhé části jsme vstoupili ještě hůř, než do té první. Prostě jako ovce na porážku.“

Branky: 5., 46., 76. a 84. Dočkal, 33. a 88. Heinz, 21. Vytiska, 55. Pecina, 56. Vyhlíd, 75. Holan (vlastní), 90. Budín. Rozhodčí: Daniel Sucharski. Diváci: 100. Kroměříž B: Petr – Vyhlíd, Švajda, Mlčoch (65. Zlámal), Čečatka (58. Cimra), Heinz, Dočkal, Vytiska, Pecina, Klimek, Budín. Morkovice B: Šebestík – Goldman, Juřena, Holan, Skácel, Prachař (60. Šustr), Tesař (46. Vlček), Kapounek, Petráš (75. Přikryl), Šipoš (82. Polakovič), Oplt.

KVASICE B - BŘEST 2:0 (0:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Začátek utkání jsme ovládli a vytvořili si dvě vyložené šance, bohužel nás opět zklamala koncovka. Soupeř si vytvořil také jednu vyloženou šanci, kterou taktéž nezužitkoval. Od 20. minuty se hrál celkem vyrovnaný zápas, bez větších šancí. Ve druhém poločase jsme po prvních 15 minutách vzali otěže zápasu do svých rukou a začali jsme si vytvářet tlak. Ten vyústil v průnik Jakuba Hory, kterého musel obránce hostů zastavit až za cenu červené karty. Poté jsme tlak ještě zvýšili, což nakonec přineslo ovoce. Vítězný gól trefil Jakub Ševela střelou z 25 metrů. O dvě minuty později, po krásné akci, zvýšil na 2:0 Lukáš Foltýn. Celkově se jednalo o spravedlivou výhru, když jsme si vytvořili mnohem více příležitostí než soupeř.“

I. B třída sk. C: Zborovice přehrály Tlumačov, Zdounky ztratily vedení 2:0

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Úvodní duel jarní části nám bohužel nevyšel. Začátek duelu byl z naší strany zbytečně nervózní až bázlivý a domácí mužstvo se díky tomu velmi rychle dostalo do tempa. Poté co jsme přežili několik nebezpečných šancí a přímočarých náběhů ofenzivních hráčů Kvasic, jsme se postupně začínali prosazovat a osmělovat také my. Vyrovnali jsme nejen hru, ale dokázali jsme hrozit také v útočné fázi. Obě obrany a výborní brankáři všechny situace ale dokázali vyřešit. Klíčové okamžiky zápasu se událi v poslední dvacetiminutovce. Naši hráči nedokázali proměnit hned dvě obrovské šance. Šálek nedokázal hlavou zblízka usměrnit do branky přesný centr z rohového kopu. Ještě větší příležitost neproměnil Štauber, který se po chybě domácích obránců řítil sám na branku. Hned vzápětí, ale vyprodukovali obrovskou chybu tentokrát naši obránci, kterou uhasil jen za cenu červené karty stoper Martin Šálek a musel předčasně do šaten. I přes obrovskou bojovnost a obětavost celého našeho týmu se nepodařilo udržet bezbrankovou remízu. V kombinaci jistější soupeř nakonec přeci jen přesilovku v 85 minutě proměnil a rozhodl zápas. Jsme zklamaní, bodový zisk byl velmi blízko.“

Branky: 88. Ševela, 90. Foltýn. ČK: 76. M. Šálek. Rozhodčí: René Vymazal. Diváci: 102. Kvasice B: Skácel – Hora, Hamala (90. Daňek), Kochaníček (78. Foltýn), Pospíšil (67. Reiskup), Samohýl, Šupčík, Ambruz, Potočný, Ševela, Musil. Břest: Valoušek – Hajdík, M. Šálek, Koudelníček, Bureš, J. Šálek, Štauber, Trlica (84. Máša), Karamon (90. Hrabal), Miklík, Látal (72. Daňek).

LUBNÁ – LUTOPECNY 7:1 (2:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Celé utkání jsme měli pod kontrolou. Mohli jsme zvítězit i větším rozdílem. Dnes nás podržel náš brankář David Bačinský, kterého jsme koupili v zimní přestávce. Celému mančaftu děkuji za zodpovědný přístup k zápasu.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Po vzájemném oťukávání v úvodu zápasu, se nám podařil protiútok a po faulu v pokutovém území jsme se ujali z penalty vedení. Ovšem za chvíli domácí během deseti minut otočili výsledek. Byli aktivnější, ale další šance neproměnili a poločasový výsledek 2:1 nám skýtal určité možnosti. Hned v úvodu druhého poločasu jsme zahodili vyloženou šanci na vyrovnání a poté domácí nám během sedmi minut dali čtyři slepené branky a bylo po zápase. Další možnost z pokutového kopu jsme zahodili a Lubná přidala ještě jednu branku a v pohodě si pohlídala vítězství.“

Holešov i s posilami zahájil jaro porážkou. Kouč Malík ve hře vidí progres

Branky: 17. a 28. M. Ančinec, 55. Železník, 60. T. Kašík, 61. O. Kašík, 62. Chýla, 80. Havlík – 15. Dostálík. Diváci: 156. Rozhodčí: Tříska. Lubná: Bačinský – Havlík, Železník, Chýla, Makový, O. Kašík, Rybenský (72. Scholz), M. Ančinec, Šiška (55. Havlík), D. Ančinec (59. Ševčík), T. Kašík. Lutopecny: Večerka – Šilhár, Novák, Bleša, Krist (77. Jurtík), Dostálík, Císař, Scripnic (81. Šamír), Palich, Chalany, Přecechtílek (62. Pospíšil).

1. Kroměříž B 14 13 1 0 92:9 40

2. Němčice 14 8 4 2 50:24 28

3. Záhlinice 14 8 3 3 37:22 27

4. Kvasice B 14 7 2 5 37:32 23

5. Spartak Hulín 14 6 3 5 43:39 21

6. Lubná 14 6 3 5 39:44 21

7. Skaštice B 14 6 2 6 44:41 20

8. Počenice 14 6 2 6 34:35 20

9. Morkovice B 14 5 1 8 44:60 16

10. Rymice 14 5 1 8 18:35 16

11. Břest 14 4 3 7 24:33 15

12. Žalkovice 14 5 0 9 29:42 15

13. Střílky 14 3 3 8 33:58 12

14. Lutopecny 14 2 0 12 13:63 6