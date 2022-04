Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Dnes jsme trestuhodně zaspali začátek utkání a v 17. minutě jsme prohrávali 0:3. Pak jsme se snažili dostat se do zápasu, ale soupeř byl velmi pozorný, výborně bránil a vyrážel do nebezpečných protiútoků. Ve 33. minutě byl hostujícím gólmanem sestřelen Motal ve vápně, hráč měl být vyloučen, ale obdržel pouze napomenutí žlutou, a následovala penalta, kterou Mádr proměnil. Hosté opět neváhali s odpovědí a po pěkné akci zvýšili na 4:1 a uzavřeli skóre prvního poločasu. Ve druhém si výsledek pohlídali a z penalty upravili na konečných 5:1.

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Za deštivého počasí jsme svedli souboj o druhou příčku se sokem z Němčic. Konečně jsme ukázali naše kvality v kombinační hře a suverénně jsme soupeře přehráli. Vše odstartoval Patrik Malát střelou k tyči. Druhou branku přidal Jakvid, po krásné střele na zadní tyč. Hned v zápětí na sebe nenechal čekat útočník Dominik Malát, který zvyšoval skóre na 3:0. Z ojedinělé šance se z penalty podařilo domácím vstřelit branku, ale na tu jsme dokázali obratem odpovědět. Střelou na zadní tyč skóroval Mrkvica. V prvním poločase jsme měli ještě další šance, které bohužel zůstaly neproměněné. Do šaten jsme odcházeli za vedení 4:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili opět aktivně, soupeře přehrávali a dominovali celý zápas. Na konečných 5:1 vsítil z penalty svůj jubilejní gól kapitán Paštěka. Klukům děkuji za přístup k zápasu a za skvělý týmový výkon.“

Branky: 33. Mádr – 7. P. Malát, 15. Jakvid, 17. D. Malát, 36. Mrkvica, 70. Paštěka. Diváci: 50. Rozhodčí: Vymazal. Němčice: Vajda – Vymětal, Darebníček, Lejsek, Kadlec, Zavadil, Kříž, Mádr, Motal, Batoušek, Sklenář. Záhlinice: Kováč – Mrhálek, Novotný, Navrátil. Kubík, Mrkvica, Jakvid (59. Kutňák), Paštěka, Dutkevič, P. Malát (75. Pospěch), D. Malát (67. Bureš).

BŘEST – LUTOPECNY 3:1 (2:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Kvalitu duelu hodně ovlivnilo počasí. Hrálo se za hustého deště na kluzkém, těžkém terénu a během bouřky s krupobitím muselo být utkání dokonce na deset minut přerušeno. I přes tuto skutečnost jsme měli zápas, až na dva úseky hry v jednotlivých poločasech, kdy jsme vypadli z tempa, pod kontrolou a zcela zaslouženě jsme vyhráli. Mrzí mě velké množství nedotažených akcí a neproměněných šancí. Utkání mohlo skončit i vyšším brankovým rozdílem. Na druhé straně jsme se znovu nedokázali vyvarovat zbytečných chyb v rozehrávce a nedůrazů v defenzívě. Proto si i Lutopecny vytvořili pár velmi slibných příležitostí, které naštěstí neproměnily a zápas nezdramatizovaly. Jsme moc rádi, že jsme tento pro nás důležitý zápas zvládli a nepřipustili žádné překvapení.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Opět, stejně jako už v předchozích zápasech, jsme v úvodních minutách nabídli špatnou rozehrávkou soupeři šanci a ten ji využil. Obě mužstva si vypracovala několik gólových šancí. My jsme nastřelili i tyč, ale skóre se měnilo až ve 45. minutě, kdy domácí brankou z trestného kopu nám odskočili o dva góly. Během druhého poločasu jsme se střídáním snažili se zápasem ještě něco udělat, ale soupeř výborně bránil a při naší současné formě to nebyl až tak neřešitelný problém. Naopak v 75. Minutě po skrumáži před naší brankou přidal třetí branku. I když se potom přelévala hra z jedné strany na druhou, šance se střídaly, ale branky nepadaly. Až v poslední minutě zápasu jsme po faulu kopali pokutový kop a i když brankář střelu vyrazil, tak na dorážku našeho útočníka Palicha už nestačil. Po dlouhé době jsme vstřelili branku, ale to na body nestačilo.“

Branky: 15. Látal, 44. Daněk, 75. J. Šálek – 89. Palich. Diváci: 80. Rozhodčí: Mucha. Břest: Kouřil – Hajdík (77. Juračka), M. Šálek, Koudelníček, Konečný, J. Šálek, Hrabal (57. Bureš), Trlica, Látal (77. Máša), Daňek, Miklík. Lutopecny: Večerka – Knapík (64. Krist), Šilhár, Novák, Bleša, Uhrinovský, Dostálík (62. Válek), Daňek (77. Pospíšil), Císař, Chalany (77. Chalupa), Přecechtílek (62. Palich).

RYMICE – STŘÍLKY 3:1 (2:0)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Po dvou nepříjemných víkendech, kdy nás decimovala zranění, jsme konečně mohli poslat na hrací plochu téměř plnou sestavu. Přijel soupeř s velice dobrou jarní formu, a tak nás čekalo těžkých 90 minut. První poločas se nám podařil a za stavu 2:0 jsme mohli pochválit především za druhou branku Romana Machovského a Davida Mlčáka, kteří se na ní podíleli. Utkání doprovázela hrozba průtrže mračen, která se naštěstí nevyplnila a déšť pokropil hřiště jen lehce. Ve druhé půli jsme dokázali upevnit náskok a od té doby jsme se hlavně bránili útokům hostů. Brankář Krejčí kapituloval pouze jednou těsně před koncem a my si můžeme vydechnout s prvními jarními třemi body.“

Branky: 5. Petrskovský, 19. Machovský, 58. Plhal – 89. Kryštof. Diváci: 90. Rozhodčí: Sucharski. Rymice: Krejčí – Machovský (80. Smýkal), Čada, Janalík (59. Kaňa), Doležel, Petrskovský, Matuška, Mlčák, Fuksa, Plhal (90. E. Medek). A. Medek. Střílky: Maša – Dvořák, Hanák, Absolon (88. Vrána), Zakravač, Blaž (46. Kryštof), Posolda, Nezdařil, Klem (70. Jelínek). Hubr, Holub (85. Hlaváč).

KVASICE B – POČENICE 7:1 (4:1)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Začátek nám vyšel skvěle, když jsme již v 15. minutě vedli 2:0, díky dvěma zásahům Berkyho. Hattrick zkompletoval ve 38. minutě. Poté jsme mírně polevili a hosté se dostávali více do zakončení. Podržel nás brankář Skácel. Nedosáhl pouze na dorážku po rohovém kopu a hosté tak snížili. Ovšem o pár minut později jsme znovu využili jeden za našich rychlých protiútoků a Šupčík stanovil skóre na 4:1. Do druhé půle jsme šli s myšlenkou přidat pátou branku a pak kontrolovat hru. To se nám povedlo v 57. minutě, kdy se trefil opět Berky. Následně jsme ještě využili rohový kop a v 76. minutě se krásnou střelou trefil Samohýl. Zápas nám velmi vyšel a soupeři jsme příliš nedovolili nás ohrozit.“

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Stejně jako v minulém týdnu jsme inkasovali z pokutového kopu hned v úvodu utkání. Ve 13. minutě jsme zahrávali rohový kop a z rychlého protiútoků jsme dostali druhý gól. Další obdržené branky byly podobné, ztráta ve středu hřiště a využitý brejk soupeře. Jediným naším světlým okamžikem bylo snížení Jerglem chvíli před poločasem, celkově lepší a pohybově zdatnější domácí si však v klidu dokráčeli pro pohodové vítězství.“

I. A třída sk. B: Těšnovice zdolaly poslední Zlechov, Koryčany remizovaly

Branky: 5., 13., 38., 57. a 73. Berky, 43. Šupčík, 76. Samohýl – 41. Jergl. Diváci: 73. Rozhodčí: Benedikt. Kvasice B: Skácel – Hora (76. Machala), Samohýl, Šupčík, Foltýn (64. Halamíček), Reiskup, Ambruz, Potočný, Berky (83. Fišer), Ševela, Musil. Počenice: Šesták – Zbořil, Novák, Ordoš, Lejsal, Kunčar, Jergl, Hrnčíř (57. Hrušák), Barnet, Štolfa, Večerka.

KROMĚŘÍŽ B – SPARTAK HULÍN 3:1 (1:1)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „V derby jsme narazili na velmi dobře připravený a bránící tým. Hulín v aktivním hlubokém bloku čekal na možné brejky. Pro nás bylo velmi náročné se do bloku dostat. Snažili jsme postupným útokem a dobrou kombinací rozbít bránící tým hostů. Dostali jsme se do vedení po rohovém kopu. Bohužel do poločasu jsme inkasovali po ojedinělé akci hostů. Do druhého poločasu jsme vstoupili s jasným cílem utkání zvládnout. I nadále jsme hledali volné prostory k zakončení. Povedlo se nám vstřelit dvě branky, vytvořit si další šance a utkání rozhodnout. Musím pochválit Hulín za dobrý výkon. Stejně tak naši hráči, zvládli utkání skvěle. Především musím pochválit mladé dorostence, kteří měli za sebou již jedno utkání. Jsem rád, že plníme dlouhodobý cíl a jdeme si za postupem do vyšší soutěže.“

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Po spatně rozebraných hráčích soupeře jsme sice po rohovém kopu dostali úvodní branku, ale na tu jsme dokázali brzy odpovědět. Důrazný a rychlý Pospíšilík unikl svému strážci po levé straně, prudkým přízemním centrem našel nabíhajícího Zaorala a ten nekompromisní bombou pod břevno srovnal stav. A mohlo být i lépe. Nejprve si domácí obránce srazil střelu našeho hráče těsně mimo tyč a z následného rohového kopu míč z hlavy Sedláčka také hlavou z brankové čáry odvrátil obránce Kroměříže. Ve stejném duchu se nesl i druhý poločas, ve kterém jsme opět po rohu smolně inkasovali, když pomalý oblouček skončil těsně vedle tyče v naší brance. Příležitost vyrovnat měl Ondra Zaoral, jehož unik hasil obránce na čáře pokutového území faulem, který jsme však nepotrestali. Další příležitost k vyrovnání měl Navrátil, ale jeho dobrá šance skončila jen na boční síti. Ve snaze o vyrovnání jsme trochu otevřeli hru, za což jsme po chybě a nedůrazu zaplatili třetí brankou. V tomto utkání jsme zahráli velmi dobře především v obranné fázi o čemž svědčí skutečnost, že jedinou šanci ze hry si domácí vypracovali jen u třetího gólu, zbylé dva totiž padly po standardních situacích.“

Branky: 10. vlastní, 60. Dočkal, 78. Budín – 19. Zaoral. Diváci: 40. Rozhodčí: Závojský. Kroměříž B: Benedikt – Pochylý, Švajda, Pospíšil (46. Hlushchenko), Dočkal, Novosad (46. Čečatka), Kutňák, Dobrý (66. Klečka), Budín, Pecina (80. Zlámal), Novotný. Spartak Hulín: Stibor – Dunda, Horák (66. Kubo), Jurášek, Bejtkovský, Pumprla, Zaoral (62. Karamon), Pospíšilík, Hradil (46. Navrátil), Sedláček, Vaculík (70. Miklík).

LUBNÁ – SKAŠTICE B 0:0

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Dnešní remíza je pro nás ztrátou dvou bodů. Po druhé za sebou jsme doma nedokázali skórovat. Příležitostí jsme k tomu měli opravdu hodně. Zejména ve druhém poločase jsme soupeře zavřeli na jeho polovině a dobývali jsme jeho branku. Bohužel se nám ani po jedné se slibných příležitostí skórovat nepodařilo. Bylo to o první brance, kterou bychom snad nevstřelili, i kdyby se hrálo ještě hodinu.“

Vojtěch Menšík, trenér Skaštic B: „Na podmáčeném hřišti se hrál oboustranně bojovný fotbal. Domácí byli nebezpeční ze standardních situací a my jsme hrozili z rychlých protiútoků. Utkání skončilo spravedlivou remízou.“

Diváci: 100. Rozhodčí: Caletka. Lubná: Blažek – Havlík, Železník, Chýla, Makový, Ančinec, Havlík, Ševčík, Rybenský, Šiška (67. Bačinský), Běták (84. Bořuta). Skaštice B: Trampota – Pitron, Bubla, Oračko, Ježák, Škrabana, Zúvala, Icela, Židlík, Novák, Uličný.

ŽALKOVICE – MORKOVICE B nedohráno

V 8. minutě za stavu 1:0 pro domácí Žalkovice, rozhodčí Tříska přerušil utkání pro silný déšť, krupobití a silnou bouřku, kdy hrozilo možné zranění hráčů. Čekání na lepší počasí ani po 20 minutách změnu nepřineslo. Hřiště bylo hustě pokryto kroupami a velkými kalužemi asi na 80 procentech hrací plochy. Terén byl podle názoru rozhodčího i vedoucích obou mužstev nezpůsobilý pro pokračování ve hře. STK určilo termín opakovaného utkání na pátek 13. 5. (17.30).

Ukrajinec Semenyna měl nakročeno do tamní Premier League. Zakotvil v Holešově

1. Kroměříž B 18 17 1 0 114:14 52

2. Záhlinice 18 11 3 4 50:32 36

3. Němčice 18 10 4 4 61:35 34

4. Kvasice B 18 10 2 6 57:38 32

5. Lubná 18 8 5 5 49:46 29

6. Spartak Hulín 18 8 3 7 51:45 27

7. Počenice 18 8 2 8 48:50 26

8. Skaštice B 18 7 3 8 48:56 24

9. Žalkovice 17 7 0 10 33:50 21

10. Břest 18 5 4 9 30:40 19

11. Rymice 18 6 1 11 21:48 19

12. Střílky 18 5 3 10 42:67 18

13. Morkovice B 17 5 1 11 48:72 16

14. Lutopecny 18 2 0 16 14:73 6