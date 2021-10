Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Utkání jsme měli od počátku pod kontrolou, a i když jsme zdaleka nepodali optimální výkon, dosáhli jsme přesvědčivého vítězství, o které se zasloužili střelci Martin Hradil a Ondřej Zaoral, kteří oba zaznamenali hattrick. Jsme rádi, že jsme při zranění některých hráčů znovu mohli dát příležitost čtyřem dorostencům, pro které jsou tyto zápasy nedocenitelnou školou. Kladem slušně vedeného utkání je také skutečnosti, že rozhodčí nemusel udělit žádnou žlutou kartu.“

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Ač jsme do zápasu nastoupili ve velmi improvizované sestavě, výsledek je pro nás krutý a zdaleka neodpovídá obrazu hry. Zápas byl po větší část vyrovnaný, bohužel my jsme naše šance nevyužili a chybami v defenzivě jsme nabídli soupeři příležitosti ke skórování a jeden z gólů jsme si dali sami.“

Branky: 23., 71. a 88. Zaoral, 31., 43. a 58. Hradil – 27. Říkovský. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 60. Sp. Hulín: Benkovič – Dunda, Blažek (63. Neuwirt), Michálek, Bejtkovský, Juřena (56. Donát), Pumprla (88.Ondrejc), Zaoral, Pospíšilík, Hradil, Sumec. Žalkovice: Rotrekl – Otáhal, Janečka, Netopil, Říkovský, Kojetský, Otáhalík, Krejčí, Navrátil (90. Zapletal), Pluhařík (71. Kavan), Netopil.

KROMĚŘÍŽ B – KVASICE B 2:0 (1:0)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Dnešní utkání nám herně moc nevyšlo. Hosté nikam nespěchali, kouskovali hru a po našich ztrátách hrozili rychlými brejky. Několikrát nás musel podržet brankář Benedikt. V prvním poločase se krásně trefil Vyhlíd a šli jsme s vedením do šaten. Ve druhé půli jsme nevyužili pokutový kop. I nadále jsme se tlačili do koncovky a přidali jsme deset minut před koncem druhý gól.“

Matěj Reiskup, hráč Kcvasic B: „Nový trenér Jakub Opravil nás na tento zápas dobře připravil a sestavu zvolil hodně defenzivní. Okolo 25. minuty měl obrovskou příležitost Karel Majkrič, který obelstil domácího brankaře, bohužel poté ale míč nenasměroval do prázdné brány. Ve 30. minutě musel pro zranění střídat Nevařil a v bráně jej nahradil Skácel. Celkově jsme podali sympatický výkon a silné Kroměříži jsme hodně znepříjemnili další vítězství.“

Branky: 40. Vyhlíd, 79. Budín. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 201. Kroměříž B: Benedikt – Vyhlíd (81. Dobrý), Švajda, Joura, Heinz (76. Malošík), Plecitý (56. Palíšek), Dočkal (81. Cimra), Mlčoch, Pecina (76. Navrátil), Klimek, Budín. Kvasice B: Nevařil (30. Skácel) – Kochaníček, Hamala, Vojtášek, Pospíšil, Samohýl, Šupčík, Ambruz, Majkrič (81. Machala), Ševela, Daněk.

RYMICE – NĚMČICE 3:1 (2:0)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Před začátkem zápasu jsme si opravdu nepředstavovali, že získáme všechny body. S průběhem první poloviny jsme ale díky naší hře nabyli sebevědomí a po první brance jsme si troufali na svého soupeře zase o něco víc. Nakonec nám bylo přáno a podařilo se nám proměnit i další šance.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Domácí celý zápas odehráli zodpovědně, dobře bránili a chodili do brejků, nebo hrozili ze standardních situací. My jsme dnes odehráli špatný zápas a proto tři body zůstávají v Rymicích.“

Branky: 18. a 63. Plhal, 45. Machovský – 74. Zlámal. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 140. Rymice: Krejčí – Bačík, Medek (77. Petrskovský), Doležel, Machovský, Plhal (85. Kozubík), Čada, M. Matuška (85. Šimčík), Fuksa, R. Matuška, Mlčák. Němčice: Láník – Rad. Darebníček, Vymětal (46. Kříž), Batoušek, Zlámal, Rom. Darebníček, Holý, Kadlec, Servus (70. Pospíšilík), Cejpek, Motal.

STŘÍLKY – LUBNÁ 3:5 (1:3)

Přestřelka se fanouškům musela líbit. Na první trefu Chýly ještě domácí dokázali odpovědět, ale ve zbytku času již měli gólově navrch fotbalisté Lubné. To svůj zisk všech bodů a výhru zvýraznili v samém závěru.

Branky: 22. Elzner, 71. Hubr, 88. Holub – 11. Chýla, 24. Scholz, 43. Sládeček, 81. I. Havlík, 87. Horák. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 100. Střílky: Maša – Hanák, Vašák, Posolda, Nezdařil, Elzner, Hubr, Holub, Blaž, Klem (76. Handl), Vrána. Lubná: Marčík – R. Havlík, Rybenský, Sládeček (64. Kocián), Scholz, Železník, O. Kašík (76. I. Havlík), Makový, Horák, T. Kašík (76. Ševčík), Chýla.

POČENICE – BŘEST 4:1 (3:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „S výsledkem i předváděnou hrou, můžeme být tentokrát spokojeni. Ve 21. minutě otevřel skóre kanonýr Ordoš, který po přihrávce Juřeny zakončoval do odkryté brány. Druhý zářez zapsal dobře umístěnou ranou Večerka. Těsně před pauzou pak mazáckou kličkovanou zakončil Tesař. Po přestávce Břest rychle snížil, ale myšlenky na drama rozptýlil rychlou odpovědí Juřena, po ideální asistenci Kvapila. Hrálo se před parádní kulisou.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „I přes vysokou porážku jsme se ale paradoxně dokázali v určitých herních činnostech oproti minulým duelům zlepšit. Chybělo daleko lepší řešení finální fáze. Znovu jsme se ale nedokázali vyvarovat doslova fatálních chyb při rozehrávce, zcela zbytečných ztrát a nedůrazů před vlastním pokutovým územím, což zkušený soupeř nekompromisně ztrestal a zápas velmi brzy rozhodl.“

Branky: 21. Ordoš, 25. Večerka, 43. Tesař, 52. Juřena – 46. Hajdík. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 120. Počenice: Šesták – Novák, Ordoš, Hrušák (80. Novák), Kunčar, Novotný, Kvapil, Niedermertl, Večerka (60. Barnet), Tesař (80. Tesák), Juřena. Břest: Valoušek – Hajdík, M. Šálek, Juračka (46. Jos. Látal), Hyánek (69. Máša), Konečný, Jan Látal (85. Hrabal), Bureš (85. Kouřil), J. Šálek, Šaubert (75. Karamon), Trlica.

ZÁHLINICE – MORKOVICE B 3:7 (1:1)

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: „Sice jsme se dostali do vedení zásluhou domácího, ale hostům se podařilo vsítit branku do šatny střelou z přímého kopu. Bohužel jsme si nechali z kraje druhého poločasu dát rychlou branku, na kterou jsme hned dokázali opět odpovědět. Záhy ale přišla černá čtvrthodinka, během které jsme v absolutním rozpoložení obdrželi tři branky. Jediné pozitivem byl hattrick Dominika Maláta.“

David Vlček, předseda Morkovic: „Úvod utkání byl vyrovnaný, bohužel po naší individuální chybě se domácí dostali do vedení. Naštěstí se nám do poločasu podařilo vyrovnat nádhernou brankou, kdy se z trestného kopu trefil Zápařka. Do druhého poločasu jsme vstupovali střídáním hráče, kdy odstoupil zraněný Rosický a místo něj nastoupil Maticz. Toto se ukázalo, jako klíčový moment zápasu, neboť Maticz potvrdil svoji skvělou formu. Během dvaceti minut nasázel soupeři tři branky.

Branky: 26., 50. a 66. Malát – 49., 61. a 65. Maticz, 58. a 87. Smažinka, 38. Zápařka, 73. Oplt. Rozhodčí: Křepelka. Diváci: 100. Záhlinice: Kováč – Bureš, Rygál, Paštěka, Dvořák, D. Malát, Jakvid, P. Malát, Kubík, Matesko (77. Motal), Mrkvica. Morkovice B: Koutňák – Goldman, Skácel, Šincl (85. Přikryl), Kulíšek, Oplt, Smažinka, Petráš, Zápařka (80. Šipoš), Šustr, Rosický (46. Maticz).

LUTOPECNY – SKAŠTICE B 1:5 (0:3)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Se třemi dorostenci v základní sestavě a dalšími třemi na lavičce, kteří zasáhli do zápasu, jsme proti zkušenému soupeři neměli šanci. Navíc, když už v 1. minutě jsme inkasovali a další dvě branky hosté dali do přestávky. Když na začátku druhého poločasu jsme po pěkné akci Daňka, který uvolnil na velkém vápně Palicha a ten snížil, zdálo se, že bychom mohli se zápasem ještě něco udělat. Byli to však hosté, kteří přidali další dvě branky.“

Vojtěch Menšík, trenér Skaštic B: „Opět se nám povedl vstup do utkání a hned v první minutě se po rohu trefil hlavou Vymětal. Další gól přidal po samostatném úniku Oračko. Třetí branku přidal po dorážce Ježák. I druhý poločas se hrál podobně, a i když domácí, ve značně improvizované sestavě, snížili na 1:3, vypracovali jsme si několik dalších brankových příležitostí. Po gólech se radovali pouze Oračko a v závěru po hlavičce Sova.“

Branky: 50. Palich – 13. a 53. Oračko, 1. Vymětal, 30. Ježák, 88. Sova. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 75. Lutopecny: Večerka – Knapík, Šilhár (59. Jurtík), Podolský (65. Pospíšil), Knapík (83. Polešák), Hanzlík, Chalupa, Daňek (83. Kadlečík), Válek (65. Oračko), Palich, Chalany. Skaštice B: Trampota – Sova, Oračko, Ježák (77. Hyánek), Uličný, Rosecký, Pitron, Škrabana, Hyánek (65. Růžička), Novák, Vymětal.

Dohrávka 8. kola

RYMICE – KROMĚŘÍŽ B 0:6 (0:1)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Do zápasu jsme nastupovali s jasnou taktikou odehrát důstojnou roli v partu se stále bezkonkurenčním lídrem soutěže. A v první půli se nám to taky dařilo díky dobře organizované obraně. Do šaten jsme díky tomu odešli za stavu 0:1. Ve druhé půli už ale naše síly nedokázaly odolávat kolotoči mladých kroměřížských chlapců a inkasovali jsme hned pětkrát.“

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Rymice nás požádaly o přeložení utkání na sváteční den. Rádi jsme jim vyhověli a přijeli do krásného areálu. Skvěle připravené hřiště, pěkná návštěva a hezké počasí nabízelo dobré podmínky ke kvalitnímu utkání. Dnes musíme pochválit hlavně práci hráčů Rymic na vlastní polovině. Velmi dobře bránili a ve velkém počtu zahustili prostor před vlastní šestnáctkou. My se snažili neustále pohybem a překvapivými řešeními situací dostat do obrany domácích.“

Branky: 37. Plecitý, 47. Mlčoch, 53. Dočkal, 67. (pen.) Klimek, 72. Joura, 80. Navrátil. Rozhodčí: Caletka – Závojský, Zalabák. Diváci: 200. Rymice: Krejčí – Bačík, A. Medek, Doležel, Machovský, Kováč (58. Matuška), Odložilík (58. Zapletal), Petrskovský, Fuksa (76. Janalík), Plhal (76. E. Medek), Mlčák (76. Kaňa). Kroměříž B: Benedikt – Švajda, Joura (73. Měrka), Mlčoch, Heinz, Plecitý (64. Klimek), Dočkal (77. Navrátil), Palíšek (73. Malošík), Pecina, Budín, Petr.