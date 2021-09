Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Vstup do derby se nám moc nevydařil. Hosté prvních deset minut byli lepším týmem, ale svoje šance zahodili, anebo nás podržel svými zákroky brankář. My jsme soupeře překvapili ve 13 minutě kdy po rohovém kopu Kadlec vstřelil první branku. Od této chvíle byla hra vyrovnaná a pro oko diváka se hrála pěkná útočná hra, bohužel bez branek. Ve druhém poločase jsme po standardní situaci Spáčilem přidali druhou branku. Hru změnila 71. minuta kdy byl přísně vyloučen Motal a v deseti jsme se zaměřili na bránění a čekali na brejky. Jeden takový vyšel v 84. minutě, kdy Kříž nacentroval míč z pravé strany na Mádra a ten hlavou zvýšil na 3:0. Hosté pak v 87. minutě po centru a zakončení upravili na konečných 3:1. Na těžkém terénu obě mužstva předvedla velmi slušný výkon.“

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Prvních třicet minut utkání nám vyšlo. I přes hloupý inkasovaný gól jsme byli aktivní a dobrým pohybem jsme domácí přehrávali. Ovšem ze tří šancí jsme gól nevstřelili a domácí postupem času hru vyrovnali. Němčice spoléhaly na jednoduchou hru podpořenou patřičným důrazem a začaly být nebezpečnějším mužstvem. Nám v utkání chyběl důraz před oběma bránami. Druhou branku jsme domácím nabídli špatným odkopem a potom už to bylo složité. Němčice mají zkušené mužstvo a své vedení si pohlídaly.“

Branky: 13. Kadlec, 58. Spáčil, 84. Mádr – 87. E. Oračko. ČK: 71. Motal (Němčice). Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 100. Němčice: Doležel – Mádr, Radim Darebníček, Roman Darebníček, Kříž (85. Servus), Lejsek, Spáčil, Sklenář, Kadlec, Batoušek, Motal (68. Vymětal). Skaštice B: L. Vymětal – R. Vymětal, Pitron, Sova, Sedlák, Bubla, E. Oračko, Ježák (74. Růžička), Uličný (74. D. Oračko), Rosecký (65. Hyánek), Škrabana (49. Novák).

ŽALKOVICE – BŘEST 3:0 (2:0)

Ján Horký, vedoucí mužstva Žalkovic: „Očekávané regionální derby přineslo dobré výkony obou týmů. Naše mužstvo mělo po celý zápas více ze hry a zaslouženě zvítězilo. Naši se prosadili větším důrazem před brankou soupeře a obětavou hrou v obraně. Utkání mělo velmi slušnou diváckou kulisu, která rovněž přispěla k dobré atmosféře.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Měl to být šlágr kola. Klasické derby dvou velkých rivalů, na které se vždy těší spousta fanoušků. Místo bitvy to ale bohužel tentokrát byla jasná výhra soupeře. Ovšem spíše než kvalita hry Žalkovic rozhodla utkání naše nekvalita. Z naší strany to byl opravdu velmi špatný výkon. Chyby v obraně a v rozehrávce. O kombinaci a souhře se nedá vlastně ani mluvit. Hloupé inkasované branky a směrem dopředu jsme vlastně nepředvedli vůbec nic. Dlouho jsme takto špatně nehráli. Na tento zápas musíme velmi rychle zapomenout a příště se musíme ve všem zlepšit.“

Branky: 15. a 50. Pala, 30. Kojetský. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 105. Žalkovice: Krejčí – H. Netopil, Němčík (78. Droběna), Kojetský, Mrázek, T. Netopil, Říkovský, Strnad (75. Otáhal), Pala, M. Janečka, T. Janečka. Břest: Valoušek – Hajdík (85. Juračka), Šálek, Konečný, Látal, Bureš (85. Hyánek), Janovský (60. Trlica), Štauber (85. Máša), Karamon (85. Kouřil), Daněk, Miklík.

LUBNÁ – MORKOVICE B 5:2 (3:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Dnes bereme zaslouženě tři body. Podali jsme dobrý, zodpovědný a organizovaný výkon. Chtěl bych všechny hráče pochválit. Letos se zatím divák na našich zápasech určitě nenudí, v každém z nich padly minimálně čtyři branky.“

David Vlček, hrající předseda Morkovic: „Dnešní zápas se mi opět nebude hodnotit vůbec lehce, neboť jsme opět prohráli a zase dostali pět branek. Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně. Hned z první vážnější akce domácích jsme inkasovali. Vůbec jsme nebyli schopni se dostat do hry. Chyběl nám důraz, kvalita v přihrávce, pohyb. Navíc jsme opět kupili velké chyby, po kterých jsme inkasovali další dvě branky a domácí se dostali do pohodlného náskoku. Od této doby jsme začali hrát. Vytvořili jsme si několik slibných šancí, ale bez gólového efektu. Branku jsme dali až z brejku, kdy se trefil Libor Maticz. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi aktivně a soupeře více než deset minut nepustili téměř za polovinu hřiště. Zase jsme si vytvořili několik zajímavých příležitostí, ale bohužel koncovka nás trápí a nejsme schopni naše příležitosti využít. Ujala se až hlavička Jirky Petráše a snížili jsme na 2:3. Vypadalo to, že se nám podaří i vyrovnat a zápas více než zdramatizovat. Pak ale přišel odpískaný faul, který viděl asi jen rozhodčí, a z toho jsme inkasovali čtvrtou branku a zde se asi zlomil celý zápas. Domácí využili další naši chybu a potrestali ji brankou. Výsledek vůbec neodpovídá dění na hřišti, ale na to se fotbal bohužel nehraje. Domácí hráli jednoduchý fotbal s nakopávanými míči na útočníky a my se snažili kombinovat, ale bohužel to ovoce nepřineslo. Věřím, že v příštím zápase už se nám bude více dařit střelecky a hlavně nebudeme dělat hloupé chyby, kterými soupeře dostáváme na koně.“

Branky: 4., 30. a 69. Kašík, 33. I. Havlík, 64. Bačinský – 40. Maticz, 51. J. Petráš. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 90. Lubná: Marák – I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kašík, Chýla (16. Bačinský), Železník, Scholz, Makový, Kocián, Běták. Morkovice B: Koutňák – Prachař, Goldman, Vymazal, J. Petráš, O. Petráš, Vlček, Maticz, Tesař (68. Cetkovský), Šipoš, Rosický (46. Šincl).

KVASICE B – ZÁHLINICE 1:1 (1:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Domácí zápas proti Záhlinicím byl velmi těžký, ostatně tak jak jsme očekávali. Úvod se nám ale vyvedl, když hned v 5. minutě vysunul Musil mladého Samohýla a ten se tváří v tvář brankařovi nemýlil. I poté jsme měli další příležitosti, ale jak už je bohužel naším zvykem, zůstaly neproměněny. Hosté se dostávali k rychlým brejkům, ale taktéž nebyli přesní. Ve druhé půli jsme se opět nechali více zatlačit a hráči Záhlinic se dostávali stále blíže k naší bráně. Vše vyústilo ve vyrovnávací branku v 73. minutě. Poté byla hra již více méně vyrovnaná bez vážnějších příležitostí. Po celkovém průběhu utkání byla remíza asi spravedlivá.“

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: "Do utkání jsme nenaskočili zrovna nejlépe, v úvodu jsme inkasovali po akci soupeře. Bohužel se nám v 1. poločase nepodařilo skórovat a do šaten jsme šli za stavu 1:0 pro domácí. Druhý poločaas jsme začali lépe, předváděli jsme aktivnější hru a nepouštěli Kvasice do šancí. V 73. minutě se nám zásluhou kapitána Paštěky podařilo vyrovnat. Je potřeba pochválit tým za skvělý výkon. Remíza je spravedlivá."

Branky: 5. Samohýl – 73. Paštěka. ČK: 90. Šustek (Záhlinice). Rozhodčí: Skyba. Diváci: 100. Kvasice B: Svoboda – Kochaníček, Berky (75. Machala), Hrabal, Hora (75. Foltýn), Samohýl, Ambruz, Pánek (57. Reiskup), Šupčík, Musil, Halamíček (57. Pospíšil). Záhlinice: Kováč – Dvořák, Matesko, Rygál, Pospěch, Šustek, Paštěka, Jakvid (78. Lochman), Kubík, Malát, Mrkvica.

STŘÍLKY – LUTOPECNY 3:1 (1:1)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Na nerovném hřišti se hrál fotbal odpovídající postavení mužstev v tabulce. Domácí se ujali vedení po naší chybě, kdy jsme špatně zahráli ofsajd systém. Za chvíli jsme pak vyrovnali a vytvořili si i šance jít do vedení, ale nepodařilo se nám to. Škoda, na vyložené šance jsme v první půli vyhráli, ale fotbal se hraje na branky. Druhý poločas byl po fotbalové stránce horší než první. Opět, tak jako v posledních zápasech, jsme před šestnáctkou soupeře ztratili míč a domácí z rychlých protiútoků do otevřené obrany nás krátce po začátku dvakrát vytrestali. Ne že bychom neměli šance ke vstřelení branky, ale naše koncovka je žalostná, a proto jsme v tabulce tak nízko.“

Branky: 23. Posolda, 58. Holub, 61. Hubr – 39. Chalany. ČK: 89. Hanák (Střílky). Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 80. Střílky: Maša – Vrána, Hanák, Nezdařil, Vašák, Zabloudil, Posolda, Blaž, Holub, Hubr, Elzner. Lutopecny: Večerka – Fridrich, Šilhár, Novák, Chalupa, Uhrinovský, Císař, Scripnic, Chalany, Vrzal, Přecechtílek.

RYMICE – SP. HULÍN 0:3 (0:2)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Začátek byl vyrovnaný a nebýt naší neproměněné šance, utkání by nenabralo směr, jakým se po půl hodině začalo ubírat. Do té doby se přelívaly útoky ze strany na stranu. Po půl hodině jsme inkasovali první branku, kterou do poločasu následovala ještě druhá. Ve druhé polovině zápasu jsme se ještě snažili chytit a vrátit zpět do zápasu, ale prostě k nám nebylo nakloněno štěstí. Když jsme navíc nedokázali ani poslat kloudnou přihrávku směrem k brance, bylo po všem. Hosté se po hodině hry trefili ještě jednou a my se už na nic nezmohli.“

Lubomír Lanča, vedoucí mužstva Spartak Hulín: „V neděli odpoledne se hrál v Rymicich kvalitní fotbal a to zásluhou obou celku. Domácí zdaleka nebyli odevzdaným týmem z konce tabulky. Svou důraznou hrou plnou osobních soubojů se snažili narušit kombinační přednosti našich hráčů a v prvních fázích utkání se jim to vcelku dařilo. Měli dokonce první větší šanci, tu jim ale zlikvidoval výborný Stibor. Do dalších šancí už naší hráči svého soupeře nepustili a postupně ovládli dění na hřišti. Do šaten jsme odcházeli s dvoubrankovým vedením, které zdaleka neodpovídalo množství šancí, které naši hráči měli. Druhý poločas už jsme více méně kontrolovali vedení a Rymice jsme do šancí nepouštěli. Když vsítil Tomáš Kutňák nádhernou střelou třetí gól, zasloužené vítězství jsme si v klidu pohlídali.“

Branky: 29. Pumprla, 41. Číhal, 62. Kutňák. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 100. Rymice: Krejčí – Bačík, D. Odložilík (72. Medek), Doležel, Machovský, Mlčák, Čada, Petrskovský, Fuksa (46. Zapletal), Plhal (87. T. Odložilík), Matuška. Sp. Hulín: Stibor – Pospíšilík, Dunda, Číhal, Blažek (71. Juřena), Zaoral, Bejtkovský, Kubo (75. Němec), Kutňák, Hradil (5. Nevřala), Pumprla.

KROMĚŘÍŽ B – POČENICE 4:1 (1:1)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Dnes jsme se trápili v koncovce. Utkání se hrálo na těžkém terénu, což nám komplikovalo kombinaci. Nicméně i tak jsme byli na míči a vytvářeli jsme si mnoho šancí. V prvním poločase se ujala pouze jedna, kdy Votava otevřel skóre. Vzápětí jsme si nepohlídali dlouhý nákop a soupeř srovnal. I dál jsme se snažili dostávat do dobře zorganizované obrany Počenic a spálili jsme několik šancí. Do druhého poločasu jsme chtěli zvýšit tempo a trpělivou hrou se dostávat do dalších šancí. Vytvořili jsme si mnoho gólových příležitostí, ale buď jsme narazili na výborně chytajícího Kamila Šestáka, který vytáhl několik neuvěřitelných zákroků, nebo střely skončily asi třikrát na brankové konstrukci. Naštěstí střídající Cimra se krásně trefil a následně jsme přidali další branky. Musím pochválit hru Počenic, které se celé utkání držely a snažily uhrát dobrý výsledek. My jsme dnes svou nekvalitou v koncovce museli tlačit do konce, abychom si připsali další tři body. Tak doufám, že jsme si neproměněné šance schovali na derby, které nás čeká další víkend.“

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Náš tým zaslouží poděkování za odhodlání a bojovnost, se kterou držel s favoritem až do poslední čtvrthodiny vyrovnaný stav. Na úvodní inkasovanou branku jsme vzápětí dokázali odpovědět Štolfou, jenž po přihrávce Tesáka zužitkoval samostatný únik. V průběhu zápasu si soupeř dokázal vypracovat dostatek šancí na skórování, naše obrana však odolávala, podržel nás hlavně skvělý brankář Šesták. Až v 77. minutě jsme inkasovali po střele z vápna, poté Kroměříž přidala ještě další dvě branky.“

Branky: 77. a 90. Dočkal, 9. Votava, 86. Joura – 11. Štolfa. Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 120. Kroměříž B: Benedikt – Petr, Švajda, Heinz, Joura, Dočkal, Votava (46. Palíšek), Sigmund (70. Cimra), Pecina (61. Čečatka), Klimek (88. Klečka), Budín. Počenice: Šesták – Hrušák (85. Zbořil), Novák, Tesák, Niedermertl, Kunčar (86. Barnet), Novotný, Bareš, Štolfa, Večerka (73. Janoch), Tesař.