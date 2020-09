MIROSLAV ROBOTKA, AS. TRENÉRA STŘÍLEK: „Hosté byli od začátku aktivnější a vytvářeli si brankové příležitosti, které končily u výborného brankáře Maši. Přesto jsme se ujali vedení my, po brance Kryštofa Nezdařila. Hosté hráli stále aktivně a my bránili jednobrankový náskok. Když už se zdálo, že utkání dovedeme do vítězného konce, tak po zbytečném faulu a správně nařízené penaltě, hosté vyrovnali. Po závěrečném hvizdu se oba trenéři shodli, že je remíza je spravedlivá. Při penaltách byli hosté šťastnější a odváží si dva body. “

VOJTĚCH MENŠÍK, AS. TRENÉRA SKAŠTIC B: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a v prvních minutách jsme si vytvořili několik velmi dobrých brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Domácí svoji první akci proměnili. Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním změnit skóre. Zatlačili jsme domácí na jejich polovinu, ale z převahy jsme vytěžili pouze nastřelené břevno Škrabanou. V 80. minutě po faulu proměnil bezpečně pokutový kop Uličný. V penaltovém rozstřelu chytil dva pokusy Trampota.“

Branky: 11. Nezdařil – 80. z pen. Uličný. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 80. Střílky: Maša – Elzner, Posolda, Hanák, M. Nezdařil, K. Nezdařil (85. Vrána), Kryštof, Tomáštík (77. Fila), Hubr, Hlaváč (57. Blaž), Sádlík. Skaštice B: Trampota – Oračko, Štěpják, Sedlák, Uličný, Zaoral (64. Vymětal), Petrúsek, Ježák (82. Brada), Pitron, Škrabana, Hyánek.

KVASICE B – LUBNÁ 4:0 (3:0)

Domácí splnili roli favorita a o svém vítězství rozhodli do poločasu. Rezervě Kvasic daly klid dvě slepené branky před půlhodinou hry. Po přestávce se již zápas dohrával, přičemž konečnou podobu výsledku dal po hodině hry Šupčík.

Branky: 8. Lepša, 23. Janoštík, 26. Majkrič, 60. Šupčík. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 150.

Kvasice B: Stratil – Lepša, Dočkal, Hrabal, Kochaníček (46. Skácel), Šupčík, Foltýn, Reiskup, Samohýl (Lučan), Majkrič (58. Dohorák), Janoštík (83. Benda). Lubná: Blažek – Běták, R. Havlík (60. Kocián), I. Havlík, Rybenský, Kulcsár (50. Ševčík), Ančinec (31. Sládeček), Železník, Kašík, Horák, Chýla.

ZBOROVICE - BŘEST 2:0 (0:0)

LUKÁŠ ŠOUSTEK, VEDOUCÍ BŘESTU: „I když jsme z dnešního utkání nezískali žádný bodový zisk, tak nelze našim hráčům nic vytknout. Za svůj bojovný výkon se vůbec nemusí stydět. Skoro ve všech směrech napravili dojem z nevydařeného minulého zápasu. Kdyby ještě proměnili alespoň jednu ze svých šancí, tak favorita potrápili daleko více. V prvním poločase to byla zcela vyrovnaná partie. Také na brankové příležitosti to skončilo nerozhodně. Mužstvo Zborovic zachránila tyč po střele Jiřího Štaubera. Na druhé straně zase reflexivně vytěsnil míč mimo branku po hlavičce domácího útočníka skvěle chytající Dalibor Valoušek. Ve druhém poločase se přece jen začala projevovat fotbalová zkušenost domácích hráčů, kteří s přibývajícím časem daleko častěji drželi míč na svých kopačkách, dokázali se dostávat k zakončení a postupně přebírali otěže zápasu na svou stranu. O výsledku rozhodly dvě slepené branky dvacet minut před koncem zápasu, kdy jsme nedokázali pokrýt dva centry do pokutového území.“

Branky: 69. Krejčí, 73. Hanus. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 250. Zborovice: Harásek – Rychnovský, Štěpánek, Dombi (60. Novák), Šumbera, Šrpňa (74. Kojetský), Magna, Gröpl (77. Mozga), Krejčí, Bejdák, Hanus. Břest: Valoušek – M. Šálek, Koudelníček, Miklík, Juračka (74. Trlica), J. Šálek, Štauber (71. Máša), Karamon, Daněk, Vyrobík (84. Kouřil), Niščák (46. Látal).

ZÁHLINICE – POČENICE 1:3 (1:3)

STANISLAV JUŘENA, KAPITÁN POČENIC: „Do Záhlinic, jsme i přes veškerý respekt k soupeři, jeli s cílem získat tři body. Brzkého vedení se však ujali domácí, když ve 3. minutě potrestali naši individuální chybu na útočné polovině, ukázkově sehraným brejkem. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat, v 7. minutě technickou střelou zkušeně zakončil Tesař. Ve 13. minutě jsme se ujali vedení, po ideálně vyřešené gólové situaci agilním Vlhou. Do přestávky přidal pojistku ve 38. minutě skórující Juřena, který obstřelil brankáře na vzdálenější tyč. Ve druhém poločase nám dokonale vyšel taktický plán rozkouskovat hru, nepustit domácí do trvalejšího náporu a držet je na distanc od naší branky. Kluky musím pochválit, celý zápas makali jeden za druhého. Řekl bych, že zaslouženě vyhrál lepší tým. Utkání s přehledem řídil rozhodčí Caletka.“

Branky: 3. Mrkvica – 7. Tesař, 13. Vlha, 38. Juřena. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 95. Záhlinice: Novotný – Bureš (31. Šenkyřík), Rygál, Dvořák, Daněk (77. Dosoudil), Malát, Paštěka, Horák (46. Motal), Jakvid, Mrkvica, Matesko (46. Mingisultanov). Počenice: Tesák – Zbořil (75. Zbořil), Novotný, Juřena, Kunčar, Vlha (78. Niedermertl), Klapil, Barnet, Štolfa, Batík, Tesař (85. Novák).

NĚMČICE – KOMÁRNO 5:1 (2:0)

MICHAL ŠTĚPÁNEK, AS. TRENÉRA NĚMČIC: „Na začátku zápasu jsme byli lepším mužstvem a první branku v 10. minutě po rohovém kopu hlavou vstřelil Vymětal. Po minutě hry v sólovém nájezdu na brankaře nezklamal Darebníček a zvýšil na 2:0. Hra se vyrovnala, ale další šance hlavně na naší straně zůstaly neproměněné. Vstup do druhé poloviny nám nevyšel. Hráli jsme bez nasazení a soupeř nás zatlačil a snížil na 2:1. Až od této chvíle jsme přidali, ale dvě vyložené šance jsme neproměnili. Pak Zlámal zavezl míč do vápna, byl faulován a sám proměnil pokutový kop. Dvěma dalšími brankami jsme skóre upravili na konečných 5:1 a zaslouženě získali tři body.“

JAROMÍR GADAS, VEDOUCÍ DRUŽSTVA KOMÁRNA: „Úvod zápasu patřil domácím, kteří si vytvořili tlak a dostali se do vedení, když naši hráči nechali trestuhodně neobsazeného Vymětala, který po rohovém kopu nadvakrát dotlačil míč do sítě. Na druhém gólu měl velký podíl silný vítr, který pomohl nákopu za obranu, a během dvou minut jsme inkasovali podruhé. Do poločasu jsme se snažili o snížení stavu, ovšem bezúspěšně. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně, přicházely šance a centry, ovšem ujala se až střela Machače po krásné kombinační akci a rázem jsme ožili a vyrovnání bylo ve vzduchu. Potom však zasáhla do zápasu vyšší moc a teatrální pád ve vápně měl být oceněn jinak než penaltou proti nám. Poslední kapkou bylo vyloučení, kterému předcházela masáž našeho hráče na zemi, kterou však nemůže rozhodčí ze středového kruhu vidět a viděl až emotivní reakci našeho hráče, který soupeře odstrčil. Veškerá snaha o body tak byla utnuta definitivně a z výborného zápasu se po penaltě stala zbytečná fraška. Přesto všechno si myslím, že jsme odehráli kvalitní zápas a že výsledky se dříve nebo později dostaví.“

Branky: 11. Vymětal, 12. Darebníček, 74. z pen. Zlámal, 82. Kříž, 86. Kadlec – 57. Machač. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 100. Němčice: Láník – Servus, Nevřela (20. Darebníček), Zlámal, Lejsek, Kadlec, Holý, Mádr, Vymětal, Darebníček, Kříž. Komárno: Šindelek – Žejdlík, Kunz, Hulman, Majkus, Klas (83. Kušík), J. Machač (84. Pešout), D. Šindelek, J. Šindelek, L. Machač, Kopečný (29. Orel).

LUTOPECNY – RYMICE 1:2 PP (1:1)

JOSEF POSPÍŠIL, PŘEDSEDA LUTOPECEN: „Úvod utkání byl z obou stran nervózní, plný nepřesných přihrávek a také bez zakončení. Až v polovině prvního poločasu se nám podařila pěkná kombinace zakončená přesnou střelou. Potom jsme ještě nastřelili břevno. Hru jsme měli pod kontrolou a zdálo se, že utkání zvládneme. Ovšem ke konci poločasu se po individuální akci podařilo po zmatku v našem vápně hostům vyrovnat. Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat v naší kombinační hře, ovšem po deseti minutách dostal náš hráč druhou žlutou kartu a my museli dohrávat v deseti. Zkoušeli jsme hrát dlouhé nakopávané míče do volných prostorů, kde by naši hráči měli větší možnost s míčem něco udělat, protože střed byl přehuštěný, ale postupem času nám začaly docházet síly a protože ani hosté se do

vyložených šancí nedostávali, zápas skončil remízou. V penaltové loterii byli šťastnější hosté.“

MARTIN KAŇA, HRÁČ RYMIC: „Zápas byl celkem nervózní a některé zákroky byly ostřejší. Naštěstí se ale nic nestalo. V prvním poločase jsme inkasovali po čtvrt hodině hry po nedůrazu v obraně. V dalším průběhu hry jsme měli více náznaků šancí, ale nepodařilo se nám správně nahrát do zakončení. Až před koncem první poloviny se nám povedlo vstřelit gól po pěkném průniku obranou, následné střele do tyče a doražení na brankové čáře. Ve druhém poločase šel soupeř do oslabení, ale vůbec nám to nepomohlo, ba naopak jsme se zhoršili a nepodařilo se nám dostat míč do sítě. V penaltovém rozstřelu se k nám na rozdíl od minulého týdne přiklonilo štěstí a brali jsme dva body.“

Branky: 15. Scripnic – 43. Plhal. Rozhodčí: Křepelka. Diváci: 100. Lutopecny: Večerka – Knapík, Jurásek, Šilhár, Novák, Pešek, Dostálík (89. Palich), Hanzlík (65. Válek), Daněk, Císař, Scripnic. Rymice: Tobolík – Petrskovský, Kaňa, Doležel, Plhal, Čada, Fuksa, Mlčák, Matuška, Malčík (79. Machovský), Kováč (55. Zapletal).

ŽALKOVICE – TUČAPY 10:1 (3:1)

JÁN HORKÝ, VEDOUCÍ TÝMU ŽALKOVIC: „Náš tým odehrál podařený zápas. V první půli mu k rychlému vedení napomohl i soupeř svými chybami v obraně. Po poločase už se hrálo převážně na jednu branku. Převahu naši kluci potvrdili krásnými góly.“

MARTIN OLŠA, TRENÉR TUČAP: „Zápas jsme naprosto odflákli, teda alespoň někteří. Naprosto bez náboje a chuti vyhrát. Je to pro mě největší zklamáni za čtrnáct let, co jsem v Tučapech. Nezbývá nám, než za zápasem udělat tlustou čáru a pořádně si k tomu něco říct, tohle už se nesmí opakovat.“

Branky: 7., 20., 45., 74. a 89. Podaný, 50. a 55. Strnad, 57. Netopil, 73. Mrázek, 84. Otáhalík – 44. Sedláček. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 85. Žalkovice: Rotrekl – Janečka, Mrázek, Netopil, Pala, Podaný (90. Navrátil), Pospíšil, Strnad, Topič (46. Otáhalík), Kojetský, Netopil. Tučapy: Crhák – Karol, Sedláček, Vaculík, Snopek (65. Sedlařík), Barot (46. Kosek), Očadlík, M. Bačík, Krajcar (20. Gába), Novák, Bačík.

1. Zborovice 3 3 0 0 0 13:0 9

2. Němčice 3 2 1 0 0 11:2 8

3. Žalkovice 3 2 0 0 1 16:7 6

4. Skaštice B 3 1 1 1 0 8:2 6

5. Počenice 3 1 1 0 1 8:9 5

6. Tučapy 3 1 1 0 1 5:13 5

7. Kvasice B 2 1 0 1 1 6:2 4

8. Střílky 3 1 0 1 1 7:8 4

9. Lutopecny 3 1 0 1 1 2:7 4

10. Rymice 3 0 1 1 1 6:9 3

11. Lubná 3 1 0 0 2 4:9 3

12. Záhlinice 3 1 0 0 2 6:13 3

13. Břest 2 0 0 0 2 2:7 0

14. Komárno 3 0 0 0 3 2:8 0