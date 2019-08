LUBNÁ – POČENICE 7:1 (3:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Do utkání jsme nevstoupili příliš dobře a po pěti minutách jsme prohrávali. Do poločasu jsme po pěkných brankách otočili výsledek na 3:1. Nutno podotknout, že soupeř měl také své šance. V důležitých momentech nás podržel brankář Simerský. Po hodině hry jsme soupeři odskočili na rozdíl tří branek. V poslední desetiminutovce jsme přidali další tři branky a upravili na pro soupeře trochu krutých 7:1. Počenice si vytvořily šance i ve druhém poločase, brankář Simerský měl ale svůj den a chytal výborně, zneškodnil i soupeřovu penaltu. Dneska musím vyzvednout naši útočnou fázi.“

Stanislav Juřena, as. trenéra Počenic: „Tentokráte se mi utkání hodnotí těžko, před jeho začátkem jsme pro řadu absencí, jen horko těžko dávali dohromady základní jedenáctku. Na hrotu musel nastoupit brankář Tesák a z pomyslného hřebíku kopačky sundat Tesař, který byl i přesto naším nejlepším hráčem. Úvod nám vyšel. Brzy jsme se ujali vedení, když ve 4. minutě prokázal přehled ve hře Tesař a milimetrovým pasem vybídl ke skórování Tesáka. Odpověď Lubné na sebe nenechala dlouho čekat a v 10. minutě, bohužel po jasném ofsajdu srovnala stav. Ve 12. minutě vytáhl parádní zákrok Šesták, který si počínal po celý zápas velmi dobře a ani jedna z inkasovaných branek nešla na jeho vrub. V 16. minutě poslal domácí do vedení tečovanou střelou aktivní Horák. Těsně před poločasem měl v rychlém sledu dvě stoprocentní příležitosti Tesař, nicméně nechal jen vyniknout brankáře domácích a tak podle pravidla nedáš, dostaneš, upravil ve 43. minutě opět Horák na poločasových 3:1. Ve druhém dějství stojí z naší strany za zmínku snad jen v 58. minutě nastřelená tyč M. Pajgrem a v 69. minutě neproměněná penalta Tesákem. Po čtvrtém inkasovaném gólu se kluci položili, hra se totálně rozpadla a Lubná nás trestala ještě dalšími třemi brankami. Konečný výsledek je hrozivý, nezbývá než Lubné pogratulovat k jasné výhře, z chyb se poučit a v příštím kole našim věrným fanouškům předvést diametrálně zlepšený výkon.“

Branky: 16., 43. a 81. Horák, 14. Drápal, 64. Kašík, 87. Bačinský, 88. Chýla – 4. Tesák. Rozhodčí: Vybíral. Diváci: 90. Lubná: Simerský – Mynář, Havlík, Rybenský, Kulcsár, Kocián (46. Kašík), Ančinec (46. Jirásek, 50. Bačinský), Železník, Horák (84. Scholz), Drápal, Chýla. Počenice: Šesták – Hrušák, Zbořil, Novotný, Niedermertl (80. A. Barnet), Pajgr, M. Barnet, Klapil, Štolfa, Tesák, Tesař.

BŘEST – LUTOPECNY 2:1 (1:1)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „V dnešním prvním domácím utkání sezóny jsme alespoň trochu napravili dojem po nezdaru z minulého týdne a získali velmi důležitý plný počet bodů. Výhra je to zasloužená. Stále se však dopouštíme zcela zbytečných chyb, které sráží náš celkový výkon. Naše mužstvo bylo po většinu hrací doby fotbalovější, snažilo se udávat tempo hry, ale díky nedůrazům v defenzívě, ztrátám míčů ve středu pole a opět velkému počtu neproměněných šancí, si s chutí hrající nováček z Lutopecen dokázal dlouho držet nerozhodný stav. Úvodní branku duelu vstřelil v 16. minutě po přesném centru hlavičkou kapitán Tomáš Daněk. Lutopecny srovnaly v 19. minutě, když samostatný únik zkušeně zakončil Zdeněk Daněk. Zápas rozhodl v 69. minutě pohotovou a přesnou střelou k tyči zpoza šestnáctky Dominik Bejdák.“

Miroslav Žůrek, sekretář Lutopecen: „Věděli jsme, že nás čeká náročné utkání. Břest má mladé běhavé mužstvo, což se potvrdilo hned v 16. minutě, kdy se domácí ujali vedení brankou Tomáše Daňka. Naštěstí se nám podařilo rychle odpovědět a v 19. minutě jsme vyrovnali, když se gólově prosadil čerstvý tatínek Zdeněk Daněk. Do šaten se šlo za nerozhodného stavu, hlavně díky výbornému výkonu našeho mladého brankáře, který chytil v prvním poločase minimálně tři jasné gólové šance domácích. Do druhé poločasu jsme museli udělat dvě vynucené změny. Domácí stále sázeli na rychlý přechod od útoku po našich ztrátách a jeden takový vyústil i v rozhodující branku, kterou vstřelil v 69. minutě Dominik Bejdák. Snažili jsme se ještě s utkáním něco udělat, hru jsme více otevřeli, ale kýženého vyrovnání jsme se nedočkali. Musím říct, že soupeř měl více gólových šancí, proto utkání vyhrál zaslouženě.“

Branky: 16. T. Daněk, 69. Bejdák – 19. Z. Daněk. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 120. Břest: Valoušek – Šálek (88. Konečný), Koudelníček, Urban, Bejdák, Látal, Šálek, Štauber (61. Látal), Trlica (46. Miklík), Daněk (72. Karamon), Niščak. Lutopecny: Večerka – Šilhár (84. Přecechtílek), Novák, Pešek (46. Dostálík), Knapík (46. Chalany), Bartušek, Daněk, Císař, Uhrinovský (73. Šimurda), Vrzal, Přecechtílek.

KOSTELEC U HOL. – NĚMČICE 0:3 (0:1)

Tomáš Marek, předseda Kostelce u Hol.: „Derby bylo tradičně vyhrocené. Hosté měli v první půli územní převahu, ale do šancí jsme je nepouštěli. O vítězi rozhodl první gól, který si podle našeho názoru připravil hostující hráč rukou. My jsme byli bezzubí. Ve druhém poločase jsme dvakrát inkasovali. Hosté vyhráli zaslouženě.“

Branky: 43. Štěpánek, 73. Pospíšilík, 86. Kadlec. Rozhodčí: Tesař. Diváci: 75. Kostelec u Hol.: D. Marek – T. Marek, Žůrek, Ragoš (78. J. Zmeškal), Šimčík, R. Zmeškal, Přikryl, J. Čuzy, R. Čuzy (65. Dvořák), Hradil, Odložilík. Němčice: Láník – Holý, Kadlec, Kříž, Lejsek, Olša, Pospíšilík, Zlámal, Vymětal (84. Holiš), Mádr, Štěpánek (58. Radim Darebníček).

KVASICE B – ZÁHLINICE 4:1 (1:1)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Sobotní derby vyšlo lépe domácím. My jsme se sice ujali vedení po dobře rozehrané standardce Jakvidem, ale to bylo z naší strany v první půli vše. Za zmínku stojí fauly na pronikající Mrkvici a Gallase, při nichž zůstala píšťalka rozhodčího němá. Domácím se do poločasu podařilo vyrovnat a s tímto výsledkem se šlo do kabin. Ve druhé půli následovaly rozporuplná rozhodnutí rozhodčího, které nikdo na hřišti nechápal. Po jednou z nich domácí kopali penaltu a upravili na 2:1. Po vyloučení našeho hráče za údajné zakopnutí míče, získali domácí optickou převahu. My jsme se ve snaze s výsledkem něco udělat dopouštěli chyb v defenzivě, které domácí využili ke vstřelení ještě dvou branek. Nemůžu klkům upřít snahu a bojovnost, ale v deseti se s takovým soupeřem vyhrát nedá.“

Branky: 37., 61. a 65. Janoštík, 47. Dočkal – 3. Jakvid. ČK: 59. Paštěka (Záhlinice). Rozhodčí: Závojský. Diváci: 150. Kvasice B: Vymazal – Panák, Pospíšil (68. Daněk), Moravec, Fagulec, Dočkal (88. Fišer), Dohorák (46. Pánek), Foltýn, Reiskup, Ambruz, Janoštík (88. Dvořák). Záhlinice: Vaďura – Hejník, Rusnok, Tabara, Rygál, Jakvid, Paštěka, Šustek (78. Raška), Gallas, Mrkvica, Motal.

SKAŠTICE B – KOMÁRNO 8:2 (3:1)

Lukáš Motal, trenér Skaštic: „V tomto utkání byla kvalita jednoznačně na naší straně. Od začátku jsme si vytvořili územní převahu, ale nedokázali jsme ji vyjádřit brankově. A tak se dostal do vedení soupeř, který se prosadil střelou ze střední vzdálenosti. Ovšem brzy se nám podařilo vyrovnat a ještě do poločasu přidat další dvě pěkné branky. Druhá půle už byla zcela v naší režii. Během dvou minut se dvakrát prosadil Frýdl a další góly jsme přidali v posledních deseti minutách. Hráči si poprvé zahráli na novém trávníku a bylo vidět, že si to užívají.“

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Ještě dva dny před zápasem jsme nevěděli, zda do Skaštic vůbec odjedeme, protože tolik absencí co se nám sešlo, to jsem ještě nezažil. Nakonec se nám podařilo dát dohromady základní sestavu, ve které nastoupilo několik hráčů se sebezapřením. Kupodivu jsme se ujali vedení, když Tvarůžka překvapil dalekonosnou střelou k tyči. Domácím se podařilo rychle vyrovnat po centru z křídelního prostoru. Zanedlouho přidali domácí na tempu, byli lepším týmem a po zásluze se dostali do vedení. Do poločasu jsme udělali po našem autu několik chyb, které nás stály odskočení soupeře o dvě branky. Do druhé půle jsme chtěli naskočit aktivně, ovšem sen se nám rozplynul už po pár minutách, kdy domácí dvěma slepenými góly rozhodli o svém vítězství. Potom už se zápas jen dohrával. Nám se podařilo snížit, ovšem po třech individuálních chybách jsme v závěru zápasu zbytečně třikrát inkasovali a výsledkem byl největší debakl za dobu našeho působení v okresním přeboru. Nutno však dodat, že zcela zasloužený a proto Skašticím ke třem bodům gratulujeme.“

Branky: 44. a 90. Janalík, 50. a 52. Frýdl, 16. Beneš, 34. Ježák, 57. Sedlák, 89. Pitron. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 80. Skaštice B: Stýblo – Janalík, Menšík, Bubla, Beneš (54. Židlík), Škrabana, Sedlák, Frýdl (72. Brada), Ježák, Pitron, Uličný (60. Hyánek). Komárno: J. Šindelek st. – M. Žejdlík, Hajda, Kunz, Palát, Klas, Tvarůžka, Lukáš, Machač,

Kopečný, J. Šindelek ml. (65. Matušů).

STŘÍLKY – ZBOROVICE 3:0 (1:0)

Miloslav Robotka, ved. mužstva Střílek: „Úvod utkání patřil hostům, kteří lépe kombinovali a měli územní převahu. My jsme se osmělili ve 25. minutě, kdy Hubr trefil hlavou tyč, po krásném centru Nezdařila. Ve 40. minutě se role obrátily a po nezištném centru Hubra, Nezdařil hlavou poslal náš tým do vedení. Začátek druhého poločasu patřil nám, když jsme se góly Hubra a Posoldy dostali do třígólového vedení. Do konce utkání si obě mužstva vytvořili řadu gólových příležitostí, ale branka už nepadla.“

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Bohužel jsme navázali na poslední zápasy, které měly obdobný scénář. Opět slušná první půle, na jejímž konci jsme ovšem dostali nešťastný gól. Na začátku druhého poločasu jsme svými hrubými chybami pustili soupeře do třígólového náskoku, a když se k tomu přidala naše nemohoucnost v koncovce, nemohlo utkání dopadnout jinak.“

Branky: 40. Nezdařil, 48. Hubr, 57. Posolda. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 100. Střílky: Rotter – Elzner (89. M. Nezdařil), Sádlík (72. Fila), Hanák, Holub, Hubr, Jančík, Kryštof (86. Vašák), Posolda, Vybíral, K. Nezdařil. Zborovice: Kocourek – Poledňák, Novák, J. Štěpánek, Doleček, Kojetský, Šumbera, M. Štěpánek, Marek Šprňa, Gröpl, Martin Šprňa.

ŽALKOVICE – TUČAPY 2:3 (1:2)

Zdeněk Chytil, předseda TJ Sokol Tučapy: „Po pár sekundách utkání jsme využili nepřipravenosti domácích a ujali se vedení. Domácí mohli hned vzápětí vyrovnat, ale velkou příležitost neproměnili. Po pár nevyužitých brankových situacích jsme z dobře zahrané standardky navýšili vedení. Domácí v závěru poločasu krásnou střelou snížili. Třetí branka na začátku druhé půle zlomila odpor domácích a až na podcenění gólové situace na konci utkání jsme soupeře k vážným brankovým situacím nepustili.“

Branky: 40. a 90. L. Navrátil – 20. a 51. Pumprla, 2. M. Navrátil. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 75. Žalkovice: Krejčí – M. Janečka, T. Janečka, Kojetský, Čevela, Topič (31. Sedlář), Otáhalík (54. V. Navrátil), Pluhařík (87. Vodica), Pospíšil, Strnad, L. Navrátil. Tučapy: Chytil – P. Sedlařík, Sedláček, T. Sedlařík, Navrátil (64. Barot), Bačík, Karol (23. Olša, 87. Gába), Kosek (80. Snopek), Šimík, Vrtělka, Pumprla.

1. Střílky 2 2 0 0 0 10:4 6

2. Tučapy 2 2 0 0 0 6:3 6

3. Němčice 2 1 1 0 0 8:5 5

4. Skaštice B 2 1 0 1 0 13:7 4

5. Lubná 2 1 0 0 1 8:4 3

6. Kvasice B 2 1 0 0 1 6:4 3

7. Lutopecny 2 1 0 0 1 5:4 3

8. Žalkovice 2 1 0 0 1 5:5 3

9. Břest 2 1 0 0 1 4:4 3

10. Záhlinice 2 1 0 0 1 4:6 3

11. Počenice 2 1 0 0 1 4:9 3

12. Zborovice 2 0 0 0 2 2:7 0

13. Kostelec u Hol. 2 0 0 0 2 4:10 0

14. Komárno 2 0 0 0 2 4:11 0

