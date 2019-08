TUČAPY – LUBNÁ 3:1 (2:0)

Zdeněk Chytil, předseda Tučap: „Začátek utkání nám ukázal, že již hrajeme vyšší soutěž. Až po dvaceti minutách jsme se otrkali a začali hru vyrovnávat. Skóre jsme otevřeli po krásné kombinační akci a to přineslo uklidnění. Po vydařené standardní situaci před koncem poločasu, jsme navýšili vedení. Ve druhém poločase nás hosté k moc věcem nepustili a snížili po pěkné akci. V závěru zápasu jsme využili zaváhání hostující obrany a přidali pojišťující branku. Sportovně, ale musím uznat, že hosté byli fotbalovější, ale my jsme větším odhodláním a bojovností urvaly body pro sebe.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zápas jsme si prohráli sami. Nevyužili jsme naše šance a soupeř nás potrestal za naše chyby. Byl to náš klasický první zápas sezony.“

Branky: 30. a 36. Bačík, 86. Pumprla – 76. Chýla. ČK: 75. Marák (Lubná). Rozhodčí: Tříska. Diváci: 150. Tučapy: Crhák – P. Sedlařík, Sedláček, T. Sedlařík, Krajcar (84. Snopek), Bačík, Karol, Kosek, Navrátil (65. Gába), Vrtělka, Pumprla. Lubná: Marák – Havlík, Rybenský, Kulcsár, Scholz, Kocián, Železník, Kašík (46. Ančinec), Horák, Drápal, Chýla.

STŘÍLKY - KOSTELEC U HOL. 7:4 (3:1)

Miloslav Robotka, as. trenéra Střílek: „Po oboustranně opatrném začátku a naší mírné převaze, jsme se ujali vedení ve 20. minutě Nezdařilem. O dvě minuty později zvýšil Hubr na 2:0. Hosté po rohu snížili, ale ve 32. minutě opět Nezdařil upravil na 3:1. Po změně stran jsme góly Kryštofa a Hubra zvýšili na 5:1 a zdálo se, že utkání je rozhodnuté. Hostům se ale po naší nekoncentrovanosti podařilo snížit na 5:3 a dostat se opět do utkání. V této fázi zápasu byli hosté lepší a vytvářeli si další šance, které však neproměnili. Nám se ale podařilo po rychlých protiútocích zvýšit góly Fily a opět Hubra na 7:3 a dovést utkání do vítězného konce. Hosté ještě v 82. minutě korigovali na 7:4, ale to na zvrat již nestačilo. Oboustranně nepřesné utkání s přehledem řídil rozhodčí Hušek.“

Tomáš Marek, předseda Kostelce u Hol.: „Náš návrat do okresního přeboru nedopadl dobře. Ve Střílkách se zrodil divoký a nečekaný výsledek. Dát venku čtyři branky je výborné, ale sedm inkasovat je katastrofa. Domácí byli agresivnější, rychlejší a fyzicky lépe připravení. Většinu gólů vstřelili po našich chybách. Musíme se hodně zlepšit v defenzivě.“

Branky: 22., 51. a 85. Hubr, 20. a 32. Nezdařil, 49. Kryštof, 78. Fila – 25. Přikryl, 55. T. Marek, 61. Odložilík, 82. Čuzy. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 100. Střílky: Rotter – Nezdařil (90. Vašák), Vybíral, Jančík, Hanák (60. Budík), Kryštof, Posolda, Nezdařil (64. Fila), Elzner (89. Hlaváč), Holub (75. Stuchlík), Hubr. Kostelec u Hol.: Kubík – Přikryl, R. Zmeškal, Šimčik, D. Marek, Hradil, T. Marek, Čuzy, Odložilík (62. Dolák), Ragoš, Dvořák (87. J. Zmeškal).

ZÁHLINICE – BŘEST 3:2 (2:0)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „V úvodním zápase nové sezóny jsme podali kvalitní výkon podpořený bojovností a touhou vyhrát na domácím trávníku. Od začátku prvního poločasu jsme hráli disciplinovaně. Snažili jsme se ve velkém horku držet míč na svých kopačkách a vyvarovat se zbytečným ztrátám a nepřesnostem v rozehrávce. Byl to nakonec hostující stoper, který vyrobil chybu, po které jsme šli do vedení po krásné spolupráci Maláta s Motalem. Do konce poločasu ještě zastavili v pokutovém území hosté dobře hrajícího Šustka faulem a kopala se penalta, kterou s přehledem proměnil kapitán Paštěka. Druhý poločas z naší strany už nebyl tak kvalitní. Nedostupovali jsme ve středu hřiště hostující záložníky a dávali jim prostor k rozehrávce. Po jedné z akcí se hostům podařilo snížit a najednou jich bylo plné hřiště. Naštěstí jsme dokázali po nařízené penaltě zase odskočit na rozdíl dvou branek. V 64. minutě hosté kopali pokutový kop, ale Pospíšil ho bravurně zneškodnil, což byl asi rozhodující okamžik zápasu. Hosté byli po zbytek doby aktivnější. Vytvářeli si gólové příležitosti, ale náš gólman nás mnohokrát podržel. Byl to těžký zápas, který jsme zvládli a zato patří klukům poděkování.“

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Úvodní zápas sezony nám po všech směrech nevyšel. Ztratili jsme všechny body s houževnatým a bojovným soupeřem. I když ani našim hráčům nelze upřít snaha a bojovnost, tak s předvedenou hrou nemůžeme být spokojeni. Znovu spousta individuálních chyb v defenzívní činnosti, špatný pohyb, nepřesnosti v kombinaci a neproměňování šancí včetně pokutového kopu. V závěru zápasu jsme Záhlinice dostali pod tlak a sahali po vyrovnání. Domácí obrana a výborně chytající brankář našim velkým šancím bohužel odolali.“

Branky: 44. a 55. (obě pen.) Paštěka, 27. Motal – 50. Šálek, 80. Daněk. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 85. Záhlinice: Pospíšil – Hejník, Rusnok, Rygál, Mrkvica, Paštěka, Šustek, Tabara (66. Raška), Gallas (71. Drexler), Malát, Motal (90. Jakvid). Břest: Valoušek – M. Šálek, Koudelníček, Urban, Konečný, Bejdák, Látal, J. Šálek, Štauber (84. Trlica), Daněk, Látal (19. Hanák).

KOMÁRNO – ŽALKOVICE 2:3 (0:1)

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Na úvod sezóny nás čekal těžký soupeř, přesto jsme chtěli hrát aktivně a porvat se o body. Začátek zápasu byl oboustranně opatrný, přesto jsme se dostali několikrát do slibných příležitostí, které jsme však nedokázali přetavit ve vážnější ohrožení. Hosté působili organizovaně a z ojedinělé šance se dostali do vedení, když využili naší špatné rozehrávky a zakončili rychlý brejk. My jsme měli několik slibných standardních situací, ale mezi tři tyče se nám míč nepodařilo dostat. Ve druhém poločase jsme přidali na důrazu a po zásluze jsme se dočkali vyrovnání, když výborně zahraná standardka skončila až v brance. Z vyrovnání jsme se neradovali dlouho. Na půlce jsme znovu ztratili míč a hosté díky rychlému kontru šli znovu do vedení. Třetí branku vstřelily aktivní Žalkovice z rychlého přechodu do útoku. V závěrečné dvacetiminutovce jsme si vytvořili tlak, ovšem na více než snížení po dorážce Hajdy to nestačilo a tak musíme soupeři pogratulovat ke třem bodům a z prvního neúspěchu se brzy oklepat.“

Branky: 57. Machač, 93. Hajda – 63. a 68. Navrátil, 34. Pospíšil. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 95. Komárno: Palát – M. Žejdlík, Orel (66. Surovec), Kunz (86. Šindelek), J. Žejdlík (75. Kušík), Majkus (72. Hajda), Klas, Lukáš, Indruch, Machač, Kopečný. Žalkovice: Krejčí – M. Janečka, T. Janečka, Kojetský, Čevela (80. Zapletalík), Mrázek, Sedlář (34. Navrátil), Otáhalík, Pluhařík, Pospíšil, Strnad (87. Škopík).

LUTOPECNY – ZBOROVICE 4:2 (1:1)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Do zápasu jsme šli s odhodláním neprohrát, neboť hosté mají kvalitní a zkušený kádr. Po vzájemném oťukávání to byli hosté, kteří měli několik slibných šancí a uprostřed prvního poločasu také vstřelili branku z pokutového kopu. Naštěstí téměř z protiútoku jsme vyrovnali a byli rovnocenným soupeřem. Do druhého poločasu jsme vystřídali, začali hrát aktivně, zvýšili důraz v osobních soubojích. Napadali jsme soupeře již v rozehrávce a ten začal chybovat. Během dvanácti minut jsme po rychlých akcích vstřelili tři branky a tím soupeře odrovnali. Další šance jsme již neproměnili a soupeř až v nastavení korigoval výsledek. Za výkon zvláště ve druhém poločase jsme si vítězství zasloužili.“

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „V prvním poločase se hrál vyrovnaný zápas s naší lehkou územní převahou, šance si ovšem dokázaly vypracovat oba týmy. Druhou půli jsme stejně jako předchozí dva pohárové duely absolutně nezvládli a laxní hrou bez pohybu jsme soupeře pouštěli do příležitostí, které dokázal využít. Nováček soutěže podal obětavý, houževnatý výkon a my jsme si vzhledem k výkonu ve druhém poločase body nezasloužili.“

Branky: 26. a 57. Uhrinovský, 64. Dostálík, 69. Bartušek – 24. (pen.) a 90. Gröpl. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 110. Lutopecny: Večerka – Knapík (82. Přecechtílek), Novák, Bartušek, Daněk (64. Hanzlík), Císař, Scripnic, Uhrinovský, Chalany (46. Dostálík), Knapík, Přecechtílek. Zborovice: Chytrý (48. Buksa) – Novák, Poledňák, Mozga (64. J. Šprňa), M. Štěpánek (77. Gremlica), Kojetský (54. Vybíral), Šumbera, J. Štěpánek, Gröpl, M. Šprňa, Doleček (89. Janča).

NĚMČICE - SKAŠTICE B 6:5 PP (2:0)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „V prvním mistrovském zápase nás čekala velká zkouška v derby se Skašticemi. Začátek utkání a celý první poločas jsme byli suverénní a mrzí nás jen neproměněné šance, protože dvě branky, které zajistil Kříž, byly v celkovém počtu málo. Ve druhé půli hosté snížili na 2:1, ale dvěma brankami Pospišilíka jsme vedli už 4:1, pak ale hosté postavili opory A-týmu a zápas se začal měnit. Asi zbytečný respekt, ale i síla hráčů dokázala srovnat skóre na 4:4. Z penalty po hraní rukou jsme se opět dostali do vedení 5:4, ale pan rozhodčí penaltu kompenzoval a konečné skore se zastavilo na 5:5. V penaltách jsme byli šťastnější a získali jsme bod navíc. Klukům děkuji za předvedenou hru a obětavý výkon.“

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Těžké utkání, ze kterého jsme nakonec vybojovali cenný bod. Soupeř se do nové sezóny dobře posílil o nové hráče. Hlavně v první půli nám dělali problémy rychlé akce domácích. Nějaké šance jsme přežili, ale chvíli před koncem první půle jsme udělali zbytečnou chybu, po které se Němčice dostaly do dvougólového vedení. Ve druhé půli už si vypracovalo nějaké brankové příležitosti i naše mužstvo. Podařilo se nám snížit, ale hned vzápětí domácí díky dvěma brankám opět odskočili. Nám se povedl závěr utkání, kdy domácím už trochu docházeli fyzické síly. V poslední desetiminutovce padlo celkem pět branek a nakonec z toho byl nerozhodný výsledek 5:5. Po průběhu utkání jsme se získaným bodem spokojeni. Domácí mohli utkání rozhodnout, ale své šance neproměnili a tak jsme živili naději na bodový zisk až do konce a nakonec se nám to povedlo. Soupeř má kvalitní mužstvo a z Němčic se body určitě vozit nebudou.“

Branky: 15. a 39. Kříž, 59. a 90. (obě pen.) Zlámal, 59. Pospíšilík – 83. a 90. Konečník, 56. Icela, 80. Ježák, 86. Holý. Rozhodčí: Tesař. Diváci: 80.

Němčice: Láník – Cejpek, Radim Darebníček, Holý, Kadlec, Kříž, Lejsek, Olša, Pospíšilík (82. Štěpánek), Zlámal, A. Vymětal (92. Roman Darebníček).

Skaštice B: L. Vymětal – Štěpják, Icela, Menšík, Bubla (68. L. Motal), Vlkolenszki (59. Ježák), Beneš, Škrabana, R. Vymětal, Rosecký (59. Pitron), Sedlák (59. Konečník).

POČENICE - KVASICE B 3:2 (0:0)

Stanislav Juřena, as. trenéra Počenic: „Během krátké letní pauzy se náš tým podařilo díky značnému úsilí vedení posílit o dva hráče, a to konkrétně Ondřeje Novotného z Litenčic a Petra Súkupa ze Zlobic. Oba se ihned zařadili do základní sestavy a byl to právě Súkup, který se stal ústřední postavou úvodního domácího zápasu. V 6. minutě se k zahrávání přímého volného kopu z ideální pozice postavil Štolfa, jeho nedůraznou střelu dokázal hostující brankář vyrazit pouze před sebe, kde číhal pohotový Súkup a otevřel skóre zápasu. V 9. minutě jsme mohli děkovat sudímu, který neuznal vyrovnávající branku Kvasic pro diskutabilní ofsajd. V 17. minutě mohl náskok navýšit z voleje zakončující Štolfa, ale trefil pouze břevno. V této fázi utkání jsme herně dominovali a hosté tahali za kratší konec, odměna se dostavila ve 43. minutě, kdy se lehce tečovanou střelou z hranice velkého vápna gólově prosadil opět Súkup. Ve druhém poločase Kvasice výrazně přidaly, začaly vyhrávat osobní souboje, lépe se pohybovaly a v 50. minutě po faulu v pokutovém území zahrávaly penaltu, po které se gólman Tesák natahoval marně. Po sérii nedůsledností v obranné hře se v 60. minutě opakoval obdobný scénář a Kvasice svým druhým bezpečně proměněným pokutovým kopem srovnaly. V 64. minutě byl po druhé žluté kartě přísně vyloučen Kunčar. Tento moment znamenal obrat, hráči se semkli a i v deseti se rvali o každý míč s touhou vyhrát. V 81. minutě po centru Štolfy vstřelil vítěznou branku M. Pajgr a rozjásal domácí publikum. Připsali jsme si důležité tři body proti dobře připravenému a fotbalově zdatnému soupeři.“

Branky: 6. a 43. Súkup, 81. Pajgr – 51. a 60. (obě pen.) Hrabal. ČK: 63. Kunčar (Počenice). Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 80. Počenice: Tesák – Hrušák, Zbořil, Novotný, Súkup (82. Barnet), Kunčar, Z. Niedermertl (66. L. Niedermertl), Pajgr, Klapil, Štolfa, Batík (66. Bareš). Kvasice B: Svoboda – Panák, Běták, Hrabal, Fagulec, Dočkal, Dohorák (46. Pánek), Foltýn (76. Droběna), Reiskup, Ambruz, Janoštík.

1. Střílky 1 1 0 0 0 7:4 3

2. Lutopecny 1 1 0 0 0 4:2 3

3. Tučapy 1 1 0 0 0 3:1 3

4. Žalkovice 1 1 0 0 0 3:2 3

5. Záhlinice 1 1 0 0 0 3:2 3

6. Počenice 1 1 0 0 0 3:2 3

7. Němčice 1 0 1 0 0 5:5 2

8. Skaštice B 1 0 0 1 0 5:5 1

9. Břest 1 0 0 0 1 2:3 0

10. Kvasice B 1 0 0 0 1 2:3 0

11. Komárno 1 0 0 0 1 2:3 0

12. Zborovice 1 0 0 0 1 2:4 0

13. Lubná 1 0 0 0 1 1:3 0

14. Kostelec u Hol. 1 0 0 0 1 4:7 0

