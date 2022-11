Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zápas o druhé místo jsme zvládli. Nezačal pro nás ale moc dobře, když po centru z pravé strany otevřeli hosté skóre hned v úvodu. Na vyrovnání se naštěstí nečekalo moc dlouho, když míč při závaru před brankou hostů uklidil do sítě Železník. Za minutu na to stejný hráč otočil vývoj utkání a dostal nás do vedení. Do konce poločasu se hrál vyrovnaný souboj. Na začátku druhé poločasu jsme se dostali do dvoubrankového vedení, když přímý kop nechytatelně zakončil Havlík. Zdálo se, že utkání v klidu dohrajeme, ale hosté se nevzdávali. Dvacet minut před koncem se jim podařilo snížit po rychlém brejku z pravé strany. Další drama jsme už ale nedopustili a zasloužené tři bodu zůstaly doma.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „V okleštěné sestavě jsme poslední zápas odehráli na půdě Lubné. Přesto jsme věděli, že domácím nedáme nic zadarmo. V první polovině otevřel skóre Tomáš Motal, když už v 5. minutě poslal míč za záda brankáře hlavou. Domácím dnes vycházeli všechny standardní situace. V 15. minutě vyrovnali a hned záhy otočili průběh zápasu. Ve druhém poločasu jsme mohli vyrovnat Motalem, ale míč skončil na tyči. Domácí navýšili krásnou brankou Havlíkem z přímého kopu, ale na to ještě opět odpověděl Motal svoji druhou brankou. V zápasu jsme byli asi o trochu lepší, ale zápasu by slušela remíza. Zápasy v Lubné jsou vždy bojovné a končí rozdílem branky. Bohužel terén odpovídal počtu zápasů, které se tam odehrály, to jediné bych dnes vytknul.“

Branky: 15. a 16. Železník, 53. Havlík – 5. a 67. Motal. Diváci: 151. Rozhodčí: Závojský. Lubná: Blažek – Havlík, Rybenský, Ančinec, Železník, Horák (81. Bačinský), Chýla, Kašík (68. Makový), Havlík (81. Šiška), Konečný, Kulcsár. Záhlinice: Černocký – Pospěch, Mrkvica, Zapletal, Kubík, Dušek, Csomor, Dutkevič, Malát, Motal, Bureš.

ŽERANOVICE – POČENICE 0:4 (0:3)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Na půdě Žeranovic se zejména v prvním poločase, naše hra dotkla ideálu, na který chceme sázet. Týmovost, rychlé přechody do útoku, kompaktnost mezi řadami. Vedení jsme se ujali po standardní situaci zahrávané Klapilem, hned za tři minuty vedení navýšil Hrnčíř a smrtící půlhodinku pro domácí, završil jejich vlastní gól. Do druhé půle jsme šli s pevným odhodláním, nedopustit scénář z Kvasic, kde jsme promarnili třígólový náskok. Žeranovice tlačily, měli i smůlu a my naopak kus onoho pověstného sportovního štěstí. Fantasticky zachytal Šesták, který znovu pokryl pokutový kop. Definitivní tečku za výsledkem dal z brejku Tesák. Vítězství má pro nás cenu zlata, dali jsme tak vzkaz všem, kteří nás již odepsali, že se nikdy nevzdáváme. Garantuji fanouškům, že v zimní pauze uděláme maximum možného, abychom v jarní části sezóny rychle opustili sestupové příčky.“

Branky: 18. Klapil, 21. Hrnčíř, 28. Hradil, 70. Tesák. Diváci: 120. Rozhodčí: Caletka. Žeranovice: Bakalík (82. T. Cholasta) – Hasala, Šuba, Říhák, Hradil (29. Hubík), Hasala, Košina (71. Chaloupek), Machálek (46. Š. Cholasta), Menšík (46. Bouška), Zimčík, Zakopal. Počenice: Šesták – Niedermertl, Zapletal, Novák (68. Zbořil), Šustr (71. Otevřel), Jiřík, Tesák, Juřena, Hrnčíř (89. Hrušák), Lejsal, Klapil (71. Barnet).

PRAVČICE – SKAŠTICE B 4:5 (2:2)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Do zápasu jsme vstoupily hodně ospale. Domácí měli spoustu místa díky našemu špatnému dostupování a chodili tak do rychlých protiútoků. Dva z nich dokázali v první části proměnit a my měli s jejich nastolenou hrou velké problémy. Naštěstí se nám podařilo do poločasu dvěma góly vyrovnat. Druhý poločas byl z naší strany už lepší. Domácím jsme nedali prostor na brejky a sami jsme v útočné fázi domácím zatápěli. Když už zápas vypadal na jasnou záležitost, nechali jsme si po dvou standardkách dát dva hloupé góly. Zápas jako na houpačce rozhodlo to, že jsme byli o jeden přesný zásah úspěšnější než domácí.“

Branky: 4. a 90. Janováč, 19. Svrček, 77. Lukeš – 30. a 76. Ježák, 45. Růžička, 61. Rosecký, 70. Škrabana. ČK: 45. Brada. Diváci: 100. Rozhodčí: Benedikt. Pravčice: Horák – Hrdlička (68. Gankhuyag), Rozsypal, Želizňák (88. L. Timan), Lukeš, Jetelina (68. Petřík), Zapletalík (62. Zapletal), O. Timan, Janováč, Vaculík, Svrček (88. Složil). Skaštice B: Trampota – Štěpják, Icela, Sedlák (71. Novák), Bubla, Oračko, Ježák, Uličný, Zůvala, Růžička (61. Rosecký), Škrabana (77. Vymětal).

HULÍN – NĚMČICE 2:3 (0:3)

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „V sobotu se v Hulíně utkala dvě mužstva vyznávajících technický fotbal a na úrovni zápasu to bylo znát. Hned v první minutě měl šanci Karamon, ale jeho střela o několik centimetrů minula branku. Za chvíli se měnilo skóre zásluhou hostů, kteří využili chyby brankáře a šli lacině do vedení. Během pár minut jsme zbytečně ztratili míč ve středu hřiště a rychlý protiútok skončil druhou brankou. Když za chvíli vyrobil druhou hrubku gólman bylo to 0:3 a nevypadalo to s námi dobře. Vystřídali jsme brankaře a dorostenec Čížek už další míč do své sítě nepustil. Hráči postupně hru zlepšili a v posledních sekundách mohli snížit, ale střelu Bartáka z blízka zázračně vykopl nohou hostující brankář. Druhá půle se už po většinu času hrála v naší režii. Zásluhou Hradila a Zaorala jsme snížili a sahali po vyrovnání. Mohlo přijít v samotném závěru, ale střela Navrátila skončila mimo. Je škoda, že k dobré úrovni zápasu nepřispěl slabý rozhodčí.“

Branky: 48. Hradil, 68. Zaoral – 23. a 23. Motal, 17. Zlámal. Diváci: 98. Rozhodčí: Závojský. Hulín: Hlobil (28. Čížek) – Barták, Sedláček, Jurášek, Zaoral, Vaculík, Pastrnek, Hradil, Karamon (66. Navrátil), Pumprla, Pospíšilík. Němčice: Vajda – Rom. Darebníček, Zlámal, Císař, Kadlec, Zavadil, Sklenář (60. Daněk), Kříž, Vymětal, Motal (89. Holý), Rad. Darebníček, Batoušek (46. Vymětal).

BŘEST – SLAVKOV P. H. 3:1 (1:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Výhra se nerodila vůbec lehce. Nevyšli nám totiž vstupy do obou poločasů. Na začátku duelu jsme přežili obrovskou šanci hostujícího Ponížila, který po rychlém brejku trefil jen tyčku. V dalším průběhu první půle jsme postupně přebrali iniciativu. Dařila se nám kombinační hra a záhy jsme zcela ovládli střed hřiště. Po sérii několika rohových kopů jsme se prosadili i brankově. Přesný centr od rohového praporku zužitkoval v úvodní gól zápasu střelou z voleje Martin Šálek. Také první minuty druhého poločasu patřili našemu soupeři ze Slavkova. Po rychlém protiútoku vyrovnal ve 48. minutě skvěle hrající Ponížil. Musím říct, že lepší útočník proti nám v podzimní části nenastoupil a svými náběhy naši obranu řádně provětral. Odpověď na vyrovnávací branku však přišla naštěstí velmi rychle. Říká se, že když nevíš co s balonem tak vystřel. A to přesně udělal Libor Horák, a jeho nádherná dalekonosná rána vymetla šibenici. Vedoucí branka nás opět uklidnila. Slavkov byl sice v ofenzívě stále nebezpečný, ale přesnější souhra ve středu pole opět patřila našemu mužstvu. Definitivní rozhodnutí přinesla 76. minuta. Timur Mingisultanov svou premiérovou brankou v našem dresu stanovil konečné skóre.“

Branky: 34. M. Šálek, 51. Horák, 76. Mingisultanov – 48. Ponížil. Diváci: 100. Rozhodčí: Mucha. Břest: Valoušek – M. Šálek, Koudelníček, Horák, Konečný, Salajka (81. Máša), Bureš (74. Mingisultanov), J. Šálek (85. Hrabal), Štauber (85. Juračka), Trlica, Miklík. Slavkov p. H.: Dolák – Bureš, Ponížil, J. Krajcar, Urbánek, Pavlica, Dvorník (61. Ondrůšek), Darebníček, Kužel, Kouřil (83. Čačala), Čuba (72. Dolák).

KVASICE B – ŽALKOVICE 4:2 (2:2)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Doma jsme chtěli potvrdit vítězství ze Záhlinic a v posledním zápase sezony naplno bodovat. Ovšem ihned v první minutě jsme nezachytili rychlou akci a hosté vedli. Poté jsme se snažili dostat zpět do zápasu, což nám chvíli trvalo. Pokud jsme se snažili hrát po zemi, dokázali jsme Žalkovice přehrát a dostat se do šancí, většinu času jsme ale opět nepřesně rozehrávali a dávali tak soupeři naději. V půlce poločasu se nám povedla akce, ze které byl penaltový zákrok, po kterém se nám podařilo srovnat. O třináct minut později nás do vedení dostal Pospíšil. Před koncem poločasu jsme ovšem inkasovali z rohu. Ve druhé půli jsme mírně svůj výkon zlepšili a přidali další dvě branky a spoustu dalších šancí nevyužili. Vítězstvím jsme si upevnili průběžné 4. místo v tabulce.“

Branky: 23. Potočný, 36. Pospíšil, 55. Musil, 74. Hamala – 1. Netopil, 41. Otáhalík. Diváci: 100. Rozhodčí: Černovský. Kvasice B: Slepko – Hora, Kochaníček, T. Hamala, Potočný (75. Fišer), Pospíšil (72. M. Hamala), Samohýl, Foltýn, Reiskup, Ambruz (46. Musil), Ševela. Žalkovice: Krejčí (46. Rotrekl) – Otáhal, M. Janečka, Mrázek, Otáhalík, T. Janečka, Kojetský, Netopil, Pluhařík, Kršek (72. Škopík), Říkovský.

Dohrávka 7. kola

ZÁHLINICE – KVASICE B 0:3 (0:1)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V Záhlinicích bývají zápasy velmi bojovné a vyrovnané. Tento duel nebyl výjimkou, nicméně tentokrát se nám začátek povedl a brzy jsme se dostali do vedení po pěkné akci zakončené Radkem Stratilem. Zbytek poločasu byl velmi bojovný, oba týmy si nedarovaly ani centimetr místa. Šance byly na obou stranách, ovšem větší měly domácí Záhlinice. Ve druhé půli jsme se naopak více do šancí dostávali my a v posledních patnácti minutách jsme dvakrát skórovali zásluhou Foltýna a opět Stratila. Ze Záhlinic jsme si tak po zásluze odvezli tři body.“

Branky: 13. a 83. Stratil, 76. Foltýn. ČK: 74. Paštěka. Diváci: 100. Rozhodčí: Zalabák. Záhlinice: Černocký – Pospěch, Mrkvica, Navrátil, Kubík, Dušek, Jakvid, Paštěka, Dutkevič, Malát, Kutňák (42. Csomor). Kvasice B: Svoboda – Kochaníček, T. Hamala, M. Hamala (85. Reiskup), Potočný, Stratil (90. Fišer), Samohýl, Šupčík, Foltýn, Ambruz, Ševela.

MORKOVICE B – RYMICE odloženo

Utkání se odehraje v náhradním termínu 19. března (14).