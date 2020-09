IVAN GRÖPL, AS. TRENÉRA ZBOROVIC: „Začali jsme poměrně dobře, byli více na míči, a i když Lubná zahrozila dvěma dalekonosnými střelami, tak jsme se po pěkné akci dostali do vedení. Poté se ovšem hosté zvedli, začali nás přehrávat a po dvou slepených brankách otočili vývoj ve svůj prospěch. Nám se ovšem do konce poločasu podařilo vyrovnat, což se ukázalo jako zásadní moment. Ve druhé půli už jsme na hřišti dominovali, předvedli velice kvalitní výkon podtržený dvěma krásnými góly a proti nepříjemnému soupeři si připsali zasloužené tři body.“

BRONISLAV ŽELEZNÍK, TRENÉR LUBNÉ: „Dnešní utkání jsme bohužel prohráli po zbytečných chybách v obranné fázi. Když už jsme zvládli otočit průběh utkání v náš prospěch dvěma rychlými brankami, dostali jsme soupeře opět do hry stejnou chybou jako u první branky. Ve druhém poločase jsme trochu vypadli z tempa a soupeř toho hned dokázal využít a zápas rozhodl.“

Branky: 50. a 66. Bejdák, 21. Hanus, 40. Krejčí – 33. Železník, 34. Ančinec. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 99. Zborovice: Harásek – Švejcar, Dombi (34. Bejdák), Štěpánek, Laube (79. Rychnovský), Magna, Šumbera, Kojetský, Krejčí, Šrpňa (83. Střelec), Hanus.

Lubná: Marák – I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár (63. Kocián), Scholz, Ančinec, Železník, Horák, Kašík, Chýla.

ŽALKOVICE – LUTOPECNY 2:3 PP (1:1)

JÁN HORKÝ, VEDOUCÍ TÝMU ŽALKOVIC: „Bojovný zápas, ve kterém se soupeř brzy šťastnou brankou dostal do vedení a náš tým, oslabený o čtyři hráče základní sestavy, musel dotahovat. Postupně jsme začali mít převahu, kterou jsme vyjádřili vyrovnávacím gólem. Zvýšení úsilí nám ve druhé půli přineslo vedení, které jsme ztratili po nešťastném podklouznutí stopera. Po zkratu našeho brankáře, po kterém byl zaslouženě vyloučen, už nebylo v našich silách strhnout vítězství na naši stranu. Penaltová ruleta vyzněla ve prospěch soupeře.“

JOSEF POSPÍŠIL, PŘEDSEDA LUTOPECEN: „Úvod prvního poločasu se nám vydařil a po čtyřech minutách jsme se dostali do vedení. Ve 43. minutě se po nenápadné střele podařilo domácím vyrovnat. V polovině druhého poločasu jsme udělali v obraně chybu a domácí se lacině dostali do vedení. Naštěstí se nám brzy podařilo po chybě v obraně Žalkovice vyrovnat. Další vyložené šance jsme již nevyužili, i když byl deset minut před koncem vyloučen domácí brankář a do branky musel hráč. Penalty se nám tentokrát po dvou neúspěšných zápasech vydařily a bereme 2 body, i když jsme byli ke 3 bodům velmi blízko.“

Branky: 43. Janečka, 61. Topič – 4. Bartušek, 68. Uhrinovský. Rozhodčí: Žikmund. Diváci: 89. Žalkovice: Rotrekl - T. Janečka, M. Janečka, Pospíšil, Kojetský, Netopil, Pala, Otáhalík, Topič, Pluhařík, Mrázek. Lutopecny: Večerka – Šilhár, Novák, Uhrinovský, Dostalík (62. Hanzlík), Bartušek, Císař, Scripnic, Jurásek, Vrzal, Daněk (82. Pospíšil).

ZÁHLINICE - SKAŠTICE B 2:3 (1:2)

VOJTĚCH MENŠÍK, AS. TRENÉRA SKAŠTIC B: „Domácí si vytvořili dvě velmi dobré příležitosti, při kterých se vyznamenal brankař Vymětal. Přesto šli do vedení z pokutového kopu. V následující minutě jsme zahrávali rohový kop, po kterém Beneš hlavou vyrovnal. Z dalšího centru otočil skóre na naši stranu, opět hlavou, Batík. Ve druhém poločase se naše hra zlepšila a přidali jsme další góly a nepřipustili jsme komplikace.“

Branky: 29. z pen. Paštěka, 64. Mrkvica – 30. a 49. Beneš, 39. Batík, 60. Zaoral, 78. Vymětal. Rozhodčí: Černovský. Diváci: 80. Záhlinice: Vaďura – Dvořák, Dosoudil (66. Šenkyřík), Rygál, Daněk, Jakvid, Matesko, Paštěka, Mrkvica, Motal, Mingisultanov (60. Bureš). Skaštice B: Vymětal – Batík, Štěpják, Menšík, Bubla, Oračko, Rosecký (60. Ježák), Zaoral, Beneš, Škrabana (79. Růžička), Hyánek (46. Vymětal).

NĚMČICE - TUČAPY 5:2 (3:1)

MICHAL ŠTĚPÁNEK, AS. TRENÉRA NĚMČIC: „V derby jsme nezačali dobře a v 16. minutě využili hosté naši chybu a šli do vedení. Odpověď naštěstí byla blesková a po akci z levé strany vyrovnal v 18. minutě Vymětal. Od této chvíle jsme byli aktivnější a vytvářeli jsme si šance. Jednu ve 24. minutě krásně zakončil Mádr a před koncem poločasu jsme díky Nevřelovi šli do vedení na 3:1. Druhý poločas jsme drželi míč, byli aktivní, bohužel z ojedinělé akce snížili hosté na 3:2 a zápas byl znovu otevřený. V 78. minutě byl faulován Darebníček a Zlámal proměnil penaltu. V poslední minutě ještě Radim Darebníček pečetil naše zasloužené vítězství a upravil na konečných 5:2. Klukům děkuji za předvedený výkon, zápas dobře zvládli, i když nám chybělo pět zraněných hráčů.“

MARTIN OLŠA, TRENÉR TUČAP: „Zápas se pro nás vyvíjel dobře, když jsme po chybě domácího brankáře vyhrávali. To však dlouho netrvalo, domácí vyrovnali a šli do vedení 2:1. Hra byla vyrovnaná, ale pokud si budeme dávat góly sami, bude to těžké. Po nesmyslné kličce našeho gólmana nás domácí potrestali gólem do šatny. Ve druhé půli se kluci snažili, bojovali, opět jsme se dostali do hry a snížili jsme. Ani to nestačilo, chybí nám trošku přímočarost a dotažení akcí v útočné fázi. Musím sportovně uznat, že soupeř si vítězství zasloužil, vytvořil si víc brankových příležitostí a potrestal naše chyby. I tak bych chtěl klukům poděkovat za bojovnost.“

Branky: 18. Vymětal, 24. Mádr, 44. Nevřela, 78. z pen. Zlámal, 90. Servus – 16. Vedra, 60. Plachý. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 200. Němčice: Holiš – Darebníček, Nevřela, Zlámal, Lejsek, Kadlec, Holý, Mádr, Vymětal (82. Servus), Darebníček, Cejpek. Tučapy: Crhák (46. Gába) – Karol. Sedláček, Novák, Vaculík (63. Navrátil), Plachý, Očadlík, Bačík, Barot, Machálek (46. Herník), Vedra.

KVASICE B – KOMÁRNO 4:1 (2:0)

JAROMÍR GADAS, VEDOUCÍ DRUŽSTVA KOMÁRNA: „Úvod zápasu patřil domácím, kteří využili naší nekoncentrovanosti a po skrumáži před brankou dotlačil míč do sítě Pospíšil. Druhá branka padla po krásné individuální akci Vojtáška, který se pěkně uvolnil a zvýšil na rozdíl dvou branek. Po změně stran jsme trošku přidali na aktivitě a napadání a výsledkem bylo snížení Klase. Při snaze o vyrovnání se pak otevíralo více prostoru pro rychlé brejky domácích, kteří druhou brankou Vojtáška definitivně utnuli naši snahu o vyrovnání a ke konci zápasu přidali i čtvrtý zásah po špatně obsazeném rohovém kopu. Sportovně musím uznat, že domácí zvítězili zaslouženě.“

Branky: 24. a 73. Vojtášek, 10. Pospíšil, 86. Foltýn – 60. Klas. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 120. Kvasice B: Nevařil – Zapletal (18. Šupčík), J. Foltýn, Samohýl (62. Reiskup), Hrabal, Pospíšil (81. Fišer), L. Foltýn, Ambruz (46. Musil), Vojtášek, Janoštík (74. Skácel), Ševela. Komárno: Šindelek – Hajda (46. Lukáš), Orel (80. Surovec), Kunz, Žejdlík, Hulman, Pešout, Majkus, Klas, Šindelek, Machač.

STŘÍLKY – RYMICE 4:2 (4:1)

MIROSLAV ROBOTKA, AS. TRENÉRA STŘÍLEK: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a ve 24. minutě jsme vedli po brankách Kryštofa Nezdařila a třech brankách Michaela Hubra 4:0. Od tohoto stavu nás hosté začali přehrávat a až do konce utkání byli lepším mužstvem. Dvěma brankami se jim podařilo upravit výsledek, ale na zvrat již neměli čas. Vítězství jsme si vydřeli a za to celému mužstvu děkuji.“

MARTIN KAŇA, HRÁČ RYMIC: „Hororové deja vu z prvního kola. Za deset minut inkasovat čtyři branky je opravdu neodpustitelné. V dalším průběhu zápasu si můžeme říct, že jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme ale vstřelili pouze dva góly, což už nestačilo na to, s utkáním cokoli udělat. Teď musíme opravdu zapnout a dát do pořádku naše vstupy do zápasů. “

Branky: 15, 23. a 24. Hubr, 14. z pen. Nezdařil – 43. Čada, 57. Paták. Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 80. Střílky: Maša, Posolda, Tomáštík (79. Vrána), Blaž (46. Jelínek), Hubr, Holub, K. Nezdařil, Hanák, Vašák, M. Nezdařil (65. M. Nezdařil), Hlaváč (46. Kryštof). Rymice: Š. Kováč – Machovský (25. Paták), Petrskovský, Doležel, Matuška, Fuksa, Mlčák, Čada, Kaňa, Plhal, A. Kováč (75. Kaňa).

BŘEST - POČENICE 5:1 (2:0)

LUKÁŠ ŠOUSTEK, VEDOUCÍ BŘESTU: „Konečně jsme po zlepšených výkonech v posledních dvou zápasech uspěli i výsledkově. Dobře jsme se připravili na dlouhé křižné míče za obranu a do pokutového území, z kterých tento houževnatý a velmi dobře silově vybavený soupeř hrozí nejvíce. Sami jsme se naopak snažili o kombinační hru. I když je stále co zlepšovat, zejména v pohybu, rychlosti a přesnosti přihrávek, tak se nám to vcelku dařilo a po většinu času jsme měli zápas pod kontrolou.“

STANISLAV JUŘENA, KAPITÁN POČENIC: „Tentokrát budu v hodnocení velmi stručný, na půdě Břestu jsme propadli, zaostávali prakticky ve všech herních činnostech, kdy asi nejvíce markantní byl rozdíl v pohybu a nasazení. Během týdne se musíme zkonsolidovat, a doma v dalším kole, se pokusit debakl napravit. Těžko hledat něco pozitivního, přesto bych rád vyzvedl poctivý výkon našeho srdcaře M. Barneta.“

Branky: 25. a 48. Šálek, 43. Trlica, 72. Štauber, 88. Koudelníček – 57. Batík. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 136. Břest: Valoušek – Janovský (16. Trlica), Šálek, Koudelníček, Miklík, Konečný, Látal (86. Hejdík), Šálek, Štauber (73. Kouřil), Karamon (79. Juračka), Daněk (82. Máša). Počenice: Derka – Zbořil (71. Hrušák), Novotný, Juřena, Kunčar, Vlha (46. Niedermertl), Hrnčíř (46. Súkup), Klapil (32. Jánský), Barnet, Batík, Tesař.

